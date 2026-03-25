Kémek, mint… Mi?

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a napindító (és nem az egyedüli) hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.

KÉMKEDÉS

Benéztünk a Fidesz-közeli trollfarmra, a hamis zászlós akció irányítójába botlottunk: a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség változatos módon segíti a kormánypárt kampányát – a cég egyik regionális vezetőjét, Balog Gézát többek között a DDÜ legemlékezetesebb húzásáról próbáltuk kérdezni.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az elmúlt napok-hetek történései után írtunk arról véleménycikkünkben, hogy Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett, ezért most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában. A Direkt36 számolt be arról, hogy tavaly az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál. Magyar szerint az ügy a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb a Watergate botránynál. Az Alkotmányvédelmi Hivatal a cikkre gyorsan összerántott jelentéssel reagált: felvázoltak egy kémtörténetet, de egyetlen állítást sem próbálak tagadni vagy korrigálni.

Szijjártó és Lavrov bizarr szoros kapcsolatát bemutatva írtunk arról, hogy nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot: háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták – a vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét. Szlovákiában botrányt okozott Szijjártó és Lavrov párbeszéde, Donald Tusk szégyennek nevezte az egészet.

VÁLASZTÁS

Lázár János – aki aggódik, hogy az iráni háború veszélyezteti a tavaszi útjavításokat – nyíltan beszélt arról, hogy össze kellene fogniuk a Mi Hazánkkal. Azt mondta, jót szoktak nevetni Orbánnal a miniszterelnök testalkatára tett megjegyzésein.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Sopront teljesen bevette a Fidesz, a legtöbb képviselőnek valamely rokona is pozícióban van városi cégnél vagy az önkormányzatban, ösztöndíjakat is elnyernek, és a sportegyesületek sem maradnak ki a kampányból – bemutattuk, milyen hálózatokra számít Orbán Viktor, amikor a polgármestereket hívja harcba.

A CÖF–CÖKA a Trump-féle Béketanácstól kér választási megfigyelőket Magyarországra. Robert Fico szerint ha Orbán győz, nemzetközi szinten fogják megkérdőjelezni a választási eredményt. (Közben a győri polgármester azt írta, olyan infók jutottak hozzá, hogy a városa lenne a helyszíne egy „kampányfordító” eseménynek.)

  • A Fidesz propagandája bebizonyította, hogy a gyerekekre súlyosan hat, amit ők maguk ömlesztenek rájuk.
  • Kitiltják Pécsről a nyomasztó plakátokat.
  • Visszalépett a DK kispesti jelöltje is.

GAZDASÁG

Fotókkal és videókkal mutattuk meg, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma. Bemutattuk azt a 2021-es beszélgetésről készült hangfelvételt is, amin egy fideszes képviselő arról beszél, hogy a bátonyterenyei akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre.

Fotó: Németh Dániel/444

Miközben Varga Mihály arról beszélt, hogy az infláció magasabb lehet az eddig vártnál, a gazdasági növekedés pedig jóval alacsonyabb, a kormány bevezette az egészségügyi szolgáltatók „tolerálható adósságát”, az S&P Global szerint a választás után költségvetési kiigazítás nélkül leminősíthetik a magyar gazdaságot, a MOSZ vezetője pedig arról beszélt, hogy sosem látott válsághelyzetben van a magyar mezőgazdaság. Közben a dízel piaci ára újabb 12 forinttal nőtt.

  • Az ügyészség visszautasította Magyar Péter vádjait, azt írták, a döntéseik kizárólag szakmai alapon születnek.
  • A rendőrség feljelentés-kiegészítést rendelt el a Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletek miatt.
  • A luxusbudi után itt az MNB-s luxusszivarszoba.

IRÁN

A Pentagon újabb 3000 katonát készül a Közel-Keletre küldeni, de arról állítólag még nem született döntés, hogy a csapatok belépnének Irán területére.

Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

KÜLFÖLD

Miközben közel ezer drónnal támadták az oroszok Ukrajna nyugati megyéit, Oroszországban katonák járnak az óvodákba mesélni a drónhadviselésről. (A Politico szerint a magyar diplomaták és az AfD képviselői miatt már inkább kisebb csoportokban találkoznak uniós országok diplomatái.)

Fotó: HANDOUT/AFP

És végül egy humoros hír: a választás napján Majkával, Hajós Andrással és a jólvanezígyes Nagy Ádámmal tér vissza a Heti Hetes.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

A behálózott Sopron – így ural le egy várost a Fidesz

Sopront teljesen bevette a Fidesz, a legtöbb képviselőnek valamely rokona is pozícióban van városi cégnél vagy az önkormányzatban. Ösztöndíjakat is elnyernek, és a sportegyesületek sem maradnak ki a kampányból. Bemutatjuk, milyen hálózatokra számít Orbán Viktor, amikor a polgármestereket hívja harcba.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

A győri polgármester azt írja, olyan infók jutottak hozzá, hogy a városa lenne a helyszíne egy „kampányfordító” eseménynek

„Az erőszak a gyengék végső menedéke” – írta posztjához Pintér Bence

Kaufmann Balázs
POLITIKA

„Szuper El Niño” jöhet és ez enyhébb telet hozhat még Magyarországon is

Az El Niño jelenség 0,2 °C-kal is növelheti a globális átlaghőmérsékletet.

Kaufmann Balázs
klímaváltozás
Videó

Lázár nyíltan beszélt arról, hogy össze kellene fogniuk a Mi Hazánkkal

Az uniós tagságról még nem teljesen ugyanazt gondolják.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Fóliázzák be a háborús rettegtetést!

A Fidesz propagandája bizonyította be, hogy a gyerekekre súlyosan hat, amit ők maguk ömlesztenek rájuk.

Haszán Zoltán
vélemény

Majkával, Hajós Andrással és a jólvanezígyes Nagy Ádámmal tér vissza a Heti Hetes

Az első adás a választások estéjén 19:30-tól lesz látható.

Benics Márk
Média

Újabb 12 forinttal drágul a dízel piaci ára

Egy liter nem védett árú gázolaj így 198 forinttal lesz drágább, mint egy hónapja volt.

Benics Márk
gazdaság

Donald Tusk: Micsoda szégyen

A lengyel miniszterelnök így kommentálta azt, hogy Szijjártó Péter elismerte: az uniós megbeszélések előtt és után is fel szokta hívni az orosz külügyminisztert.

Herczeg Márk
külföld

Egy fideszes képviselő egy hangfelvételen arról beszél, hogy a bátonyterenyei akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre

Egy 2021-es beszélgetés jutott birtokunkba, amely még a szétszerelő üzem megnyitása előtt rögzítettek. Molnár Ferenc beszél arról is, hogy hét település visszautasította már a gyárat. Megkeresésünkre most azt mondta, nem emlékszik, hogy ilyeneket mondott volna.

Bábel Vilmos
belföld

Gyorsan összerántott jelentéssel reagált az Alkotmányvédelmi Hivatal a Direkt36 cikkére

Felvázoltak egy kémtörténetet, de egy állítást sem próbáltak tagadni vagy korrigálni.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Kim Dzsongun: Észak-Korea erősíti nukleáris erejét, Dél-Korea a legellenségesebb állam

Az észak-koreai vezető parlamenti beszédében azt mondta, a nukleáris fegyverek kulcsszerepet játszanak a külső beavatkozás elrettentésében és az ország fennmaradásában.

Benics Márk
külföld

Kitiltják Pécsről a nyomasztó plakátokat

Ehhez egy 2008-as rendeletet módosítottak a városi közgyűlésben.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Politico: A magyar diplomaták és az AfD képviselői miatt már inkább kisebb csoportokban találkoznak uniós országok diplomatái

„Brüsszelben mindenféle óvintézkedést megteszünk az érzékeny találkozók és információk védelme érdekében” – mondta a lapnak egy magas rangú uniós diplomata.

Kaufmann Balázs
külföld

A Pentagon újabb 3000 katonát készül a Közel-Keletre küldeni

Arról állítólag még nem született döntés, hogy a csapatok belépnének Irán területére.

Herczeg Márk
háború

Az ügyészség visszautasította Magyar Péter vádjait, azt írták, a döntéseik kizárólag szakmai alapon születnek

A Tisza Párt elnöke hétfőn azt mondta, a legfőbb ügyész „nem a nyomozó hatóságokat képviseli, hanem a maffiát, és az eljárások ellehetetlenítését segíti”.

Benics Márk
POLITIKA

Nem lehet elég korán kezdeni: Oroszországban katonák járnak az óvodákba mesélni a drónhadviselésről

Ilyen a béke: a gyerekeket a légierő egyenruhájába öltöztették, és elszavalták a katonának Az apám elment a háborúba című verset.

Herczeg Márk
hadsereg

Luxusbudi után itt az MNB-s luxusszivarszoba

Csütörtökön bemutattuk, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé az MNB Szabadság téri székházfelújítása. Most újabb képek kerültek elő.

Kaufmann Balázs
belföld

A rendőrség feljelentés-kiegészítést rendelt el a Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletek miatt

A rendőrségnek egy hónapja van eldönteni, hogy indokolt-e a nyomozás, ami hamarosan lejár. Az MNB már megkezdte az eljárást az ügyben.

Haász János
gazdaság

Sosem látott válsághelyzetben van a magyar mezőgazdaság

„Már nemcsak a stabil működés, a jövedelmezőség forog kockán, hanem a fennmaradás, a túlélés a kérdés” – jelentette ki Koncz Máté, a MOSZ elnöke.

Székely Sarolta
gazdaság

Robert Fico szerint ha Orbán győz, nemzetközi szinten fogják megkérdőjelezni a választási eredményt

A szlovák kormányfő azt mondta, akkor nagyon keményen ki fog állni a Fidesz mellett.

Herczeg Márk
választás

A NASA hét év alatt 20 milliárd dollárból építene holdbázist

Jared Isaacman igazgató azt is elmondta, hogy 2028-ig tervezik elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajójukat.

Herczeg Márk
űrkutatás

Lázár János aggódik, hogy az iráni háború veszélyezteti a tavaszi útjavításokat

A kivitelezők megkötött szerződések ellenére inkább kivárnak.

Czinkóczi Sándor
közlekedés

A kormány bevezette az egészségügyi szolgáltatók „tolerálható adósságát”

A keddi Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet.

Benics Márk
Egészségügy

Szlovákiában okozott botrányt Szijjártó és Lavrov párbeszéde

Hétfőn Panyi Szabolcs osztott meg egy leiratot, ami állítása szerint egy telefonbeszélgetést tartalmaz. Ebben Szijjártó arra kéri Lavrovot, hogy tolja meg Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök választási kampányát.

Kaufmann Balázs
külföld

Kereskedők több 100 millió dollárnyi olajügyletet kötöttek percekkel Trump bejelentése előtt

Szokatlanul nagy aktivitás volt 15 perccel azelőtt, hogy az amerikai elnök közölte, tárgyaltak az irániakkal. A bejelentéstől lement az olaj ára, majd amikor Irán közölte, hogy nem is tárgyaltak, újra felment. Ezen néhányan nagyon jól kerestek.

Herczeg Márk
külföld

Közel ezer drónnal támadták az oroszok Ukrajna nyugati megyéit

Lvivben egy kolostor is kigyulladt.

Czinkóczi Sándor
háború

Szijjártó és Lavrov: egy bizarr módon intim kapcsolat története

Nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot. Háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták. A vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét.

Szily László
POLITIKA

Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez

Az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma.

Németh Dániel, Windisch Judit
belföld

Direkt36: Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál

Egy „Henry” néven futó rejtélyes alak korábban be akarta szervezni őket, hogy árulják el a pártot. „Henry” még a későbbi adatszivárgást is megjósolta nekik. A tiszások le akarták buktatni, ám ekkor jöttek a rendőrök.

Kaufmann Balázs
bűnügy

Az Egyesült Államok közel egymilliárd dollárt fizet egy francia energiacégnek, hogy ne építsen szélerőműveket

Helyette a TotalEnergies olaj- és gázipari beruházásokba fektet az USA-ban.

Benics Márk
külföld

A CÖF–CÖKA a Trump-féle Béketanácstól kér választási megfigyelőket Magyarországra

De a Békemenet-szervező fideszes szervezet a NATO-nak is levelet írt.

Herczeg Márk
választás

A választás után költségvetési kiigazítás nélkül leminősíthetik a magyar gazdaságot

Akármelyik párt is nyer – közölte az S&P Global hitelminősítő.

Herczeg Márk
gazdaság

Magyar: Ez az ügy a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb a Watergate botránynál

A Tisza Párt elnöke szerint a Direkt36 cikkében leírt titkosszolgálati akció „tulajdonképpen egy puccskísérlet a szabad Magyarország ellen”.

Benics Márk
POLITIKA

Varga Mihály: Az infláció magasabb lehet az eddig vártnál, a gazdasági növekedés pedig jóval alacsonyabb

Az MNB-elnök szerint más a mostani energiaválság, mint a 2022-es volt, és Magyarország is jobb állapotban van.

Székely Sarolta
gazdaság

Visszalépett a DK kispesti jelöltje is

Ternyák András, aki Budapest 8-as választókerületében, a XIX. kerületben indult volna, indokolást későbbre ígért.

Herczeg Márk
választás

A világ visszanyal

Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett. Így most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában.

Bede Márton
vélemény