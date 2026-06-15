Botfarmok a kongresszuson

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hátrahagyott hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel. Itt lehet szétnézni a hírleveleink között.

Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence/444

Máté tinédzserként kezdett dolgozni egy OnlyFans-modelleket futtató ügynökségnek, közösségimédia-platformokról hajtotta a forgalmat tartalomgyártók pornóoldalaira. Megszerzett tudást és technikai hátteret később saját vállalkozásban kamatoztatta: legnagyobb ügyfelei képviselőjelöltek és megafonos influenszerek fiókjaira vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket, komoly összegekért.

A 444 birtokába jutott belső NAV-os jelentésben 24 pontban sorolják fel az aranykonvoj üggyel kapcsolatos megállapításokat, és ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Szombaton lement a Fidesz kongresszusa, ahol egy évre ismét elnökké választották Orbán Viktort. Ez nem volt meglepetés, hiszen más jelölt nem is volt, és az eseményeken elhangzottak alapján elemzésünkben megírtuk, Orbán gyakorlatilag túszul ejtette a Fideszt. Volt ugyan némi fiatalítás, de a hangulatot jól jelzi, hogy másnap Navracsics Tibor is arról posztolt, ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt, és Ferencz Orsolya sem volt nagyon elégedett. Az esemény elé Orbán egy vitairatot is beterjesztett, és jelzi, hogy a bukott miniszterelnök meddig juthatott a történtek feldolgozásában, hogy a vereség fő okaiként a „Soros-világ + Brüsszel + ukránok + multinacionális cégek” négyest tette. Kérdeztük az eseményre érkezőket arról, hogy mi lesz az Orbán-korszakon túl, és a kongresszus elé időzítve írtunk arról is, mennyire rozoga állapotban van a Fidesz a vereség óta, érdemes azt is elolvasni, ha kimaradt volna.

Magyar Péter szombaton igyekezett elébe vágni a Fidesz kongresszusának, és sajtótájékoztatón mutatta be, hogy pár éve hogyan akart menekülttábort létrehozni az Orbán-kormány Vitnyéden. A volt kormánypárt szerint ez nem igaz, csak taktikázásról volt szó.

Írtunk arról a hétvégén, hogy mennyire kár, hogy végül nem sötétült el a közmédia, és kormányváltás után két hónappal még mindig azokat az arcokat kell néznünk, akik éveken át tolták az agyatlan fideszes propagandát, valamint most, hogy jön a plakátszigorítás, felidéztük, Rogán és Balásy főszereplésével mire használta az állam az óriásplakátokat az elmúlt évtizedben.

És hír volt még a hétvégén, hogy feldarabolhatják a TEK-et,

közpénzből bérelt magángéppel utazott még miniszterként Gulyás Gergely Bécsbe és Berlinbe,

nyolc év alatt 7 milliárd közpénzt tolt bele a Fidesz-kormány a vajdasági sajtóba,

és olvasói beszámolók alapján írtunk arról is, hogy hiába férnek bele a kézipoggyászok a Wizz Air fémkeretébe, mégis szórták a döbbent utasoknak a 70 eurós büntetéseket Spanyolországban.

Vb

Nestory Irankunda és Mohamed Toure ünnepli a gólt. Fotó: STU FORSTER/Getty Images via AFP

A világbajnokság eddigi meglepetését alighanem Ausztrália szállította azzal, ahogy simán megverték a törököket. Ennek nyomán írtunk arról is, hogy a csapat kifejezetten fel is vállalta multikulturális gyökereit a torna előtt. Ezenkívül bemutatkoztak a németek, Katar pontot szerzett Svájccal szemben, a brazilok meg megszenvedtek Marokkó ellen. Ja és kiderült, hogy passzrekord is dőlt a vébén.

Írtunk arról is a hétvégén, hogy két trófeamentes, káoszba fulladó szezon után valamit változtatni kellett a Real Madridnál, ám ez nem a fiatalítás és egy eddig járatlan út kipróbálása lett, hanem a visszatérés minden idők messze legsikeresebb futballklubjának kevésbé sikeres korszakához. És sporthír volt az is, hogy az NBA-ben több mint 50 év után lett bajnok a Knicks.

Podcast

Elindult az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettek, akik a saját helyüket viszik: Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament. És volt persze új Borízű is.