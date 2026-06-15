Botfarmok a kongresszuson

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hátrahagyott hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel. Itt lehet szétnézni a hírleveleink között.
Máté tinédzserként kezdett dolgozni egy OnlyFans-modelleket futtató ügynökségnek, közösségimédia-platformokról hajtotta a forgalmat tartalomgyártók pornóoldalaira. Megszerzett tudást és technikai hátteret később saját vállalkozásban kamatoztatta: legnagyobb ügyfelei képviselőjelöltek és megafonos influenszerek fiókjaira vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket, komoly összegekért.
A 444 birtokába jutott belső NAV-os jelentésben 24 pontban sorolják fel az aranykonvoj üggyel kapcsolatos megállapításokat, és ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”.
Szombaton lement a Fidesz kongresszusa, ahol egy évre ismét elnökké választották Orbán Viktort. Ez nem volt meglepetés, hiszen más jelölt nem is volt, és az eseményeken elhangzottak alapján elemzésünkben megírtuk, Orbán gyakorlatilag túszul ejtette a Fideszt. Volt ugyan némi fiatalítás, de a hangulatot jól jelzi, hogy másnap Navracsics Tibor is arról posztolt, ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt, és Ferencz Orsolya sem volt nagyon elégedett. Az esemény elé Orbán egy vitairatot is beterjesztett, és jelzi, hogy a bukott miniszterelnök meddig juthatott a történtek feldolgozásában, hogy a vereség fő okaiként a „Soros-világ + Brüsszel + ukránok + multinacionális cégek” négyest tette. Kérdeztük az eseményre érkezőket arról, hogy mi lesz az Orbán-korszakon túl, és a kongresszus elé időzítve írtunk arról is, mennyire rozoga állapotban van a Fidesz a vereség óta, érdemes azt is elolvasni, ha kimaradt volna.
Magyar Péter szombaton igyekezett elébe vágni a Fidesz kongresszusának, és sajtótájékoztatón mutatta be, hogy pár éve hogyan akart menekülttábort létrehozni az Orbán-kormány Vitnyéden. A volt kormánypárt szerint ez nem igaz, csak taktikázásról volt szó.
Írtunk arról a hétvégén, hogy mennyire kár, hogy végül nem sötétült el a közmédia, és kormányváltás után két hónappal még mindig azokat az arcokat kell néznünk, akik éveken át tolták az agyatlan fideszes propagandát, valamint most, hogy jön a plakátszigorítás, felidéztük, Rogán és Balásy főszereplésével mire használta az állam az óriásplakátokat az elmúlt évtizedben.
És hír volt még a hétvégén, hogy feldarabolhatják a TEK-et,
A világbajnokság eddigi meglepetését alighanem Ausztrália szállította azzal, ahogy simán megverték a törököket. Ennek nyomán írtunk arról is, hogy a csapat kifejezetten fel is vállalta multikulturális gyökereit a torna előtt. Ezenkívül bemutatkoztak a németek, Katar pontot szerzett Svájccal szemben, a brazilok meg megszenvedtek Marokkó ellen. Ja és kiderült, hogy passzrekord is dőlt a vébén.
Írtunk arról is a hétvégén, hogy két trófeamentes, káoszba fulladó szezon után valamit változtatni kellett a Real Madridnál, ám ez nem a fiatalítás és egy eddig járatlan út kipróbálása lett, hanem a visszatérés minden idők messze legsikeresebb futballklubjának kevésbé sikeres korszakához. És sporthír volt az is, hogy az NBA-ben több mint 50 év után lett bajnok a Knicks.
Elindult az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettek, akik a saját helyüket viszik: Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament. És volt persze új Borízű is.
Soros-világ + Brüsszel + ukránok + multinacionális cégek = vereség.
Orbán Viktor 2024 nyarán még úgy gondolta, hogy a migrációs paktumot végre kell hajtani. Minderről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a Fidesz-kongresszus elé időzített rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Tárgyal a Parlament a köztéri politikai propaganda megszüntéteséről. A Fidesz nem bán semmit, mi viszont összegyűjtöttük, miben éltünk az elmúlt évtizedben.
A magángépet attól a cégtől bérelték, amely Rogán Antalt és akkor feleségét, Rogán Cecíliát is szállította Szabó Zsófi esküvőjére.
Elég sima volt az NBA döntője.
Borzalmas két hónap után tart tisztújító kongresszust a Fidesz. A mélyrepüléshez maguk is tevékenyen hozzájárultak, nincsenek vezérek, üzenet, szervezettség, önmagát bontja le a propaganda, abban is zavarodottak, amiben korábban jók voltak. Sorsdöntőbb összejövetelük talán még soha nem volt.
A lap forrásai szerint ha meg is marad a hivatal, nem így fogják hívni.
A vereség óta jóval készségesebben nyilatkoznak a fideszesek, mint korábban. Megpróbáltuk megtudni, mi van az Orbán-korszakon túl.
A volt miniszter szerint nem dőlt el, talpra tud-e állni a Fidesz.
Megvadultak a rózsaszín légitársaság földi kiszolgáló partnerének munkatársai egyes spanyol reptereken, túlkapások tömkelegéről számoltak be olvasóink. Előfordult, hogy tízből nyolc embert borsos pótdíjakkal büntettek, mondvacsinált indokokra hivatkozva. A Wizz Air vizsgálja a történteket és addig is elnézést kér.
OnlyFans-modellek oldalain kezdte, később magyar politikusok és influenszerek közösségimédia-profiljait pörgette fel szürkezónás módszerekkel. A 444-nek nyilatkozó fiatal egyik legnagyobb ügyfele megafonos fiókokra vásárolt lájkokat, követőket, megtekintéseket.
Hogy a Fidesz üzeneteit közvetítsék a külhoni magyaroknak.
Ferencz Orsolya szerint meg kell szabadulni azoktól, akik hozzájárultak a hatalmas vereséghez.
83/83.
A bukott miniszterelnököt újra elnökké választották, és saját kedvére alakíthatja át a pártot. Jövőre ismét fiatalítást ígért, de addig sok víz lefolyik a Tiszán.
Indul az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik a saját helyüket viszik. Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament.
Radikális fordulat dezodorügyben. NBA-döntő vs. vébé. Ellen-Trumpok halálfej-tetoválással. Tajtékpipa és gravity bong. Németh Balázs elmeállapota. Mikor csuknak már le valakit? Az osztrákoknál az alma is jobb.
Az olajválogatott megszerezte története első világbajnoki pontját, a B csoportban mind a négy csapat teljesen egyformán áll.
Miért kell a kormányváltás után két hónappal még mindig azokat az arcokat néznünk, akik éveken át tolták az agyatlan fideszes propagandát?
Orbán egy gyors sajtótájékoztatót tartott a kongresszus előtt, de azt nem tudták megoldani, hogy ne szakadozzon szinte végig az élőzése.
Egy évre választják meg az új vezetőket.
A 444 birtokába jutott dokumentum vezetői összefoglalójában 24 pontban sorolják fel az ellenőrzés megállapításait. Ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”. Az ügyészség lapunkhoz eljuttatott álláspontja ezzel ellentétes. A NAV megkeresésünkre elismerte, hogy valóban rendeltek el ilyen vizsgálatot, sőt, többet is.
A Törökország elleni 2–0-s győzelem első gólját a menekülttáborban született Nestory Irankunda szerezte. Az ausztrál válogatott a vb előtt videóban állt ki a multikulturalizmus mellett.