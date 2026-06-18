A házmester, a miniszterelnök és a rendőrkapitány

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Belföld

Bánja-e, hogy a nagy víziók helyett nem fordított nagyobb figyelmet a rábízott államra inkább? – kérdeztük a volt miniszterelnököt Brüsszelben. Szerinte el kell dönteni, hogy házmester vagy miniszterelnök az ember. Azt is mondta, hogy nem abból kell kiindulni, amit az emberek az egészségügyről mondanak, inkább a tényeket érdemes nézni.

A volt miniszterelnök a Patrióta pártszövetség csúcstalálkozója előtt próbálta nyugtatni nemzetközi barátait, a választási bukása szerinte nem jelenti a szuverenista jobboldal végét. Mellesleg fantasztikus országot csináltak, a gazdaság is az európai trendek miatt volt sikertelen.

Bige László szerint Orbán Viktor „ma már egy senki”, Orbán viszont megérti, hogy „nehéz az oligarchák élete”.

Mécs János alkotmányjogász szerint Sulyok Tamás alkotmánybírósági beadványa kreatívan oldotta meg a kérdést, de nem számít arra, hogy az elnöknek kedvező döntés születne. Akkor ugyanis egy új szerepkört kreálna magának a testület. A Political Capital elemzője, László Róbert szerint hiba volt Magyar részéről, hogy úgy sulykolta a lemondás határidejét, hogy másnap nem történt semmi.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Bemutatkozott a parlamenti bizottságnak az új országos rendőrfőkapitány Mecser Tamás, az egykori borsodi rendőrkapitány a bürokrácia csökkentéséről, decentralizálásról, fiatalításról és a vidék problémáiról beszélt – a menő egyenruhákat ígérő Mecsert a Fidesz és a KDNP is támogatta, egyedül Novák Előd tartózkodott.

Magyar Péter azonnali vizsgálatot rendelt el aranykonvojügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. A miniszterelnök követeli, hogy „a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben”.

A Perintfalvi Rita elleni kamupornós lejáratás miatt mehettek házkutatásra a rendőrök Bede Zsolthoz, Orbán igeforrásához.

Fotó: Bankó Gábor/444

Közzétették a miniszteri vagyonnyilatkozatokat: Ruff Bálintnak nemesi oklevele és 4000 kötetes könyvtára van, Tóth Péter egy motoros kishajót is bevallott a vagyonnyilatkozatában, Lannert Judit oktatási miniszternek pedig több mint 114 milliója van értékpapírban.

Fotó: Németh Dániel/444



Zsoltibácsi-ügy: most a Fidesz épít támadást Magyar ellen, újabb pofont adva az áldozatoknak – ezúttal Pócs János játszik oknyomozót, de ebből a pokoli színjátékból kiveszi a részét mindkét fél, azok is, akik támadnak, és azok is, akik visszatámadnak. A felelősség m,indenkié, aki ebben a formában gördíti tovább az ügyet.

Hűtlen kezelés gyanújával bepanaszolták a Számvevőszéknél Kubatov Fradiváros-projektjét, a számvevők a rendőrséghez továbbították az ügyet. Kirúgták a hetilappá alakuló Magyar Nemzet szerkesztőségének felét, a leépítések keretében pedig többeket az Origóhoz helyeztek át. Szűk többséggel, de leszavazta a Corvinus szenátusa az egyetemi kuratórium lemondatásáról és elszámoltatásáról szóló nyilatkozatot.

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Gazdaság

„Mire költött az Orbán-kormány? Önmagára” – közgazdászok beszéltek számvetésről és újratervezésről az Akadémián. Kanyarban előzésből falnak csapódás, 6000 milliárd a NER-es oligarcháknak ingyen, és magyar euró, ami legkorábban 2032-ben lehet.

Tovább csökken a benzin és a gázolaj piaci ára, és bár így is literenként körülbelül 30 forintra van a védett ártól mindkét üzemanyag ára, a kormány kivezeti az intézkedést.

Foci

Fotó: XU ZIJIAN/Xinhua via AFP

Külföld

Donald Trump bírálatai ellenére Izrael újabb csapásokat hajtott végre Libanonban, a háború lezárásáról szóló amerikai-iráni megállapodást viszont még így is sikerült aláírni.

Megállapodtak a G7-ek: több fegyvert adnak Ukrajnának és nagyobb nyomást helyeznek az orosz gazdaságra.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

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