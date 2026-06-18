A házmester, a miniszterelnök és a rendőrkapitány

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Bánja-e, hogy a nagy víziók helyett nem fordított nagyobb figyelmet a rábízott államra inkább? – kérdeztük a volt miniszterelnököt Brüsszelben. Szerinte el kell dönteni, hogy házmester vagy miniszterelnök az ember. Azt is mondta, hogy nem abból kell kiindulni, amit az emberek az egészségügyről mondanak, inkább a tényeket érdemes nézni.
A volt miniszterelnök a Patrióta pártszövetség csúcstalálkozója előtt próbálta nyugtatni nemzetközi barátait, a választási bukása szerinte nem jelenti a szuverenista jobboldal végét. Mellesleg fantasztikus országot csináltak, a gazdaság is az európai trendek miatt volt sikertelen.
Mécs János alkotmányjogász szerint Sulyok Tamás alkotmánybírósági beadványa kreatívan oldotta meg a kérdést, de nem számít arra, hogy az elnöknek kedvező döntés születne. Akkor ugyanis egy új szerepkört kreálna magának a testület. A Political Capital elemzője, László Róbert szerint hiba volt Magyar részéről, hogy úgy sulykolta a lemondás határidejét, hogy másnap nem történt semmi.
Bemutatkozott a parlamenti bizottságnak az új országos rendőrfőkapitány Mecser Tamás, az egykori borsodi rendőrkapitány a bürokrácia csökkentéséről, decentralizálásról, fiatalításról és a vidék problémáiról beszélt – a menő egyenruhákat ígérő Mecsert a Fidesz és a KDNP is támogatta, egyedül Novák Előd tartózkodott.
Közzétették a miniszteri vagyonnyilatkozatokat: Ruff Bálintnak nemesi oklevele és 4000 kötetes könyvtára van, Tóth Péter egy motoros kishajót is bevallott a vagyonnyilatkozatában, Lannert Judit oktatási miniszternek pedig több mint 114 milliója van értékpapírban.
Zsoltibácsi-ügy: most a Fidesz épít támadást Magyar ellen, újabb pofont adva az áldozatoknak – ezúttal Pócs János játszik oknyomozót, de ebből a pokoli színjátékból kiveszi a részét mindkét fél, azok is, akik támadnak, és azok is, akik visszatámadnak. A felelősség m,indenkié, aki ebben a formában gördíti tovább az ügyet.
Hűtlen kezelés gyanújával bepanaszolták a Számvevőszéknél Kubatov Fradiváros-projektjét, a számvevők a rendőrséghez továbbították az ügyet. Kirúgták a hetilappá alakuló Magyar Nemzet szerkesztőségének felét, a leépítések keretében pedig többeket az Origóhoz helyeztek át. Szűk többséggel, de leszavazta a Corvinus szenátusa az egyetemi kuratórium lemondatásáról és elszámoltatásáról szóló nyilatkozatot.
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„Mire költött az Orbán-kormány? Önmagára” – közgazdászok beszéltek számvetésről és újratervezésről az Akadémián. Kanyarban előzésből falnak csapódás, 6000 milliárd a NER-es oligarcháknak ingyen, és magyar euró, ami legkorábban 2032-ben lehet.
Donald Trump bírálatai ellenére Izrael újabb csapásokat hajtott végre Libanonban, a háború lezárásáról szóló amerikai-iráni megállapodást viszont még így is sikerült aláírni.
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Arnautović 2021-ben olyan gondolatokat fogalmazott meg az albánokkal kapcsolatban, amelyek egy tősgyökeres osztrák futballista fejéből aligha pattantak volna ki.
Távollétében több mint négy év börtönre ítélték, mert apja pere idején azt próbálta elérni, hogy az Egyesült Államok vámokat és szankciókat vezessen be Brazíliával szemben.
Az ülésen jelenlévő 25 tag 14:11 arányban utasította el az előterjesztést, ami arról is szólt, hogy a szenátus mostantól az egyetemi autonómia újraépítésén dolgozik.
Az amerikai elnök kedden a G7-csúcson azt mondta, Benjamin Netanjahunak „felelősebben kellene viselkednie Libanonnal kapcsolatban”.
Messi Zinedine Zidane fiának lőtte a góljait.
A nyilatkozatot mindkét elnök aláírta, de a legfontosabb kérdésről, Teherán atomprogramjáról még tovább tárgyalnak.
Hol van már a régi, jó Zaire, akiket úgy kitömtek a jugók, hogy annyit azóta sem kaptak soha senkitől.
Bánja-e, hogy a nagy víziók helyett nem fordított nagyobb figyelmet a rábízott államra inkább? – kérdeztük a volt miniszterelnököt Brüsszelben. Szerinte el kell dönteni, hogy házmester vagy miniszterelnök az ember.
Bemutatkozott a parlamenti bizottságnak Mecser Tamás, akit csak Novák Előd nem támogatott, aki a mostani egyenruhában is szívesen menetelne a Bűnvadászokkal. Az egykori borsodi rendőrkapitány a bürokrácia csökkentéséről, decentralizálásról, fiatalításról és a vidék problémáiról beszélt.
Budapest egyik legkaotikusabb, elhanyagolt partszakasza újulhat meg. Nagy szüksége lenne rá a városnak, hogy visszakapja a Dunáját. A megvalósítás azonban 3-8 év is lehet.
De még így is literenként körülbelül 30 forintra van a védett ártól mindkét üzemanyag ára.
Lannert Judit oktatási miniszternek pedig több mint 114 milliója van értékpapírban.
A támogatást a munkaadó cégek igényelhetik idén nyáron a 25 év alatti diákok után.
Ezúttal Pócs János játszik oknyomozót, de ebből a pokoli színjátékból kiveszi a részét mindkét fél, azok is, akik támadnak, és azok is, akik visszatámadnak. A felelősség mindenkié, aki ebben a formában gördíti tovább az ügyet.
Okvetlenül javítanának az ukrán légvédelmi képességeken is.
A miniszterelnök követeli, hogy „a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben”.
A leépítések keretében pedig többeket az Origóhoz helyeztek át.
Az FTC-elnök Kubatov 25 milliárdos álmáról egy „visszaélések gyanúját felvető” közérdekű bejelentést kapott az ÁSZ. A rendőrség a megkeresésünkre annyit közölt, hogy vizsgálják a feljelentés tartalmát. A beruházást 2020-ra kellett volna befejezni, még most sincs kész.
A teológus leírhatatlanul boldog, hogy a rendőrség az áldozatok oldalára állt.
Orbán Brüsszelben próbálja megnyugtatni patrióta szövetségeseit, a neki nem tetsző kérdéseket egy-egy szóval üti el.
A Nitrogénművek tulajdonosa nyílt levélben üzent a volt kormányfőnek, aki válaszolt.
Közgazdászok beszéltek számvetésről és újratervezésről az Akadémián. Kanyarban előzésből falnak csapódás, 6000 milliárd a NER-es oligarcháknak ingyen, és magyar euró, ami legkorábban 2032-ben lehet.
A következő három évben átszámítva több mint 200 milliárd forintot spórolnának az elbocsátásokkal.
A Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között.
Erős forint, csökkenő olajárak: bő három hónapot élt a védett ár, Magyar szerint havi 50 milliárdunkba került.
Mécs János alkotmányjogász szerint Sulyok Tamás kreatívan oldotta meg a kérdést, de ő nem számít arra, hogy az elnöknek kedvező döntés születne. Akkor ugyanis egy új szerepkört kreálna magának a testület. A Political Capital elemzője, László Róbert szerint hiba volt Magyar részéről, hogy úgy sulykolta a lemondás határidejét, hogy másnap nem történt semmi.
Hétvégén 36-38 fok is lehet.