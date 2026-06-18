A házmester, a miniszterelnök és a rendőrkapitány

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Belföld

Bánja-e, hogy a nagy víziók helyett nem fordított nagyobb figyelmet a rábízott államra inkább? – kérdeztük a volt miniszterelnököt Brüsszelben. Szerinte el kell dönteni, hogy házmester vagy miniszterelnök az ember. Azt is mondta, hogy nem abból kell kiindulni, amit az emberek az egészségügyről mondanak, inkább a tényeket érdemes nézni.

Forrás

A volt miniszterelnök a Patrióta pártszövetség csúcstalálkozója előtt próbálta nyugtatni nemzetközi barátait, a választási bukása szerinte nem jelenti a szuverenista jobboldal végét. Mellesleg fantasztikus országot csináltak, a gazdaság is az európai trendek miatt volt sikertelen.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Mécs János alkotmányjogász szerint Sulyok Tamás alkotmánybírósági beadványa kreatívan oldotta meg a kérdést, de nem számít arra, hogy az elnöknek kedvező döntés születne. Akkor ugyanis egy új szerepkört kreálna magának a testület. A Political Capital elemzője, László Róbert szerint hiba volt Magyar részéről, hogy úgy sulykolta a lemondás határidejét, hogy másnap nem történt semmi.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Bemutatkozott a parlamenti bizottságnak az új országos rendőrfőkapitány Mecser Tamás, az egykori borsodi rendőrkapitány a bürokrácia csökkentéséről, decentralizálásról, fiatalításról és a vidék problémáiról beszélt – a menő egyenruhákat ígérő Mecsert a Fidesz és a KDNP is támogatta, egyedül Novák Előd tartózkodott.

Fotó: Bankó Gábor/444

Közzétették a miniszteri vagyonnyilatkozatokat: Ruff Bálintnak nemesi oklevele és 4000 kötetes könyvtára van, Tóth Péter egy motoros kishajót is bevallott a vagyonnyilatkozatában, Lannert Judit oktatási miniszternek pedig több mint 114 milliója van értékpapírban.

Fotó: Németh Dániel/444


Zsoltibácsi-ügy: most a Fidesz épít támadást Magyar ellen, újabb pofont adva az áldozatoknak – ezúttal Pócs János játszik oknyomozót, de ebből a pokoli színjátékból kiveszi a részét mindkét fél, azok is, akik támadnak, és azok is, akik visszatámadnak. A felelősség m,indenkié, aki ebben a formában gördíti tovább az ügyet.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Hűtlen kezelés gyanújával bepanaszolták a Számvevőszéknél Kubatov Fradiváros-projektjét, a számvevők a rendőrséghez továbbították az ügyet. Kirúgták a hetilappá alakuló Magyar Nemzet szerkesztőségének felét, a leépítések keretében pedig többeket az Origóhoz helyeztek át. Szűk többséggel, de leszavazta a Corvinus szenátusa az egyetemi kuratórium lemondatásáról és elszámoltatásáról szóló nyilatkozatot.

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Gazdaság

„Mire költött az Orbán-kormány? Önmagára” – közgazdászok beszéltek számvetésről és újratervezésről az Akadémián. Kanyarban előzésből falnak csapódás, 6000 milliárd a NER-es oligarcháknak ingyen, és magyar euró, ami legkorábban 2032-ben lehet.

Fotó: MARK_KISS/MARK_KISS

Foci

Fotó: XU ZIJIAN/Xinhua via AFP

Külföld

Donald Trump bírálatai ellenére Izrael újabb csapásokat hajtott végre Libanonban, a háború lezárásáról szóló amerikai-iráni megállapodást viszont még így is sikerült aláírni.

  • Megállapodtak a G7-ek: több fegyvert adnak Ukrajnának és nagyobb nyomást helyeznek az orosz gazdaságra.
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

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