Hétvégi olvasnivalók hőkupola alá felelősségekről, keddi remegésekről és egyházszakadásokról

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása ezen a nyomasztóan forró hétvégén. Mint mindig, ezúttal is az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagait szedtük itt össze. Van másmilyen hírlevelünk is, azokra itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyar Péter hétfőn a Parlamentben meghirdette a Tisztítótűz műveletet, pár órával később pedig a 444 stúdiójában élőben kérdeztük a részletekről, az interjúról szöveges összefoglaló cikkünk is készült. Írtunk részletesen arról, hogy a megismert javaslat alapján a Tisza egy huszárvágással intézné el Sulyok Tamás félreállítását, arról, hogy a sarkalatos torvényekkel Orbán meg akarta kötni a következő tíz kormány kezét, Magyarék viszont szétzúzzák ezt a tervet, megírtuk, hogy kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal, és interjúztunk a témában Tóth István Jánossal, a Korrupciókutató Központ Budapest vezetőjével is. És birtokunkba jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról, melyben felsorolják, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. És a nevek között ott van Orbán Viktoré is.

A hetet egy nagyon részletes cikkel indítottuk arról, hogy hogyan telt a Tisza első hónapja a hatalomban, a keddi napot pedig egy olyan cikkel, amiből kiderült, már Bús Balázs közel tízéves polgármestersége alatt is milliárdos parkfenntartási szerződéseket kötött az óbudai önkormányzat a Z. Zsolthoz köthető céghálóval. Mivel ebben az ügyben a hatóságok eddig keddenként tartottak házkutatást, a cikk címe is az volt, hogy „kedden remegnek, akiknek remegniük kell". Aztán ehhez képest jött a hír délután, hogy Bús Balázst őrizetbe vették, de egy másik ügyben, az NKA-s botrány miatt. És ha már NKA: írtunk arról is, hogy a 444-től kért helyreigazítást a Fásy család, miközben az őssejtügyből ismert egykori üzlettársukon keresztül csatornáztak ki több mint 44 millió forintot az alapból.

Követtük a keddi parlamenti ülésnap történéseit is, amikor megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, a közmédia átalakítását és az uniós források miatt benyújtott törvénymódosításokat, valamint a fővárosi közgyűlés szokásos csörtéit is, foglalkoztunk azzal, hogy mi lesz az egyik megszűnő kekva után maradó hatalmas szentendrei beruházással, valamint Fenyő Miklós újlipótvárosi szobrával, és írtunk arról, hogy inkompetens vezetőkre és szabadrablásra panaszkodtak az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói.

A rettentő forró júniusban máris téma lett a vízhelyzet: mi most arról írtunk, hogy a főváros körüli agglomerációs övezetben az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest, és Mendén évek óta probléma van a vízellátással, és a polgármester maga is érdekelt a Hét Domb Lakóparkban.

Világ

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Angliában a héten lemondott Keir Starmer miniszterelnök, mi meg megírtuk, ki az az Andy Burnham, aki esélyesen Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet. Írtunk az Albániában kitört korrupcióellenes tömegtüntetésekről, melyek Trump vejéhez köthető luxusüdülő elleni tiltakozásból nőttek ki, és arról is, hogy a jövő héten súlyos konfliktus robbanhat majd ki a katolikus egyházban, amikor fundamentalista papok a pápa engedélye nélkül fognak püspököket szentelni.


Sportok

Fotó: Bankó Gábor/444

Egész héten át követtük a világbajnokság történéseit, de ezek a cikkek azért gyorsan avulnak, talán csak a skót szurkolókról és a rózsaszín cipőkről szóló cikkeink lehetnek érdekesek napokkal a megjelenés után is, viszont ajánljuk még a legjobb legjobb magyar fallabdajátékossal, Farkas Balázzsal készült interjúnkat, valamint írtunk Björn Borg életrajzáról, melyben Borg továbbra is hűvös marad, de olyan kényes témákat is felvillant, mint a rák, a halál vagy a magánéleti problémák.

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