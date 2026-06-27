Hétvégi olvasnivalók hőkupola alá felelősségekről, keddi remegésekről és egyházszakadásokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása ezen a nyomasztóan forró hétvégén. Mint mindig, ezúttal is az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagait szedtük itt össze. Van másmilyen hírlevelünk is, azokra itt lehet feliratkozni.
Magyar Péter hétfőn a Parlamentben meghirdette a Tisztítótűz műveletet, pár órával később pedig a 444 stúdiójában élőben kérdeztük a részletekről, az interjúról szöveges összefoglaló cikkünk is készült. Írtunk részletesen arról, hogy a megismert javaslat alapján a Tisza egy huszárvágással intézné el Sulyok Tamás félreállítását, arról, hogy a sarkalatos torvényekkel Orbán meg akarta kötni a következő tíz kormány kezét, Magyarék viszont szétzúzzák ezt a tervet, megírtuk, hogy kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal, és interjúztunk a témában Tóth István Jánossal, a Korrupciókutató Központ Budapest vezetőjével is. És birtokunkba jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról, melyben felsorolják, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. És a nevek között ott van Orbán Viktoré is.
A hetet egy nagyon részletes cikkel indítottuk arról, hogy hogyan telt a Tisza első hónapja a hatalomban, a keddi napot pedig egy olyan cikkel, amiből kiderült, már Bús Balázs közel tízéves polgármestersége alatt is milliárdos parkfenntartási szerződéseket kötött az óbudai önkormányzat a Z. Zsolthoz köthető céghálóval. Mivel ebben az ügyben a hatóságok eddig keddenként tartottak házkutatást, a cikk címe is az volt, hogy „kedden remegnek, akiknek remegniük kell". Aztán ehhez képest jött a hír délután, hogy Bús Balázst őrizetbe vették, de egy másik ügyben, az NKA-s botrány miatt. És ha már NKA: írtunk arról is, hogy a 444-től kért helyreigazítást a Fásy család, miközben az őssejtügyből ismert egykori üzlettársukon keresztül csatornáztak ki több mint 44 millió forintot az alapból.
Követtük a keddi parlamenti ülésnap történéseit is, amikor megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, a közmédia átalakítását és az uniós források miatt benyújtott törvénymódosításokat, valamint a fővárosi közgyűlés szokásos csörtéit is, foglalkoztunk azzal, hogy mi lesz az egyik megszűnő kekva után maradó hatalmas szentendrei beruházással, valamint Fenyő Miklós újlipótvárosi szobrával, és írtunk arról, hogy inkompetens vezetőkre és szabadrablásra panaszkodtak az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói.
A rettentő forró júniusban máris téma lett a vízhelyzet: mi most arról írtunk, hogy a főváros körüli agglomerációs övezetben az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest, és Mendén évek óta probléma van a vízellátással, és a polgármester maga is érdekelt a Hét Domb Lakóparkban.
Idén sincs nyári uborkaszezon a világpolitikában: lángol Oroszország, az ukránok komolyan összefeszültek a lengyelekkel, folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, miután Trump véleményes győzelmet hirdetett, hadügyminisztere pedig ismét saját szövetségeseiket nyomasztja. Valamint már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban. És ezekről mind volt szó Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel készült podcastunkban.
Angliában a héten lemondott Keir Starmer miniszterelnök, mi meg megírtuk, ki az az Andy Burnham, aki esélyesen Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet. Írtunk az Albániában kitört korrupcióellenes tömegtüntetésekről, melyek Trump vejéhez köthető luxusüdülő elleni tiltakozásból nőttek ki, és arról is, hogy a jövő héten súlyos konfliktus robbanhat majd ki a katolikus egyházban, amikor fundamentalista papok a pápa engedélye nélkül fognak püspököket szentelni.
Egész héten át követtük a világbajnokság történéseit, de ezek a cikkek azért gyorsan avulnak, talán csak a skót szurkolókról és a rózsaszín cipőkről szóló cikkeink lehetnek érdekesek napokkal a megjelenés után is, viszont ajánljuk még a legjobb legjobb magyar fallabdajátékossal, Farkas Balázzsal készült interjúnkat, valamint írtunk Björn Borg életrajzáról, melyben Borg továbbra is hűvös marad, de olyan kényes témákat is felvillant, mint a rák, a halál vagy a magánéleti problémák.
A Fidesz több száz sarkalatos törvényt alkotott az évek alatt. Magyar Péterék szerint ezek a jogszabályok szükségtelenül korlátozzák a nem kétharmados többséggel rendelkező kormányokat, így jelentősen csökkentenék a számukat. Kikerülne a körből a föld-, a jegybank- és az ÁSZ-törvény sarkalatossága is.
Hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Az első másfél forduló után már nehéz nem észrevenni, hogy a futballcipők újra egyszínűek lettek, csak a fekete stoplisok helyét most a rikító rózsaszín vette át.
A benyújtott alkotmánymódosítással a köztársasági elnök megbízatása egyszerűen megszűnik, ezzel a jelek szerint minden jogászkodás meddővé válik, még akkor is, ha Sulyok nem írja alá az őt kirúgó törvényt. Jogvédők szerint a tisztességes eljáráshoz, bár megérdemli sorsát, Sulyoknak is joga lenne.
Miután a parlamentben jelentette be a Tisztítótűz művelet elindítását, a miniszterelnök élőben válaszol kérdéseinkre.
Andy Burnham lehet Nagy-Britannia következő miniszterelnöke – miután Keir Starmer bejelentette lemondását. A volt manchesteri polgármester megpróbálja visszakormányozni pártját a baloldalra, ahonnét még Tony Blair térítette el. Egész Európa figyelni fogja Burnham kísérletét.
Boston után Miamit is ellepte a Tartan Army: kiltben, dudákkal és rengeteg alkohollal csinálnak nagy városi bulit a foci-vb-ből.
Már Bús Balázs közel tízéves polgármestersége alatt is milliárdos parkfenntartási szerződéseket kötött az óbudai önkormányzat a Z. Zsolthoz köthető céghálóval. Óbuda ráadásul egyedüli kerületként még a parkolás üzemeltetését is hozzá köthető cégeknek szervezte ki. Bús kérdésünkre közölte, nem ismeri Z. Zsoltot és nem számít arra, hogy előállítják.
Nincs politikai reklám kampányon kívül, a parlamenti vizsgálóbizottságok a rendőrség segítségét kérhetik, szigorodnak a vagyonnyilatkozatokról szóló szabályok.
A főváros körüli agglomerációs övezetben az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest. Mendén évek óta probléma van a vízellátással. Kaszanyi József polgármester maga is érdekelt a Hét Domb Lakóparkban, Hadházy Ákos ezt, és több más dolgot, így egy zanzibári utazást is a szemére vetett annak idején.
„A laptop, amit adtak, egy lassú szar”, több minisztérium még kong az ürességtől, de a Tisza-frakció kezd beleszokni a parlamenti munkába. Zajlanak a politikai átvilágítások, az államigazgatás felé még mindig érthetően nagy a bizalmatlanság, alig két hónappal ezelőtt ugyanis a Fidesz a teljes apparátust felhasználva, személyükben gyalázta azokat, akik most vezetőkké váltak.
A legjobb hazai fallabdajátékos június 7-én szerezte meg a 9. magyar bajnoki címét. A profi létről, a világ legjobbjairól és a Los Angeles-i olimpiáról is beszélgettünk vele.
A svéd teniszező a korszak egyik legjobb sportolójaként mutatja be, hogyan működött az ereje teljében lévő nyugati világ. Bár memoárjában is hűvös marad, olyan kényes témákat is felvillant, mint a rák, a halál vagy a magánéleti problémák.
A helyi civilek a köztéri giccs ellen petícióztak, míg a fővárosi szakmai tanács az elszaporodó zsánerszobrok ellen állt ki.
Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre, de nem írták azt sem, hogy nem valódi a dokumentum.
A 15 megszüntetett kekva egyike a Hauszmann Alapítvány. Igen nagy területet kaptak az államtól Szentendre külterületén, hogy méltóképp ápolják Hauszmann Alajos emlékét. A szocializmuskorabeli honvédségi főtiszti üdülőt már elbontották, jelenleg közművesítenek. De mi lesz holnap?
Elsőre nem láttuk át a bonyolult céghálót, a közérdekű adatigénylésünkre kiadott dokumentumokból viszont világosan látszik, hogy Fásy Ádám lányának cégei mégis dolgoztak egy dokumentumfilmen, amit az NKA támogatott.
A Jared Kushnerhez és Ivanka Trumphoz köthető, védett albán partszakaszra tervezett üdülőkomplexum elleni tiltakozás néhány hét alatt környezetvédelmi ügyből a teljes albán politikai-gazdasági rendszer elleni lázadássá vált.
Kell egy jól működő hivatal, és egy olyan elnök, aki megszólal súlyos erkölcsi kérdésekben - mondta Magyar Péter a 444-nek. Arról is beszélt, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal az egyik legerősebb hivatal lesz az unióban.
Idén sincs nyári uborkaszezon a világpolitikában: lángol Oroszország, az ukránok komolyan összefeszültek a lengyelekkel, folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, miután Trump véleményes győzelmet hirdetett, hadügyminisztere pedig ismét saját szövetségeseiket nyomasztja. Mindeközben hazai szempontból fontos fejlemény, hogy már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban.
Az itthon is aktív Szent X. Piusz Papi Testvériség négy püspököt tervez felszentelni, aminek a vége biztosan a kizárásuk lesz az egyházból. Az antiszemita botrányokkal is kísért fundamentalista csoport viszonya évtizedek óta feszült a Vatikánnal, voltak is már kizárva, de ez sem tántorítja el őket.
Csótányok, kamuállások, tízmilliárdos informatikai kudarc és politikai kiszolgáltatottság: válságban az Országos Széchényi Könyvtár, ahol már a minisztérium is rendkívüli vizsgálatot folytat.
A képviselők meghallgatták az új rendőrfőkapitányt is, aki szerint mindent megtettek a Pride biztonságos lebonyolítása érdekében
A magyarokat sokáig nem érdekelte a korrupció, noha több ezer cikk jelent meg róla az elmúlt 16 évben. Tóth István János szerint akkor lesz valódi változás, ha nemcsak az elszámoltatás lázában égünk, hanem akkor sem csukjuk be a szemünket, ha a jövőben korrupciót látunk. Erre jó alap a vagyonvédelmi és -visszaszerzési törvényjavaslat.
Magyar Péter hónapok óta emlegeti a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amely a NER kegyeltjeinek vagyonosodását is vizsgálná. Összegyűjtöttük, ki érezheti magát ez alapján veszélyben.