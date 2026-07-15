A szétmálló Fidesz és a nagy közpénzköltő

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a keddi nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben. A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Mint lepkefing a dzsungelben – az alaptörvény módosítása után sem állt meg az élet a Parlamentben. Hosszú és személyeskedő vita után, Pócs János felszólalása közben Magyar Péter kivonult az ülésteremből, majd visszatért és éles hangon felszólította a házelnököt, hogy sújtsa milliós bírságokkal a képviselőket, akik belehazudnak a szemébe. Sőt: módosítsák a házszabályt is.

Szemünk láttára mállik széjjel a magára hagyott Fidesz. Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A nagy közpénzköltő – Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból lett a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. Hogyan működhetett így ez a rendszer, és ki viszi el a balhét?

Orbán János Dénes
Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Vége a tacskók és a rókák értelmetlen kínzásának, Gajdos László betiltatja a kotorékozást Magyarországon – a kotorékozás nagyon hasonlít az egész világon súlyos büntetésekkel sújtott, mindenki által állatkínzásnak tekintett kutyaviadalokra, csak itt az egyik szereplő róka vagy borz, a felek szűk helyen esnek egymásnak, és a történteket perverzek sem látják. Filmpremier.

Külföld

Kultúra

Mi a különbség Isten és Esterházy Péter között? – A különbség jól látható, Isten mindenhol ott van, ezzel szemben Esterházy Péter is mindenhol ott van, csak itt nincs. Tíz éve ment el a magyar irodalom lifegő bokájú Michael Jacksonja.

  • Édesapám, kisangyalom – Esterházy Péter úgy írt, ahogy más levegőt vesz. Urfi Péter könyvében van egy fejezet róla, ezt közöltük az évfordulón.
Forrás

Foci

Oyarzabal ünnepel
Fotó: FRANCK FIFE/AFP

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Kapcsolódó cikkek

A nagy közpénzköltő

Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból lett a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. Hogyan működhetett így ez a rendszer, és ki viszi el a balhét?

Urfi Péter
vélemény

Marad az M4 Sporton az NB I.

Ismét egyéves megállapodás született a közvetítési jogokról.

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tévé

A házelnök három hónapra kitiltotta Bohár Dánielt a parlamentből

Mert a Fidesz vendégeként riporterkedett.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Azt gondoltam, ha meghalunk, együtt halunk meg” – megszólalt a nő, akinek a férjét félig kiszippantotta a nyomásváltozás egy Ryanair-gép törött ablakán

A 61 éves férfi sokkos állapotban van, nem emlékszik az esetre.

Bódog Bálint
külföld

Egy hónapig még biztos előzetes letartóztatásban maradnak Bús Balázsék

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják őket.

Takács Lili
belföld

Vučić már nyíltan beszél arról, hogy miniszterelnökként folytatná

Az elnök a lemondását és a választások előrehozatalát ígéri, és már nyíltan vállalja, hogy ezzel hatalomba akar maradni.

Bódog Bálint
külföld

„Jaber már nem haver” – adófizetői pénzek Guccira váltásával poénkodik az Orbán-span rapper

A kuvaiti-magyar rapper a kampányban jelent meg Orbán eseményein, vagánynak tartotta, hogy találkozhat a miniszterelnökkel, bírja a magyarokat.

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444.hu
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A magyar bajnok képtelen volt legyűrni izlandi ellenfelét, de a Konferencia-liga selejtezőjében így is folytathatja.

Gazda Albert
sport

„Tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?” – Magyar Péter beszólt Németh Balázsnak

A miniszterelnök úgy szólt be Némethnek, hogy ezúttal a fideszes politikus nem is vele, hanem Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel csörtézett a parlamentben.

Székely Sarolta
POLITIKA

Navracsics Tibor: A Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon

„A tor” című Facebook-posztjában elmélkedett egyet a volt miniszter, aki arra jutott, hogy Magyarország többet érdemel.

Takács Lili
POLITIKA

Kubatov Gábor már a Ferencváros ügyvezetője is

Nyíri Zoltántól vette át a pozíciót.

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foci

A spanyolok gúzsba kötötték és simán megverték a franciákat

2:0-ra nyertek az elképesztően stabil spanyolok a világbajnokság első elődöntőjében. Az eddig gólokat szóró franciáknak köze sem volt a meccshez.

Bede Márton
futball

Mi a különbség Isten és Esterházy Péter között?

A különbség jól látható, Isten mindenhol ott van, ezzel szemben Esterházy Péter is mindenhol ott van, csak itt nincs. Tíz éve ment el a magyar irodalom lifegő bokájú Michael Jacksonja.

Ács Dániel
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Andy Burnham lesz a Munkáspárt új elnöke, hétfőtől pedig brit miniszterelnök

Annyi ajánlást gyűjtött össze, hogy senki sem tud ellene elindulni.

Molnár Kristóf
külföld

Teljes sorcsere a MÁV vezetésében

Az új igazgatóság kinevezésére sem kell sokat várni Vitézy szerint.

Székely Sarolta
belföld

Irán kilőtt két tankert, az amerikaiak újabb csapásokat mértek iráni célpontokra

Harmadik napja lövik egymást a felek.

Molnár Kristóf
külföld

Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben

A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Vége a tacskók és a rókák értelmetlen kínzásának, Gajdos László betiltatja a kotorékozást Magyarországon

A kotorékozás nagyon hasonlít az egész világon súlyos büntetésekkel sújtott, mindenki által állatkínzásnak tekintett kutyaviadalokra, csak itt az egyik szereplő róka vagy borz, a felek szűk helyen esnek egymásnak, és a történteket perverzek sem látják. Filmpremier.

Szily László
ÁLLAT

Mint lepkefing a dzsungelben – az alaptörvény módosítása után sem állt meg az élet a Parlamentben

Hosszú és személyeskedő vita után, Pócs János felszólalása közben Magyar Péter kivonult az ülésteremből, majd visszatért és éles hangon felszólította a házelnököt, hogy sújtsa milliós bírságokkal a képviselőket, akik belehazudnak a szemébe. Sőt: módosítsák a házszabályt is.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Szemünk láttára mállik széjjel a magára hagyott Fidesz

Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Májusban is karácsonyoztak a skincare-rajongók

A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.

Promó Ottó
hirdetés

Marco Rubio kampányt indított a Nemzetközi Büntetőbíróság felszámolására

Az amerikai külügyminiszter szerint az ICC veszélyezteti az Egyesült Államok szuverenitását, szakértők szerint azonban Washington azt akarja elérni, hogy az amerikaiak által külföldön elkövetett háborús bűncselekmények büntetlenül maradjanak.

Benics Márk
külföld