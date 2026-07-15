A szétmálló Fidesz és a nagy közpénzköltő

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Belföld

Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben. A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Mint lepkefing a dzsungelben – az alaptörvény módosítása után sem állt meg az élet a Parlamentben. Hosszú és személyeskedő vita után, Pócs János felszólalása közben Magyar Péter kivonult az ülésteremből, majd visszatért és éles hangon felszólította a házelnököt, hogy sújtsa milliós bírságokkal a képviselőket, akik belehazudnak a szemébe. Sőt: módosítsák a házszabályt is.

A házelnök három hónapra kitiltotta Bohár Dánielt a parlamentből.

„Tudod, mi az a Micimackó, te bohóc?” – Magyar Péter beszólt Németh Balázsnak.

Szemünk láttára mállik széjjel a magára hagyott Fidesz. Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A nagy közpénzköltő – Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból lett a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. Hogyan működhetett így ez a rendszer, és ki viszi el a balhét?

Egy hónapig még biztos előzetes letartóztatásban maradnak Bús Balázsék.

Orbán János Dénes Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Vége a tacskók és a rókák értelmetlen kínzásának, Gajdos László betiltatja a kotorékozást Magyarországon – a kotorékozás nagyon hasonlít az egész világon súlyos büntetésekkel sújtott, mindenki által állatkínzásnak tekintett kutyaviadalokra, csak itt az egyik szereplő róka vagy borz, a felek szűk helyen esnek egymásnak, és a történteket perverzek sem látják. Filmpremier.

Külföld

Kultúra

Mi a különbség Isten és Esterházy Péter között? – A különbség jól látható, Isten mindenhol ott van, ezzel szemben Esterházy Péter is mindenhol ott van, csak itt nincs. Tíz éve ment el a magyar irodalom lifegő bokájú Michael Jacksonja.

Édesapám, kisangyalom – Esterházy Péter úgy írt, ahogy más levegőt vesz. Urfi Péter könyvében van egy fejezet róla, ezt közöltük az évfordulón.

Foci

Oyarzabal ünnepel Fotó: FRANCK FIFE/AFP

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