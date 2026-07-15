A szétmálló Fidesz és a nagy közpénzköltő

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Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben. A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.
Mint lepkefing a dzsungelben – az alaptörvény módosítása után sem állt meg az élet a Parlamentben. Hosszú és személyeskedő vita után, Pócs János felszólalása közben Magyar Péter kivonult az ülésteremből, majd visszatért és éles hangon felszólította a házelnököt, hogy sújtsa milliós bírságokkal a képviselőket, akik belehazudnak a szemébe. Sőt: módosítsák a házszabályt is.
Szemünk láttára mállik széjjel a magára hagyott Fidesz. Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.
A nagy közpénzköltő – Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból lett a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. Hogyan működhetett így ez a rendszer, és ki viszi el a balhét?
Vége a tacskók és a rókák értelmetlen kínzásának, Gajdos László betiltatja a kotorékozást Magyarországon – a kotorékozás nagyon hasonlít az egész világon súlyos büntetésekkel sújtott, mindenki által állatkínzásnak tekintett kutyaviadalokra, csak itt az egyik szereplő róka vagy borz, a felek szűk helyen esnek egymásnak, és a történteket perverzek sem látják. Filmpremier.
Mi a különbség Isten és Esterházy Péter között? – A különbség jól látható, Isten mindenhol ott van, ezzel szemben Esterházy Péter is mindenhol ott van, csak itt nincs. Tíz éve ment el a magyar irodalom lifegő bokájú Michael Jacksonja.
2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (x)
Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból lett a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. Hogyan működhetett így ez a rendszer, és ki viszi el a balhét?
Ismét egyéves megállapodás született a közvetítési jogokról.
Mert a Fidesz vendégeként riporterkedett.
A 61 éves férfi sokkos állapotban van, nem emlékszik az esetre.
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják őket.
Az elnök a lemondását és a választások előrehozatalát ígéri, és már nyíltan vállalja, hogy ezzel hatalomba akar maradni.
A kuvaiti-magyar rapper a kampányban jelent meg Orbán eseményein, vagánynak tartotta, hogy találkozhat a miniszterelnökkel, bírja a magyarokat.
Tíz éve halt meg Esterházy Péter, aki úgy írt, ahogy más levegőt vesz. Urfi Péter könyvében van egy fejezet róla, ezt közöljük az évfordulón.
A magyar bajnok képtelen volt legyűrni izlandi ellenfelét, de a Konferencia-liga selejtezőjében így is folytathatja.
A miniszterelnök úgy szólt be Némethnek, hogy ezúttal a fideszes politikus nem is vele, hanem Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel csörtézett a parlamentben.
„A tor” című Facebook-posztjában elmélkedett egyet a volt miniszter, aki arra jutott, hogy Magyarország többet érdemel.
Nyíri Zoltántól vette át a pozíciót.
2:0-ra nyertek az elképesztően stabil spanyolok a világbajnokság első elődöntőjében. Az eddig gólokat szóró franciáknak köze sem volt a meccshez.
A különbség jól látható, Isten mindenhol ott van, ezzel szemben Esterházy Péter is mindenhol ott van, csak itt nincs. Tíz éve ment el a magyar irodalom lifegő bokájú Michael Jacksonja.
Annyi ajánlást gyűjtött össze, hogy senki sem tud ellene elindulni.
Az új igazgatóság kinevezésére sem kell sokat várni Vitézy szerint.
Harmadik napja lövik egymást a felek.
A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.
A kotorékozás nagyon hasonlít az egész világon súlyos büntetésekkel sújtott, mindenki által állatkínzásnak tekintett kutyaviadalokra, csak itt az egyik szereplő róka vagy borz, a felek szűk helyen esnek egymásnak, és a történteket perverzek sem látják. Filmpremier.
Hosszú és személyeskedő vita után, Pócs János felszólalása közben Magyar Péter kivonult az ülésteremből, majd visszatért és éles hangon felszólította a házelnököt, hogy sújtsa milliós bírságokkal a képviselőket, akik belehazudnak a szemébe. Sőt: módosítsák a házszabályt is.
Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.
A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.
Az amerikai külügyminiszter szerint az ICC veszélyezteti az Egyesült Államok szuverenitását, szakértők szerint azonban Washington azt akarja elérni, hogy az amerikaiak által külföldön elkövetett háborús bűncselekmények büntetlenül maradjanak.