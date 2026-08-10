Rakijás jó reggelt, borízű kombuchát!

Jó reggelt, dögmelegre, szárazságra felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Baka Andrást köztársasági elnöknek jelöléséről döntött szombaton a Tisza-frakció. A fideszesek szerint Baka alkalmatlan, a Tisza-többség bábja lesz, az utolsó legitim köztársasági elnök pedig Sulyok Tamás volt. A leendő köztársasági elnök egy hónapja a Klubrádióban arról beszélt, Sulyok eltávolításával egyetért, a képviselői ciklus korlátozását viszont elfogadhatatlannak tartja.

Karácsony Gergely szerint a NER Baka András kirúgásával kezdődött, most a köztársasági elnökké választásával ér véget.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Az április 12-i választás vereséget követően a Fidesz-média látványosan térdre rogyott; egymás után bocsátják el az újságírókat és alkalmazottakat, vagy épp zárnak be szerkesztőségeket – nincs ez másképp a Mandinerrel sem, ami bár milliárdos támogatással-bevétellel működött tavaly, mégis sikerült 1,1 milliárdos mínusszal zárnia. Most látszik igazán, hogy ennek az egésznek nem sok köze volt az újságíráshoz.

Az utolsó kenet Schmidt Máriával Fotó: Kovács Bendegúz / 444

Akik 1650 fokig meg sem állnak – az ózdi kohászok utolsóként olvasztják az acélt az országban, állandó porban, fülsiketítő zajban és 50-60 fokban. Ha megszegik a szabályokat, az életükkel játszanak. Bár egykor több tízezren űzték a szakmát az országban, ma már csak egyetlen acélgyár működik. Az ózdi kohászat még a legendás gyár tragikus összeomlását is túlélte.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szombaton vaddisznó jutott le a Kossuth téri metróállomásra, leállt a metróközlekedés. Hogyan kerülhetett oda és mit akar a városban? Mit kell csinálni, ha az ember épp nyugiban várja a metrót és szembetalálja magát a pánikba esett vaddisznóval? Az eset után feltettük a fontos kérdéseket Földvári Attilának, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjének.

Hideg számítások a kánikulától szenvedő Dunáról: mi érné meg és mi nem? A Duna kitűnő minőségű, hatalmas mennyiségű ivóvízzel látja el az országot. Ha van benne elég víz, elég gyorsan folyik, és működik a természetes szűrőrendszere. A folyamszabályozások, mindenféle gazdasági hasznosítások sokáig szinte nem is számoltak ezzel a fantasztikus adománnyal. Most viszont mindennél fontosabbá vált.

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Külföld

A saját pártja buktathatja meg Merzet. Alig egy év után kihátrálhat pártja a kancellár mögül, sajtóértesülések szerint a CDU-ban már nem bíznak Merzben, és szeptemberben leváltanák. Mi volt az utolsó csepp a pohárban és ki lehet az utód?

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A benzinkutaktól a csomagterminálokig: szakértők szerint eszkalálódik az ukrajnai háború, mind a két fél egyre kiterjedtebben pusztítja a másik polgári infrastruktúráját. Oroszország napi rendszerességgel támadja az ukrán benzinkutakat, de pont ellentétes hatást ér el, mint az orosz olajfinomítókat támadó ukránok.

Fotó: YEVHEN TITOV/Anadolu via AFP

Megszavazta az amerikai szenátus a szankciós csomagot, ami alapján 100 százalékos vámmal sújthatnák Magyarországot is. Engedély nélkül kezdett próbafúráshoz szükséges eszközöket partra pakolni a Trumphoz köthető olajvállalat Grönlandon. Irán szerint közel a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, de ez még nem a vége. Izrael elutasítja Trump 15 pontos gázai tervét.

Kultúra

Hogyan érdemes Velencébe menni. És gyerekkel? Szerzőnk másodszorra ment gyerekekkel a biennáléra – avagy a világ legőrültebb játszóterére –, és van néhány jó tanácsa.

Mennyire rendülnél meg, ha kiderülne, hogy léteznek kerekesszékes ufók? Emily Blunt afrikai csettintgetős nyelven beszél, és szarvasufók csalnak el gyerekeket mézeskalácsházakba. Megkésett kritika Steven Spielberg új filmjéről, A leleplezés napjáról.

Hahó, értelmiségiek! Tényleg 65 ezer embert vonzott a Hajógyári-szigeten Sebestyén Balázs keletnémet alteregója? Tényleg. Itt egy DJ Oti-magyarázó azoknak, akik most döbbennek rá, mi ez az egész.

Fotó: DJ Oti/Facebook

„Túl akarunk élni, és magunk előtt nem akarunk rossz emberként mutatkozni.” Hogyan ítéljük meg azt, aki elfogadhatóvá tette az elfogadhatatlant, de elviselhetővé tette az elviselhetetlent? Tompa Andreát kérdeztük új regényéről, diktatúráról és táncról, felelősségről és örömről.

Fotó: Bankó Gábor/444

Podcast

Borízű hang #282: Fentanil, zombiapokalipszis, lakhatási válság – miért ne akarnál idejönni?

Grafika: Kiss Bence/444