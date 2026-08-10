Rakijás jó reggelt, borízű kombuchát!

Jó reggelt, dögmelegre, szárazságra felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Baka Andrást köztársasági elnöknek jelöléséről döntött szombaton a Tisza-frakció. A fideszesek szerint Baka alkalmatlan, a Tisza-többség bábja lesz, az utolsó legitim köztársasági elnök pedig Sulyok Tamás volt. A leendő köztársasági elnök egy hónapja a Klubrádióban arról beszélt, Sulyok eltávolításával egyetért, a képviselői ciklus korlátozását viszont elfogadhatatlannak tartja.
Az április 12-i választás vereséget követően a Fidesz-média látványosan térdre rogyott; egymás után bocsátják el az újságírókat és alkalmazottakat, vagy épp zárnak be szerkesztőségeket – nincs ez másképp a Mandinerrel sem, ami bár milliárdos támogatással-bevétellel működött tavaly, mégis sikerült 1,1 milliárdos mínusszal zárnia. Most látszik igazán, hogy ennek az egésznek nem sok köze volt az újságíráshoz.
Akik 1650 fokig meg sem állnak – az ózdi kohászok utolsóként olvasztják az acélt az országban, állandó porban, fülsiketítő zajban és 50-60 fokban. Ha megszegik a szabályokat, az életükkel játszanak. Bár egykor több tízezren űzték a szakmát az országban, ma már csak egyetlen acélgyár működik. Az ózdi kohászat még a legendás gyár tragikus összeomlását is túlélte.
Szombaton vaddisznó jutott le a Kossuth téri metróállomásra, leállt a metróközlekedés. Hogyan kerülhetett oda és mit akar a városban? Mit kell csinálni, ha az ember épp nyugiban várja a metrót és szembetalálja magát a pánikba esett vaddisznóval? Az eset után feltettük a fontos kérdéseket Földvári Attilának, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjének.
Hideg számítások a kánikulától szenvedő Dunáról: mi érné meg és mi nem? A Duna kitűnő minőségű, hatalmas mennyiségű ivóvízzel látja el az országot. Ha van benne elég víz, elég gyorsan folyik, és működik a természetes szűrőrendszere. A folyamszabályozások, mindenféle gazdasági hasznosítások sokáig szinte nem is számoltak ezzel a fantasztikus adománnyal. Most viszont mindennél fontosabbá vált.
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A saját pártja buktathatja meg Merzet. Alig egy év után kihátrálhat pártja a kancellár mögül, sajtóértesülések szerint a CDU-ban már nem bíznak Merzben, és szeptemberben leváltanák. Mi volt az utolsó csepp a pohárban és ki lehet az utód?
A benzinkutaktól a csomagterminálokig: szakértők szerint eszkalálódik az ukrajnai háború, mind a két fél egyre kiterjedtebben pusztítja a másik polgári infrastruktúráját. Oroszország napi rendszerességgel támadja az ukrán benzinkutakat, de pont ellentétes hatást ér el, mint az orosz olajfinomítókat támadó ukránok.
Megszavazta az amerikai szenátus a szankciós csomagot, ami alapján 100 százalékos vámmal sújthatnák Magyarországot is. Engedély nélkül kezdett próbafúráshoz szükséges eszközöket partra pakolni a Trumphoz köthető olajvállalat Grönlandon. Irán szerint közel a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, de ez még nem a vége. Izrael elutasítja Trump 15 pontos gázai tervét.
Hogyan érdemes Velencébe menni. És gyerekkel? Szerzőnk másodszorra ment gyerekekkel a biennáléra – avagy a világ legőrültebb játszóterére –, és van néhány jó tanácsa.
Mennyire rendülnél meg, ha kiderülne, hogy léteznek kerekesszékes ufók? Emily Blunt afrikai csettintgetős nyelven beszél, és szarvasufók csalnak el gyerekeket mézeskalácsházakba. Megkésett kritika Steven Spielberg új filmjéről, A leleplezés napjáról.
Hahó, értelmiségiek! Tényleg 65 ezer embert vonzott a Hajógyári-szigeten Sebestyén Balázs keletnémet alteregója? Tényleg. Itt egy DJ Oti-magyarázó azoknak, akik most döbbennek rá, mi ez az egész.
„Túl akarunk élni, és magunk előtt nem akarunk rossz emberként mutatkozni.” Hogyan ítéljük meg azt, aki elfogadhatóvá tette az elfogadhatatlant, de elviselhetővé tette az elviselhetetlent? Tompa Andreát kérdeztük új regényéről, diktatúráról és táncról, felelősségről és örömről.
Búcsú Rogán készpénzkifolyató embereitől, akik napi szinten intézték a verseny nélküli közbeszerzéseket.
Esőre egész héten nem lehet számítani.
Alig egy év után kihátrálhat pártja a kancellár mögül: sajtóértesülések szerint a CDU-ban már nem bíznak Merzben, és szeptemberben leváltanák. Mi volt az utolsó csepp a pohárban és ki lehet az utód?
Bede Márton zombiapokalipszisba látogat. Indián felhőkarcolók, szikh hadügyminiszter. Fásy Zsülike filmje. I. Kínai Néni Kamuközmondás Kihívás! Hegxyi zsidók. Schicklgruber nagy hadvezéri ötletei. Szórásos temetés kuttyogatással.
Szakértők szerint eszkalálódik az ukrajnai háború, mind a két fél egyre kiterjedtebben pusztítja a másik polgári infrastruktúráját. Oroszország napi rendszerességgel támadja az ukrán benzinkutakat, de pont ellentétes hatást ér el, mint az orosz olajfinomítókat támadó ukránok.
Panyi Szabolcs beazonosította a két embert.
A főpolgármester ugyanakkor reméli, hogy az új alkotmányban már közvetlenül lehet választani a köztársasági elnököt.
Titkos szavazással döntött róla a Tisza-frakció szombaton. Az új államfőt várhatóan kedden választja meg a parlament.
Irán és Omán hamarosan megállapodhat egymással a szorosról. Amerika szerint hamarosan újraindulhat a forgalom, de Iránnak még vannak feltételei.
A leendő köztársasági elnök egy hónapja a Klubrádióban arról beszélt, Sulyok Tamás eltávolításával egyetért, a képviselői ciklus korlátozását viszont elfogadhatatlannak tartja.
A vállalat vezetője szerint a projektnek nincs köze az elnök annexiós törekvéseihez, Trump viszont olyat posztolt, hogy nehéz nem az annexióra gondolni.
A kormány ennyit szerzett vissza egy 64 milliárdos szerződésből, de azt ígérik, folytatják.
A Duna kitűnő minőségű, hatalmas mennyiségű ivóvízzel látja el az országot. Ha van benne elég víz, elég gyorsan folyik, és működik a természetes szűrőrendszere. A folyamszabályozások, mindenféle gazdasági hasznosítások sokáig szinte nem is számoltak ezzel a fantasztikus adománnyal. Most viszont mindennél fontosabbá vált.
A kohászok állandó porban, fülsiketítő zajban és 50-60 fokban dolgoznak. Ha megszegik a szabályokat, az életükkel játszanak. Bár egykor több tízezren űzték a szakmát az országban, ma már csak egyetlen acélgyár működik. Az ózdi kohászat még a legendás gyár tragikus összeomlását is túlélte.
Új épületek felhúzása helyett a zöldterületeket növelnék, és a történeti értékeket állítanák helyre.
Hogyan kerülhetett egy vaddisznó a Kossuth térre és mit akar a városban? Mit kell csinálni, hogyha az ember épp nyugiban várja a metrót és szembetalálja magát a pánikba esett vaddisznóval? Ezekről kérdeztük Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét.
Az orosz energia vásárlói elleni törvényt főleg Kína és India ellen vethetik majd be, de elvileg minket is érinthet.
Emily Blunt afrikai csettintgetős nyelven beszél, és szarvasufók csalnak el gyerekeket mézeskalácsházakba. Megkésett kritika Steven Spielberg új filmjéről, A leleplezés napjáról.
Pisiben úszó meztelen néni, kikölcsönözhető babák, sirályok. A leghíresebb képzőművészeti seregszemle igazából maga a tökéletes családi program.
Netanjahu azt mondta, addig nem vonulnak ki a Gázai övezetből, ameddig a Hamászt „valóban” le nem szerelik.
A 60 kilogrammos állat rövid időre az egyik szerelvénybe is bejutott, közölte a BKV. Később egy várakozó metró alatt húzta meg magát, és mivel sérült volt, állatorvos döntött a kilövéséről.
A Mandiner hetilapnak vége, tucatjával küldik el az embereket, és az MCC kivégzésével az online kiadás túlélése is kérdéses. Ez történik, ha egy lap kiszolgáltatja magát a hatalomnak.
Hogyan ítéljük meg azt, aki elfogadhatóvá tette az elfogadhatatlant, de elviselhetővé tette az elviselhetetlent? Tompa Andreát kérdeztük új regényéről, diktatúráról és táncról, felelősségről és örömről.
14 pontos javaslatcsomagot küldtek az iskoláknak, a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz.
A Fidesz frakcióvezetője pedig továbbra is azt hangsúlyozta, hogy szerinte Magyarország „utolsó legitim köztársasági elnökét Sulyok Tamásnak hívják”.
Tényleg 65 ezer embert vonzott a Hajógyári-szigeten Sebestyén Balázs keletnémet alteregója? Tényleg.
Bélflórafixált korunk italsztárja a kombucha és a vízikefir, de otthoni elkészítésükkel még mindig bátortalanul ismerkedünk. Bár sokszor egy kategóriába sorolják őket, jelentősen különböznek: más mikrobiológiai összetétel, más alapanyagok, más ízvilág. Elkészítésük és felhasználásuk is különböző.