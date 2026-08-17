Csökkenő folyók, terjeszkedő Kína, színház a romok tetején

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az új hét kezdetén. Ma egyszerre jön hidegfront és fog majd a tiszás rendszerváltás szempontjából fontos döntéseket hozni az Alkotmánybíróság, mindkét fejleményt követjük majd.

Az élet itthon

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Szombaton Magyar Péter Pakson tartott sajtótájékoztatót, itt derült ki, hogy még el sem süllyesztették a bárkákat, máris vízszint-emelkedést okoztak. Hétfőn pedig megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, és hír volt még, hogy nagy területen égett a tűz Szegednél, valamint hogy épp most szárad ki egy valaha hatalmas, nedves rétekkel körbevett ősi tavunk a Kiskunságban.

Súlyos baleset volt szombat éjjel Magyarországon, 12 ember veszítette életét, amikor a lengyel zarándokokat szállító busz az árokba csúszott. A hatóságok szerint elaludhatott a buszsofőr, ez vezetett a tragédiához.

A kekvák voltak a NER vagyonjuttatásainak fő kedvezményezettjei, jóvoltukból egy sor NER-es szereplő, így Balásy Gyula, Sárhegyi Zoltán, Tiborcz István vagy Garancsi István cége lehetett egy kicsit (vagy nagyon) még gazdagabb. Megkérdeztük tőlük, hogy kikkel szerződtek, mennyit kerestek a vezetők és kuratóriumi tagok, hányan dolgoztak. És beszámoltunk arról is, hogy

Élet a világban

Európa és Németország egyelőre tehetetlenül szemléli, hogy Kína teljesen kiszorítja a legfontosabb iparágakból. Már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól? Orbán Krisztián Uj Péterrel beszélgetett a formálódó új világrendről.

Foglalkoztunk azzal is, hogy hogyan tűnnek fel egyre vállalhatatlanabb figurák a jobbszélen Európában, és hír volt még, hogy

Színházak

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Hogyan épített közösséget több száz mariupoli az orosz ostrom idején egy színházban? És hogyan folytatták az életüket, miután szétrobbant körülöttük minden? Egy új könyvben a túlélők mesélnek az apokalipszis hétköznapjairól.

És írtunk az Örkény Színház Anyegin-feldolgozásának Ördögkatlanra átrendezett előadásáról is.

Sportok

Fotó: Insidefoto/Insidefoto/Sipa USA via Reuters Connect

A jövő évi budapesti úszó-világbajnokság szervezői elégedetten dörzsölhetik a tenyerüket, az excentrikus zseni, Milák Kristóf ismét ott van a csúcson. Kós Hubert három Európa-bajnoki aranya már csak a hab a tortán.

De írtunk az angol másodosztály elé is lelkes beharangozó cikket, és hír volt még, hogy Vindics-Tóth Lili ezüstérmes, Szabó Nóra negyedik lett maratonon az Eb-n.

Múlt

Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Képek sokasága készült arról, hogy a hazaárulás miatt kivégzett Cesare Battisti holttestével mosolyogva pózol boldog-boldogtalan. Ő volt az, aki meggyőzte elvtársát, Benito Mussolinit arról, hogy egy szocialista is lehet irredenta. A 110 éve kivégzett Battisti fasiszta stílusú mauzóleuma az észak-olasz Trento fölé magasodik.

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Még el sem süllyesztették a bárkákat, máris vízszint-emelkedést okoztak

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