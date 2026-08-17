Csökkenő folyók, terjeszkedő Kína, színház a romok tetején

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az új hét kezdetén. Ma egyszerre jön hidegfront és fog majd a tiszás rendszerváltás szempontjából fontos döntéseket hozni az Alkotmánybíróság, mindkét fejleményt követjük majd.
Szombaton Magyar Péter Pakson tartott sajtótájékoztatót, itt derült ki, hogy még el sem süllyesztették a bárkákat, máris vízszint-emelkedést okoztak. Hétfőn pedig megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, és hír volt még, hogy nagy területen égett a tűz Szegednél, valamint hogy épp most szárad ki egy valaha hatalmas, nedves rétekkel körbevett ősi tavunk a Kiskunságban.
Súlyos baleset volt szombat éjjel Magyarországon, 12 ember veszítette életét, amikor a lengyel zarándokokat szállító busz az árokba csúszott. A hatóságok szerint elaludhatott a buszsofőr, ez vezetett a tragédiához.
A kekvák voltak a NER vagyonjuttatásainak fő kedvezményezettjei, jóvoltukból egy sor NER-es szereplő, így Balásy Gyula, Sárhegyi Zoltán, Tiborcz István vagy Garancsi István cége lehetett egy kicsit (vagy nagyon) még gazdagabb. Megkérdeztük tőlük, hogy kikkel szerződtek, mennyit kerestek a vezetők és kuratóriumi tagok, hányan dolgoztak. És beszámoltunk arról is, hogy
Európa és Németország egyelőre tehetetlenül szemléli, hogy Kína teljesen kiszorítja a legfontosabb iparágakból. Már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól? Orbán Krisztián Uj Péterrel beszélgetett a formálódó új világrendről.
Foglalkoztunk azzal is, hogy hogyan tűnnek fel egyre vállalhatatlanabb figurák a jobbszélen Európában, és hír volt még, hogy
Hogyan épített közösséget több száz mariupoli az orosz ostrom idején egy színházban? És hogyan folytatták az életüket, miután szétrobbant körülöttük minden? Egy új könyvben a túlélők mesélnek az apokalipszis hétköznapjairól.
És írtunk az Örkény Színház Anyegin-feldolgozásának Ördögkatlanra átrendezett előadásáról is.
A jövő évi budapesti úszó-világbajnokság szervezői elégedetten dörzsölhetik a tenyerüket, az excentrikus zseni, Milák Kristóf ismét ott van a csúcson. Kós Hubert három Európa-bajnoki aranya már csak a hab a tortán.
De írtunk az angol másodosztály elé is lelkes beharangozó cikket, és hír volt még, hogy Vindics-Tóth Lili ezüstérmes, Szabó Nóra negyedik lett maratonon az Eb-n.
Képek sokasága készült arról, hogy a hazaárulás miatt kivégzett Cesare Battisti holttestével mosolyogva pózol boldog-boldogtalan. Ő volt az, aki meggyőzte elvtársát, Benito Mussolinit arról, hogy egy szocialista is lehet irredenta. A 110 éve kivégzett Battisti fasiszta stílusú mauzóleuma az észak-olasz Trento fölé magasodik.
A jövő évi budapesti úszó-világbajnokság szervezői elégedetten dörzsölhetik a tenyerüket, az excentrikus zseni ismét ott van a csúcson. Kós Hubert három Európa-bajnoki aranya már csak a hab a tortán.
Kiszámolták azt is, hogy mi kell ahhoz, hogy újra maximális teljesítménnyel működhessen az atomerőmű.
Hogyan épített közösséget több száz mariupoli az orosz ostrom idején egy színházban? És hogyan folytatták az életüket, miután szétrobbant körülöttük minden? Egy új könyvben a túlélők mesélnek az apokalipszis hétköznapjairól.
Európa és Németország egyelőre tehetetlenül szemléli, hogy Kína teljesen kiszorítja a legfontosabb iparágakból. Már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól?
Az Acai Superfoodot 2025 márciusában alapították, a kezdés elég döcögősre sikerült.
Vindics-Tóth minden idők legjobb magyar maratoni EB-eredményét futotta.
Azt írta alá, hogy győzni fognak.
Az öröklési rendben a férfi elsőszülöttség jogát felváltja az abszolút elsőszülöttség. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a legfelkészültebb személy örökölje a trónt.
A Kolon tó a hatalmas nádassal és a mocsárral együtt 5,5-2,5 kilométeres területen terült el, kivételes növény- és állatvilágnak otthont adva. Ennek is vége van napokon belül.
Április végén kezdte el létrehozni a Romániai Magyar Egységpártot, de nem folytatja tovább.
Egy házaspár figyelt fel a gyanúsan viselkedő csoportra.
És épp nemrég landolt Rijekában az a magángép is, ami Schmidt Mária lányának tulajdonában van.
Olaszországban a saját pályáján verik Salvinit, Lengyelországban egy holokauszttagadó provokátor viszi a szélsőjobb szavazóit, a briteknél pedig már Farage-t is jobbról próbálják előzni. Jobbra tolódott az európai közbeszéd, lassan a tegnap még radikálisnak számító pártokból lesz az új jobbközép. Meddig folytatódhat ez a körforgás, és ki marad a centrumban?
Az oroszok Kijevet támadták.
Állításuk szerint egy Európában is újszerű megoldást találtak ki Magyar Péterék.
A Telex úgy tudja, sok helyen a városi irodákat is bezárja a Fidesz.
Éjjel borult fel és csúszott le az útról a lengyel turistabusz. Emberek szorultak a jármű alá.
A kekvák voltak a NER vagyonjuttatásainak fő kedvezményezettjei, jóvoltukból egy sor NER-es szereplő, így Balásy Gyula, Sárhegyi Zoltán, Tiborcz István vagy Garancsi István cége lehetett egy kicsit (vagy nagyon) még gazdagabb. Megkérdeztük tőlük, hogy kikkel szerződtek, mennyit kerestek a vezetők és kuratóriumi tagok, hányan dolgoztak.
A kritikusok rémálma: fülgyulladással, kétszáz fokban, az Örkény Színház Anyegin előadásának fesztiválosított változatán ért utol a felismerés, mennyire fasza dolog is valójában a romantika. Hiába gondolnánk csöpögős giccsnek, Puskin, nyomában Dohy Balázs rendezővel valójában odavágott minden toxikus puhafiúnak, nárcisztikus spleenbubusnak!
55,6 méter magas.
Több is kiestek a járműből és beszorultak a busz alá.
Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mintegy 350-360 ezren szórakoztak a rendezvény öt+két napján.
Képek sokasága készült arról, hogy a hazaárulás miatt kivégzett Cesare Battisti holttestével mosolyogva pózol boldog-boldogtalan. Ő volt az, aki meggyőzte elvtársát, Benito Mussolinit arról, hogy egy szocialista is lehet irredenta. A 110 éve kivégzett Battisti fasiszta stílusú mauzóleuma az észak-olasz Trento fölé magasodik.
Az ország közepe azonban várhatóan száraz marad.
Több autó kigyulladt.
A köztársasági elnöki megbízatás megszüntetésétől a képviselői mandátum 12 éves korlátozásáig.
Még többen jutnak a rájátszásba a Championshipben, ahová nagy klubok érkeztek a Premier League-ből, de nem csak róluk szól majd az új szezon. Tíz érdekesség az angol Football League elé.
Tiborcz Istvánékat ezúttal nem találtuk a VIP-ben, mint 10 évvel ezelőtt.
A kormányfő szerint a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán.
3000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok.