Az elszabadult AI bemegy a bárba, és kér egy 50 ezres limonádét

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Az élet itthon

Csütörtökön felidéztük, hogy a tiszás Hallerné Nagy Anikó nyilatkozatával bonyolított még egyet az eddig sem túl sima vagyonvisszaszerzős elnökválasztásos sztorin, megírtuk, hogy Magyar Péter megnevezte a Tisza alkotmánybíró-jelöltjeit, köztük Ligeti Miklóst és hogy milyen extrém költések mentek a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. Semjén Zsolt közben egy interjúban többek között arról beszélt, hogy a titkosszolgálatok figyelmeztették, hogy ráállítottak egy kurvát.

Magyar Péter tegnap Pozsonyban járt V4-csúcson, ahol elmondta: nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait, és kitért arra is, hogy nincs előrelépés a Benes-dekrétumok ügyében. Az osztrákok azt közölték, hogy nem adtak be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a fenékküszöb megépítése miatt, pedig Magyar korábban ezt állította. Volt újabb fordulat a briteknek adott lovak ügyében is, a kormányszóvivő szerint az előző kormány ajándékozás helyett kölcsönadási szerződéssel küldte III. Károlyhoz a lipicai lovakat, és ez okozta a galibát.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy szombaton gyermekvédelmi jelentést hoz majd nyilvánosságra. Pont aznap, amikor Orbán Viktor Kötcsén értékeli a közelmúlt történéseit. A bukott miniszterelnökhöz kapcsolódó hír volt, hogy kiderült, jelentősen megrongálódott az Iparművészeti Múzeum szőnyege, miközben Orbán dolgozószobájában használták. A kormánnyal kapcsolatban pedig arról írtunk, hogy a belügy szerint leszerelt rendőrök, tűzoltók, bévések százai várják, hogy visszatérhessenek korábbi munkahelyükre, viszont kapcsolódó hír volt, hogy egy szakszervezeti vezető szerint türelmetlenek a rendvédelmi dolgozók, mert a Tisza nagyokat ígért a kampányban.

Megírtuk azt is, hogy megvonták a diplomata-útlevelet Habony Árpádtól és Balog Zoltántól, és hogy az M1-en egy olyan adást ismételtek meg, amiben Vásárhelyi János egy kedves igazgatóként szerepelt, ami miatt aztán a közmédia elnézést kért és vizsgálatot ígért. És egy napnyi szünet után a Mandiner visszatért az internetre, de új tartalmak már nem lesznek rajta, Radnai Márk pedig egy romlott ételes-hűtős hasonlattal kommentálta a történteket.

Pénzek

Varga Mihály előadása a közgazdász vándorgyűlésen
Fotó: Székely Sarolta/444

Nagy erőkkel ott vagyunk az éves közgazdász vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály elmondta, hogy gyors helyett sikeres euróbevezetést szeretnének, míg Barabás Gyula pénzügyi államtitkár arról beszélt, hogy az euró védelmet nyújt a Nagy Mártonokkal és Matolcsy Györgyökkel szemben is. Az euró bevezetése mellett érvelt előadásában Bod Péter Ákos is, míg Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy Orbánék alatt teljesen szétesett a magyar költségvetési politika, a költségvetés kiadási szerkezete alapján szélsőségesen kilógunk a régiós mintázatból.

Hír volt még, hogy Tiborczék eladták a Gránit Bank egy részét, hogy jelentős kockázatot azonosított és felülvizsgáltatná a jelenlegi tao-rendszert a sportban az Állami Számvevőszék, valamint hogy sajtóhírek szerint Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet is kihallgatták a Volánbusz-ügyben és hogy vesztegetéssel gyanúsították meg Veres Tibor milliárdost az óbudai korrupciós ügyben.

Elszabadult AI

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

Ismét minden az AI-ról szól: az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Mindezt kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.

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Horváth Bence
TECH

Jön az eső

Tényleg.

Mészáros Juli
időjárás

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Molnár Kristóf
POLITIKA

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bűnügy

A pénzügyi államtitkár szerint az euró védelmet nyújt a Nagy Mártonokkal és Matolcsy Györgyökkel szemben is

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Bizarr múltidézést hozott össze a közmédia.

Kaufmann Balázs
belföld

A Mandiner visszatért az internetre, de új tartalmak már nem lesznek rajta

Kizárólag a korábban közzétett archív tartalmak lesznek elérhetők.

Gazda Albert
POLITIKA

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Molnár Kristóf
POLITIKA

Leszerelt rendőrök, tűzoltók, bévések százai várják, hogy visszatérhessenek korábbi munkahelyükre

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Gazda Albert
POLITIKA

„Éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával” – Magyar Péter gyermekvédelmi jelentést hoz nyilvánosságra szombaton

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Székely Sarolta
gazdaság

Jelentősen megrongálódott az Iparművészeti Múzeum szőnyege, miközben Orbán dolgozószobájában használták

Két műtárgyszőnyeget is elhasználtak a Karmelitában.

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Az osztrákok nem adtak be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a fenékküszöb megépítése miatt

Pedig Magyar Péter korábban arról írt, hogy „Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt”.

Kaufmann Balázs
belföld

Radnai Márk a Mandinerről: „Mint amikor végre kidobtad a romlott kaját, aztán valaki visszateszi a hűtőbe”

A kormánybiztos azt kommentálta, hogy a Mandiner szerdán elérhetetlenné vált, majd csütörtökön archív anyagokkal visszatért.

Kaufmann Balázs
Média

Bocsánatot kért a közmédia a Vásárhelyi Jánosos ismétlés miatt

És azonnali hatállyal belső vizsgálatot rendelnek el.

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Média

Varga Mihály: Gyors helyett sikeres euróbevezetést szeretnénk

Volt idő, amikor akarta a politika, de nem teljesítette a kritériumokat, volt, amikor azok teljesültek, de nem akarta a politika, egy ideje már se akarat, se teljesülés – mostanáig. A Tisza euróbevezetési terveit már 60 százalékban beárazta a piac, mondta a jegybank elnöke.

Haász János
gazdaság

125 milliárd forint a tét évente – jelentős kockázatot azonosított és felülvizsgáltatná a jelenlegi tao-rendszert a sportban az Állami Számvevőszék

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Gazda Albert
POLITIKA

Kormányszóvivő: Az előző kormány ajándékozás helyett kölcsönadási szerződéssel küldte III. Károlyhoz a lipicai lovakat, mi csak a dokumentációt akartuk rendezni

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Német Szilvi
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Mészáros Juli
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A megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőinek izgalmas költéseire derült fény, a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.

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