Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, immár esős időben. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Csütörtökön felidéztük, hogy a tiszás Hallerné Nagy Anikó nyilatkozatával bonyolított még egyet az eddig sem túl sima vagyonvisszaszerzős elnökválasztásos sztorin, megírtuk, hogy Magyar Péter megnevezte a Tisza alkotmánybíró-jelöltjeit, köztük Ligeti Miklóst és hogy milyen extrém költések mentek a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. Semjén Zsolt közben egy interjúban többek között arról beszélt, hogy a titkosszolgálatok figyelmeztették, hogy ráállítottak egy kurvát.
Magyar Péter tegnap Pozsonyban járt V4-csúcson, ahol elmondta: nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait, és kitért arra is, hogy nincs előrelépés a Benes-dekrétumok ügyében. Az osztrákok azt közölték, hogy nem adtak be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a fenékküszöb megépítése miatt, pedig Magyar korábban ezt állította. Volt újabb fordulat a briteknek adott lovak ügyében is, a kormányszóvivő szerint az előző kormány ajándékozás helyett kölcsönadási szerződéssel küldte III. Károlyhoz a lipicai lovakat, és ez okozta a galibát.
A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy szombaton gyermekvédelmi jelentést hoz majd nyilvánosságra. Pont aznap, amikor Orbán Viktor Kötcsén értékeli a közelmúlt történéseit. A bukott miniszterelnökhöz kapcsolódó hír volt, hogy kiderült, jelentősen megrongálódott az Iparművészeti Múzeum szőnyege, miközben Orbán dolgozószobájában használták. A kormánnyal kapcsolatban pedig arról írtunk, hogy a belügy szerint leszerelt rendőrök, tűzoltók, bévések százai várják, hogy visszatérhessenek korábbi munkahelyükre, viszont kapcsolódó hír volt, hogy egy szakszervezeti vezető szerint türelmetlenek a rendvédelmi dolgozók, mert a Tisza nagyokat ígért a kampányban.
Megírtuk azt is, hogy megvonták a diplomata-útlevelet Habony Árpádtól és Balog Zoltántól, és hogy az M1-en egy olyan adást ismételtek meg, amiben Vásárhelyi János egy kedves igazgatóként szerepelt, ami miatt aztán a közmédia elnézést kért és vizsgálatot ígért. És egy napnyi szünet után a Mandiner visszatért az internetre, de új tartalmak már nem lesznek rajta, Radnai Márk pedig egy romlott ételes-hűtős hasonlattal kommentálta a történteket.
Nagy erőkkel ott vagyunk az éves közgazdász vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály elmondta, hogy gyors helyett sikeres euróbevezetést szeretnének, míg Barabás Gyula pénzügyi államtitkár arról beszélt, hogy az euró védelmet nyújt a Nagy Mártonokkal és Matolcsy Györgyökkel szemben is. Az euró bevezetése mellett érvelt előadásában Bod Péter Ákos is, míg Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy Orbánék alatt teljesen szétesett a magyar költségvetési politika, a költségvetés kiadási szerkezete alapján szélsőségesen kilógunk a régiós mintázatból.
Hír volt még, hogy Tiborczék eladták a Gránit Bank egy részét, hogy jelentős kockázatot azonosított és felülvizsgáltatná a jelenlegi tao-rendszert a sportban az Állami Számvevőszék, valamint hogy sajtóhírek szerint Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet is kihallgatták a Volánbusz-ügyben és hogy vesztegetéssel gyanúsították meg Veres Tibor milliárdost az óbudai korrupciós ügyben.
Ismét minden az AI-ról szól: az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Mindezt kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.
Az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Mindezt kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.
Tényleg.
„Kell-e nekünk önálló monetáris politika: volt, ez lett belőle” - hozott egy érvet az euró bevezetése mellett a volt MNB-elnök.
Kucsera Miklós azt mondta, a dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében.
Magyar Péter bejelentette pártja öt alkotmánybíró-jelöltjét.
Emellett házkutatásokat is tartottak.
Ukrajnától pedig konkrét lépéseket várnak a magyar kisebbségi jogok ügyében.
A milliárdos szabadlábon védekezik.
Az euró bevezetésével az extrém magas infláció kockázatától is meg lehet szabadulni, így az euróövezeti csatlakozás biztonságot és stabilitást jelentene az országnak.
Bizarr múltidézést hozott össze a közmédia.
Kizárólag a korábban közzétett archív tartalmak lesznek elérhetők.
A miniszterelnök azt mondta, szóba sem jöhet, hogy a kormány kicsit is enyhítsen a migrációs szabályokon.
Pósfai Gábor belügyminiszter szerint napirenden van a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezés.
Orbán Viktor és a Fidesz kötcsei piknikjének napján.
Ennek pedig nem egy rossz év volt az oka. Mostanra a költségvetés kiadási szerkezete alapján szélsőségesen kilógunk a régiós mintázatból, mondta Kármán András a 64. Közgazdász vándorgyűlésen.
Két műtárgyszőnyeget is elhasználtak a Karmelitában.
Pedig Magyar Péter korábban arról írt, hogy „Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt”.
A kormánybiztos azt kommentálta, hogy a Mandiner szerdán elérhetetlenné vált, majd csütörtökön archív anyagokkal visszatért.
És azonnali hatállyal belső vizsgálatot rendelnek el.
Volt idő, amikor akarta a politika, de nem teljesítette a kritériumokat, volt, amikor azok teljesültek, de nem akarta a politika, egy ideje már se akarat, se teljesülés – mostanáig. A Tisza euróbevezetési terveit már 60 százalékban beárazta a piac, mondta a jegybank elnöke.
Pósfai Gábor belügyminiszter is beszélt arról csütörtökön, hogy felülvizsgálják a tao-támogatások rendszerét.
Köböl Anita szerint az új tárca a papírmunka rendezése miatt vette fel a kapcsolatot a brit féllel, a félreértés pedig ebből az utánkövetésből kerekedhetett. Azt viszont határozottan kijelentette, hogy diplomáciai botrányról szó sincs.
A MagNet Bank vezetőjének cége vásárolta be magát.
Matolcsy György és Matolcsy Ádám önként adták le a sajátjukat még egy évvel ezelőtt.
Azt mondta, nem volt pontrendszer az NVVH elnökének megválasztása előtt, pedig több tiszás politikus is pontozásról beszélt. Most kiderült, hogy egy egészen egyszerű pontozás tényleg volt: egytől háromig értékelhették, hogy meg akarják-e hallgatni az adott jelöltet vagy sem. Ez azért nem egy pontrendszer.
A megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőinek izgalmas költéseire derült fény, a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.