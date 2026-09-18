Eszkalációk, amiket még diplomata Tesóka se tudna megoldani

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hét utolsó munkanapjának reggelére, az elmúlt nap fontosabb-érdekesebb híreivel és cikkeivel. Van ilyen és másmilyen hírlevelünk is, itt lehet közöttük válogatni.

Az élet itthon

Szivek Norbert bilincsben, vezetőszáron érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Csütörtökön letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, azaz az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé, Magyar Péter pedig este már elkezdte Seszták Miklóst is emlegetni ezzel az üggyel összefüggésben. NER-vagyonos hír volt, hogy kiderítettük, csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán Antal luxusminisztériumába, hogy nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, hogy feljelentést tett a Miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ 300 milliós támogatása miatt, továbbá hogy Varga Mihály 30 ezer oldalnyi iratot adott át az MNB-botrányt vizsgáló bizottságnak, Magyar pedig bejelentette, hogy indul a vagyonosodási vizsgálat, minden politikust ellenőriz a NAV, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a mandátuma.

De beszámoltunk arról is, hogy Tiborcz István tovább csökkenti részesedését a Gránit Bankban, miközben Orbán Ráhel oldalán cseh bulvármilliárdos esküvőjén vélték látni őket, és ha mindez nem volna elég, ott voltunk a korrupciós óriásper tárgyalásán, ami egyetlen perc után félbeszakadt.

Csütörtök reggel jelent meg nagy cikkünk arról, hogy lemondása indoklásában a volt főügyész azt állította, politikailag érzékeny ügyek nyomozását befolyásolták a Legfőbb Ügyészségen, amire reakcióként az ügyészség azt közölte, szerintük Fürcht Pál a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított. Szintén tegnap járt Gulyás Márton a közmédiában, kiderült, hogy Dzsudzsák Balázs ékezetek nélküli, Tesókaként aláírt levélben kért diplomataútlevelet Szijjártó Pétertől, aki azt egy mozdulattal továbbította a külügynek, megírtuk, hogy a legrosszabb régi reflex eltitkolni, hogy ki pályázik a közpénzből eltartott színházak vezetésére, Schmidt Mária pedig elvesztette a fonalat.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Összefoglaltuk tegnap a Fradiváros-ügyet is, amit Kubatov Gábor a jelek szerint egyszerűen nem ért, és az FTC elnöke egyszer csak elfelejtette, hogy ő aggódott nemrég a bajnokság tisztességes lebonyolítása miatt. Írtunk arról is, hogy lehet mégse akar új stadiont építeni az Újpest, és beszámoltunk arról, hogy egymilliós bírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a háziorvosokról tett kijelentései és a trágár Messenger-üzenetei miatt, de Takács szerint koncepciós eljárás zajlott és fellebbezni fog.

Világ

Lelkes húti harcosok demonstrációja 2026 júliusában Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

Néhány nappal az után, hogy a világ elkezdett attól tartani, hogy Irán háborús eszkalációba kezd, a közel-keleti helyzet magához méltó módon fokozódott és még bonyolultabb lett: Szaúd-Arábiát, Amerika legfontosabb régiós partnerét két fronton is támadni kezdték az irániak szövetségesei, és ez lehet az a pont, amikor tényleg jön a globális üzemanyagválság. Kapcsolódó hír volt, hogy az ENSZ szakértői szerint háborús bűnöket követhetett el az amerikai hadsereg Iránban.

Írtunk alapos beharangozót a hétvégi orosz választás elé is, ahol nem az a kérdés, hogy ki nyer, hanem hogy mekkora színjáték kell, hogy Putyin fenntartsa a stabilitás látszatát. Az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódott a hír, hogy az amerikai képviselőház megszavazta az Oroszország elleni új szankciókat.

És hír volt még, hogy lemond a svéd miniszterelnök, három mandátumon múlt a jobboldali kormány többsége, valamint bemutattuk azt a globális közvélemény-kutatást, amiből kiderült, hogy Magyarországon is nőtt az AI miatt aggódók aránya, a magyarok fele gondolja, hogy munkahelyek szűnnek majd meg miatta.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Volt új Tyúkól, arról, hogy hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket.