Eszkalációk, amiket még diplomata Tesóka se tudna megoldani

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hét utolsó munkanapjának reggelére, az elmúlt nap fontosabb-érdekesebb híreivel és cikkeivel. Van ilyen és másmilyen hírlevelünk is, itt lehet közöttük válogatni.
Csütörtökön letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, azaz az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé, Magyar Péter pedig este már elkezdte Seszták Miklóst is emlegetni ezzel az üggyel összefüggésben. NER-vagyonos hír volt, hogy kiderítettük, csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán Antal luxusminisztériumába, hogy nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt, hogy feljelentést tett a Miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ 300 milliós támogatása miatt, továbbá hogy Varga Mihály 30 ezer oldalnyi iratot adott át az MNB-botrányt vizsgáló bizottságnak, Magyar pedig bejelentette, hogy indul a vagyonosodási vizsgálat, minden politikust ellenőriz a NAV, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a mandátuma.
De beszámoltunk arról is, hogy Tiborcz István tovább csökkenti részesedését a Gránit Bankban, miközben Orbán Ráhel oldalán cseh bulvármilliárdos esküvőjén vélték látni őket, és ha mindez nem volna elég, ott voltunk a korrupciós óriásper tárgyalásán, ami egyetlen perc után félbeszakadt.
Csütörtök reggel jelent meg nagy cikkünk arról, hogy lemondása indoklásában a volt főügyész azt állította, politikailag érzékeny ügyek nyomozását befolyásolták a Legfőbb Ügyészségen, amire reakcióként az ügyészség azt közölte, szerintük Fürcht Pál a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított. Szintén tegnap járt Gulyás Márton a közmédiában, kiderült, hogy Dzsudzsák Balázs ékezetek nélküli, Tesókaként aláírt levélben kért diplomataútlevelet Szijjártó Pétertől, aki azt egy mozdulattal továbbította a külügynek, megírtuk, hogy a legrosszabb régi reflex eltitkolni, hogy ki pályázik a közpénzből eltartott színházak vezetésére, Schmidt Mária pedig elvesztette a fonalat.
Összefoglaltuk tegnap a Fradiváros-ügyet is, amit Kubatov Gábor a jelek szerint egyszerűen nem ért, és az FTC elnöke egyszer csak elfelejtette, hogy ő aggódott nemrég a bajnokság tisztességes lebonyolítása miatt. Írtunk arról is, hogy lehet mégse akar új stadiont építeni az Újpest, és beszámoltunk arról, hogy egymilliós bírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a háziorvosokról tett kijelentései és a trágár Messenger-üzenetei miatt, de Takács szerint koncepciós eljárás zajlott és fellebbezni fog.
Néhány nappal az után, hogy a világ elkezdett attól tartani, hogy Irán háborús eszkalációba kezd, a közel-keleti helyzet magához méltó módon fokozódott és még bonyolultabb lett: Szaúd-Arábiát, Amerika legfontosabb régiós partnerét két fronton is támadni kezdték az irániak szövetségesei, és ez lehet az a pont, amikor tényleg jön a globális üzemanyagválság. Kapcsolódó hír volt, hogy az ENSZ szakértői szerint háborús bűnöket követhetett el az amerikai hadsereg Iránban.
Írtunk alapos beharangozót a hétvégi orosz választás elé is, ahol nem az a kérdés, hogy ki nyer, hanem hogy mekkora színjáték kell, hogy Putyin fenntartsa a stabilitás látszatát. Az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódott a hír, hogy az amerikai képviselőház megszavazta az Oroszország elleni új szankciókat.
És hír volt még, hogy lemond a svéd miniszterelnök, három mandátumon múlt a jobboldali kormány többsége, valamint bemutattuk azt a globális közvélemény-kutatást, amiből kiderült, hogy Magyarországon is nőtt az AI miatt aggódók aránya, a magyarok fele gondolja, hogy munkahelyek szűnnek majd meg miatta.
Volt új Tyúkól, arról, hogy hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket.
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár javaslatára kapott a frissen alakult cég 300 milliót a Bethlen Gábor Alaptól. A mesterséges intelligenciát kellett volna kutatniuk, de a feladatot kiszervezték, miközben munkabéreket fizettek.
Meghökkentően sokan pályáztak a Madách és az Újszínház vezetésére. De az erről szóló minisztériumi közlemény kizárólag arról szól, hogy mit és miért NEM árulnak el az egész bulit finanszírozó állampolgároknak.
A volt egészségügyi államtitkár írta, „a sikeres fellebbezés után” a büntetés összegét jótékony célra fordítja majd.
Ebben az ügyben tartóztatták le Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet. Seszták jelenleg parlamenti képviselő, ezért tartja gyanúsnak Magyar, hogy az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség jár el. Az akkor szokott, ha mentelmi joggal érintett szereplő is képbe kerül.
Bár biztos, hogy az elnökhöz kötődő Egységes Oroszország nyer, még így is csomó szempontból érdemes figyelemmel kísérni az előre lefutott versenyt. Az egyik releváns kérdés: hány háborús veterán jut be az Állami Dumába? És a hivatalos részvételi adat vajon eléri-e az 50 százalékot?
A 444 cikkére Szabó Bence is reagált, Fürcht ugyanis azt írta a lemondásáról szóló dokumentumban, hogy utólag úgy látja, „Szabó Bence r. szds-nak igaza volt abban, hogy nem az ügyészségen tett feljelentést”.
Miközben a civileket a saját államuk is gyilkolja.
Hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket?
Elég volt egy baráti levél.
Világszerte egyszerre figyelik lelkesen és aggódva az emberek az új technológia terjedését, de a fiatalok körében sok helyen nő az aggódók aránya. A Pew Research Center 37 országban, köztük Magyarországon is vizsgálta az emberek viszonyát az AI-hoz.
A Partizán alapító-főszerkesztője 12 év után ült be újra a közmédia stúdiójába, ahol az átalakuló közmédiáról és a független szerkesztőségek helyzetéről beszélt.
A Fradi városépítés helyett 38 játékosra vert el 12 milliárd forint állami támogatást. AZ FTC elnöke pedig egyszer csak elfelejtette, hogy ő aggódott nemrég a bajnokság tisztességes lebonyolítása miatt. 25 milliárd forint visszafizetése a tét, amibe tényleg belerokkanna a Fradi.
A hozzátartozók vagyonát is vizsgálja a NAV, akinél 5 milliónál nagyobb adóhiányt állapítanak meg, annak a nevét nyilvánosságra hozzák, és büntetőeljárás is indulhat.
Magdalena Andersson volt miniszterelnök Szociáldemokrata Pártja szerezte a legtöbb mandátumot, de a kormányalakítás korántsem lesz egyszerű.
Az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé.
Miközben a bizottság Fidesz-KDNP-s tagjai igyekeznek lassítani a munkát, az exfideszes jegybankelnök készségesen segíti a tényfeltárást.
Ez lehet az a pont, amikor tényleg jön a globális üzemanyagválság. Irak felől szétlőttek egy kulcsfontosságú olajvezetéket, Jemenben a hútik a Vörös-tenger kijáratát és Mekkát fenyegetik.
Az orvosetikai tanács szerint Takács Péter a háziorvosok „maradékelven” történő kiválasztódásáról szóló kijelentésével és egy kisgyerekes apának küldött, bazmegolós válaszával is megsértette az Orvosetikai Kódexet.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
A BDPST részesedése két lépésben kb. 10 százalékra csökken, és megszűnik a bank feletti többségi befolyása is.
Ratatics Péter sértődötten reagált a lakossági tiltakozásra.
Független szakértők világítják át a Terror Házát? Olyanok nincsenek! Ne ámítsuk már egymást!
Négy tárgyaláson beszélhetett volna, előbb kivezettették, majd elhalasztotta a vallomástételt, majd szóváltásba keveredett a bíróval. Most csak kérdésekre válaszolhatott volna, de ő másról is akart beszélni.
Megkaptuk a tételes listát arról, mit és mennyiért vettek Rogán Antal egykori minisztériumába, a Dísz téren lévő épületbe. Aranybudi nincs, egymilliós mosdó és 4,5 milliós íróasztal viszont van. A képekről ismerős szivarszoba berendezése 24 millióba került, a vele szemben lévő bárpult 38-ba. Utóbbi volt a legdrágább egyedi tétel a minisztériumban.
Velkey György külügyi államtitkár nyilvánosságra hozta a focista levelét.
A Transparency International Magyarország 2018-ban egyszer már lepattant az ügyről, most mással próbálkoznak. Így talán kiderülhet az is, kik álltak a kötvénybizniszben részt vevő offshore cégek mögött, és kik voltak a haszonhúzók.
A Trump aláírására váró törvény szerint akár 100 százalékos vámot is ki lehetne vetni azokra az országokra, amik nagy mennyiségben vásárolnak orosz energiahordozókat.
Ringo Starr kastélya, leállított sípálya Svájcban, Porschéval direkt elütött nő – ilyen egy igazi cseh lagzi.