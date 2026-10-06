Béna kacsa Trump, milliókból utazó Sulyok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétfői nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Az Orbán-rendszer legfáradhatatlanabb külföldi kritikusa áprilisban még óvatos volt, most viszont már optimista. Kim Lane Scheppele arról beszélt a 444-nek, hogy Magyarországnak nagy szüksége lenne egy bonyolultabb politikai rendszerre. Szerinte a Tisza szét fog szakadni, de nagyon fontos, hogy ez csak egy új alkotmány és az új választási törvény elfogadása után történjen meg.

Fotó: Bankó Gábor/444

387 millió forintból utazott Sulyok Tamás az elmúlt két évben, többször vitt magával államtitkárokat is. A Külügyminisztérium adatai szerint 2024. márciusi hivatalba lépésétől 2025 végéig 33 alkalommal utaztatták külföldre az idén nyáron a hivatalától megfosztott volt köztársasági elnököt.

„Egészen magas szintről voltak elvárások” az uniós pályázatokkal kapcsolatban – hangzott el a korrupciós óriásper tárgyalásán, amiről ismét kivezettették a fővádlottat. Az egyik vádlott arról beszélt, volt, hogy hibát kellett keresni, de volt, amikor a szabálytalan pályázatokat is el kellett fogadni, „amikor el kellett számolni az EU felé”.

Fotó: Haász János

A norvég köztévé megírta nekünk a saját verzióját az elmaradt Magyar Péter-interjúról: valójában nem volt fix leülős interjú megbeszélve, de nem is kapták meg az ilyenkor elvárható lehetőséget.

Nem engedték be a Partizánt a Parlamentbe.

Zofia Paszkiewicz, az NRK tudósítója kérdezi Magyar Pétert 2024-ben. Elkésve perelt az ÁSZ, ezért megszüntették a Biró Ferenc eltávolításáért indított pert, Az ÁSZ-elnö Windisch László a köztársasági elnökhöz fordult, mert szerinte Magyar Péter nem tartja tiszteletben a Számvevőszék függetlenségét.

Windisch és Magyar

Láczi Tamás szerint a világ legtermészetesebb dolga, hogy milliárdokért hirdetett a Szuverenitásvédelmi Hivatal, erre kapták a pénzt. Balásy Gyula eladta a NER-es megrendelésekből nagyra nőtt médiaügynökségét.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Miután a magyar-ukránon verekedő focista és a KDNP-s politikus is felkerül az ukrán szélsőjobboldali weblap halállistájára, Orbán Anita mélyen elítélte a magyar állampolgárok megbélyegzését.

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Külföld

Meggyengülhet, de a világ számára veszélyesebbé is válhat Trump a félidős választások után. Ha a kongresszus mindkét házában átveszik a többséget a demokraták, most már tényleg béna kacsává válhat Trump második elnöki ciklusában. Ami persze nem jelenti azt, hogy az elnök passzív marad. Már előre jelezte, hogy Irán ügyében például egyáltalán nem fogja a választások eredményét figyelembe venni.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Pedro Sánchez halálugrása – Ismét előrehozott választással próbálkozik a műfaj Európa-bajnoka. A jobboldali pártok vezetik a közvélemény-kutatásokat, de a spanyol miniszterelnök úgy érzi, meglovagolhatja a lakhatási válság miatt kialakult baloldali lendületet. Az utóbbi évek kormányzati botrányai és az általános választói elégedetlenség viszont most tényleg elsodorhatják az eddig mindent túlélő miniszterelnököt.

Pedro Sánchet október 2-án a madridi parlamentben Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

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Kultúra

Agydaganatos betegeknek és hozzátartozóiknak szervezett betegedukációs napot a Semmelweis Egyetem alapítványa. Urfi Péter ott elhangzott beszéde arról szólt, miért éri meg a betegségről beszélni, még akkor is, ha nehéz.

Sport

Sikerült visszavágni a budapesti vereségért: Ukrajna – Magyarország 1-2. Az 52. percig kaput találó lövése sem volt a magyar válogatottnak, akkor megszerezte a vezetést, majd két perccel az ukrán egyenlítés után ismét. Ezzel a csoport 2. helyén állunk.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

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