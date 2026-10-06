Béna kacsa Trump, milliókból utazó Sulyok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétfői nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Az Orbán-rendszer legfáradhatatlanabb külföldi kritikusa áprilisban még óvatos volt, most viszont már optimista. Kim Lane Scheppele arról beszélt a 444-nek, hogy Magyarországnak nagy szüksége lenne egy bonyolultabb politikai rendszerre. Szerinte a Tisza szét fog szakadni, de nagyon fontos, hogy ez csak egy új alkotmány és az új választási törvény elfogadása után történjen meg.
387 millió forintból utazott Sulyok Tamás az elmúlt két évben, többször vitt magával államtitkárokat is. A Külügyminisztérium adatai szerint 2024. márciusi hivatalba lépésétől 2025 végéig 33 alkalommal utaztatták külföldre az idén nyáron a hivatalától megfosztott volt köztársasági elnököt.
„Egészen magas szintről voltak elvárások” az uniós pályázatokkal kapcsolatban – hangzott el a korrupciós óriásper tárgyalásán, amiről ismét kivezettették a fővádlottat. Az egyik vádlott arról beszélt, volt, hogy hibát kellett keresni, de volt, amikor a szabálytalan pályázatokat is el kellett fogadni, „amikor el kellett számolni az EU felé”.
A norvég köztévé megírta nekünk a saját verzióját az elmaradt Magyar Péter-interjúról: valójában nem volt fix leülős interjú megbeszélve, de nem is kapták meg az ilyenkor elvárható lehetőséget.
Láczi Tamás szerint a világ legtermészetesebb dolga, hogy milliárdokért hirdetett a Szuverenitásvédelmi Hivatal, erre kapták a pénzt. Balásy Gyula eladta a NER-es megrendelésekből nagyra nőtt médiaügynökségét.
Miután a magyar-ukránon verekedő focista és a KDNP-s politikus is felkerül az ukrán szélsőjobboldali weblap halállistájára, Orbán Anita mélyen elítélte a magyar állampolgárok megbélyegzését.
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Meggyengülhet, de a világ számára veszélyesebbé is válhat Trump a félidős választások után. Ha a kongresszus mindkét házában átveszik a többséget a demokraták, most már tényleg béna kacsává válhat Trump második elnöki ciklusában. Ami persze nem jelenti azt, hogy az elnök passzív marad. Már előre jelezte, hogy Irán ügyében például egyáltalán nem fogja a választások eredményét figyelembe venni.
Pedro Sánchez halálugrása – Ismét előrehozott választással próbálkozik a műfaj Európa-bajnoka. A jobboldali pártok vezetik a közvélemény-kutatásokat, de a spanyol miniszterelnök úgy érzi, meglovagolhatja a lakhatási válság miatt kialakult baloldali lendületet. Az utóbbi évek kormányzati botrányai és az általános választói elégedetlenség viszont most tényleg elsodorhatják az eddig mindent túlélő miniszterelnököt.
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Kultúra
Agydaganatos betegeknek és hozzátartozóiknak szervezett betegedukációs napot a Semmelweis Egyetem alapítványa. Urfi Péter ott elhangzott beszéde arról szólt, miért éri meg a betegségről beszélni, még akkor is, ha nehéz.
Sikerült visszavágni a budapesti vereségért: Ukrajna – Magyarország 1-2. Az 52. percig kaput találó lövése sem volt a magyar válogatottnak, akkor megszerezte a vezetést, majd két perccel az ukrán egyenlítés után ismét. Ezzel a csoport 2. helyén állunk.
Borízű hang #288 : Bongépítőverseny cserediákoknak, szikhmaxxing a Bogányi-zongorán [rövid verzió]
A külügyminiszter arra reagált, hogy Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs felkerült egy ukrán szélsőjobboldali oldal „halállistájára”. A Fidesz-frakció ezt megelőzően közleményben arról elmélkedett, hogy ki rakott inasba kit.
Romániának május óta nincs rendes kormánya, most Luca Niculescu kapta meg az esélyt.
Az ÁSZ elnöke szerint a miniszterelnök támadásai már túlmutatnak a politikai vitán, és a fékek és ellensúlyok rendszerét veszélyeztetik.
Milliárdokkal.
Kormányzati megrendelésekből nőtt nagyra a cég, most visszavette a korábban Simicskának dolgozó alapító.
Amiről ismét kivezettették a fővádlottat. Az egyik vádlott arról beszélt, volt, hogy hibát kellett keresni, de volt, amikor a szabálytalan pályázatokat is el kellett fogadni, „amikor el kellett számolni az EU felé”.
Egy Youtube-csatorna nem lehet sajtó?
Valószínűleg egyedül cselekedett, és állítólag egy korábbi tel-avivi járatot is el akart téríteni, de meggondolta magát, mert ismert valakit a gépen.
Valójában nem volt fix leülős interjú megbeszélve, de nem is kapták meg az ilyenkor elvárható lehetőséget.
Az NVVH el akar jutni Orbán Viktorig, a kormány minden írott és íratlan szabályt áthág, mondta a Szuverenitásvédelmi Hivatal bukott elnöke.
Az Orbán-rendszer legfáradhatatlanabb külföldi kritikusa áprilisban még óvatos volt, most viszont már optimista. Scheppele a 444-nek arról beszélt, hogy a Tisza szét fog szakadni, de nagyon fontos, hogy ez csak egy új alkotmány és az új választási törvény elfogadása után történjen meg.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.
A Külügyminisztérium adatai szerint 2024. márciusi hivatalba lépésétől 2025 végéig 33 alkalommal utaztatták külföldre az idén nyáron a hivatalától megfosztott volt köztársasági elnököt.
A vezető bocsánatot kért a 19 évvel ezelőtt történtek miatt.
Ismét előrehozott választással próbálkozik a műfaj Európa-bajnoka. A jobboldali pártok vezetik a közvélemény-kutatásokat, de a spanyol miniszterelnök úgy érzi, meglovagolhatja a lakhatási válság miatt kialakult baloldali lendületet. Az utóbbi évek kormányzati botrányai és az általános választói elégedetlenség viszont most tényleg elsodorhatják az eddig mindent túlélő miniszterelnököt.
Az 52. percig kaput találó lövése sem volt a magyar válogatottnak, akkor megszerezte a vezetést, majd két perccel az ukrán egyenlítés után ismét. Ezzel a csoport 2. helyén állunk.
A fideszesek szerint nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Előzőleg a nemzetbiztonsági bizottság két és fél órán át hallgatta meg a volt külügyminisztert, zárt ülésen.
Az Integritás Hatóság elnöke szerint Windisch „a bukott hatalom egyik utolsó embere”.
Ha a kongresszus mindkét házában átveszik a többséget a demokraták, most már tényleg béna kacsává válhat Trump második elnöki ciklusában. Ami persze nem jelenti azt, hogy az elnök passzív marad. Már előre jelezte, hogy Irán ügyében például egyáltalán nem fogja a választások eredményét figyelembe venni.
Szárnyasbomba csapódott az ötemeletes házba, három halottról tudnak a hatóságok.
Nyolc hónappal a búcsúpénz felvétele után azonban Bús Balázs visszatért az NKA alelnöki pozíciójába.
Agydaganatos betegeknek és hozzátartozóiknak szervezett betegedukációs napot a Semmelweis Egyetem alapítványa. Az ott elhangzott beszédem arról szólt, miért éri meg a betegségről beszélni, még akkor is, ha nehéz.
A főpolgármester kisebb balesetről posztolt, de több napos kórházi kezelésre szorul.