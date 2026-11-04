Lázárék szakértője, ügynökakták és az ügyészség új feje

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Szerdától bárki rákereshet az állambiztonság több tízezer hálózati személyére, akár a saját rokonaira is. De mit bizonyít egy találat, miért hiányoznak sokan a listáról, és hogyan lehet utánajárni a családi titkoknak?
Csípős hangulatban kezdődött reggel a parlamenti ülés Toroczkai László kuplerájnak nevezte a kormányt, erre megvonták tőle a szót, Magyar Péter pedig azzal replikázott, hogy ezért kár volt felszólalnia. A képviselők szavaztak arról, hogy már idén munkaszüneti legyen december 24-e, meg arról is, hogy a magántőkealapok átláthatóbban működjenek.
Persze a szavazás sem ment feszkó nélkül, Magyar Péter azon akadt ki, hogy szerinte Pócs János úgy jelezte az ülés vezetőjének, hogy nem működik a szavazógépe, hogy szavazáskor bent se volt a teremben. A Fidesz akkor sem volt bent a teremben, amikor megkezdődött a titkos szavazás a Baka András által jelölt legfőbb ügyészről, akit végül megválasztottak, és aki azzal indított, hogy az ügyészi szervezet nevében megkövette a társadalmat.
Forsthoffer Ágnes egy hétre kitiltotta a Parlamentből a HírTV két munkatársát, nagyobb fegyelmezettséget vár a sajtósoktól, és egész szerkesztőségeket tiltana ki a jövőben, ha egy-egy újságírójuk rosszalkodik. Arról a TASZ írt a házelnök posztja után, hogy sajtó nem megtűrt vendég az Országgyűlésben, hanem a parlamenti munka nyilvánosságának nélkülözhetetlen szereplője. A gyűlöletkeltést is vizsgálja a médiatanács Petrás János választás előtti köztévés salakanyagozása miatt.
Azt a Telex írta meg, hogy Feledy Botond cége 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától három év alatt, azt pedig a 444, hogy Feledy Navracsics Tibronak is bedolgozott, Lázárnak pedig az Epstein-aktákról is adott tanácsokat 62,5 ezer forintos órabérért. A Külügyminisztérium még az eredeti cikk megjelenése előtt rúgta ki hétfőn Feledyt a Külügyi Intézet éléről bizalomvesztés miatt – reggel Magyar a kirúgást azzal magyarázta, hogy Feledy nem közölte a felvételi eljárásban, hogy az előző kormány minisztériumától is kapott pénzt.
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A demokratáké a képviselőház, és jó úton vannak a szenátus megszerzéséhez is. A választás előtt írtunk arról, hogy akár úgy is emlékezhetünk majd vissza erre a momentumra, mint ahol megtört a Trump-varázs. Vagy nem?
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A valóságcsavarás vébédöntője – Magyarországon is bemutatták a You Can See Everything című filmet, aminek már az előzetesétől eldobta az agyát az internet egy része. A háromórás Nathan Fielder-Elizabeth Holmes dokumentumfilm nem okoz csalódást, és úgy feszíti szét a műfaj kereteit, ahogy a szereplőktől remélni lehetett.
A Fidesz nem szavazott, a Mi Hazánk ellenezte.
Az ügyet még pikánsabbá teszi, hogy az ÉKM-nek az utolsó Orbán-kormányban nem voltak külpolitikai feladatai. Feledy Botondot azonnali hatállyal rúgták ki hétfőn este a Külügyi Intézet éléről.
Az amerikai elnök erről azután magyarázott, hogy arról szóltak hírek, hogy az amerikai hadsereg a félidős szavazás után Irán elleni csapásokat mérlegel.
Megválasztása után Fejes arról beszélt, hogy a társadalom igazságérzetét joggal sértették egyes ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása.
Múlt hét pénteken előbb megismertük a harmadik negyedéves GDP-adatot (ami keltett némi csalódást), majd megjelent a jövő évi költségvetés tervezete is. Akkor most örülünk?
Ha a keddi választás Trump egyértelmű elutasítását hozza, akkor sokan úgy emlékezhetnek majd vissza erre a momentumra, mint ahol megtört a Trump-varázs, egyszerűen unalmassá vált a show. De azért ne felejtsük azt se el, hogy ilyen jóslatok már voltak korábban is. Ami mégis más most, hogy valódi politikai visszatérést innen nehéz elképzelni.
Nem az a baj, ha valaki transzparens módon szakmai munkát végzett az előző kormánynak, és nem is az, ha valaki fideszes volt, a probléma azzal van, ha ezt elhallgatja.
Pedig Vucsics lett volna a fő felszólaló is.
A miniszterelnök büntetést kért Pócsra, a ház alelnöke a házbizottság összehívását ígérte.
Jesús de Miguel 30 éves volt.
Ha tovább rendetlenkednek, az egész szerkesztőség elveszítheti a belépési lehetőségét az Országházba.
A fideszes képviselő azt mondta, adott civiles Mikulás-csomagokat gyerekeknek, de soha nem fűzött hozzájuk politikai üzenetet. De mi a helyzet Jászapáti történetének első lézershow-jával, amit Pócs szerint a fia adott a városnak, de ez mégsem igaz.
A Nelson Mandela Gimnázium az október eleji diáktüntetések alatt gyulladt ki, november közepén nyithatják meg újra a tantermeket.
Szerdától bárki rákereshet az állambiztonság több tízezer hálózati személyére, akár a saját rokonaira is. De mit bizonyít egy találat, miért hiányoznak sokan a listáról, és hogyan lehet utánajárni a családi titkoknak?
Fordítva ül a lovon a házelnök, amikor a sajtótudósítás szabályainak meghatározásakor a korlátozásokat helyezi előtérbe.
A legnagyobb sikertörténetnek számítottak, ők terjeszették el a kártyahasználatot. Most kis túlzással senki sem jut hozzá a pénzéhez a dél-amerikai oszágban.
Emellett megszavazták a Magyar Rádió és Televíziót működtető társaság alapító okiratát is, és módosult a cégnyilvánosságról és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény is.
„Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam” – írja a volt miniszterelnök.
A kirúgott orbánisták egy nyilvános poszt alatt egyeztettek szolidaritásról.
A külpolitikai elemzőt három hónap után rúgták ki, mert megtudták, hogy munkakapcsolatban állt az előző kormánnyal.
Csípős hangulatban indult az országgyűlés.
A Kárpátia frontembere homofób és hazaárulózó megjegyzések mellett „nemzeti színbe csomagolt salakanyag”-ról is beszélt.
A vizsgálat mindenkire kiterjed majd, akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. A törvényt a Fidesz és a KDNP nem szavazta meg.
A gazdasági és energetikai miniszter szerint súlyos visszaéléseket tártak fel a program átvilágításakor.
Magyarországon is bemutatták a You Can See Everything című filmet, aminek már az előzetesétől eldobta az agyát az internet egy része. A háromórás Nathan Fielder-Elizabeth Holmes dokumentumfilm nem okoz csalódást, és úgy feszíti szét a műfaj kereteit, ahogy a szereplőktől remélni lehetett.
Trump népszerűtlensége tényleg ráégett a republikánusokra, a demokraták még Texasban is nyerni tudtak. Trump azt mondta, el fogja fogadni az eredményeket.