Lázárék szakértője, ügynökakták és az ügyészség új feje

reggel 4

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Belföld

Szerdától bárki rákereshet az állambiztonság több tízezer hálózati személyére, akár a saját rokonaira is. De mit bizonyít egy találat, miért hiányoznak sokan a listáról, és hogyan lehet utánajárni a családi titkoknak?

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Csípős hangulatban kezdődött reggel a parlamenti ülés Toroczkai László kuplerájnak nevezte a kormányt, erre megvonták tőle a szót, Magyar Péter pedig azzal replikázott, hogy ezért kár volt felszólalnia. A képviselők szavaztak arról, hogy már idén munkaszüneti legyen december 24-e, meg arról is, hogy a magántőkealapok átláthatóbban működjenek.

Fotó: Bankó Gábor/444

Persze a szavazás sem ment feszkó nélkül, Magyar Péter azon akadt ki, hogy szerinte Pócs János úgy jelezte az ülés vezetőjének, hogy nem működik a szavazógépe, hogy szavazáskor bent se volt a teremben. A Fidesz akkor sem volt bent a teremben, amikor megkezdődött a titkos szavazás a Baka András által jelölt legfőbb ügyészről, akit végül megválasztottak, és aki azzal indított, hogy az ügyészi szervezet nevében megkövette a társadalmat.

Fotó: Bankó Gábor/444

Forsthoffer Ágnes egy hétre kitiltotta a Parlamentből a HírTV két munkatársát, nagyobb fegyelmezettséget vár a sajtósoktól, és egész szerkesztőségeket tiltana ki a jövőben, ha egy-egy újságírójuk rosszalkodik. Arról a TASZ írt a házelnök posztja után, hogy sajtó nem megtűrt vendég az Országgyűlésben, hanem a parlamenti munka nyilvánosságának nélkülözhetetlen szereplője. A gyűlöletkeltést is vizsgálja a médiatanács Petrás János választás előtti köztévés salakanyagozása miatt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Azt a Telex írta meg, hogy Feledy Botond cége 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától három év alatt, azt pedig a 444, hogy Feledy Navracsics Tibronak is bedolgozott, Lázárnak pedig az Epstein-aktákról is adott tanácsokat 62,5 ezer forintos órabérért. A Külügyminisztérium még az eredeti cikk megjelenése előtt rúgta ki hétfőn Feledyt a Külügyi Intézet éléről bizalomvesztés miatt – reggel Magyar a kirúgást azzal magyarázta, hogy Feledy nem közölte a felvételi eljárásban, hogy az előző kormány minisztériumától is kapott pénzt.

Feledy Botond a Sziget fesztiválon 2026. augusztus 13-án.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

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Külföld

A demokratáké a képviselőház, és jó úton vannak a szenátus megszerzéséhez is. A választás előtt írtunk arról, hogy akár úgy is emlékezhetünk majd vissza erre a momentumra, mint ahol megtört a Trump-varázs. Vagy nem?

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

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Kultúra

A valóságcsavarás vébédöntője – Magyarországon is bemutatták a You Can See Everything című filmet, aminek már az előzetesétől eldobta az agyát az internet egy része. A háromórás Nathan Fielder-Elizabeth Holmes dokumentumfilm nem okoz csalódást, és úgy feszíti szét a műfaj kereteit, ahogy a szereplőktől remélni lehetett.

Podcast

  • Dohánygyár #14: Eleve hendikeppel indul a jövő évi költségvetés, és még azt se tudjuk, mi fog történni
Illusztráció: Kiss Bence/444
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