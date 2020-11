A szigorítás előtti utolsó nap

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes kedd reggelt! Ma még nem érvényesek a szigorítások.

SZIGOR

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

November 10-e volt a nap, amikor Orbán Viktor és kormánya nagyot nyeltek, és 10 hónap után először nagyon komoly járványügyi szigorításokat hoztak. Szerdától:

Este 8 és reggel 5 közt kijárási tilalom.

Középiskolákban és felsőoktatási intézményekben online oktatás.

Bezár minden étterem és szabadidős létesítmény, vége a rendezvényeknek.

Magánrendezvényeken legfeljebb 10-en vehetnek részt.

És meg a sportmérkőzéseket is zárt kapuk mögött kell tartani.

Orbán két hónapja korlátlan egészségügyi kapacitásról beszélt, és még november 4-én is azt mondta, hogy nem lesz szükség további szigorításokra. Azt majd az újságírók feladata lesz kideríteni a következő napokban-hetekben, hogy minek köszönhető a teljes pálfordulás. Kedden már Müller Cecília is arról beszélt, hogy

„a járványt megállítani nem lehet”.

Akármiért történt csak most a szigorítás, azt már most tudjuk, hogy a miniszterelnök által folyamatosan példaként emlegetett osztrákoknál hetekkel lassabban kapcsoltunk, aminek köszönhetően a magyar egészségügy feleslegesen nagy nyomásnak lett és lesz kitéve.

Különösen látványos volt Orbán gyors irányváltása a gyorstesztek ügyében. Most azt mondják, a kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat, az óvónőket és a bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell, miközben amikor néhány napja Karácsony Gergely vetette fel ugyanezt, az egész propagandamédia rászállt, hogy ez micsoda őrültség.

Azt viszont senki ne gondolja, hogy mostantól a kormány transzparensen, csakis a tudományra hallgatva küzd a járvány ellen. Itt van például tizenegy mutató, amit csak nem hoznak nyilvánosságra a vírushelyzetről, pedig nagyban könnyítenék a pontos helyzet felmérését. És az is aggodalomra ad okot, hogy a Fidesz-KDNP mondvacsinált indokkal szabotálja a népjóléti bizottság üléseit, így az ellenzék nem kérdezhet az operatív törzstől.

A KÁROSULTAK

Egy átfogó szigorításcsomagnak nyilván vannak károsultjai is, a vendéglátósoktól az MLSZ-ig, amely most kénytelen visszafizetni a csütörtöki, sorsdöntő Magyarország-Izlandra eladott összes jegy árát, és leállítani az amatőr bajnokságokat.

Ott vannak a kutyások, akik nem tudják, hogy a kijárási tilalom alatt is lehet-e sétáltatni.

A kollégiumokból egyik napról a másikra kirakott diákok, akik most kétségbeesetten keresnek albérletet.

És azok a fogyatékosok, akiknek már eddig is nagyon nehéz volt, hiszen a maszkot sem tűrik meg magukon.

OLTÁS

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

2020 novemberéig kellett várni, hogy vége az egész világ kapjon egy jó hírt a koronavírus elleni harcról: minden várakozásnál jobb eredményeket mutat a Pfizer és a BioNTech cégek koronavírus elleni oltásának nagy mintás tesztje, a vakcina az esetek 90 százalékában megakadályozta, hogy az alany megfertőződjön.

A hatásos vakcina híre ráadásul duplán jó, mert több gyógyszergyártó is hasonló vonalon kutakodott, és a Pfizer sikere azt jelenti, hogy ők is jó úton járnak, és komoly esélyük van arra, hogy az ő oltásuk is működjön.

Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy megkönnyebbülhetünk. A Pfizer szerint az év végéig nagyjából 20 millió ember beoltásához elegendő vakcinát fognak tudni legyártani. Az EU már lefoglalt 300 millió adagot a cégnél, ami reményeik szerint azt jelenti, hogy 12-18 hónapon belül beoltanának minden európai állampolgárt. Ha minden jól megy.

COVID-20

Hétfőig a koronavírus világszerte már több mint 50 millió embert fertőzött meg, amit a magyar állam olyan egészségügyi eljárásrenddel ünnepelt meg, amivel könnyebb lesz hazaküldeni a kórházakból a még nem teljesen meggyógyult covidos betegeket. Azokból a magyar kórházakból, ahol a János kórház főigazgatója szerint minden ellenkező előjelű hírrel szemben nincsenek is bergamói állapotok. A rózsás helyzetjelentésen azért kicsit rontott Merkely Béla, aki szerint Magyarországon kontaktkutatást már nem nagyon végeznek, és leginkább csak a tüneteket produkálókat tesztelik.

Továbbá:

U-S-A

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy Joe Biden végül nagyon simán győzte le Donald Trumpot. Teljes végeredmény még mindig nincs, de a demokrata elnökjelölt 52:48 arányú győzelménél fölényesebben ebben az évezredben eddig csak Barack Obama tudott nyerni 2008-ban John McCain ellen. Nem szoros volt a 2020-as választás, csak annyi történt, hogy pont a Biden diadalmát bebiztosító államokban Pennsylvaniában, Wisconsinban, Michiganben és Georgiában a végére hagyták a levélben érkezett, az új elnöknek kedvező szavazatok összeadását.

Trumpnak így már csak két hónapja maradt a Fehér Házban, de úgy tűnik, ezt az időszakot is szeretné a showműsor folytatására használni. Hétfőn például kirúgta a védelmi miniszterét. Az észt belügyminiszternek viszont azért kellett lemondania, mert korruptnak nevezte Bident és a fiát – Szijjártó Péter még a helyén van.

FURCSA BÉKE

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök 2019. február 1-én. Pasinján 2020. június 1-én a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elkapta a koronavírust. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Egészen furcsa fordulatok voltak hétfőn a Kaukázusban. Előbb Azerbajdzsán elismerte, hogy az örmény légtérben véletlenül lelőttek egy orosz helikoptert, majd éjjel az örmény miniszterelnök egy bizarr Facebook-posztban váratlanul bejelentette, hogy vége a karabahi háborúnak.

Nem sokkal később Moszkvából is megerősítették, hogy a két fél békeszerződést írt alá, bár az, ismerve az utóbbi napok azeri sikereit a harctéren, inkább örmény kapitulációnak tűnik. Az örmény nép is így érezheti, mert Pashinyan miniszterelnök bejelentésének hírére azonnal zavargások törtek ki Jerevánban. A tüntetők betörtek a parlamentbe is, kedd hajnalra még teljesen kaotikus a helyzet.

A békemegállapodásban állítólag amellett, hogy az örmények nagy területeket adnak vissza Hegyi-Karabahban Azerbajdzsánnak, az is szerepel, hogy a vitatott jogállású régióba minimum 10 évre orosz békefenntartók vonulnak be, így a rendrakás már az ő feladatuk lehet.



POLGÁRHÁBORÚ FRISS NOBEL-BÉKEDÍJJAL

Amhara milicista Fotó: EDUARDO SOTERAS/AFP

Amikor tavaly a norvég Nobel-bizottság Abij Ahmed etióp miniszterelnöknek adta az aktuális Békedíjat az Eritreával kötött békéért, sok szakértő aggódott azon, hogy ezzel még egy kicsit lehetett volna várni.

Nekik lett igazuk. Nem Eritreával éledt újra a konfliktus, hanem az évek óta a szétesés szélén táncoló Etiópia Tigray nevű régiójában, ahova Abij beküldte a hadsereget, kihasználva hogy a világ éppen az amerikai elnökválasztásra figyelt. Hogy pontosan mi történik Tigrayben nem tudni, mert az internetet és a telefont is lekapcsolták, de sok a halott és a sebesült, és bár ez még nem polgárháború, az már csak egy karnyújtásnyira van. Pont akkor, amikor a vágtató gazdaságú Etiópia elkezdett egészen reménykeltő hely lenni.

TRANSZ

Semjén Zsoltnak köszönheti meg az esküvőjét az a magyar transznemű pár, akiknek először sikerült összeházasodniuk Magyarországon. Csillag Tamara és Angyal Elvira egyaránt férfiként született, és mindkettejüknek volt családja, mikor úgy döntöttek, nőként folytatnák az életüket.

Csillag személyi dokumentumaiban még mindig férfiként szerepel, míg Angyalnak sikerült a jogi nemváltás, mielőtt Semjén Zsolt törvénymódosítója beleírta volna az Alaptörvénybe, hogy Magyarországon házasság egy férfi és egy nő között jöhet létre. Úgyhogy összeházasostak.

A KDNP azonban nem adja fel az emberi jogok elleni küzdelmet, most az Egyenlő Bánásmód Hatóságot szüntetnék meg, amelynek a feladata a faji, nemi, és egyéb megkülönböztetés elleni jogvédelem.