Orbán járványt kezel: hatalombebetonozás, kicsinyes bosszú, lopás

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Matatunk hát, a limlomban, kijárási tilalom van.

Kérjük önöket, maradjanak veszteg.

Elkezdjük második országos vesztegzárunkat, hagyományőrző jelleggel. Tegnap éjjel végre megjelent a rendelet, amelyből kiderül, mit szabad és mit nem.

Kijárási tilalom este nyolctől reggel ötig (kutyát azért lehet sétáltatni nyolc után is);

tilos a gyülekezés;

bezárt éttermek, üzletek este hétig;

minden rendezvény tilos, no karácsonyi vásár, no uszoda, fitneszterem, múzeum, könyvtár, mozi satöbbi;

magán és családi rendezvények csak tíz főig; lakadalom semmi, esküvő módjával;

ingyenes közlekedés az egészségügyi dolgozóknak.

Ezen nyilván nem lepődik meg senki, legföljebb azon, hogy a kormány milyen későn lépett, amikor a járvány terjedése már szinte megállíthatatlannak tűnik, és maga a miniszterelnök is CSAK ötvenszázalék esélyt lát arra, hogy az egészségügy kibírja a nyomást. Az ötven százalék nem túl jó esély. Vagy kibírja, vagy nem.

Nem az illiberális Magyarországon élnénk, és nem Orbán Viktornak hívnák a kormányfőt, ha ilyen rendkívüli helyzetben, a legnagyobb válság közepette a hatalom nem használná ki az alkalmat, hogy egészen pitiáner módon szívassa ellenfeleit, ne hatalmi játszmázzon. Peak orbánizmus: a miniszterelnök drámai hangú videóüzenetben szólít fel összefogásra, elfogadtatja a parlamenttel az újabb felhatalmazási törvényt és a korlátozásokat, majd mielőtt még ennek részleteit közzétennék, amikor az egész ország várja, milyen szabályok között kell élnie a következő hetekben, cinikusan, hidegvérrel betol egy alkotmánymódosítást, amivel tovább betonozza befelé hatalmát, és odacsap ellenfeleinek.

A legsúlyosabb nyilván a választási törvény újabb, ki tudja már hányadik módosítása, teljesen véletlenül úgy, hogy

az ellenzék koordinált jelöltállítását ellehetetlenítse.

Aki ezt kormányzásnak nevezi, az hülye vagy hazudik – írta Sarkadi Zsolt kollégánk.

A Fidesz saját, GRÁNITSZILÁRDSÁGÚ alkotmányának KILENCEDIK módosítása (még csak tervezett) szerint a többi között:

Ja, és a rendkívüli jogrend alapján a gyülekezés is tilos. Most tiltakozz, ellenzékikém!

A halaszthatatlan, rendkívüli és nagyon hatásosnak ígérkező járványkezelő intézkedések közül ki kell még emelni az örökbefogadás szabályainak megváltoztatását, amely szerint ezentúl gyakorlatilag csak házaspárok fogadhatnak örökbe, egyedülállók szinte csak Novák Katalin személyes különengedélyével. Illetve az aranykezű és gyémánthajú giccshegedűs, Csűry Lajos (Edvin Marton) Kárpát-haza turnéjának nyolcmilliós támogatását a EGÉSZSÉGÜGYI miniszter különkeretéből (ahonnan korábban már az Ismerős Arcok zenekar videoklipjét és dokumentumfilmjét és Pataky Attila koncertjét is sikerült támogatni összesen 40 millió forint értékben).

A kormányzati szupersreader

Szíjjártó Péter, a kormányzat Majka papájaként kis színesekben számol be kellemetlen Covid-tüneteiről (hasmenés, torokfájás, fejfájás, minden), miután alaposan közbehordozta a vírust olyan távol-keleti országokban, amelyek gyakorlatilag elfojtották a járványt. (Thaiföldön és Kambodzsában is három-három új esetet regisztráltak tegnap.) A kormányzati szuperspreadernek, úgy tűnik, sikerült még néhány diplomatát és nagykövetet is megfertőznie, a kambodzsaiak 1100 embert teszteltek miatta.

Az SZFE hetven napja

A színművészetis hallgatók a rendkívüli helyzetben kénytelenek fölfüggeszteni az egyetem hetven napja tartó blokádját. Azt mondják, a blokádot nem adják föl, hanem magukkal viszik.

Az orbánizmus tíz éve alatt talán ez volt a legkitartóbb tiltakozó mozgalom. Upor László, a szeptembertben lemondott megbízott rektor azt mondta, a diákok megint felelősen döntöttek, hogy saját harcukat nem próbálták a járvány elleni küzdelem elé helyezni. Nem tart attól, hogy a tiltakozás kifulladna, és a kormány minden intézkedése, gesztusa megerősítette, hogy jól döntöttek, amikor az ellenállást választották.

A világ már Bidenre készül, de Trump harcol a Twitteren

Az eddig megjelent elemzések, közzétett tanulmányok, stratégiák, programok alapján Joe Biden hivatalba lépő amerikai elnök újra erősíteni fogja katonai és gazdasági szövetségét Európával, erőteljesebben lesz jelen nemzetközi szervezetekben, és próbálja meggátolni Kína nagyhatalmi terjesztkedését. Bidenék kifejezetten szeretnék erősíteni a liberális demokráciák pozícióját szövetségi rendszerükben, és nyomás alá helyezni, lebuktatni a korrupt, illiberális vezetőket.

Donald Trump vádaskodásaira és pöffeszkedéseire már a Fox News sem kíváncsi. Eközben az elnök egyáltalán nem adta még fel, teljes gőzzel készíti például a jövő évi költségvetést, újra és újra olyan tartalmú üzeneteket küld a Twitteren, amiből világos, hogy meg sem fordul a fejében a hatalom átadása. Van ebben néhány szövetségese is, például a legfőbb ügyész.

Az oroszok nyertek a Kaukázusban, kapufát lőttek Belaruszban

Meglepő módon Oroszország lehet a legnagyobb győztese a Hegyi-Karabahban lezajlott újabb háborúnak. A konfliktusban az oroszok valójában nem vettek részt, de békefanntartóként bevonultak a vitatott tartományba, és gyakorlatilag demonstrálták, hogy a térségben csak úgy lehet alakítani a határokat, ahogyan ők akarják. Most ugyan az oroszokkal szövetséges Örményország kárára, Azerbajdzsán javára alakult a helyzet, de Moszkva stratégiai céljai mégis megvalósultak. (Illetve a határt már maga Sztálin is az azerieknek kedvezve alakította ki, amikor a többségében örmények lakta vidéket nekik adta; most ezt a helyzetet sikerült fegyverrel érvényesíteni, illetve néhány módosítással együtt kierőszakolni.)

Kevésbé volt sikeres a Roszatom új projektje Belaruszban: alig egy nap után le kellett állítani a frissen átadott atomerőművet, ami a paksi projekt előtt nem annyira bíztató fejlemény.