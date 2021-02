A világ leggazdagabb nyugdíjasa

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

A BÁTRAK BÜNTETÉSE

3 és fél év börtönre ítélték Moszkvában Alekszej Navalnijt. Ebbe beleszámítják a már letöltött 10 hónap házi őrizetet, így 2 év 8 hónapra kell börtönbe mennie.

Amikor két hete Navalnij hazautazott Moszkvába abból a Berlinből, ahol megmérgezése után lábadozott, már világos volt, hogy az orosz ellenzéki aktivista nagyon bátor ember. Most viszont éppen ezt a külföldi tartózkodását használták fel ellene. Egy korábbi ügye miatt a moszkvai bíróság akkor idézte be, amikor ő Berlinben volt, most pedig azért ítélték el, mert távolmaradásával megszegte a feltételes szabadlábra helyezésének feltételeit. Navalnij ezt nem is tagadta, csak arra az objektív okra hivatkozott, hogy épp egy gyilkossági kísérletből próbált felépülni.

Maga a bírósági tárgyalás ami előtt több száz tiltakozót letartóztattak, bővelkedett a szinte hollywoodi jelenetekben. Navalnij szívet rajzolt a tárgyalóteremben jelen lévő feleségének, védője pedig a nagy sikerű Csernobil sorozatból idézett.

A jogi hátteret le kell írni, de valójában nincs nagy jelentősége. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy Navalnijt politikai okból ítélték el, mert sokáig tüske volt Putyin szemében, miután pedig bemutatta az orosz elnök hatalmas palotáját, végképp elege lett belőle a rezsimnek.

Az amerikai külügyminiszter egyből az ítélet után követelte Navalnij azonnali szabadon engedését, ehhez minden bizonnyal a legtöbb európai vezető is csatlakozni fog, és talán újabb szankciókat is bevezetnek Oroszország ellen. De valószínűleg megint nem fog az megtörténni, ami Navalnijék szerint tényleg hatásos lenne: Putyin strómanjainak és oligarcháinak személyes szankciókkal ellehetetlenítése a világban.



Részben kapcsolódik a hír, hogy kiderült, engedéllyel rombolták le a második műemlék épületet is a hatvanpusztai uradalom építkezése közben. Ez az a majorság Alcsút közelében, ahol az Orbán-család valódi kis birodalmat épít magának, és egyre több vadonatúj épület nő ki a földből.

COVID-21

Kedden újabb 20 ezer embernek elegendő orosz Szputnyik V vakcina érkezett Magyarországra. Az nem világos, hogy ezeket mikor kezdik el beadni, mivel még a korábban érkezett adag bevizsgálása sem fejeződött be. Az mindenesetre biztató, hogy egy komoly orvosi lapban megjelent kutatás eredménye szerint a Szputnyik V az esetek 91,6 százalékában hatékony a koronavírus ellen.

Az oltási programok felpörgetése azért is sürgős, mert most már világosan látjuk, milyen gazdasági károkkal járt a több mint egy éve tartó világjárvány. Az ENSZ számításai szerint a pandémia alatt négyszer annyian maradtak munka nélkül, mint 2009-ben, a gazdasági világválság csúcsán. A munkanélküliség legjobban a fiatalokat sújtja, fennáll a veszélye, hogy ez a korcsoport „elveszett generációvá” válik. Magyarországon is a fiatalok jártak a legrosszabbul: a pályakezdők foglalkoztatási rátája például 32,4 százalékot zuhant.

És két brit hír:

Tíz hónap után úgy ébredhet fel a kómából a brit tinédzser, hogy semmit nem tud a világjárványról.

Meghalt Sir Tom Moore, aki 99 évesen a kertjében sétálva gyűjtött rengeteg pénzt a brit orvosoknak és ápolóknak.

ROGÁN ÉS CSALÁDJA

Hétfőn még csak az volt a hír, hogy Rogán Antal ismét megházasodott, kedden viszont már az is, hogy nem lesz ez olcsó.

Rogán Barbara és családi köre ugyanis több mint 1000 hektár földet vett magának az esküvő előtt, összesen 1,6 milliárd forintért. A vevők összesen 208 különböző helyrajzi számon található területet szereztek meg a feleség szülőföldje körüli összesen 8 településen. Sajnos jogi okokból azt nem írhatjuk meg, hogy pontosan hol, de Északkelet-Magyarországról van szó.

Azt viszont megírhattuk, hogy a vevők csak 83,2 millió forintot, vagyis a vételi ár 5 százalékát tudták önerőből letenni az asztalra. A fennmaradó 1,58 milliárd forintot az állami tulajdonú Budapest Banktól felvett termőföldvásárlási kölcsönből tervezik kifizetni.

Egyáltalán nem lenne meglepetés, ha a közeljövőben újabb hasonló adásvételi szerződések bukkannának fel. Az már most kiderült, hogy a több mint 1000 hektárhoz még 149-et hozzácsaptak, hasonló hitelkonstrukcióval.

MAGYARÁZKODÁS ÉS TÁMOGATÁS

Ritka rossz hangulatú videót tett közzé Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller szerint a kormány az első pillanattól ott áll a turisztikai szektor mellett, csak sajnos Budapest és Brüsszel nem segít. Mindezt éppen akkor, amikor Brüsszelből újabb 304 millió eurót utaltak át a magyar munkanélküliség mérséklésére.

Guller videója minden kínossága ellenére is világosan mutatja, hogy a kormány is érzi, valamit mondaniuk kellene a rendkívül elégedetlen vendéglátószektornak. Erre utal az is, hogy kedden megjelent egy cikk a Magyar Nemzetben, amely szerint az állami bértámogatás egyszerűbben és gyorsabban fog eljutni a bajba jutott vállalkozásokhoz. Arról továbbra sincs hír, hogy bármilyen más segítséget is adnának, pedig a vállalkozók éppen arról panaszkodnak, hogy a béralapú támogatás teljesen elhibázott stratégia.

További hírek félrement támogatásokról:

FIATAL DEMOKRATÁK

Fotó: Halász Júlia

Egy most 18 éves magyar fiatal már többet élt a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, mint azon kívül. Hogy milyen lesz az elkövetkező évtizedek magyar politikai kultúrája, azt alapjaiban határozza meg, ahogy a Fidesz a fiatalokkal, azaz a jövő politikusaival és választópolgáraival most bánik.

Márpedig a NER-ben felnövő fiatal generáció alapélménye az, hogy a legbékésebb ellenállásra és a legapróbb kritikára is kíméletlen válaszcsapással reagál a kormány. Összeszedtük azokat az ügyeket, melyekben a Fidesz tinédzserekkel és huszonévesekkel került szembe, az aktivistákra támadó kopaszoktól a leribancozásig.

Most éppen az SZFE-ügy kapcsán látszik a legjobban, hogy a kormány és emberei mennyire nem tudnak mit kezdeni egy komplett generációval. Bencsik András a tévében Hír TV-ben arról beszélt, hogy „rávetődött a fény egy szutykos odúra, ahol ez a büdös, ótvaros szekta meglapult” A Magyar Nemzet pedig egy szélsőjobboldali szervezetet mutatott fel, mint az egyetemi modellváltásokat támogató „konzervatív” diákokat.

PUCCS

Min Aung Hlaing tábornok Fotó: THET AUNG/AFP

Hétfőtől ismét a hadsereg az úr Mianmarban. Így van ez tulajdonképpen 1962 óta folyamatosan, az utóbbi években azonban megindult egy lassú demokratizálódási folyamat, amelynek részeként a katonák legalább úgy csináltak, mintha nem az ő kezükben lenne a legfontosabb ügyekben a döntés.

Most ennek vége, a hadsereg főparancsnoka letartóztatta a Nobel-békedíjas Aun Szan Szu Kjít és pártjának minden jelentős politikusát, és átvette a hatalmat. Van egy olyan magyarázat is, amely szerint a tábornok egyszerűen nem akart nyugdíjba menni, és ezért döntött inkább a puccs mellett. A jövővel kapcsolatban csak annyi tűnik biztosnak, hogy a rohingyáknak rosszabb lesz.

Máshol:

NYUGDÍJ

Fotó: MANJUNATH KIRAN/AFP

A csúcson száll ki a a cégvezetésből Jeff Bezos, az Amazon alapítója: a cég váratlanul bejelentette, hogy a vezérigazgató még az idén távozik a posztjáról. Bezos 1994-ben alapította a céget, ma ő a világ leggazdagabb embere, közel 200 milliárdos vagyonával. A csak 57 éves nyugdíjas valószínűleg hobbiprojektjeire, az űrkutatásra és a Washington Postra fog koncentrálni.

Az Amazonnal kapcsolatos friss hír az is, hogy a cég egy elképesztően kinéző sci-fi zikkuratba költözteti új főhadiszállását.