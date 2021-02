Így bánik a Fidesz a jövő választópolgáraival

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Egy most 18 éves magyar fiatal már többet élt a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, mint azon kívül, és valószínűleg nem sok olyan emléke van, amiben nem Orbán Viktor az ország miniszterelnöke. Hogy milyen lesz az elkövetkező évtizedek magyar politikai kultúrája, azt alapjaiban határozza meg, ahogy a Fidesz a fiatalokkal, azaz a jövő politikusaival és választópolgáraival most bánik.

Márpedig a NER-ben felnövő fiatal generáció alapélménye az, hogy a legbékésebb ellenállásra és a legapróbb kritikára is kíméletlen válaszcsapással reagál a kormány. Összeszedtük azokat az ügyeket, melyekben a Fidesz tinédzserekkel és huszonévesekkel került szembe.

Múlt héten írtuk meg, hogy gyámhatósági eljárás várhat arra a 17 éves Momentum-aktivistára, aki tavaly nyáron részt vett egy Szijjártó luxusnyaralásán gúnyolódó akcióban. Ákos és társai stencillel és vízbázisú festékkel jachtparkoló-jelet festettek fel a külügyminisztérium elé, amit később a Fővárosi Közterület-fenntartó mosott le 4500 forintos munkadíjért. Nehéz elhinni, hogy a pár ezer forintos kár, és nem a politikai véleménynyilvánítása miatt kerülhet gyámügyi védelem alá Ákos. Ez az eljárás egy olyan folyamat első lépcsője, amelynek a végén a gyereket ki is emelhetik a családból. Eddig valószínűleg nem fog eljutni az ügy, Ákos szülei mindketten dolgoznak, szeretetben, jó körülmények között nevelik fiukat egy külvárosi kertes házban. De a gyámhatósági tárgyalás, a szülőknek megszabott gondozási-nevelési terv és a hatósági ellenőrzések minden családnak megterhelőek és megalázóak.

Kopaszok

2013 márciusában körülbelül 70 fiatal, diákok, civilek és aktivisták foglalták el a Fidesz Lendvay utcai székházát, hogy így tiltakozzanak az Alaptörvény 4. módosítása ellen.

A békésen demonstrálók az udvaron és az erkélyeken álltak vagy ültek, skandáltak, a helyszínre érkező rendőrök ellenük nem intézkedtek. A 10 órás eseményen több dühös ellentüntető is megjelent, ekkor készült az emlékezetes sósavas bácsis videó. Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella pedig a House of Cards egyik epizódjából vett sütis trükkel próbálta leszerelni a fiatalokat, sikertelenül. Nem sokkal ezután kigyúrt szekusok jelentek meg, akikről később kiderült, Kubatov Gábor emberei, vezetőjük a korábban emberölésért ült Szabó „Szőke” Ferenc. Szabó néhány évvel később azt nyilatkozta, hogy „legfelsőbb körből” utasították, azonnal tegyenek rendet a székháznál. A rendőrség tétlenül nézte végig, ahogy a kopaszok a tüntetőket lökdösik, bármiféle felhatalmazás, jogalap nélkül erőszakosan léptek fel velük szemben. Később a nyomozás azt állapította meg, hogy amikor erőszakkal arrébb vitték az aktivistákat, nem a személyi szabadságukat korlátozták, hanem a testi épségüket védték, mert a rendőrség szerint a Fidesz székház azon része balesetveszélyes volt.

T. Csaba a Ligetvédőket többször bántalmazó szekusok vezetője

Arra nagyon figyel a Fidesz, hogy véletlenül se történjenek olyan rendőri túlkapások, mint 2006-ban, ezért a piszkos munkát olyan, a semmiből felbukkanó verőemberekkel végeztetik, akiket később sosem vonnak felelősségre. A székházfoglalásnál akciózó kopaszok is következmények nélkül úszták meg, sőt később a Választási Irodánál balhézó bűnözők és a Ligetvédőket bántalmazó szekusok is.

A Kresz megsértése

2018 januárjában és februárjában több ezren vonultak utcára, hogy az agyonközpontosított, bénult, a világ történéseit követni képtelen közoktatás reformját követeljék. Egy hónappal később több résztvevőre is 30-50 ezeres bűntetést szabott ki a rendőrség kresz-szabálysértés miatt. Teljesen általános, hogy a nagyobb demonstrációkon, vonulásokon az emberek nem csak a járdát használják, a rendőrség mégis pont ezt nehezményezte: „gyalogosan történő közlekedése során az úttesten szabálytalanul haladt, ezzel akadályozva a gépjármű-forgalmat” - írták a határozatban.

Azóta rendszeressé vált, hogy a kresz megsértéséért kiszabott büntetésekkel próbálják elvenni a kormány kritikusainak kedvét a véleménynyilvánítástól. 2018 decemberében egy tüntetés után spontán vonuló fiatalokat zártak körül a rendőrök a Blaha Lujza tér közelében. A demonstrálókat és azokat, akik nem a tüntetésen vettek részt, hanem a közeli kocsmákból mentek hazafelé, csak akkor engedték el, ha kamerába mondták a nevüket. Ahogy később kiderült, ilyet törvényesen a rendőrök nem tehettek volna, mint ahogy az is szabálysértő volt, hogy több rendőr nem volt hajlandó megmondani a nevét és rendfokozatát az igazoltatottaknak. Egy hónappal később közel 100 demonstráló kapott pénzbüntetést.

2020 tavaszán pedig már extrém, több százezres büntetéseket is kiosztott a rendőrség azoknak, akik a kormány járványintézkedéseit kritizálták Hadházyék dudálós tüntetésein.

Így nem lehet beszélni!

2018 decemberében országszerte tüntettek a túlóratörvény ellen, egy kecskeméti demonstráción szólalt fel Nagy Blanka, aki bajszos fasznak nevezte Áder Jánost a törvény aláírása miatt, és azt javasolta neki meg az összes fideszes képviselőknek, hogy „álljon hátrébb eggyel, és bassza arcon magát.” A kormánymédiában teljesen megszokott, hogy ugyanolyan gátlástalanul támadják a középiskolásokat, mint az ellenzéki politikusokat, de Nagy Blanka ellen a szokásosnál is aljasabb hadjárat indult.

A 18 éves kiskunfélegyházi gimnazistát Bencsik András leribancozta, Bayer Zsolt „kretén, barom állat, szerencsétlen, nyomorult, ócska, rohadt, kis prolinak” nevezte, a Ripost, a Lokál és az Origo pedig elkezdte terjeszteni, hogy nagyon rossz tanuló. Marsi Anikó szakmája csúcsára ért, mikor a TV2 esti híradójában drámai hangon beolvasta: „félévkor több tárgyból is éppen hogy megkapta a 2-est, emellett tele van 1-esekkel és 2-esekkel az ellenőrzője”. Később kiderült, hogy ez simán csak hazugság volt, Nagy Blanka nem is rossz tanuló. De még ezután is pörgették tovább a pocskondiázó cikkeket, egy alkalommal a Pesti Srácok fotósa még a szoknyája alá is befotózott.

SZFE

Az Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói 2020. szeptember 1-jén foglalták el az egyetemet, hogy így tiltakozzanak az egyetem gyors és erőszakos átalakítása ellen. Hónapokig tartott a blokádjuk, a legkomolyabb és leghosszabb, diákok által szervezett megmozdulás volt, amit végül a járvány miatt szakítottak meg. A Fidesz szerint azért volt szükség az SZFE modellváltására, mert ott ideológiai képzés folyt. Ezek után kevés cinikusabb húzást lehet elképzelni, mint azt, hogy beteszik tanítani televíziós műsorkészítő szakra a vállaltan kormánypárti Velkovics Vilmost. A műsorvezető legismertebb szakmai teljesítményét 2018 januárjában nyújtotta, mikor a Mészáros Lőrinc-féle Echo TV műsorában megpróbálta nyelvtanból kioktatni és megalázni a Független Diákparlament szóvivőjét, a Kálló Dánielt. A középiskolás fiú a korszerűbb közoktatásért küzdő események szervezésében vett részt, de Velkovics nem erről kérdezte: “Arra kérem, elemezze ezt a mondatot, alany, állítmány, mi a tárgya ennek a mondatnak?” - a műsorvezető viselkedését annyira kínosnak érezhette maga a csatorna is, hogy megpróbálták mindenhonnan eltüntetni a beszélgetést.

Az SZFE polgárai arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy az új alapítványi modell lehetőséget ad az egyetemi autonómia teljes felszámolására és hogy a Fidesz emberei több évtizedes személyes sértettségükre hivatkozva kontroll nélküli hatalommal irányíthassák az intézményt, akár egy esetleges kormányváltás után is.

Vidnyánszkyék erre nem cáfoltak rá, párbeszéd helyett pitáner húzásokkal próbálták ellehetetleníteni a tiltakozást. A net és az áram kikapcsolásával, termek lezárásával akarták kiűzni az egyetemfoglalókat, a tanárok Neptun-jogosultságait elvették, és bírósági ítélet ellenére is megpróbálják érvényteleníteni a teljes őszi félévet. A különböző szakokat egymástól messzire költöztetik, hogy ezzel is bomlasszák a hallgatók közösségét, miközben a kormánymédia gyalázkodó videóban még azt is az SZFE diákjain és tanárain kéri számon, hogy nagyon rég nem volt festés az évtizedek óta alulfinanszírozott egyetem épületeiben.