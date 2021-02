Túl a koronavíruson, 117 évesen

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Johanes Christo/NurPhoto via AFP

Egy évvel a pandémia kezdete után már a periférikusabb országok is eljutottak odáig, hogy vakcinával kísérletezzenek. Iránban a második saját fejlesztésű oltóanyagukat tesztelik. Brazíliában egy teljes várost beoltanak, hogy lássák, mi történik a fertőzések számával egy ekkora laboratóriumban.

Magyar szempontból viszont egyértelműen az a legérdekesebb, hogy ezen a héten tényleg elkezdenek oltani az orosz Szputnyik V vakcinával, egyelőre a kórházakba. Szijjártó Péter pedig arról tárgyalt Törökországban, hogy az ó oltóanyaguk tesztelésében is szívesen segítene. Személyes kedvencem, a kubai Soberana 2 vakcina magyar alkalmazásáról még nincs hír.

COVID-21

Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

Magyarország elvileg nem lazít, valójában azért vannak erre mutató jelek. Az például sokatmondó, hogy a Leipzig-Liverpool után a Borussia Mönchengladbach-Manchester City BL-meccset és Budapestre hozzák. Németországban nem lehetne megtartani, mert nem engednek be briteket, nálunk igen. Az ellenzéki vezetésű Miskolcon pedig lazítanak a maszkviselési szabályokon, mintha már biztosan átestek volna a nehezén.

Budapesten nincs lazítás, csak előkészület. A vendéglátósok például kaptak egy mentőcsomagot, könnyebben nyithatnak majd teraszokat és egyéb kedvezményeket is kapnak, amikor már kinyithatnak. Közben mintha a magyarok lassan hozzászoknának a bezártsághoz, decemberben minden hatodik ember távmunkában dolgozott. Persze nem mindenkinek ilyen könnyű, a járványban, a hajléktalanszállók különösen nagy veszélyben vannak. Úgy tűnik, a katasztrófát azért sikerült elkerülniük.

LEGÚJABB SZÍNHÁZ

Egyetlen nappal azután, hogy a hallgatók és a tanárok szimbolikusan elbúcsúztak a Színház- és Filmművészeti egyetem Vas utcai épületétől, már ünnepelhettek is: kaptak egy épületetet a Damjanich utcában.

A távozókat képviselő Freeszfe egyesületet az erzsébetvárosi önkormányzat hívta az épületbe, amit most már csak meg kellene tölteni élettel, és persze állni ennek anyagi terheit is. Egyik sem lesz könnyű.

Elképzelhető, hogy az új helyszínen az SZFE-ről távozó tanárok tanítanak majd az SZFE-ről távozó hallgatókat, de az is, hogy felbukkannak itt az egyetemmel jogviszonyban maradók, miközben új emberek, külsősök is csatlakoznak. Egy freeszfe-s szerint „az egész épületet nyitott alkotóműhelynek képzeljük el.”

Csak az épület bérleti díja havi kétmillió forint, de egy ilyen intézménynek ezen kívül is sok költsége van. Támogatókra, pályázatokra terveznek támaszkodni, és kisebb részben az előadásaik utáni jegybevételekre.

A FÉLREMENT EMAIL

Az nevesse ki Müller Cecíliát, aki még soha nem küldött emailt rossz címzettnek, és nem felejtette el a reply-all megnyomása előtt kiszedni azt az egy címet a címzettek közül, akit ki kellett. A tisztifőorvossal most ez történt, balszerencséjére Hadházy Ákosnak is elküldte a kollégáinak szánt válaszemailt, benne a joggal szállóigévé vált, Dilbert-képregénybe való részlettel:

„Kedves Kollégák! Nincs erre jobb szövegünk?”

Müller pechére ő nem egy szimpla irodai aktatologató. Szél Bernadett szerint az eltévedt levél a bizonyíték arra, hogy a tisztifőorvos törvénytelenül tartja vissza a közérdekű adatokat. Ezért hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz ellene.

Szél lépését annak fényében meg lehet érteni, hogy a független országgyűlési képviselő november óta próbál választ kapni Müllerről néhány egészen alapvető járványügyi kérdésre, de arra hivatkozva nem kap választ, hogy az „veszélyeztetné a sikeres védekezést”.

OROSZ MÓDSZEREK

Szergej Lavrov megmutatja Josep Borrellnek, hogy merre menjen Fotó: HANDOUT/AFP

Donald Trump amerikai elnöksége alatt bizonyos szempontból könnyebb volt a világ diplomatáinak: mivel semmiféle szabály vagy szövetség nem számított, mindenki azt csinált amit akart, és a világpolitikát ad hoc döntések sorozata alakította.

Most viszont visszatérőben van egy olyan világ, amiben ismét lesznek szabályok, úgyhogy minden világpolitikai szereplő igyekszik azokat a maga szája íze szerint formálni, Ezért történhetett meg az, hogy az oroszok látványos erődemonstráció keretében felmosták a padlót a Moszkvába látogató Josep Borrellel, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Borrellnek előbb nem engedték meg, hogy találkozzon a bebörtönzött Alekszej Navalnijjal, majd a Szergej Lavrov külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján szabályosan megalázták. Borrell maga is sokat tett ezért, szó nélkül hagyta, hogy Lavrov mellette állva az EU megbízhatatlanságáról szónokoljon, de az is tény, hogy az oroszok eleve csapdát állítottak neki. És hogy teljes legyen a megalázás, a sajtótájékoztatóval egyidőben kiutasítottak három európai diplomatát. Erre az érintett országok hasonló válaszlépéssel reagáltak, de ez nem fogja meghatni az oroszokat, akik most világosan leszögezték, hogy velük nem lehet szórakozni.

Moszkva keménykedésben jó, ennél finomabb eszközökben kevésbé. Az orosz köztévé Putyin palotájának leleplezésére válaszul most bemutatta azt a villát, ahol a gyilkossági kísérlete után Navalnij Berlinben lábadozott. Bár a riporter külön elidőzött a vécékefe csillogásánál, néhány fokkal kisebb luxust talált, mint az ellenzéki aktivista a Fekete-tenger partján.

MIANMAR ÉS MÁS

Min Aung Hlaing tábornok beszédet intéz Mianmar népéhez 2021. február 8-án. Fotó: Myawaddy TV/AFP

Egy héttel a mianmari puccs után kezdenek kialakulni az országban a játékszabályok. A katonai hatalomátvétel ellen tiltakozók szervezkednek, van egységes kézjelük is, ahogy egy rendes ellenzéki mozgalomhoz is, de még semmilyen hatásuk nem volt a tábornokokra. Akiket az sem fog meghatni, hogy Ferenc pápa is felszólította őket a demokratizálódásra. A puccsisták vezetője, Min Aung Hlaing tábornok most szólt először a lakossághoz, és arról beszélt, hogy „igazi és fegyelmezett” demokráciát fognak bevezetni az országba, akármit is jelentsen ez.

MEGADJA NEKTEK

Dokumentumfilmünk, A gyilkosok emlékműve forgatása közben több olyan részlet, mellékszereplő is felbukkant, amit egy alig egy órás filmben nem volt lehetőség alaposabban bemutatni.

Az egyik ilyen mellékszereplő a púpos fűszeressegéd, Megadja Ferenc, aki minden visszaemlékezés szerint a 12. kerületi nyilasok közt is különösen kegyetlen vezető volt. Szemben ismertebb társaival, neki sikerült elkerülni a felelősségre vonást. A háború után előbb vidéken bújkált, majd lebukása után az ÁVH beszervezte ügynöknek, és átdobta Jugoszláviába. Megadja azonban egyszerűen dezertált, előbb Nyugat-Európába, majd Ausztráliaba menekült, ahol szabad emberként halt meg 1980-ban.

EGY KÖNYV

Szinte senkinek nem tűnt fel, de megjelent magyarul a vietnami háború csúcsműve. Bao Ninh végigharcolta, majd megírta A háború szomorúságát, amit hiába tiltottak be hazájában, mégis világirodalmi klasszikus lett.

A számtalan amerikai filmnek köszönhetően mindenkinek van valamiféle képe a vietnami háborúról, ez a könyv azonban egészen más szemszögből mutatja be a legalább 1,3 millió ember halálával végződő háborút. Azt mutatja be egészen letaglózó erővel, hogy egymás megölése a legszomorúbb dolog, amit az emberiség magával csinálni képes.

ÉS KÉT HÍR MAGYAR MADARAKRÓL

Parlagi sasok megfigyelési adatai a Pannon-régióban Fotó: MME

Magyar kutatók verebeken bizonyították, hogy a csoporton belüli sokféleség jót tesz az egyedek egészségének – Vannak jámbor, félénk, és vannak bátor, sőt agresszív verebek is. Egy új kutatás szerint az a csoport, amelyikben minden személyiségtípus képviselője jelen van, jobban érzi magát és egészségesebb, mint a homogén összetételű verébcsapat.

Elkészült a sasleltár – Sas a Kárpát-medencében nem maradt megszámlálatlanul. A hat résztvevő közép-európai ország összesítésében 1347 rétisast és 763 parlagi sast, 24 szirti sast és 6 fekete sast figyeltek meg.