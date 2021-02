Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

A vuhani virológiai intézet előtt biztonsági őrök állnak, miközben bent a WHO küldöttjeit látják vendégül (2021. február 3.) Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Egy hónapja nem regisztráltak olyan sok új fertőzöttet Magyarországon, mint csütörtökön. Erről már minden bizonnyal a brit vírusvariáns tehet. Erről beszélt Szlávik János is, de pontos számokat ő sem mondott, vagy mert neki sem árulják el, vagy mert ő sem mondhatja el, vagy mert nincs róla Magyarországon pontos adat. Mindhárom lehetőség elég lehangoló.

Az ország nagy részében növekszik a fertőzöttek száma, de Szabolcsban kiugróan rossz a helyzet. Napok óta ebben a megyében a legmagasabb a növekedési faktor, ami megmutatja, hány százalékkal nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az elmúlt hét napban a megelőző hét naphoz képest. Szabolcsban ez az utóbbi napokban kétszer is 80 százalék fölé kúszott, ami nagyon gyors terjedésre utal, és logikus magyarázat lenne, hogy ezt a régi koronavírusnál 70 százalékkal gyorsabban terjedő brit variáns okozza. Zalában egyébként ez a szám -25, ott tehát ennyivel javul a helyzet.

Hiába a romló számok, a járványnak egyszer vége lesz, készülni kell az életre utána. Az azért nem biztos, hogy azzal a vizes Eb-vel, amit tényleg meg akarnak rendezni májusban Budapesten. És lesz érettségi is, az EMMI szerint 2021-ben a hagyományos módon, írásbeli és szóbeli számonkéréssel tervezik megtartani. A vizsgák előtt álló diákok személyes konzultációkon vehetnek részt az iskolákban.

ÚTLEVÉL A MENNYORSZÁGBA

A kormány döntött arról, hogy bevezetnek egy olyan okmányt, amellyel az állam igazolja, hogy valaki védettséget élvez a koronavírussal szemben Az kaphatja meg:

aki megkapta a második oltást, ebben az esetben érvényességi időt nem tartalmaz, csak az oltottság időpontját,

aki felgyógyult a koronavírus-betegségből,

akinek volt pozitív PCR-tesztje, majd a teszt után lesz negatív tesztje,

akinek pozitív tesztje volt, és karanténba került, 10 napra rá lehet igazolása,

de olyan papír is elég hozzá, ami az antitest megjelenését igazolja annál, aki tünetmentesen esett át a koronavíruson, ez 4 hónapig érvényes.

Arról még nincs döntés, hogy az okmány milyen jogosultsággal jár, és azt sem lehet tudni, hogy a magyar igazolás hogy illeszkedne egy európai vagy globális rendszerbe. De ettől ez még kiváló hír a beoltottaknak és a betegségen átesetteknek.

VAKCINAHÍRADÓ

Csütörtökön megtudtuk, hogy 50 milliárd forintért vásároltunk vakcinát Kínától. A Sinopharm oltóanyagából félmillió dózis már jövő héten megérkezhet Magyarországra. Tegnap jött 22800 ember oltására elég vakcina a AstraZenecától is.

Hosszabb távon nagyon jó hír, hogy elkezdték Németországban is gyártani a Pfizer vakcináit, júliusig 250 millió adagot készítenek. Ezeket kifejezetten az EU-nak szánják, ha ezeket tényleg sikerül leszállítani, akkor tényleg reáli a feltételezés, hogy aki akarja, hogy beoltsák, az Magyarországon nyárra be is lesz oltva. Külön jó hír, hogy kiderült, a Pfizer vakcinája erős immunválaszt vált ki az új vírusvariánsokkal szemben is. Most már csak azért kell drukkolni, hogy ne bukkanjanak fel a létező oltásokat kikerülő variánsok addig, amíg nincs kellő számú ember beoltva.

Putyin viszont nem akar az oltással majomkodni. Nem kamerák előtt oltatja majd be magát, és nyár végéig vár vele.

PÉNZÜGYI HARC

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Számos jele vannak annak, hogy nem felhőtlen Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök viszonya. A közelmúltban Matolcsy volt az, aki a NER-ben szokatlan módon komoly pozícióból nyíltan bírálta a kormány gazdaságpolitikáját.

Varga nyíltan nem vette fel a kesztyűt, de a segítségére sietett Tóth Bertalan, az MSZP vezetője, aki írásbeli kérdést intézett a miniszterhez. Ebben Tóth Matolcsyt nem említve, de Matolcsy szavait szó szerint megismételve kérdezte Vargát. Varga így papíron Tóthnak, lényegében viszont Matolcsynak válaszolt:

„Az Ön által idézett véleményekkel szemben az elmúlt évek átlagában a magyar gazdaság nem lemaradó, hanem dinamikus növekedési pályán van”.

„Téves felvetésen alapul az az elképzelés, miszerint az állami beruházások további növelésével ellensúlyozni lehet a járvány okozta visszaesést”.

„Helytelen lenne - és szakmai hiba - pusztán az állami beruházások felfuttatására alapozni a gazdaság védelmét, különösen a járványhelyzetben felerősödött beszerzési- és kapacitáskorlátokat figyelembe véve.”

„Ennek kapcsán tévedés Frakcióvezető Úr kérdésbe foglalt állítása a magyar gazdaság lemaradásáról.” (Tóth itt szó szerint idézte Matolcsyt.)

NÉHÁNY CSODA

Fotó: PAUL ELLIS

Lehet, hogy a tudomány megtalálta a Szent Grált, aminek sokan még az örök életnél is jobban fognak örülni. Több évtizednyi hiábavaló próbálkozás, illetve csodaszerként marketingelt hatástalan táplálékkiegészítő után egy dán cég rábukkant egy gyógyszerre, amely tényleg segíthet a súlycsökkentésben.

A a 2-es típusú, nem inzulinfüggő cukorbetegség kezelésére kifejlesztett és használt semaglutide nevű hatóanyagot a cukorbetegség kezelésére ajánlottnál jóval nagyobb mennyiségben adagolták pácienseknek, melynek hatására azok 68 hét alatt átlagosan 15 százalékot vesztettek testsúlyukból. Ha a semaglutide minden teszten átmegy, nagyobb siker lehet, mint a Viagra.

További fantasztikus hírek a tudomány világából:

MÉDIA ITTHON

Nem kavart akkora vihart, amekkorát kellett volna, de a Kúria egy friss ítélete még tovább rontott a magyar média, különösen a magyar közmédia helyzetén. Ez ugyanis gyakorlatilag elintézte, hogy ezentúl ne kelljen ellenzéki politikust hívni a köztévébe. Eddig sem nagyon hívtak, de most már lesz is mire hivatkozni.

A Kúria szerint ugyanis az is elég a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, ha az M1 csak utal arra, hogy ellenzéki vélemények is léteznek. Egy másik bíróság korábban teljesen máshogy látta a helyzetet. Megnéztük, milyen ügy vezetett a döntéshez, amelynek komoly hatása lehet a közmédia jövőjére.

Írtunk egy másik, a szabad média szempontjából lényegesen kedvezőbb bírósági ítéletről is. Sinkovics Gábor, a Nemzeti Sport munkatársa másodfokon győzött az őt egy 444-en megjelent írása miatt beperelő Mediaworks ellen. Az érzelmes, szubjektív cikkben arról írt, hogy Orbán házi újságírója 30 év után hogyan rúgta ki politikai okokból. A kormánypárti sajtóbirodalom utólag bosszút akart állni, nem sikerült.

A Klubrádió elleni bosszú viszont jól áll, hiába lesz szó róla az Európai Parlamentben is, a médiatanács vezetője most közölte, hogy „a magyar médiapiac sokszínű és szabad”, és ő egyébként a „jogállamban hisz”.

Ez a „jogállam” egyébként most ott tart, hogy a Magyar Nemzetben a kitörés emléktúra követel dicsőséget az 1945-ös budapesti kitörés résztvevőinek, akik

„a szövetséges német bajtársaikkal az utolsó töltényig, az utolsó leheletig ellenálltak a hazánkra törő vörös veszedelemnek”.

SOKADIK KÖZTÁRSASÁG

Adama Traorénak követelnek igazságot párizsi tüntetők 2020 júniusában. Fotó: Samuel Boivin/NurPhoto via AFP

Furcsa fejlemény Franciaországban: a progresszív, amerikai rassz-, gender- és posztkolonializmus-elméletek mételyétől retteg az ország szellemi elitje. Macron mellett számos tudós is aggasztónak találja az Egyesült Államokból származó, általuk radikálisnak vélt társadalomelméleteket. Az új nézetek szerintük ezek a komplett francia köztársaságot veszélyeztetik.

Máshol:

BRITNEY SPEARS MAGÁNYA

Fotó: Framing Britney Spears/The New York Times Presents/Hulu

Nem Britney Spears az első tinisztár, akinek később félrecsúszott az élete, de az amerikai énekesnőnek tényleg a pokol jutott. Britney az apja felügyelete alatt gyakorlatilag megszűnt létezni, gyámság alá helyezve, a világtól elzárva kénytelen élni.

Most végtelenül nyomasztó dokumentumfilm készült róla, ami bemutatja, hogyan bánt vele a média, és miként jutott el a totális összeomlásig. De ő ebben is csak archív felvételeken bukkanhat fel.