Korlátozások nélkül, megállíthatatlanul

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Már megint tavasz van. A tavalyinál csak jobb lesz.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

COVID-21

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Február utolsó hetében a koronavírus-járvány harmadik hulláma megállíthatatlanul söpört végig Magyarországon. Az esetszámok nagyobb ütemben növekszenek, mint korábban bármikor, nyilvánvalóan a fertőzékenyebb brit vírusvariánsnak köszönhetően. Továbbra is egész Európában a magyar számok romlanak a legdrámaibb mértékben.

Különösen aggasztó, hogy nagyon gyorsan nő a legsúlyosabb állapotban lévő covidosok száma. Egyre többen vannak kórházban és lélegeztetőn, minden bizonnyal hamarosan többen szorulnak majd mesterséges lélegeztetésre, mint a második hullám december eleji csúcsán. Az is szinte biztos, hogy a hétfőn bejelentett halálozásokkal már több mint 15 000 áldozata lesz itthon a járványnak.

Az idősebbek oltásának is köszönhető hogy ebben a hullámban olyan 40-50 évesek is bekerülnek a magyar kórházakba, akiknek semmilyem alapbetegsége nincs. Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő mindössze 51 éves, és jelenleg mesterséges altatásban tartják, lélegeztetőgépen.

A következő napok nagy kérdése, hogy a kormány bevezet-e újabb korlátozásokat, vagy Európában példátlanul laza járványügyi intézkedésekkel próbáljuk meg átvészelni a harmadik hullámot. A Népegészségügyi Központ járványügyi vezetője szerint megfontolandó az iskolák és üzletek bezárása. Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin is gyakran szereplő Galgóczi Ágnes biztosan nem beszélne erről, ha ez nem lenne reális lehetőség, és nem kapott volna engedélyt egy felsőbb szintről.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A harmadik hullám megfékezéséért folytatott versenyfutásban új taktikához folyamodik a kormány. A máshol már előrehaladottabb oltási programok tapasztalatai alapján változtattak a magyar oltási stratégián.

A cél az, hogy minél többen kapják meg legalább az oltás első dózisát, mert ez is olyan védelmet nyújt, hogy több értelme van ennek a megoldásnak, mint elrakni későbbre a második dózisokat. Azt majd megkapják a beoltottak, ha érkezik újabb szállítmány az országban. Az új oltási rend már ott van a háziorvosoknál, akik kapnak 80 ezer forint bónuszt is, ha hétvégén kell oltaniuk.

A kormány másik nagy újítása, hogy törölték az oltás típusát az oltási igazolványból. Ez nyilván arra válasz, hogy a lengyelek már bejelentették, nem fogadják el az olyan oltásokat, amiket nem engedélyezett az EU megfelelő szerve. Most már csak azért kell drukkolnunk, hogy egy ország se döntsön úgy, hogy minden magyar állampolgár gyanús, csak mert nálunk orosz és kínai vakcinákkal is oltanak.

ELŐ-ÖSSZEFOGÁS

Az előválasztást szervező hat párt elnökei és társelnökei. Balról jobbra: Jakab Péter (Jobbik), Karácsony Gergely (Párbeszéd), Szabó Tímea (Párbeszéd), Gyurcsány Ferenc (DK), Schmuck Erzsébet (LMP), Kanász-Nagy Máté (LMP), Tóth Bertalan (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Fekete-Győr András (Momentum).

13 hónappal a 2022-es választás előtt a hatpárti ellenzéki összefogás megállapodott az előválasztás szabályaiban.

Az előválasztás több hetes folyamata augusztusban indul.

Mind a 106 választókörzetben előválasztáson döntik el, kik legyenek a képviselőjelöltek 2022-ben.

Az egyéni képviselőjelölteket egy fordulóban, a miniszterelnök-jelölt személyét két fordulóban választják meg.

Mindenki indulhat, akár párton kívüli jelölt is, aki elfogadja a jelölti feltételeket.

Képviselőjelöltséghez 400, miniszterelnök-jelöltséghez 20 ezer támogatói ajánlás kell összegyűjteni.

Mindenki szavazhat, aki 2022 áprilisáig betöltik a 18-at.

Ahhoz képest, hogy milyen szűk pályára lettek beszorítva, és azon is milyen sok csapda van, az egyesített ellenzék egyenlőre meglepően céltudatosan halad. A választás még messze van, és sok potenciális konfliktusforráson át kell verekedniük magukat, de ettől még tény, hogy eddig csinálhatták volna sokkal rosszabbul is.

Még a két legnagyobb párt, a DK és a Momentum is tud békésen egymás mellett élni, Az előbbiek a hétvégén mutatták be jelöltjeiket, akik között nincs komoly meglepetés, míg az utóbbiak egyre nagyobbakat mondva igyekeznek kitűnni az ellenzéki masszából. Fekete-Győr András most arról beszélt, Mészáros Lőrinc a kormányváltás után napokkal előzetesbe kerülhet.

Az ellenzéknek nincs más választása, a kampány fő témájává a korrupciót kell tenniük, és bízniuk abban, hogy a választók még nem inmunisak az olyan hírekre, mint hogy mennyi pénz tűnt el a teniszszövetségnél és hogy már megint milyen állami megbízást kapott Mészáros Lőrinc. Az az ellenzék dolgát segítheti, hogy egyre gyakoribbak lesznek az olyan egészen átlátszó ügyek, mint Kósa Lajosé, aki most tagadja, hogy pénzt fogadott volna el a csengeri örökösnőtől, hiába vannak erre utaló jelek.

GŐDÉNY DOKTOR

Vasárnap délelőtt több mint ezren gyűltek össze a Hősök terén Gődény György hívására, hogy a járvánnyal kapcsolatos korlátozások ellen tiltakozzanak. Az eseményen megjelentek a járványtagadás meghatározó influenszerei is: dr. Lenkei multivitamin-kereskedő és a gyöngyösi kórházból elbocsátott dr. Pócs Alfréd, ortopéd sebész is.

A rendőrség 142 feljelentéssel zárta a rendezvényt, sokakon nem volt maszk, és semmilyen járványügyi korlátozást nem tartottak be. Kollégáim halált megvető bátorsággal engedték, hogy ezek az emberek közelről, hangosan beszéljenek a mikrofonjukba.

MEGINT TRUMP

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Magyar idő szerint vasárnap éjjel zajlott Donald Trump volt amerikai elnök első nagyobb, nyilvános szereplése a választási veresége óta.

Trump 90 percig beszélt, és közölte, hogy ő nyerte a 2020-as választást, és a demokraták csak elcsalták a végeredményt.

Bejelentette, hogy nem alapít új pártot, és egyáltalán nem zárta ki, hogy elindul 2024-ben is a választásokon.

Beszédének nagy részét vitte el Joe Biden elnök eddigi tevékenységének gyalázása, mivel Trump szerint Biden első elnöki hónapja a legkatasztrofálisabb volt a modern történelem első elnöki hónapjai között.

A LEGROSSZABB SZAPPANOPERA

Orbán és Weber a frakcióülésen Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

Folytatódik a valaha volt legunalmasabb szappanopera. Most éppen nem az Európai Néppárt fenyegeti a Fideszt kizárással, hanem Orbán Viktor fenyegeti azzal a Néppártot, hogy a magyar párt kilép, amennyiben a pártszövetség elfogadja azt a belső szabályzatot, ami megkönnyítené egyes politikusok eltávolítását, és ami egyértelműen a Fidesz ellen irányul.

Volt már korábban is ilyen helyzet, amikor a magyar fél fenyegetőzött kilépéssel, így minden bizonnyal most is sikerül majd megállapodni és megmenteni ezt a fantasztikus barátságot.

Máshol:

4! CIKK, AMIRŐL A HÉTVÉGÉN TALÁN LEMARADTÁL

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

El Chapo letartóztatott felesége egy borzalmas szappanopera-karakter is lehetne – A mexikói drogbáró még 2007-ben, egy szépségversenyen látta meg Emma Coronel Aispurót, aki férje hírnevét meglovagolva 2019-ben saját ruhamárkát is létrehozott.

A Nike új csodacipője megszüntette az eddig ismert atlétikát – Az amerikai óriáscég, hatalmas túlerejét kihasználva, az utcai futóversenyek leigázása után most a rövidebb távokat is meghódította. De egyre többen aggódnak azon, hogy így olyan középszerű futók dönthetik meg a legendás rekordokat, akik már nem tudják lázba hozni a nézőket.

Clubhouse: klubrádió mindenkinek – Egy 2021 elején villámgyorsan terjedő app valami egészen újat hozott a közösségi médiába: beszélgetéseket, amiket bárki meghallgathat és amikben bárki részt vehet. De kinek van erre elég ideje?

Mit jelent az, hogy demokrácia? – Egy politikai berendezkedés szubjektív elfogadhatóságát növeli, ha demokráciának nevezik, mert az, ami nem demokrácia, évezredek óta sok-sok ember számára nem elfogadható. De vajon milyen gondolatok kavarognak a fejünkben, amikor kiejtjük azt a szót, hogy demokrácia?

ÉS KÉT PODCAST

Orbán a járványt is be tudta illeszteni a populista mítoszba – A Pozitív legújabb adásában három politológussal beszélgettünk arról, hogy sikeres volt-e az orbáni válságkezelés a járvány kontrollálása és a hatalom megtartása szempontjából.

A norvég black metál nyílt melege, melasz, laktóz, cipők és a glamhaj – Csevegős podcast csodacipőkről, csodaatlétákról, Jarmila Kratochvílováról, a versenyhorgász Áder Jánosról, Nikki Sixx hajáról, meleg black metalosról és egyebekről.