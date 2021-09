Itt van, melyik helyi jelöltek közül választhat az előválasztáson

Elindult (most már tényleg) az előválasztás, az egyéni választókerületi jelöltekre szeptember 28-áig lehet szavazni (a miniszterelnök-jelöltekre október 4-től még egy hétig, ha most senki nem szerzi meg a szavazatok 50%-át). Az elmúlt hetekben megyénként összeszedtük a jelölteket, a megyék neveire kattintva részletesebben olvashat róluk. Most a gyorsabb tájékozódás kedvéért egy cikkbe gyűjtöttük és véglegesítettük a listát.

Baranya négy választókörzetében a Jobbik, a DK és a Momentum 3-3, a Párbeszéd, az MSZP és az LMP 1-1 jelöltet indít. Az 1-es országos egyéni választókerület a három vidéki közül az egyik, ahol ellenzéki jelölt nyert 2018-ban. A jelöltek között három képviselő és egy mulatós polgármester is van. Két mandátumot viszonylag könnyen megcsíphet az ellenzék, egy másikat nehezen, a negyediket aligha.

Baranya 1 - Pécs fele és még 5 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 36,9% volt, 2018-ban Mellár Tamás nyert. 2022-ben ez egy könnyen nyerhető körzet az ellenzéknek.

Mellár Tamás - Párbeszéd; támogatja: MSZP, Jobbik, LMP, MMM

Nemes Balázs - Momentum; támogatja: DK, Liberálisok, ÚVNP

Baranya 2 - Pécs külső fele és még 17 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 40,11% volt, ez nyerhető körzet, amiben az előválasztáson két aktív parlamenti képviselő feszül egymásnak.

Keresztes Lóránt - LMP; támogatja: MSZP, Párbeszéd, Új Kezdet, ÚVNP

Szakács László - DK; támogatja: Jobbik

Baranya 3 - Mohács és még 103 település. A fideszes jelölt 2018-ban: 57,6%-ot ért el, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek

Frey Benjámin - Momentum; támogatja: DK, Liberálisok

Schwarcz-Kiefer Patrik - Jobbik; támogatja: MSZP, Párbeszéd, LMP, MMM

Baranya 4 - Szigetvár és még 173 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 48,9% volt, nehéz terep az ellenzéknek.

Alpár György - Jobbik; támogatja: MMM

Koltai Péter - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Szarkándi Lajosné - DK; támogatja: Liberálisok

A Fidesz egyik legerősebb megyéje. A megye hat választókerületéből négyben indít jelöltet a Demokratikus Koalíció, háromban a Jobbik és a Momentum, kettőben az MSZP és az LMP, és egyben a Új Világ Néppárt.

Bács-Kiskun 1 - Kecskemét kisebbik fele és még 12 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 54,53 volt, nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Lejer Zoltán - Jobbik, támogatja: MSZP, Jobbik, Párbeszéd, LMP, MMM

Szőkéné Kopping Rita - DK, támogatja: Momentum, Liberálisok

Bács-Kiskun 2 - Kecskemét nagyobbik fele és még 5 település. A fideszes jelöltre 2018-ban 52,74 százalék szavazott, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bodrozsán Alexandra - Momentum, támogatja: DK, MMM, Liberálisok, ÚK

Király József - MSZP, támogatja: Jobbik, LMP, Párbeszéd

Bács-Kiskun 3 - Kalocsa és még 28 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 53,22% volt - nagyon nehéz terep ez az ellenzéknek.

Angeli Gabriella - MSZP, támogatja: Párbeszéd

Kudron Nándor - Jobbik, támogatja: LMP

Magóné Tóth Gyöngyi Mária - DK, támogatja: Momentum, Liberálisok, MMM

Bács-Kiskun 4 - Kiskunfélegyháza és még 23 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 60,21 százalék, nagyon nehezen nyerhető választókerület az ellenzék számára.

Kis-Szeniczey Kálmán (egyedüli jelölt) - LMP, támogatja: Jobbik, MSZP, Párbeszéd, Momentum, ÚVNP

Bács-Kiskun 5 - Kiskunhalas és még 22 település. A fideszes jelölt 2018-ban: 55,85%-ot ért el, nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Horváth Roland Károly - DK, támogatja: Liberálisok, MMM

Kovács Erika - független, LMP

Papp Dénes - Momentum, támogatja: MSZP, Párbeszéd

Bács-Kiskun 6 - Baja és még 24 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 54,45% volt, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Kiss László - Momentum, támogatja: MSZP, Párbeszéd

László Károly - DK, támogatja: Liberálisok

Preininger Rozália - Jobbik, támogatja: LMP, MMM, ÚK

Vass Antal - ÚVNP, támogatja: LMP

Békés megye 4 választókerületéből 2-ben komoly meglepetés lenne, ha az ellenzék győzni tudna. A másik kettőt viszont akár be is húzhatják.

Békés 1 – Békéscsaba és még 9 település. A fideszes jelölt 2018-ban 44,7%-ot ért el, az ellenzéki számára nyerhető körzet.Kaposi László – LMP; támogatja ÚVNP

Kaposi László (visszalépett) – LMP; támogatja ÚVNP

(visszalépett) – LMP; támogatja ÚVNP Miklós Attila – MSZP; támogatja: Párbeszéd

Stummer János – Jobbik; támogatja: DK, Momentum, LMP, MMM

Békés 2 – Békés és még 17 település. A fideszes jelölt 2018-ban 52%-ot ért el, ez nagyon nehéz körzet az ellenzéknek.

Gajdos Attila – Jobbik, MMM

Kondé Gábor – DK

Miskéri László – MSZP; támogatja: Párbeszéd, Jobbik

Békés 3 – Gyula és még 19 település. A fideszes jelöltre 2018-ban 50,43°szavazott, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Leel-Őssy Gábor – DK; támogatja: DK, MSZP, Párbeszéd, Liberálisok

Mikóné Hirth Beáta – Momentum; támogatja: Jobbik, ÚVNP, MMM

Békés 4 – Orosháza és még 26 település. A fideszes jelöltre 2018-ban: 43,15 % szavazott, de az illető Simonka György volt, aki ellen több korrupciós ügyben is vádat emelt az ügyészség. A körzet az ellenzék szempontjából nyerhető.

Sebők Éva (visszalépett) – Momentum

Szabó Ervin – Jobbik; támogatja: DK, LMP, ÚVNP, MMM

Szelényi Zoltán – MSZP; támogatja: Párbeszéd

A megye hét egyéni választókerületében az MSZP 5, a Jobbik 4, a DK és a Momentum 2-2 jelöltet indít, és indul 2 civil jelölt is, akik annak ellenére is az LMP frakcióhoz csatlakoznának győzelmük esetén, hogy a párt az előválasztáson egyébként mást támogat. 3 választókerületet megnyerhet az ellenzék, 3-at, nehezen, és egyhez kisebb csoda kéne.

Borsod 1 - Miskolc fele és még 5 település. Ebben a körzetben indult a múltkor Jakab Péter, aki alig maradt le a győzelemről 2018-ban. A fideszes jelölt 2018-ban 38,96%-ot ért el, ez könnyen nyerhető körzet.

Csabalik Zsuzsanna - Civil Bázis, LMP

Simon Gábor - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Szilágyi Szabolcs - Jobbik; támogatja: DK, LMP, Momentum, ÚVNP, MMM

Borsod 2 - Miskolc fele és még 5 település. A fideszes jelöltre 2018-ban: 38,06% szavazott, könnyen nyerhető körzet az ellenzéknek.

Hegedűs Andrea - DK; támogatják: Jobbik, Liberálisok, MMM

Varga László - MSZP; támogatják: Párbeszéd, Momentum, LMP

Borsod 3 - Ózd és még 70 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 48,1% volt, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Farkas P. Barnabás - Jobbik; támogatják: DK, LMP, Momentum, MMM

Kiss Sándor - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Borsod 4 - Kazincbarcika és még 81 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 44,7% - nyerhető körzet.

Hornyák Evelin - Momentum; támogatják: MSZP, Párbeszéd

Koleszár István - független, támogatja: LMP

Üveges Gábor - Jobbik; támogatják: DK, LMP, MMM, ÚVNP

Borsod 5 - Sátoraljaújhely és még 97 település. A fideszes jelölt 2018-ban 49,03%-ot ért el, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Berger Zsolt - Momentum; támogatják: MSZP, Párbeszéd, Patakért Egyesület

Erdei Sándor - Jobbik; támogatják: DK, LMP, MMM, ÚK

Borsod 6 - Tiszaújváros és még 41 település. A fideszes jelölt eredménye 2020-ban: 50,51% volt, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Jézsó Gábor (egyedüli jelölt) - MSZP; támogatják: Párbeszéd, DK, Momentum, MMM

Borsod 7 - Mezőkövesd és még 53 település. A fideszes jelöltre 2018-ban 49,3% szavazott, ez nehéz terep az ellenzéknek.



Kormos Anna - MSZP; támogatják: Párbeszéd, Momentum, MMM

Sermer Ádám - DK; támogatja: Liberálisok

A fővárosban 2022-ben az ellenzék jó eséllyel az összes egyéni választókerületet megnyerheti, a Fidesz több helyen már tudhatóan nem indítja el a korábban itt képviselősködő, első vonalbeli politikusait.

Budapest 1 - Az I. és az V. kerület, és kisebb részek a VIII. és IX. kerületekből is. 2018-ban itt Csárdi Antal győzött 48,73 százalékkal, a fideszes jelölt 41,81%-ot kapott, ez ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Csárdi Antal - LMP; támogatják: Jobbik, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, ÚK, ÚVNP

Gelencsér Ferenc - Momentum; támogatja: MMM

Budapest 2 - A XI. kerület nagy része. 2018-ban a KDNP-s Simicskó István 42,16%-kal éppen csak nyerni tudott, Gy. Németh kevesebb mint ezer szavazattal maradt csak mögötte. Ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Gy. Németh Erzsébet - DK; támogatják: Jobbik, LMP, Liberálisok

Orosz Anna - Momentum; támogatják: MSZP, Párbeszéd, MMM

Budapest 3 - A XII. kerület egésze és a II. kerület egy része. 2018-ban a fideszes Gulyás Gergely 42%-kal győzött itt, 2022-ben helyette a Fidesz Fürjes Balázst indítja majd. Az ellenzék számára nyerhető körzet.

Hajnal Miklós - Momentum; támogatják: MSZP, Párbeszéd, Jobbik, ÚK

Komáromi Zoltán - DK; támogatják: LMP, Liberálisok

Visi Piroska - ÚVNP/LMP; támogatja: ÚVNP, MMM

Budapest 4 - A II. és III. kerület jelentős részei. 2018-ban itt a fideszes Varga Mihály nyert 41,8 százalékkal, de 2022-ben várhatóan más indul helyette. Az ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Szalai Krisztina - (visszalépett) független; Párbeszéd

- (visszalépett) független; Párbeszéd Tordai Bence - Párbeszéd; támogatják: MSZP, LMP, Momentum, MMM

Kálmán Olga - DK; támogatják: Jobbik, MMM, Liberálisok

Budapest 5 - A VI. és VII. kerületek egésze. 2018-ban 45,8%-kal simán győzött itt Oláh Lajos (DK), a fideszes jelölt csak 37%-ot kapott - ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Beleznay Zsuzsanna - Jobbik; támogatják: LMP, MMM, ÚVNP

Oláh Lajos - DK; támogatják: MSZP, Párbeszéd, Liberálisok

Tompos Márton - Momentum

Budapest 6 - A VIII. kerület nagyobb, és a IX. kerület kisebb része. 2018-ban a fideszes Kocsis Máténak 40,5% is elég volt a győzelemhez, de 2022-ben várhatóan Sára Botond indul itt, ellenzéki szempontból ez nyerhető választókerület.

Csordás Anett - C8; támogatók: Momentum, MMM, ÚVNP

Demeter Márta - Jobbik; támogatja: Új Kezdet

Jámbor András - Szikra Mozgalom; támogatják: Párbeszéd, MSZP

Manhalter Dániel - DK; támogatja: Liberálisok

Budapest 7 - Szinte a teljes XIII. kerület. 2018-ban a szocialista Hiszékeny Dezső 56,48%-kal győzött itt, a Fidesz jelöltje csak 28,49%-ot ért el. Ellenzéki szempontból ez az ország legkönnyebben nyerhető választókerülete.

Hiszékeny Dezső - MSZP; támogatják: Jobbik, Párbeszéd, LMP, MMM

Keszthelyi Dorottya - DK; támogatja: Liberálisok

Naszádos Zsófia - Momentum

Budapest 8 - A teljes XIV. kerület. 2018-ban Tóth 47,23%-jak győzött itt, a fideszes jelölt 35%-ot ért el. Ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Hadházy Ákos - Momentum; támogatják: MMM, Civil Zugló Egyesület

Tóth Csaba - MSZP; támogatják: Párbeszéd, DK, Jobbik

Budapest 9 - A X. és a XIX. kerület egy része. 2018-ban Burány Sándor nagyon szoros eredménnyel (40,78% vs. 39,32%) győzni tudott itt a fideszes jelölttel szemben. Ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Arató Gergely - DK; támogatják: Jobbik, Liberálisok, MMM

Burány Sándor - Párbeszéd; támogatják: MSZP, LMP

Paróczai Anikó - Momentum; ÚVNP

Budapest 10 - A III. kerület nagyobbik része. 2018-ban Szabó Tímea 48,15%-kal győzött itt, a fideszes jelölt 36,36%-ot kapott. Ellenzéki szempontból ez nyerhető körzet.

Szabó Tímea (egyedüli jelölt) - Párbeszéd; támogatják: MSZP, Momentum, Jobbik, LMP, DK, MMM

Budapest 11 - A IV. kerület nagyobbik, a XIII. kerület kisebbik része. 2018-ban Varju László 40,8%-kal nyert, a fideszes jelöltet 35,8% támogatta, ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Varju László (egyedüli jelölt) - DK; támogatják: Jobbik, Momentum, Párbeszéd, LMP, MSZP, Liberálisok, MMM

Budapest 12 - A XV. kerület egésze, és a IV. kerület kisebb része. 2018-ban Hajdu László DK-s politikus győzött ebben a körzetben 42,25%-kal, a fideszes jelölt 37,54%-ot kapott, ellenzék szempontból nyerhető választókerület.

Barkóczi Balázs - DK; támogatják: Jobbik, MSZP, Párbeszéd, LMP, Liberálisok,

Palocsai Béla - Momentum; támogatja: ÚK, MMM, MARÉG

Budapest 13 - A XVI. kerület egésze, és egy kis darabka a XIV. kerületből. 2018-ban a fideszes jelölt 41,91%-kal nyerni tudott, 1083 szavazatkülönbséggel. Bőven nyerhető kerület.

Hollai Gábor - Momentum

Nemes Gábor - DK; támogatják: Jobbik, Liberálisok

Palotás János - LMP, ÚVNP

Vajda Zoltán - MSZP; támogatják: MARÉG, Új Kezdet, LMP, MMM, Párbeszéd

Budapest 14 - A XVII. kerület egésze és egy csipetnyi Kőbánya. 2018-ban a fideszes jelölt 41,17 százalékos eredménnyel is győzni tudott a megosztott ellenzékkel szemben. AZ ellenzék szempontjából nyerhető körzet.

Lukoczki Károly - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Szilágyi György - Jobbik; támogatja: LMP, Momentum, DK, MMM, ÚVNP

Budapest 15 - 2018-ban a szocialista Kunhalmi Ágnes nyert 46,3%-kal, a Fidesz jelöltje 39,7%-ot kapott, az ellenzék szempontjából nyerhető választókerület.

Ferencz István - DK; támogatja: Liberálisok

Kunhalmi Ágnes - MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP, Jobbik, Momentum

Budapest 16 - A XX. kerület, és a XIX. kerület egy kis része. 2018-ban a Fidesz 37,28%-ot kapott, Hiller nyert 43,23%-kal. Az ellenzék szempontjából nyerhető választókerület.

Hiller István - MSZP; támogatja: DK, Párbeszéd, LMP, Jobbik, Momentum

Vidákovics László - Momentum, ÚVNP

Budapest 17 - A XXI. és a XXIII. kerület egésze. 2018-ban a Fidesz itt 32,09%-ot kapott, Szabó Szabolcs 42,45-öt. Az ellenzék számára nyerhető körzet.

Komjáthi Imre - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK, LMP.

Szabó Szabolcs - Momentum; támogatja: Jobbik, ÚK, MMM

Budapest 18 - A XXII. kerület egésze és a XI. kerület déli fele. 2018-ban 40,06%-ot szerzett a Fidesz, Molnár Gyula 41,45-öt, de külön indult a Jobbik, az LMP és a Momentum is. Az ellenzék szempontjából nyerhető körzet.

Molnár Gyula - DK; támogatja: Liberálisok

Tóth Endre - Momentum; támogatja: Jobbik, MMM

A négy választókerületben négy jelöltet indít az Új Világ Néppárt, kettőt a DK, a Jobbik és a Momentum, egyet az MSZP és az MMM.

Csongrád-Csanád 1 - Szeged fele és még hat település. A fideszes jelöltre 2018-ban a választók 35,65%-a szavazott, a mandátumot a szocialista Szabó Sándor nyerte - nyerhető körzet.

Binszki József - DK, támogatja: Jobbik

Törőcsik Károly Konrád (nem adott le elég ajánlást) - ÚVNP/LMP

(nem adott le elég ajánlást) - ÚVNP/LMP Szabó Sándor - MSZP, támogatja: Párbeszéd, Momentum, LMP, MMM

Csongrád-Csanád 2 - Szeged kisebbik fele és még 12 település. A fideszes jelölt 2018-ban 44,62%-ot ért el, amivel épphogy nyert, ez az ellenszék szempontjából nyerhető körzet.

Bellányi Balázs (nem adott le elég ajánlást) - ÚVNP/LMP

(nem adott le elég ajánlást) - ÚVNP/LMP Mihálik Edvin Máté - Momentum, támogatja: MSZP, Párbeszéd

Tóth Péter - Jobbik, támogatja: LMP, DK



Tóth Szabolcs - MMM/Momentum

Csongrád-Csanád 3 - Szentes és még 21 település. A fideszes jelölt 2018-ban 49,62%-ot ért el, ez nehéz, de nem nem reménytelen terep az ellenzéknek.

Borsik Viktor - Momentum, támogatja: MSZP, Párbeszéd

Mészáros Gábor - ÚVNP/LMP, támogatja: MMM

Szűcs Ildikó - Jobbik, támogatja: DK, LMP, Új Kezdet

Csongrád-Csanád 4 - Hódmezővásárhely és még 18 település. A fideszes jelölt 2018-ban: 51,78%-ot ért el, ez nehéz terep az ellenzéknek, főleg mert ez Lázár János körzete, az előválasztási győztes tavasszal valószínűleg vele mérkőzik majd meg.

Márki-Zay Péter - ÚVNP/Párbeszéd, támogatja: MMM

Mucsi Tamás - DK, támogatja: Liberálisok, Velnök Közéleti, Kulturális és Polgári Egyesület

Fejér megye öt választókerületében a Momentum négy, a DK három, a Párbeszéd kettő, a Jobbik kettő, az MSZP és az ÚVNP/LMP 1-1 jelöltet indít. Két választókerület nyerhető az ellenzéknek, kettő csak nehezen, egy nagyon nehezen.

Fejér 1 - Székesfehérvár. 2018-ban a Fidesz jelöltje 47,17%-kal nyert itt, nyerhető körzet lehet az ellenzék számára.

Barlabás András (visszalépett) - Momentum

(visszalépett) - Momentum Márton Roland - MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP

Ráczné Földi Judit - DK; támogatja: Jobbik, Liberálisok

Fejér 2 - Székesfehérvár és 27 település. A 2018-ban a fideszes jelölt nyert 53,69%-kal, ez nehéz terep az ellenzéknek.

But Sándor - Párbeszéd; támogatja: ÚVNP, Momentum

Fazakas Attila - Jobbik; támogatja: DK, LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM

Fejér 3 - Bicske és 34 település. A fideszes Tessely Zoltán 52,97%-kal győzött itt 2018-ban, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Balázs Péter - DK; támogatja: Jobbik, Párbeszéd, MSZP, LMP, Liberálisok

Ifj. Bogdán János - Párbeszéd; támogatja: MMM

József András - Momentum

Fejér 4 - Dunaújváros és 8 település. 2018-ban a jobbikos Pintér Tamás nyert 43,53%-kal, százalékkal, a fideszes jelölt, Galambos Dénes csak 39,56%-ot tudott elérni. Ellenzéki szempontból ez nyerhető körzet.

Kovács Janka - Momentum

Kálló Gergely - Jobbik; támogatja: DK, LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM

Fejér 5 - Sárbogárd és 34 település. 2018-ban a fideszes jelölt 55,97%-kal győzött, nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Gottlóz Tibor - ÚVNP/LMP; támogatja: MMM

Kertész Éva - DK; támogatja: MSZP, Jobbik, Párbeszéd, Liberálisok

Orosvári Zsolt - Momentum

Győr-Moson-Sopron megyében a Momentum 5 , az MSZP 3, a DK és a Jobbik 2-2, a Párbeszéd 1 jelöltet indít az előválasztáson. Az öt választókerület közül egy „csak” nehéz, négy viszont kifejezetten nehéz körzetnek számít az ellenzéki pártok számára.

Győr-Moson-Sopron 1 - Győr nagyobbik része és további 3 település. A fideszes jelölt 2018-ban 49,55%-ot ért el, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Pollreisz Balázs (visszalépett) - MSZP

(visszalépett) - MSZP Rehó Tibor - Momentum; támogatja: LMP

Jancsó Zita - DK; támogatja: Jobbik, Liberálisok

Győr-Moson-Sopron 2 - Győr délnyugati fele és további 33 település. A fideszes jelöltre 2018-ban a választók 57,64%-a szavazott, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Balla Jenő - független; támogatja: Momentum, MMM

Dr. Gasztonyi László - DK; támogatja: LMP, Liberálisok

Juhász István - MSZP; támogatja: Párbeszéd, Jobbik

Németh Eszter - független; támogatja: Momentum

Győr-Moson-Sopron 3 - Csorna és további 74 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 63,9% volt, itt csoda lennem ha az ellenzék győzni tudna.

Kovácsné Varga Ildikó - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK

Orbán Krisztián - Momentum

Győr-Moson-Sopron 4 - Sopron és további 31 település. A fideszes jelölt 2018-ban a szavazatok 54,44%-át gyűjtötte be, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Jakál Adrienn - Párbeszéd; támogatja: MSZP

Dr. Brenner Koloman - Jobbik; támogatja: LMP, DK, Momentum, MMM, ÚVNP

Győr-Moson-Sopron 5 - Mosonmagyaróvár és további 38 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 54,85% volt, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Balázs Endre - Momentum

Magyar Zoltán - Jobbik; támogatja: LMP, DK, MSZP, Párbeszéd

Hajdú-Bihar megyében 6 választókerületben összesen 21 jelölt indul. A DK és a Momentum 5-5, a Párbeszéd, a Jobbik és az MSZP 2-2 saját jelölttel fut neki az előválasztásnak. Várhatóan nem itt fog az ellenzék a legjobban teljesíteni tavasszal.

Hajdú-Bihar 1 - Debrecen közel fele. A fideszes jelöltre (Kósa Lajos) 2018-ban 47,36% szavazott, ez az ellenzék szempontjából nyerhető körzet.

Fábián István (visszalépett) - Párbeszéd; támogatja MSZP

(visszalépett) - Párbeszéd; támogatja MSZP Illés-Rácz Mariann - Civil Fórum Debrecen; Jobbik

Pálinkás József - Új Világ Néppárt vagy Jobbik

Szabó Bence - Momentum; támogatja: LMP

Varga Zoltán - DK; támogatja: Liberálisok

Hajdú-Bihar 2 - Debrecen közel fele. 2018-ban a Fidesz jelöltje 49,4%-ot kapott, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Fülep Olivér - Civil Fórum Debrecen; Jobbik

Mándi László - Momentum; támogatják: MSZP, Párbeszéd, Jobbik, LMP, MMM

Vaszkó Imre - DK; támogatja: liberálisok

Hajdú-Bihar 3 - Debrecen egy része, és még 15 település. 2018-ban a fideszes jelölt 58,16%-kal győzött, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Kosztin Mihály - Momentum; támogatja: MMM

Salamon Gergő - Jobbik; támogatja: LMP

Szabó Zsolt - Civil Fórum Debrecen - Jobbik

Szórádi Sándor - Párbeszéd; támogatja: MSZP

Szörényi Károly - DK; támogatja: Liberálisok

Hajdú-Bihar 4 - Berettyóújfalu és további 40 település. 2018-ban a fideszes Vitányi István itt 55,09%-kal nyert, ez nagyon nehéz terep az ellenzék szempontjából.

Bihary Judit - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Szabó Patrik - DK; támogatja: Liberálisok

Szántai László - Momentum; támogatja: Jobbik, LMP

Hajdú-Bihar 5 - Hajdúszoboszló és további 14 település. 2018-ban a fideszes jelölt 51,58%-kal győzött, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Bangóné Borbély Ildikó - MSZP; támogatják: Párbeszéd, DK

Kiss László - Momentum; támogatják: Jobbik, LMP, MMM, ÚK, ÚVNK

Hajdú-Bihar 6 - Hajdúböszörmény és további 9 település. 2018-ban a Fidesz jelöltjére a választók 48,9%-a szavazott, ez elég nehéz terep ez az ellenzéknek.

Hegedűs Péter - Jobbik; támogatják: LMP, MMM, Momentum, MSZP, Párbeszéd, ÚK

Tóth József - DK, támogatja: Liberálisok

Tömöri Zsolt Sándor - Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület, Momentum

Bár Heves megyében 2018-ban tarolt a Fidesz, azóta az önkormányzati választásokon a kormánypárt mindhárom itteni választókörzet központjában kikapott, vagyis működött az összefogás. Azonban mindegyik városhoz sok kisebb település tartozik, ahol hagyományosan a Fidesz az erősebb.

Heves 1 - Eger és még 26 település. A Fidesz jelöltje 2018-ban csak 46,44 százalékot kapott, az ellenzék megnyerheti ezt a választókerületet.

Berecz Mátyás - DK; támogatja: LMP, Jobbik, Liberálisok

Jánosi Zoltán - Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd, ÚVNP

Heves 2 - Gyöngyös és még 55 település. 2018-ban Vona Gábor csak 2350 szavazattal maradt le a fideszes jelölt (46,15%) mögött, miközben az MSZP és az LMP is indított saját jelöltet. Nyerhető körzet az ellenzék szempontjából.

Dudás Róbert (egyedüli jelölt) - Jobbik; támogatja: LMP, DK, Momentum, MMM, ÚVNP.

Heves 3 - Hatvan és még 37 település. 2018-ban a fideszes jelölt 50,57%-ot szerzett, ez nehezen nyerhető körzet az ellenzék számára.

Korózs Lajos - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK

Lőcsei Lajos - Momentum; támogatja: MMM

Varga Ferenc - ÚVNP; támogatja: Jobbik

A megye négy körzetéből kettőben 2018-ban 50 százalék feletti eredménnyel nyert a Fidesz, de az önkormányzati választások eredményei már több helyen is azt mutatták, hogy az összefogással megszorongatható a kormánypárt. Azóta az egyik fideszes képviselő ellen már vádat is emeltek korrupció miatt.

Jász-Nagykun-Szolnok 1 - Szolnok és 13 település. 2018-ban a fideszes jelölt 42,09-százalékkal nyert, ez az ellenzék számára nyerhető körzet.

Kármán Irén - Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd

Sziráki Pál - DK; támogatja: Jobbik, Liberálisok, MMM

Tóth Áron - LMP, ÚK

Jász-Nagykun-Szolnok 2 - Jászberény és 13 település

2018-ban 51,21%-os eredménnyel nyert mandátumot a Fidesz jelöltje, itt az ellenzék csak nehezen nyerhet.

Gedei József - DK; támogatja: Momentum, Liberálisok

Kertész Ottó - MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP, Jobbik

Jász-Nagykun-Szolnok 3 - Karcag és még 20 település. 2018-ban a Fidesz jelöltje 55,29%-kal győzött, ez nagyon nehéz választókerület az ellenzéknek.

Kozma Dániel - Momentum

Lukács László György - Jobbik; támogatja: MSZP, LMP, Párbeszéd, Mindenki Magyarországa Mozgalom

Túró Vilmos - DK, Liberálisok

Jász-Nagykun-Szolnok 4 - Törökszentmiklós és még 22 település.

Csányi Tamás (egyedüli jelölt) - Jobbik; támogatja: DK, Momentum, LMP, Mindenki Magyarországa Mozgalom

Komárom-Esztergom megye három választókörzetében az MSZP és a Jobbik 2-2, a DK egy jelöltet indít. Kettőben nyerhet az ellenzék, egyben csak nehezen.

Komárom 1 – Tatabánya és még 4 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 44,43% volt, ez nyerhető körzet.

Gurmai Zita – MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP, Momentum, ÚK

Konczer Erik – DK; támogatja: Jobbik, Liberálisok

Komárom 2 – Esztergom és még 29 település. A fideszes jelölt 2018-ban 45,21%-ot szerzett, nyerhető körzet az ellenzék számára.

Nunkovics Tibor (egyedüli jelölt) – Jobbik; támogatja: DK, LMP, MMM

Komárom 3 – Komárom és még 40 település. A fideszes jelöltre 2018-ban a választók 50,99 százaléka szavazott, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Nemes Andrea – MSZP; támogatja: Párbeszéd, Momentum, MMM

Szanyi Gábor – Jobbik; támogatja: DK, LMP, OLPK, ÚVNP

Nógrád megye két választókörzetében a Momentum 2, a DK és az ÚVNP/Jobbik egy-egy jeöltet indít. Az ellenzék reálisan az egyik mandátumot szerezheti meg a másikat nagyon nehéz lenne.

Nógrád 1 – Salgótarján, és még 46 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 47,3% volt, nyerhető körzet.

Horváth Ferenc - Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd, MMM, LMP, Új Kezdet

Godó Beatrix - DK; támogatja: Jobbik

Dömsödi Gábor - ÚVNP, Jobbik

Nógrád 2 – Balassagyarmat és még 83 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 54,2% volt, ez nagyon nehéz körzet.

Gyenes Szilárd (egyedüli jelölt) – Momentum; támogatja: DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, MMM, Új Kezdet, LMP

A legnépesebb megyében 12 egyéni választókerület van, ezekből a 2018-as eredmények alapján az ellenzék számára hét nyerhető. Háromban nehéz nyerni, további kettő kiszámíthatlan.

Pest 1 - Érd és még öt település. Itt 2018-ban a Fidesz (KDNP) képviselője 43,74%-kal nyert, ez az ellenzék szerint nyerhető körzet.

Bősz Anett – DK; támogatja: Liberálisok, Jobbik, MMM

Ollero Marco – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd

Tetlák Örs – LMP; támogatja: ÚK, ÚVNP

Pest 2 – Budakeszi és még 16 település. A fideszes jelölt 2018-ban 44,14%-kal 296 szavazattal verte meg Szél Bernadettet – ez is nyerhető körzet.

Hegyesi Beáta – DK; támogatja: Liberálisok

Szél Bernadett – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd, Jobbik, MMM

Pest 3 – Szentendre és még 16 település. A fideszes jelölt 2018-ban 46,11%-kal nyert, az ellenzék szerint ez nyerhető körzet.

Buzinkay György – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd, ÚK

Katona Andrea – független; LMP

Kóder György – független, LMP támogatja: MMM,

Pál Gábor – Jobbik; támogatja: LMP, DK, ÚVNP

Pest 4 – Vác és még 33 település. A fideszes (KDNP-s) itt 2018-ban 51,41%-kal nyert, ez meglehetősen nehéz terep ez az ellenzéknek.

Gyurcsik Ádám – független, LMP

Inotay Gergely Ábel – Jobbik; támogatja: LMP, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM

Juhász Béla Róbert – ÚVNP, Momentum; támogatja: DK, Liberálisok

Pest 5 – Dunakeszi és még 6 település. A fideszes jelölt itt 2018-ban 43,27%-kal nyert, ez az ellenzék számára nyerhető a körzet.

Dorosz Dávid – Párbeszéd; támogatja: LMP, MSZP, Momentum, Jobbik

Fekete László – ÚVNP, LMP

Tonzor Péter – DK; támogatja: Liberálisok, MMM

Pest 6 – Gödöllő és még 16 település. A fideszes jelölt 2018-ban 45,92%-kal nyert, az ellenzék számára nyerhető a körzet.

Hohn Krisztina – LMP; támogatja: Jobbik, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM

Simon Erika – DK, ÚVNP; támogatja: Liberálisok

Varga Zoltán – Momentum

Pest 7 – Vecsés és még 7 település. A fideszes jelölt itt 2018-ban 44,82%-kal nyert.

Farag Alexandra – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd

Fricsovszky-Tóth Péter – Jobbik; támogatja: DK, LMP, ÚK, MMM

Pest 8 – Szigetszentmiklós és még 9 település. A fideszes jelölt 2018-ban 40,33%-kal nyert, az ellenzéki jelöltek együtt 55 százalék fölött voltak, nyerhető körzet.

Jószai Teodóra – DK; támogatja: Momentum, Liberálisok

Nagy János – Jobbik; támogatja: LMP, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM

Pest 9 – Nagykáta és még 20 település. A fideszes jelölt 2018-ban 50,25 százalékkal nyert, az ellenzék együtt sem tudta volna megszorongatni, nehéz terep ez az ellenzéknek.

Schmuck Erzsébet (egyedüli jelölt) – LMP; támogatja: DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, ÚK, ÚVNP, MMM

Pest 10 – Monor és még 22 település. A Fidesz jelöltje 2018-ban 52,61%-ot kapott, nagyon nehéz terep ez az ellenzéknek.

Gér Mihály – Párbeszéd; támogatja: MSZP, LMP, Momentum, Jobbik

Magdics Máté – DK; támogatja: Liberálisok

Pest 11 – Dabas és még 16 település. A fideszes jelölt 2018-ban 50,94 százalékkal nyert, ez nehéz terep lesz ez az ellenzéknek.

Andrejka Zombor – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd, ÚVNP

Jánosi-Lesi Ágota – DK; támogatja: Liberálisok, Jobbik

Pest 12 – Cegléd és még 9 település. A fideszes jelölt 2018-ban itt 51,64%-kal nyert, ez nehéz körzet ez az ellenzéknek.

László Ferenc – MSZP; támogatja: Párbeszéd

Sipos Mihály – független, LMP

Zágráb Nándor – Jobbik; támogatja: Momentum, LMP, DK, ÚVNP, MMM

Mindössze négy választókerületre oszlik Magyarország ötödik legnagyobb megyéje. A Jobbik mind a négyben indít jelöltet az előválasztáson, a DK háromban, a Momentum csak egyben. Kaposváron lehet a legnagyobb versenyre számítani, míg Marcaliban lesz a legunalmasabb, ott egyedül Steinmetz Ádám indul.

Somogy 1 – Kaposvár, és még 25 település. A somogyi egyes választókerületben a Fidesz jelöltje 43,69%-kal húzta be a mandátumot. Ez az ellenzéknek egy nyerhető körzet.

Bereczki Dávid - Momentum

Horváth Ákos Ervin - Jobbik; támogatja: LMP, MMM, ÚVNP, UK

Varga István - DK; támogatja: MSZP, Párbeszéd, Liberálisok

Somogy 2 – Barcs, és még 76 település. A fideszes jelölt 51,63%-ot ért el 2018-ban, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Ander Balázs - Jobbik; támogatja: LMP, Momentum, MMM

Remes Gábor - DK; támogatja: MSZP, Párbeszéd

Somogy 3

– Marcali, és még 71 település. 2018-ban a Fidesz jelöltje a szavazatok 51,85%-át szerezte meg, itt is nehéz dolga lesz az ellenzéknek, ha meg akarja szerezni az egyéni mandátumot.

Steinmetz Ádám (egyedüli jelölt) - Jobbik; támogatja: LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM

Somogy 4 – Siófok, és még 70 település. A fideszes jelölt 2018-ban 51,11 százalékkal nyert. Nem lehetetlen az ellenzék győzelme, de ez nagyon nehéz terep számukra.

Kovács Miklós - DK; támogatja: Liberálisok

Potocskáné Kőrösi Anita - Jobbik; támogatja: LMP, MMM, MSZP, Párbeszéd, ÚVNP

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat választókerületében az MSZP 6, a Jobbik 5, a Momentum és a DK 2-2, az ÚVNP 1 jelöltet indít az előválasztáson. Egy választókerület az ellenzéknek áll, négyben nehéz lesz győzniük, egyben szinte lehetetlen.

Szabolcs 1 - Nyíregyháza egy része. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 40,3% volt, ez nyerhető körzet az ellenzéknek.

Csipkés József István - Momentum, ÚK

Mike András (visszalépett) - MSZP, támogatja: Párbeszéd

(visszalépett) - MSZP, támogatja: Párbeszéd Lengyel Máté - Jobbik, támogatja: LMP, DK, MSZP, Párbeszéd, ÚVNP, MMM

Szabolcs 2 - Nyíregyháza egy része és még 20 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 47,9% volt, nehéz terep az ellenzéknek, de nem lehetetlen nyerni.

Aranyos Gábor - MSZP, támogatja: Párbeszéd, Momentum, DK

Gyüre Csaba - Jobbik, támogatja: LMP

Kiss Krisztián - Új Világ Néppárt/LMP, támogatja: Mindenki Magyarországa Mozgalom

Szabolcs 3 - Kisvárda és még 42 település. A fideszes jelölt 2018-ban 61,9% százalékot ért el, ez kőkemény terep az ellenzéknek.

Sárosy Zoltán - MSZP, támogatja: Párbeszéd

Tóth Viktor - Jobbik, támogatja: Jobbik, LMP, Momentum, MMM

Szabolcs 4 - Vásárosnamény és még 87 település. A fideszes jelölt 2018-ban a szavazatok 59,8% százalékával nyert, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bíróné Dienes Csilla - MSZP, támogatja: Párbeszéd, Jobbik

Sápi Mónika - DK, támogatja: Momentum, Liberálisok, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Új Kezdet

Szabolcs 5 - Mátészalka és még 43 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 58,6% volt, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Papp Ildikó - MSZP, támogatja: Párbeszéd, DK

Földi István - Jobbik, támogatja: LMP, Momentum, MMM, ÚVNP

Szabolcs 6 - Nyírbátor és még 32 település. A fideszes jelölt a szavazatok 56,2%-át szerezte meg, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Bélteki Béla - Jobbik, támogatja: LMP, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Új Világ Néppárt

Czirják Alexandra - DK, támogatja: Liberálisok

Pradlik Milán - Momentum

Tóth Viktor - MSZP, támogatja: Párbeszéd

Tolna megye nem az ellenzék álomterepe, mindhárom választókerületben a lehetetlennel határos legyőzni a Fideszt. A DK és a Jobbik 2-2, a Momentum és az MSZP 1-1 jelöltet indít.

Tolna 1 - Szekszárd, Bátaszék, Tolna és a környező 14 település. A fideszes jelölt 2018-ban a szavazatok 51,56%-át szerezte meg, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Bozsolik Róbert - Jobbik, támogatja DK, MMM, ÚVNP, ÚK

Harangozó Tamás - MSZP, támogatja: Párbeszéd, LMP, Momentum

Tolna 2 - Dombóvár, Bonyhád és több mint 50 apró település. A fideszes jelölt 2018-ban 58.45%-ot ért el, ez rendkívül nehéz terep az ellenzéknek.

Szabó Loránd - DK, támogatja: Liberálisok, MMM

Száraz Zoltán - Momentum, támogatja: Jobbik, MSZP, Párbeszéd

Tolna 3 - Paks, Dunaföldvár, Ozora és 30 további település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 57.78% volt, rendkívül nehéz terep az ellenzéknek.

Bencze János - Jobbik, támogatja: LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM, Momentum

Tóth Attila Szilveszter - DK

Vas megye három választókerületéből kettőben pokoli nehéz lenne legyőzni a Fideszt, egyben pedig "csak" nagyon nehéz. Az MSZP, a Momentum, a DK és az Új Világ Néppárt 2-2, az LMP és a Mindenki Magyarországa Mozgalom 1-1 jelöltet indít.

Vas 1 - Szombathely és még 11 település. 2018-ban a fideszes jelölt 49.92%-ot kapott, az őt követő három ellenzéki jelölt összesen 46,65%-ot. A megyében itt van a legnagyobb esély megszorongatni a Fideszt.

Czeglédy Csaba - DK

Ungár Péter - LMP, támogatja: Jobbik, MSZP, Párbeszéd, Momentum, ÚK

Koczka Tibor - ÚVNP, támogatja: DK

Vas 2

- Sárvár és még 76 település. A Fidesz-KDNP jelöltje 2018-ban 61,38%-ot ért el, egy ellenzéki győzelem óriási meglepetés lenne.

Molnár Miklós (visszalépett) - ÚVNP, támogatja: LMP

(visszalépett) - ÚVNP, támogatja: LMP Bányai-Németh Gábor - Momentum

Hencz Kornél - MSZP, támogatja: Párbeszéd, Jobbik, LMP

Szilágyi Tamás - DK

Vas 3 - Körmend és még 126 település. A Fidesz jelöltje 2018-ban 63.52%-tal tarolt ebben a választókerületben, az ellenzéknek nem sok esélye van.

Ipkovich György (visszalépett) - MSZP, támogatja: Párbeszéd, LMP

Bana Tibor - MMM, támogatja: Közösen Vas Megyéért, LMP

Dr. Pleva Dániel - Momentum, támogatja: DK, ÚVNP

A megye négy egyéni választókerületéből az ellenzék egyet elcsíphet, kettőt csak nehezen, egyet meg aligha. Az MSZP, a Jobbik, a DK és a Momentum is 2-2 jelöltet indít.

Veszprém 1 - Veszprém és még 24 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 48.75% volt, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Csonka Balázs - DK; támogatják: Jobbik, LMP, Liberálisok, MMM

Mesterházy Attila - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Veszprém 2 - Balatonfüred és még 44 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 50.63% volt, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Benedek Szilveszter - DK; támogatják: MSZP, Párbeszéd, LMP

Szecsődi Andrea - Momentum; támogatják: MMM, Jobbik

Veszprém 3 - Tapolca és még 59 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 46.91% volt, ez az ellenzék szempontjából nyerhető körzet.

Rig Lajos (egyedüli jelölt) - Jobbik; támogatják: DK, LMP, MMM, ÚVNP

Veszprém 4 - Pápa és még 86 település. A fideszes jelölt 2018-ban a voksok 58.34%-át szerezte meg, ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Grőber Attila - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK

Jádi István - Momentum, MMM

Süle Zsolt - Jobbik; támogatja: LMP

A három választókerületből egyet az ellenzék talán behúzhat, egyet csak nagyon nehezen, a harmadikhoz csoda kéne. A Jobbik 3, a Momentum, a DK és az LMP/ÚVNP 2, az MSZP pedig 1 jelöltet állít.

Zala 1 - Zalaegerszeg és még 75 település. A fideszes jelölt 2018-ban 52,8%-ot szerzett, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Benke Richárd - Jobbik

Dr. Csidei Irén - DK

Föőr Gábor - Jobbik; támogatja: MMM

Dr. Paksy Zoltán - LMP; támogatja: ÚK

Plesz Dóra - Momentum, MSZP, Párbeszéd

Zala 2 - Keszthely és még 99 település. A fideszes jelöltre 2018-ban a választók 55.51%-a szavazott, - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Czuth Zoltán László - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK

Elekes István - Momentum; támogatja: Jobbik, LMP

Molnár Tibor - ÚVNP/LMP, támogatja: MMM

Zala 3 - Nagykanizsa és még 81 település. A fideszes jelölt eredménye 2018-ban 48,79% volt, nehéz, de nem lehetetlen terep az ellenzéknek.