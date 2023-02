Bezsúfolták egy kisszobába Soros maradék ellenzékét

Rövid időn belül két egykor hangos ambíciókkal indult fideszes lap is bezárt. Karácsony előtt a Kontra online magazin főszerkesztője és ügyvezetője, Megadja Gábor és Halkó Petra jelentették be, hogy elhagyják az újságot, amit aztán le is kapcsoltak. Most februárban, néhány nappal ezelőtt G. Fodor Gábor és a 888 csapata adott hírt arról, hogy megszűnnek önálló lapként működni, ehelyett Origo-rovatként folytatják.

Az új kormány felállása óta egymás után szűnnek meg a fideszes média kisebb elérésű csatornái: vége a Figyelőnek, a Világgazdaságnak és a Lokálnak, nem nyomják ki többet a Ripostot és a Magyar Hírlapot, leépítések zajlanak a megyei lapoknál, de nem álmodoznak többé kecskedugásról a Pesti TV-ben sem.

A 888-nál azért érdemes röviden elidőzni, mert a története szépen keretbe foglalja a Simicska-affér utáni kormányzati médiapolitika átalakulását. Orbán Viktor 2015 után éveken át pártolta, hogy több kézben alakuljon minél nagyobb számú baráti csatorna, és ne fordulhasson elő még egyszer az, ami a belviszály után: hogy hang nélkül marad a párt.

Az azóta eltelt nyolc évben két fontos dolog változott: Simicska Lajossal leszámoltak, a Fidesz pedig megszállta az összes nagyobb online kiadóvállalatot. Kis szatellitcsatornái megszolgálták a magukét, nincs többé rájuk szükség. G. Fodort és lapját – ahogy hirdették magukat, „Soros ellenzékét” – az Origo szerkesztőségének* egyik emeleti kisszobájába zsúfolták be.

A Simicska-háborúval kezdődött

2015 első felében terjedt el, hogy Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó körében új híroldal gründolásán dolgoznak. A G-nap idején jártunk, amikor a fideszes médiabirodalom dolgozói hirtelen válaszúthoz érkeztek: Orbán Viktor vagy Simicska Lajos. Ez munkavállalók százai számára jelentett valódi dilemmát: egyik oldalon a politikai hatalom, a másikon az évek és évtizedek óta működő kiadóvállalatok – a Nemzet-csoport – és a biztos egzisztencia.

Nem volt fideszes túlsúly az online hírpiacon: az Origóban már érvényesült a kormánypárti nyomásgyakorlás, de a tulajdonos még a Telekom volt, az Index sorsa – amire Simicska Lajosnak, mint később kiderült, opciós joga volt – jó ideig bizonytalannak látszott. Odalett a Magyar Nemzet és a Hír TV is, és a Fidesznek sürgősen csatornákat kellett szereznie, hogy eljusson a szavazótáborához. Orbán felhívást tett közzé a Széles Gábor tulajdonában lévő Echo TV-ben: arra kérte a kormányhoz hű üzletembereket, tegyenek pénzt a médiába, mert a belviszály miatt elveszett a Fidesz hangja.

2015-ben a 888 indulása új hangütést jelentett a jobboldali médiában: Habony Árpád biztatására provokatív és agresszív hangnemben születtek a cikkek, és egymás után alakultak a hecclapok. Századvéges elemzők, akik államtitkokhoz is hozzáfértek, hirtelen szerkesztőségek élén találták magukat. G. Fodor lett a 888, később Lánczi Tamás a Figyelő főszerkesztője. A média újraépítésére volt szükség, ez lett az új feladat.



A pártsajtó már Simicska idejében is szigorú politikai kontroll alatt működött, de legalább igyekezett fenntartani az újságszerű működés látszatát, az új Fidesz-média viszont egy pillanatig nem rejtegette politikai karakterét: nyíltan a vezető oldalára álltak, vállalták, hogy céljuk a politikai szolgálat, és nem a tájékoztatás. A harciasság és a túlbuzgóság gyorsan túlkapásokat eredményezett. G. Fodor ellen, aki egyetemi oktatóként is aktív volt akkoriban, az ELTE etikai bizottsága eljárást is kezdeményezett az oldalon megjelent ,,Migrans CSÖ888Skontent" és „Akkor jöjjön egy kis kommunista retropornó” című írások miatt.

Tóbiás József volt MSZP-s pártelnök feleségét maszturbációs segédeszköznek nevezték, 14 éves lányának, „a szépséges Ninának” szebb karriert kívántak. G. Fodor bevédte a cikk névtelen szerzőjét, amiért a „ribancot ribancnak nevezte” – aztán amikor a Fideszből szóltak, hogy ez sok lesz, bocsánatot kért, és visszaszívott mindent. (Egy tockost azért kapott még érte egy bevásárlóközpontban.) A politikai elvárás az arab bevándorlók elleni hergelés és uszítás volt, de antiszemita hangulatú sztorik is megfordultak a szerkesztőség környékén: egy alkalommal G. Fodor arról lamentált, jó lenne csinálni egy Viktorjugendet; egy másik munkatárs pedig azért lépett le az újságtól, mert előkerült róla egy karlendítéses videó. Tanáraik feljelentésére biztattak egyetemistákat, eltitkolták, melyik lapot képviselik, névtelen cikkekben névvel és arccal listáztak ártatlan embereket, akikről azt állították, hogy bűnözők és szétverték a várost („Ők azok”), jogerős bírósági ítéleteket nem hajtottak végre.

A vesztüket mégsem ezek a megmenések okozták – épp ellenkezőleg. Orbán új médiájában ez lett a mérce: a politikai ellenfelek tudatos megfélemlítése, elrettentése a közszerepléstől, akár hazugságok árán. A felvásárolt mainstream átvette a feladatot: a zászlóshajók a nagyságrendekkel nagyobb hatótávolságú, milliárdos állami hitelekből felvásárolt Origo és TV2 lettek. (Az Origo 13,2 millió eurós vételárának több mint felét az akkor már állami felügyelet álló MKB hitelezte meg Száraz István cégének. Andy Vajna 6,7 milliárdos hitel kapott az Eximbanktól, de a közel 20 milliárdos vételár megfizetéséhez kellett egy masszív MKB-hitel is.)

Ezek a csatornák már a politikai vezetés szándékai mentén vezényelték le központilag megkomponált lejárató kampányaikat. Bíróság is kimondta, hogy a Tények sorozatosan, ismétlődően rágalmazta Juhász Pétert, Rogán Antal kommunikációs miniszter és volt belvárosi polgármester politikai ellenfelét. Jogerős ítélet mondta ki, hogy a cél a politikai megsemmisítés volt. (Helyreigazításokat sem hoztak le.)

Egymás után nőttek ki a földből a fideszes hecclapok (Lokál, Ripost), idővel a holdudvar által felvásárolt közéleti újságok – köztük Schmidt Mária Figyelője is – átvették a revolvermédia eszköztárát, Rogán minisztériuma pedig állami hirdetések becsatornázásával működtette a rendszert. Ettől fogva a kisebb csatornák szerepe kimerült abban, hogy a központilag megkonstruált politikai üzeneteket felerősítsék. Idővel a közmédia híradójához is a Lokálból szerződtettek főszerkesztőt.

2015 után Orbán nem akarta megkockáztatni, hogy egy túl nagyra hizlalt pénzember ismét ellene forduljon. Szétosztotta a feladatokat: Andy Vajna, Schmidt Mária, Mészáros Lőrinc, Tombor András, Habony Árpád, Matolcsy Ádám és további strómanok kezébe kerültek a felvásárolt kiadóvállalatok. A harmadik kétharmad, Simicska kapitulálása és a Nemzet-csoport visszaszerzése után viszont ismét új helyzet állt elő. Hatalmasra duzzadt és sokszorosára drágult a struktúra, főleg a megyei lapok és az országos médiahálózat működtetése, egyre többen kezdték (engedély nélkül) széthordani a rájuk bízott pénzt. Orbán, akár az egyetemek esetében, az alapítványi modellben találta meg a kormánymédia működtetésének ideális formáját: egy központi alapítványba (Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány – KESMA) utaltatta az egyes kiadók tulajdonosi jogait, biztosítva, hogy azok ne legyenek más politikai célból kiszervezhetőek. Ismét a tömbösödés irányába mozdult el a rendszer.

Visszatömbösítés

2018 őszén 476 médium lett a KESMA része, köztük rengeteg rádióállomás, kisebb elérésű vidéki lap, megyei és bulvárújság, és gyorsan megkezdődött a vállalatok összeterelése. (Egyetlen jelentősebbnek mondható kormánypárti médiumcsoportként csak a TV2 maradt kívül a KESMA körén.) Az olvasztótégely a korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks kiadóvállalata lett: itt szervezték össze a megyei lappiacot, a komplett bulvársajtót.

A portfóliójukhoz tartozott korábban a Nemzeti Sport és a Bors is, aztán újraindították a Metropol ingyenes magazint, és egymás után kebelezték be az alapítványi ernyő alá utalt kisebb-nagyobb vállalatokat – köztük a Hír TV-t és a Magyar Nemzetet, a Habony-féle Modern Media Groupot (ez adta ki a Lokált és a 888-at), a Mandinert és végül 2022-ben az Origót működtető New Wave kiadót is.

Ezzel a Mediaworks központi szerkesztőségében előállított tartalmak még könnyebben futnak végig a rendszeren, és megkezdődhetett a teljes konglomerátum áramvonalasítása is. Elbocsátások zajlottak mind a bulvárlapoknál, mind a megyei lapoknál. Felgyorsította a folyamatot az egyre nagyobb tempóban begyűrűző gazdasági válság, és persze a facebookos tartalmak és influenszerek jelentőségének felértékelődése is.

photo_camera Liszkay Gábor, a Mediaworks egykori elnök-vezérigazgatója, a KESMA kuratóriumi elnöke, Orbán Viktor médiabirodalmának operatív vezetője Fotó: botost/444.hu

A 888 beolvasztását az eredmények is indokolják: a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) adatai szerint G. Fodor oldalának forgalma bő két év alatt nagyságrendekkel esett vissza: 2020 novemberében még havi 466 ezer egyedi látogatót regisztráltak, 2022 októberében már csak 176 ezret, és azóta volt ennél alacsonyabb szám is. (A számok főleg a választások utáni hónapokban kezdtek meredeken zuhanni.) A lap Youtube-csatornáján a korábbi néhány ezres nézettségszámokhoz képest az új tartalmak alig érnek el százas megtekintéseket.

Homályosabb, mi történt a Kontrával, ahol Megadja Gábor és Halkó Petra tizenkét fős stábbal vágott bele a munkába 2020 őszén. Mindketten századvéges elemzőkből lettek médiamunkások, bár Megadja ismert megmondóember volt már a kormánypárti nyilvánosságban. (Neki is zsidózósra sikerült legemlékezetesebb performansza: az azóta megszűnt Echo TV azóta megszűnt Keménymag műsorából zavarták el, miután társaival jákobpéterezte Jakab Pétert. Bocsánatot kért, hosszabb visszavonulást ígért, pár hét múlva visszatért.)

A főszerkesztő karcos véleményeket, kompromisszummentességet ígért az indulás idején, és vállalta, hogy orbánista újság lesznek, de ma már ezzel nehéz piacot szerezni. Nézettségi adatok nincsenek a Kontráról a DKT-ban, de a Halkó vezette (4 főt számláló) kiadó jól ment: 2021-ben még 318 millió forintos árbevétel mellett 51 millió adózott eredményük volt, tavaly év végén mégis váratlanul bejelentették, hogy bezárnak. Jövőre új feladatokat kapnak mindketten, és büszkék a kétéves munkára – írták búcsúzóul –, majd lekapcsolták az egész oldalt úgy, ahogy van, azóta se elérhető egyetlen cikkük, de még a Facebook-oldaluk sem. Megkérdeztük levélben Halkó Petrát, hogy mi történt az újsággal, de nem válaszolt.

A kormánypárti média továbbra is a Mediaworksben összpontosul: a kiadóvállalat 1986 főt foglalkoztat, ezzel a legnagyobb médiacég ma Magyarországon és a rendszerváltás óta összességében is. (Árbevétele 47 milliárd forint, ami nagyjából megegyezik a két nagy kereskedelmi televíziócsoport árbevételével.) Tavaly augusztus végén új kuratóriumi elnök vette át a kiadói jogokat gyakorló KESMA irányítását: az a Liszkay Gábor, aki a G-napon már bizonyította lojalitását Orbán felé, és éveken át vezette a Mediaworks vállalatát, mielőtt visszavonult. Visszatérése üzenet értéket hordoz: a miniszterelnök közelről kívánja figyelemmel kísérni a médiabirodalom működését.

A kormánypárti média második legfontosabb erőközpontja a Mészáros Lőrinc érdekeltségi köréhez sorolható TV2-csoport és az Index.hu-t kiadó Indamedia-csoport – előbbi elnöke az évértékelőkre is hivatalos Vaszily Miklós, utóbbinak pedig formálisan a tulajdonosa is. Az Indamedia és a Mediaworks február elején jelentette be, hogy stratégiai együttműködésre lépnek, és az Indamedia videós hirdetési megoldásának adaptációi a jövőben a Mediaworks termékein keresztül is elérhetővé válnak.

*A cikkben eredetileg tévesen szerepelt a cím, az Origo szerkesztősége az Üllői úton, a Mediaworks központi épületében működik.