Hétvégi olvasnivalók Petőfi Viktortól Orbán Sándorig

Jó reggelt! Ez a Reggel 4 reggeli hírlevelének szombati kiadása, benne az elmúlt hét legjobb, nagyobb, olvasgatós-nézegetős anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

Petőfi Viktor

Orbán megtalálta önmagát Petőfi Sándorban: kiderült, hogy a nagy költő az EU-t és az ukrán ellenállást is meg akarta volna állítani, miközben akkor is szerették, amikor cézárként viselkedett. Orbán szülei is a helyszínen hallgatták végig a kordonok közt elmondott ünnepi beszédet Kiskőrösön.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Orbán egyébként Jókai-beszédből meríthette Orbán az ünnepi szónoklatának leghangsúlyosabb részét, de két dolgot kihagyott belőle: pont azt, ami a szabad sajtóról szól, na meg arról, hogy „van még egy népeitől szeretett s népeit szerető király s az Magyarországé”.

Mindenki külön ünnepelte a nemzeti egységet március 15-én. Videóriportjaink a miniszterelnök show-járól, a Mi Hazánk és a DK rendezvényeiről, illetve a Szabadságmenetről.

Tiltás

Az igazgató betiltotta a Budenz általános iskola március 15-ei ünnepségét, mert elhangzott Petőfitől az „Akasszátok fel a királyokat”, amiről szerinte Orbánra gondolnának a nézők, erre a negyedikes kis Petőfik azonnal tiltakozni kezdtek és petíciót írtak.

Kordonbontás kedden a Karmelitánál

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szily László ott volt, amikor Hadházy Ákos és a Momentum lebontotta a kordont a Karmelitánál. (Egy óra múlva már újra állt.)

Urasellátók

A MÁV próbálja meglovagolni a retróhullámot, ezért újraindítja az Utasellátók hálózatát. De mit tud nyújtani egy kádárista emlék 2023-ban, amikor az aktuális magyar vezetés sokkal moszkovitább Kádárénál, cserébe van konkurenciája az Utasellátónak? Hogy kiderüljön, Szily László letesztelte a Batthyány téri Első Fecskét.

Ismétlés a túlzás anyja

photo_camera Létrát cipelő alakok Forrás: M1 Híradó

A közmédia évekkel korábbi felvételeket használ, amikor az aktuális menekülthelyzetről tudósít. Vannak képsorok, amelyeket fél év alatt akár tucatszor is használhattak. Összegyűjtöttük a legnépszerűbbeket.

Nyugdíjkorhatár Franciaországban

photo_camera Emmanuel Macron Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Emmanuel Macron mindent feltett a nyugdíjkorhatár kitolására. Sztrájkolnak, tüntetnek ellene, a parlamenti többsége sincs meg hozzá. Az elnök túlélt már hasonló tiltakozásokat, a 49,3-nak nevezett politikai atombombát is ledobta már, de most először fenyeget előrehozott választással a belpolitikai feszültség Franciaországban.

Választás Ukrajnában

Hogy lesznek-e parlamenti és elnökválasztások Ukrajnában ősszel és jövő tavasszal, több mint kérdéses, de az már látszik, hogy új arcok és új erők válthatják a régiek nagy részét. Példátlan népszerűsége ellenére Zelenszkij elnök sem vehet biztosra semmit.

Tanárper

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hétfőn kezdődött két, engedetlenség miatt kirúgott gimnáziumi tanár munkaügyi pere, amelyet a Belső-Pesti Tankerület ellen indítottak. Az első napon még csak a kereseteket és a tényállást próbálták tisztázni, de a tankerület vezetője már ekkor ellentmondásba keveredett.

Bankparák

Klasszikus bankroham vitte földre a techvilág legkedveltebb bankját. A hétvége óta a nagy kérdés, hogy a Silicon Valley Bank csődje magával ránthat-e más bankokat. Az amerikai kormány határozott lépésekkel akadályozná ezt meg, de nehezíti a helyzetüket, hogy elég feszült környezetben kell nyugalmat sugározniuk.

photo_camera Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Két amerikai bank csődje után egy európai bank is a frászt hozta a befektetőire, a Credit Suisse viszont gyorsan segítséget kapott. Az európai bankválság most valószínűleg elmarad, de a svájci banknak azért még lehetnek gondjai.

A ferencvárosi gyógyító

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Vendégmunkásokat gyógyít a ferencvárosi zárvány háziorvosa: Olasz Józsefhez előbb csak néhány ukrán és szerb beteg jött néhány évvel ezelőtt, majd azt vette észre, hogy már ötszáznál is több betege van a világ egzotikusabb országaiból. Híre ment Budapesten és környékén, akiket máshol elhajtanak, nála kötnek ki.

A Robin Hood adó soha nem érhet véget

photo_camera Robin Hood szobra Nottinghamben. Fotó: Frank Fell/robertharding via AFP

2008-ban a Fidesz tiltakozása ellenére bevezették, és azóta a Fidesz sokszorosan kiterjesztette. Balogh József energetikai szakértő az árampiac példáján keresztül magyarázta el, hogyan okoz több kárt, mint amennyi hasznot hajt.

Numerus clausus

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hogyan nézett ki Bethlen István centrális erőtere és milyen választási trükkökkel próbálták megakadályozni a nyilasok előretörését? Ungváry Krisztián ezúttal a Horthy-korszakról adott elő.

Merre haladjanak a nőjogi szervezetek Orbán Magyarországán?

photo_camera Koszovói installáció 2015-ben: Alketa Xhafa Mripa 5000 ruhát állított ki száradni 45 kötélre egy futballstadionban, „egy olyan építményben, amely a küzdő és harcias férfiasságot jelképezi. A ruhákat az ország minden részéről adták össze nők: áldozatok és családtagjaik” – mondta 2020 nyarán Pető Andrea. Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Pető Andrea történész-genderkutató szerint érdekházasságokat kell kötni, például feminista teológusokkal és helyi környezetvédőkkel.

Klímatervek

photo_camera Olajfejű klímaaktivista 2021. november 2-án Glasgow-ban. Illusztráció: Ben Stansall/AFP

24 óriáscég klímaterveit elemezték kutatók, és kiderült, hogy bár a legnagyobb vállalatok egyre többet beszélnek arról, hogy tesznek a klímaváltozás ellen, ez egyelőre nagyrészt üres beszédnek tűnik.

Oscar

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Hét Oscart kapott a Minden, mindenhol, mindenkor. Legjobb film, legjobb rendező és egy kivétellel minden színészi kategória: teljes volt a dominancia. A film erényeiről Plankó Gergő írt. Díjazták a Navalnijról szóló dokumentumfilmet is, felesége, Julija Navalnaja is beszélt a színpadon.

Véget ért a Last of Us első évada

photo_camera Fotó: Kiss Bence

Ez lett a valaha készült egyik legjobb videójáték-adaptáció, amit epizódról epizódra egyre többen néztek. A készítők értő kézzel nyúltak az eleve nagyon erős alapanyaghoz.

30 éve Ramoneson

Bede Márton 30 éve, 14 évesen Barcelonában eljutott egy Ramones-koncertre, ami örökre megváltoztatta az életét.

Isten nevében: Szent árulás

photo_camera Fotó: Netflix

A Netflix új, koreai true-crime dokusorozata pont arról szól, amit a címe is sugall: magukat Istennek nevező emberek pokolian kegyetlen tetteiről.

Gary Lineker legnagyobb dobása

photo_camera Lineker műsort vezet 2021-ben Fotó: OLI SCARFF/AFP

Volt gólkirály vébén, és tőle származik a futballtörténelem egyik leghíresebb aranyköpése, de Gary Lineker most a komplett BBC-t is legyőzte, miután meg akarták büntetni a brit kormány gyalázásáért.

Fradika

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A kispadnál is rövidebb lett a Fradi kupatavasza: a németek elleni kiesés után Csercseszov már arról beszélt, hogy jövőre a Bajnokok Ligájában szeretne nyolcaddöntőt játszani. Ez annyira reális, mint amikor a budapesti Európa-liga döntős szereplésről álmodoztak.

Borízű Hang A Lelátóról

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/Botos Tamás/444

A tartalomból: lassan már kamustartupjaink sincsenek, csak akkugyári vendégmunkások leszünk a saját hazánkban; Hende Csaba a diplomácia bravúrsorozata helyreállítja Magyarország becsületét Északon; Orbán Viktor idegen érdekek mentén nem fogy le.