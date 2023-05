A könnygáz nem tanít

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Hasonló és kevéssé hasonló hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Könnygázoktatás

photo_camera Készenléti rendőrök könnygázzal és tonfával szorítják vissza a diákokat a kordon áttörése után a Karmelitánál Fotó: Kristóf Balázs/444

Kemény jelenetek játszódtak le szerda este a Várban, ahol a tüntető diákok dulakodtak több alkalommal is az Orbán hivatalát körbevevő rendőrökkel, majd a rendőrök ismét könnygáz bevetésével szorították vissza a fiatalokat. Helyszíni riportunk itt olvasható a történtekről. Csütörtök reggeli hír, hogy fogva tartja a rendőrség a momentumos Tompos Mártont és több diáktüntetőt is.

Szerdán a tüntetés eredetileg a belvárosban zajlott, itt a szervezők oktatással kapcsolatos népszavazási kérdések benyújtását jelentették be, majd innen vonultak át sokan a Várba. Közben a Belügyminisztérium ismét lazított valamennyit a teljesen abszurd törvénytervezeten, már például nem akarják röghöz kötni a tanárokat.

photo_camera Fotó: Gabor Miklosi

Szerdára virradóra derült ki, hogy melyek voltak Tucker Carlsonnak azok a rasszista mondatai, melyek már a Fox vezetését is megrémítették, és a sztártévés menesztéséhez vezethettek. Az ilyesmi információk persze ritkán hozzák zavarba a magyar kormányt, így továbbra is Carlson a csütörtökön kezdődő budapesti CPAC egyik fő felszólalója, a jelenleg munkanélküli összeesküvés-terjesztőt videón kapcsolják majd Orbán beszédét követően. Szijjártó közben ezúttal a CNN-ben járt, ahol arra panaszkodott, hogy a magyar kormányt mindenki csak sértegeti :(.

Hír volt még emellett, hogy

Sikeres férfiak

A nap szpottingja volt a békésen kutyát sétáltató Hernádi - Garancsi párosa.

A háború

Az oroszok azt állítják, hogy az ukránok kedd éjjel dróntámadást kíséreltek meg a Kreml ellen, és a cél Putyin megölése volt, de az ukránok szerint ez nem igaz, és nem ők álltak a lelőtt drónok mögött. Az oroszok ugyanakkor további támadásokra számíthatnak, és erre hivatkozva több városban nem tartják meg a május 9-ei felvonulásokat. Vannak, akik szerint az orosz vezetés valójában attól tart, hogy a Győzelmi napi felvonulásokon többet is a háború ellen tiltakoznának.

Továbbra sem világos, miféle békemisszióról beszélt Ferenc pápa a Budapest-Vatikán járaton. Szerdai fejlemény volt, hogy Moszkva és Kijev is tagadta, de Ferenc pápa bizalmasa szerint igenis létezik a titkos vatikáni béketerv, és pár hónapon belül látható eredményei is lesznek.

Hír volt még, hogy valójában orosz kém lehet az újságíró, aki Pablo Gonzalez néven tíz éve tudósít az ukrán frontról, és hogy nem sokkal a robbanás előtt orosz hadihajók jártak az Északi Áramlat vezeték környékén, a Deutsche Welle videóriportjában pedig azt mutatta meg, hogy nem mernek vetni a harkivi gazdák, mert a földek tele vannak aknával.

Kiderült az is, hogy Navalnijnak minden este Putyin-beszédeket kell hallgatnia a börtönben, Fehéroroszországban pedig 8 év börtönre ítélték Raman Prataszevicset, a bloggert, akit 2021-ben egy uniós repülőjáratról raboltak el, majd eljátszotta, hogy a rendszer embere lett.

A világ

photo_camera Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Szerda délelőtt lövöldözés volt a Belgrád központjában található Vladislav Ribnikar Általános Iskolában: a 14 éves támadó legalább kilenc embert, köztük nyolc diákot ölt meg. Mint kiderült, a merénylet után maga hívta fel a rendőröket, hogy bejelentse tettét.

Szudánban közben hiába hirdettek fegyverszünetet, valójában a legrosszabb forgatókönyv látszik megvalósulni: minden megállapodási kísérlet percek alatt omlik össze, és komoly a veszélye egy többoldalú, kaotikus polgárháborúnak. Aki teheti, menekül az országból.

Írtunk emellett arról, hogy

És beszámoltunk arról is, hogy egy nő hangos orgazmusa, mások szerint idegösszeroppanása zavarta meg a Los Angeles-i Filharmonikusok koncertjét.

Álhírek az iskolákban

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A közösségi médiát már 7-8. osztályos gyerekek is használják, mégsem kapnak segítséget az iskolában, mit kezdjenek a rájuk zúduló tartalommal. Az Idea Alapítvány olyan tanároknak tart képzéseket, akik bevinnék az álhírek, a tényellenőrzés témáját az osztályterembe. Nagy Kriszta médiapedagógussal, a szervezet egyik alapítójával beszélgetett a Lakmusz.



Futball

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Kupadöntő is volt szerda este, a szokottnál talán azért volt érdekesebb idén, mert két kiscsapat, a Zalaegerszeg és a Budafok jutott be. Megnéztük a budafoki szurkolók különvillamosát és fotóztunk a meccsen is. Amit amúgy a Zalaegerszeg nyert meg, a hosszabbítás végén esett góllal.