Varjak, mágiák és egy felülről elrontott születésnapi buli

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Orbán 60

photo_camera Fotó: Gabor Miklosi

Szerdán ünnepelte Orbán Viktor 60. születésnapját, szerkesztőségünk különleges videós anyaggal is készült, illetve délelőtt percről percre követtük a köszöntéseket. Pontosabban követtük volna, de a jelek szerint leszólhattak a központból, hogy idén le kell csavarni a nyilvános örömködést.

A magyar miniszterelnök volt a téma az EP-ben is, ahol a soros magyar EU-s elnökség elhalasztásáról tartottak sajtótájékoztatót, és mint kifejtették a képviselők, Orbán előbb lehetne űrhajós vagy balett-táncos, mint újra demokrata. Ehhez a témához kapcsolódik az a szerdai tárgyalás is, melyről részletesen írtunk, és ahol három Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgármester is arról vallott, hogy a 2018-as választások előtt a térség fideszes képviselőjének emberei azzal keresték meg, gurítsanak vissza 10-20 százalékot a településnek járó uniós pénzből a kampányra.

Beszámolók napja

Itt a május vége, azaz nyilvánossá válnak a cégek elmúlt üzleti évről szóló beszámolói. A nagyüzem már kedden megindult, szerdára aztán kiderült többek között, hogy míg Tiborcz István vagyonkezelője tavaly annyi profitot termelt, mint a vállalat addigi története alatt összesen, addig Orbán Ráhel bababoltja veszteséges. A nap folyamán kiderült az is, hogy Mészáros Lőrinc bankjától vett fel hitelt Mészáros Lőrinc szállodalánca, és hogy a kormánynak hála olcsóbb lett az avokádó és a mangó.

Történtek más dolgok is itthon, például

Írtunk arról, hogy évek óta zárva a Köki rejtélyes feljárója, és már soha nem is nyitják meg, a Lakmusz pedig elkísért egy csapat mozgáskorlátozott embert kipróbálni a felújított M3-as metró frissen átadott állomásait, hogy megtudják, mire lenne még szükségük.

És érdekes cikk jelent meg a Qubiton arról, hogy a magyar állam külföldről hoz munkásokat, hogy kielégítse a számára stratégiailag fontos vállalatok munkaerőigényét, ahelyett, hogy hosszú távon megtérülő foglalkoztatáspolitikát művelne, amivel a munkaerőpiacról kiszoruló inaktív emberek ezreit lehetne munkához juttatni.

Választás után

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Newsroom podcastsorozat új adásában Pénzváltó Nikolett Törökország-szakértő volt Csurgó Dénes vendége, és a hétvégi török elnökválasztás volt a téma. Olyan kérdések kerültek szóba, minthogy miért nem tudta az ellenzéki összefogás leváltani Erdoğant, mit hoz a kampány vége a külpolitikában és várható-e, hogy a török rendszer még inkább autokráciába fordul. Kapcsolódó hír volt szerdán, hogy Erdoğan elnök meghívta Orbán miniszterelnököt a szombati beiktatási ünnepségére, amit emez köszönettel elfogadott.



Hír volt még, hogy

És sajnos úgy néz ki, hogy az elkövetkező hónapokban melegedés várható az El Niño miatt, ami az ember okozta klímaváltozással együtt minden eddiginél magasabbra emelheti a globális hőmérsékletet, aminek messzemenő egészségügyi, élelmezésbiztonsági, vízgazdálkodási és környezeti következményei lesznek.

Varjak

photo_camera Vetési varjú. Fotó: Mike Lane/Biosphoto via AFP

Forrnak az indulatok, amióta a XIII. kerületi önkormányzat vezetése egy állítólagos, többféle verzióban is előadott véres varjútámadás miatt varjúcsapdákat helyeztetett ki a kerületben. A madarak kedvelőit az háborította fel, hogy az ijesztő, de jellemzően teljesen veszélytelen, költési időszakban jellemző varjútámadások miatt - mivel fialási időszak van - éhhalálra ítélik a csapdába esett varjak fiókáit. Ráadásul kiderült, hogy azt a vadászt bízta meg a kerület a varjak csapdázásával, aki ellen nyomozás folyik a János kórháznál kilőtt vaddisznók ügyében.

Mágiák

photo_camera Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Szerda este Budapesten volt az EL-döntő, feszült meccsen a Sevilla végül tizenegyesekkel verte meg a Romát. Helyszíni tudósításunk itt olvasható, és írtunk arról is, hogy Mourinho levette a nyakából az ezüstérmet és kidobta egy nézőnek, illetve hogy összeverekedtek az Európa-liga-döntőre érkező szurkolók Zuglóban, két ember kórházba került.