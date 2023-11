Hétvégi olvasnivalók alkoholtól Azahriah-ig

November első hétvégéjén is ajánljuk az elmúlt hét nagyobb anyagait (újra)olvasásra. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

EGY PÁRTRENDSZER

Azahriah háromszor tölti meg a Puskás Arénát, de volt ennél is nagyobb dobása is: hiába lépett fel kormányellenes tüntetésen is, a propaganda alázás helyett dicséri, és még Orbán Viktor is rákacsintott.

photo_camera Azahriah Fotó: Bodnár Dávid

Kocsis Máté forradalmi hazasunnyogása: többeket kaptak már nyílt hazugságon a Nemzeti Együttműködés 13 éve alatt, de ennyire nyamvadt lebukást, mint amit a frakcióvezető mutatott be múlt héten, eddig keveset láttunk.

Dögrováson van-e az Orbán-rendszer, készülődnek-e már a Fideszben az új Grósz Károlyok és Pozsgayk? Szörnyű sötétség, maffiaállamok és a lengyel választás tapasztalatai az Eötvös Intézet szombati rendezvényén.

A mostani állás szerint az egykori szövetségesek közül a DK és a Momentum is önálló jelöltet állít a szigetszentmiklósi önkormányzati választáson. Egykori támogatottjuk, a polgármester saját egyesületet alapít, jelöltjei között lesz jobbikos, MSZP-s és civil is.

Egyre gyűlnek Orbán Viktor kitüntetései: első miniszterelnöksége idején még Nyugatról jöttek az elismerések, most már inkább Keleten gondolják úgy, hogy ki kell őt tüntetni.

Onódy Lajosnak, az 1960-as évek vendéglátós császárának csodálatos felemelkedéséről és csúfos bukásáról nagyszerű filmet készített Almási Tamás.

De elemeztük a DK appját is.

MAGYAR ORSZÁG

Az alkohol mellett az infláció befolyásolja jelentősen a gyilkosságok számát: az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa megvizsgálta a szándékos, befejezett emberöléseket az 1960-as évektől 2021-ig, így jutott arra a következtetésre, hogy az alkoholfogyasztás mellett a gazdasági problémákat megjelenítő infláció növelheti az emberölések számát.

Marosi Beatrix meghallgatásával folytatódott az öt kirúgott kölcseys tanár pere. A bíró alaposan megizzasztotta a tankerület vezetőjét, aki nem tudta megmondani, mi a polgári engedetlenség célja, ahogy azt sem, hogy mi alapján választotta ki, hogy kiket rúg ki.

photo_camera A tanárok kirúgása ellen tüntetők Marosi Beatrix-ellenes transzparense Fotó: Kaufmann Balázs/444

Leeresztik a Pátkai-víztározót, de ez a Velencei-tó drámáján aligha segít: a tározó vizének minősége olyan rossz, hogy valószínűleg csak a Dunába merik beleereszteni, a vízügy a tározó megkerülésével biztosítaná a Velencei-tó utánpótlását, de a terv nem tetszik Pátkának, ami elveszít 1 millió m3 vizet, és még rehabilitációra sem kapott ígéretet.

Egy kínai akkumulátorgyár üzemi étkezdéjének mintájára alakították ki Budapest legjobb új ebédelőhelyét az Újlipótvárosban – Szily László étteremkritikája a 101 Tigrisről.

OROSZ ORSZÁG

A dagesztáni antiszemita hajtóvadászat sokkolta a Kreml urait, előbb poénra vették, de rájöttek, hogy vészhelyzet van: az ukrajnai háború árnyékában rettentő fontos a putyini rezsim számára, hogy az Észak-Kaukázus békésnek tűnjön, ezt az „idilli” képet bolygatták meg a hét végi zavargások.

photo_camera A katonaság a dagesztáni Mahacskalában október 30-án. Fotó: STRINGER/AFP

JOG, SZABÁLY

Angolul beszélő fiatalokat fenyegetett a bulinegyedben egy rendőr, de a Helsinki Bizottság ügyvédje ilyet nem mondhat, „már csak azért sem, mert a kés nem tartozik a rendőr rendszeresített kényszerítő eszközei közé”.

Egy jezsuita pappal és egy evangélikus lelkésszel vitázott az eutanáziáról az ALS betegségben szenvedő Karsai Dániel, aki szerint az eutanázia nem Isten ellen való bűn, de a jezsuita pap szerint, ha elfogadják a megengedő jogszabályt „nagymamák mennek majd a levesbe”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Nem viszi a Kúriára az ügyét Pető Attila, akit egyházi vezetők jelentettek fel zaklatásért: a bíróság szerint háborgatta azokat, akik az őt zaklató pap ügyét kivizsgálták, és nem akartak vele szóba állni, a 444-nek küldött nyilatkozatában azt írta: „ezt a küzdelmet nem a tárgyalótermekben kell megnyernem”.

INDIÁN TÁNC

Nem őslakos a leghíresebb kanadai őslakos: kiderült, hogy az énekesnőként és aktivistaként is sztár Buffy Sainte-Marie egy cseppet sem piapot, hanem angol és olasz – de a piapot álláspont szerint nem ez a lényeg.

photo_camera Buffy Sainte-Marie és két kanadai rendőr Fotó: Chris Bolin/REUTERS

BUNYÓ

Extrém terror: a Fidesz tagja és egyik legfontosabb műsorvezetője évek óta napi rendszerességgel fenyegetőzik veréssel, bántalmazással, végleges eltakarítással. Ha vannak áldozatai, segítenünk kell nekik!

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Zsiga Melinda állami gondozottként három családnál nőtt fel, hányattatott sorsa ellenére kick-boxban kétszeres vb-bronzérmes lett, most a TASZ Szabad-díját is elnyerte: elmesélte, felnőttként mit okoztak neki a gyerekkori traumái, és miért akar állandóan versenyezni.

Helyszíni riport Pesterzsébetről, ahol elmaradt a csoda a mindenszentekkor: az ESMTK a Fehérvár után az MTK skalpját már nem tudta megszerezni.

HALLGATÓLAGOSAN

143. alkalommal is felcsendült a Borízű hang, kijött a Tyúkól 2. része, a Kiment, bejött vendége pedig Szoboszlai Dominik menedzsere, Esterházy Mátyás volt.