A boldogságtól ordítani

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, szokás szerint remek cikkekkel. Például ezzel a néggyel:

Többféle hírlevelünk akad, itt lehet közöttük válogatni, illetve feliratkozni rájuk.

Magyar az ügyészségen

Szerda délelőtt jelentős sajtóérdeklődés mellett sétált be Magyar Péter az ügyészségre, de délután, mikor kisétált onnan, kiderült, hogy ezúttal bizonyítékot nem vitt magával. Viszont elmondása szerint odabenn közölte, hogy szerinte Rogán Antalék meghamisították a Völner-Schadl–ügy nyomozati iratait, illetve hogy birtokában vannak olyan hangfelvételek, melyek ezt bizonyítják, és ezeket a jövő héten viszi majd be az ügyészségnek. Videónk Magyar nyilatkozatáról itt nézhető meg. Magyar rögtönzött sajtótájékoztatója után az ügyészség is közleményt adott ki, négy pontban reagáltak az elhangzottakra.

A történésekre reagált a kormány és a Fidesz is: Rogán minisztériuma szerint „Varga Judit egykori férje a kormányon akar bosszút állni, amiért elhagyta a felesége és elveszítette kormányzati megbízásait”, míg Kocsis Máté szerint Magyar azért vádaskodik, mert elhagyta a felesége és „elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit.”Hogy ez a nyilatkozat milyen további súlyos kérdéseket vetett fel, arról külön is megemlékeztünk. Posztolt Magyarról szerdán Hadházy Ákos is: a független képviselő szerint hiteltelen, ha valaki azonnal önmagát nevezi meg ennek a rendszernek a lebontójaként.

Pénzek

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás

Mennyire készpénzhasználó a magyar, megéri-e a zsebünkben csörgetni az aprót és cihába varrni a nyugdíjat, és persze a legfontosabb: mibe kerül mindez nekünk? A Newsroom podcast legújabb adásában Haász János, a 444 gazdasági újságírója és Argyelán József a Bankmonitor vezető elemzője volt a vendég.



Budadubaj

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Heteken belül nekiesnek Rákosrendezőnek, bontják a védett állomásépületet is a mini-Dubaj kedvéért: a MÁV-lakások bérlőinek 30 napon belül kell kiköltözniük, a rákosrendezői erdőkben lakó hajléktalanoknak is távozniuk kell. Barnamezős városi séta Orbán új millenniumi városrészében: a részletes terveket még nem hozták nyilvánosságra, de a dózer így is elindul heteken belül.

Belpolitikai hír volt még, hogy Karácsony közölte, azután hajlandó kiállni nyilvános vitára, hogy Vitézy és Szentkirályi közül az egyik visszalép a másik javára, hogy a kultúra területén az eddiginél is nagyobb központosítás várható, maroknyi ember kezébe kerülhet minden, és írtunk arról is, hogy hiába állítja Orbán, hogy ez az alaphelyzet, nem Demszky nevezte ki először a bicskei gyermekotthon vezetőjének a pedofil Vásárhelyi Jánost.

És hír volt még, hogy októberi szintre drágul vissza péntekre a benzin, továbbá hogy



a Lakmusz pedig arról írt, hogy kamunak tűnő vietnámi lájkok jelentek meg Varga Judit családon belüli erőszakról szóló Facebook-bejegyzése alatt.

Operasztrájk

Soha nem látott jelenetek zajlottak kedd este az Operaházban: a sztrájkoló zenekar helyett egy órán át egy zongorista kísérte az énekeseket. Utána jött be a zenekar, a tagok SZTRÁJK! feliratos pólóban, mintha punkok lennének. Az egészet személyesen Ókovács főigazgató konferálta fel és ingyen volt a pezsgő.

EU

photo_camera Ursula von der Leyen Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Csütörtökön indul az EU-csúcs, és érdemes lesz követni minket, mivel helyszíni beszámolókkal jelentkezünk a következő két napban. A miniszterelnökök az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokról, a gázai helyzetről, az Unió bővítéséről és az európai gazdák követeléseiről is tárgyal Brüsszelben. Az EP-választásra készülő politikusok nyugodtabb ülésre készülnek, ami a várakozások szerint ezúttal nem Orbánról fog szólni.

Felvezetőként írtunk arról, hogy az Európai Bizottság legújabb javaslata szerint megreformálná az Európai Tanács döntéshozatalát. A javaslatról Vera Jourovát, a Bizottság alelnökét kérdeztük Brüsszelben, aki elmondta, hogy nagyon egyenlőtlen, ahogy 3 és fél millió Fidesz-szavazó blokkolja a 460 millió ember életéről szóló döntéseket.

Boldogság

photo_camera Egy boldog ország

A mértékadó globális boldogságkutatás szerint a mi régiónk lassan felzárkózik a legboldogabb országok élmezőnyéhez. A magyarok is egyre boldogabbak, viszont aggasztóan nagy a szakadék a derűs fiatalok és a bús nyugdíjasok közt.



Világ

Vannak bőven egy új örmény–azeri háború kirobbanása felé mutató fejlemények, emiatt pedig Jereván már Európában keresne magának szövetségeseket, és előfordulhat, hogy akár falvakat is át kell engedjenek az azerieknek.

Írtunk arról is, hogy megkezdődött a legnagyobb európai NATO-bázis építése Romániában, hogy Trump most éppen arról beszélt, hogy addig nem lépne ki a szervezetből, amíg az európaiak rendesen fizetnek, hogy újabb NATO-tagállamban merült fel NATO-katonák Ukrajnába küldése, és hogy lezuhant egy F-16-os vadászgép Görögországban.

És hír volt még, hogy

Színház

photo_camera Fotó: Piti Marcell/Budapest Bábszínház

Boszorkányság és igazi varázslat a Bábszínházban: Hegymegi Máté lassan felépülő rendezése a hatalom lélekrajzát skicceli fel, az elmét eluraló paranoiát, ami mindenkiben az ellenséget keresi, és már előre elnyomná a lázadás lehetőségét.