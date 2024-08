Hétvégi olvasnivalók kínai hitelekről, tömegközlekedés hiányáról és kultúrharcokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása az elmúlt (szokottnál rövidebb) hét legfontosabb-érdekesebb cikkeinek gyűjteményével. Többféle hírlevelünk létezik, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Szombat reggel arról írtunk, hogy Deutsch Tamás testvérét, Deutsch Pétert egy évvel az atlétikai vb előtt váltották le a szervező cég éléről. Az utolsó előtti munkanapján kötött egy gyanús szerződést, ami miatt nyomozás indult. A rendőrség ejtette volna az ügyet, az Integritás Hatóság keményen közbelépett. Mindezek ellenére lovagkeresztet kapott a teljesítményéért.

Csonka hét ide vagy oda, bőven voltak fontos belpolitikai történések a héten: kilépett például a Fideszből Győrffy Balázs EP-képviselő, mert ittas állapotban bántalmazott egy nőt, és vádat emeltek Molnár Zsolt, Horváth Csaba, Tóth Csaba és Baja Ferenc ellen a zuglói és az újbudai parkolási rendszer ügyében. Írtunk arról is, hogy példátlan helyzet állhat elő Óbudán a letartóztatott polgármester miatt, és bemutattuk, hogy az ügyészség szerint a rendőrség, ami azt se tudta kideríteni, hogy Bede Zsolt áll a Vadhajtások mögött, mindent jól csinált. Emellett volt kormányinfó, ott voltunk, és kérdeztünk is.

Írtunk arról, hogy a magyar kormány ugyan hétpecsétes titokként őrzi a kínai hitelek részleteit, de az afrikai országok példájából azonban kiderül: Kína trükkös, titkolózó hitelező, és ez felvet néhány kérdést a magyar hitelfelvételeket illetően is. A magyar gazdasággal kapcsolatban írtunk arról, hogy a minimálbér ügyében nagyot akart mondani Nagy Márton, de a belengetett céllal látványosan nem vállalta túl magát, és hogy 500 milliárdos gondot okoz az államnak a Nagy által azonosított „fogyasztást gátló óvatossági motívum”, valamint hogy Mészáros Lőrinc cége is segített megválni a Sándor-palota régi autóitól.

photo_camera Megérkezés Tornakápolnára Fotó: Molnár Kristóf/444

És elmentünk Tornakápolnára, a négy magyar település egyikére, ahol semmiféle tömegközlekedés nem érhető el, hogy megnézzük, hogyan lehet így boldogulni.

photo_camera Kárpátaljai menekültek kilakoltatása Kocson, 2024. augusztus 21. Fotó: Kaufmann Balázs/444

Augusztus 21-től vált hatályossá az a kormányrendelet, ami alapján csak „Ukrajna katonai műveletekkel közvetlenül érintett közigazgatási egységeit” érintő területről érkezők lesznek jogosultak lakhatási támogatásra. Emiatt itthon több ezer kárpátaljai kerülhet utcára. Szerdán a Komárom-Esztergom megyei Kocson 120 nőt és gyereket tettek ki azért, mert a szállásadójuk többé nem kap pénzt az államtól.

Aznap videóriportban foglaltuk össze a történéseket, másnap pedig arról írtunk, hogy a döntés négy-ötezer embert érint, főleg gyerekeket, de kiskorú szülők is akadnak köztük. Volt, aki megoldotta valahogy, mások hazamentek. Akiknek ez nem opció, azokra hajléktalanság várhat. A Helsinki Bizottság pedig pénteken blogján mutatta be, hogy mi lett egyelőre a 120 utcára tett kárpátaljai anya és gyerek sorsa.



Kultúrharc

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Teligázzal ment neki a szlovák kormány a kultúrának, miután konteós-szélsőjobbos figuráké lett az irányítás. A kultúrharcot a NER is exportálta, leuralták a magyar kisebbséget, most orbanizálódástól tart a szlovák értelmiség. Interjú a tiltakozásokat indító Németh Ilona szlovákiai magyar művésszel, aki ellen a rendőrség is nyomoz.

A világ

photo_camera Fotó: YAN DOBRONOSOV/AFP

Pénteken friss frontjelentésekkel jelentkeztünk az orosz-ukrán háborúból, ami mindenki meglepetésére immár kétirányú lett: egyelőre úgy áll a dolog, hogy az oroszok képtelenek megállítani az ukránokat Kurszknál, de közben az ukránok helyzete egyre válságosabb a donbaszi fronton.

A hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó sztorija a nemzetközi sajtóban az olasz partoknál eltűnt luxusjacht története volt: írtunk arról, hogy a brit techmágnást, aki meghalt a balesetben nemrég mentették fel Amerikában csalás vádja alól, védőivel és más perbéli segítőivel hajózott az olasz partoknál, amikor hétfőn éjjel lecsapott egy vihar, és bemutattuk azt is, ahogy összerakták az elsüllyedt jacht utolsó, végzetes 16 percét.

Tenisz és dopping

photo_camera Jannik Sinner 2024 januárjában, miután megnyerte az Ausztrál Opent Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Írtunk arról is, hogy a világranglistát vezető olasz teniszezőnek, Jannik Sinnernek kétszer is tiltott szert találtak a szervezetében, de sikerült kimagyaráznia azzal, hogy csak a fizioterapeutája kezéről került bele.

Podcast

photo_camera Tyúkól #23 Illusztráció: Kiss Bence/444

Miután a brit dalszerző-énekes Charli XCX kiadta „Brat” című hatodik stúdióalbumát, rajongói azonnal bratként kezdtek hivatkozni magukra, és olyan virális mémekké változtatták az album artworkjét, hogy mostanra az egész közösségi média egyetlen óriási bratviccnek tűnik. A Tyúkól legutóbbi epizódjában arról volt szó, hogy a koszos lime-zöld szín és az Arial Narrow betűtípus nem állt meg az internetnél, a popkultúra és az aktuálpolitika meghatározó vizuális eleme lett.

Három podcasttal jelentkezett a Qubit is a héten a 8. Qubit Live-on elhangzott előadásokat bemutatva. Ezekről van szó: