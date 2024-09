Kongresszus, ügyelet, terror

Vidám, őszies reggelt kívánok! Ez a 444 napindító hírlevele (és nem az egyetlen), benne a hétvége fontosabb anyagaival.

POLITIKA

Megújulás vagy halál? Mi vár az MSZP-re szavazók nélkül? Számos politikusa ellen vádat emeltek korrupció miatt. A küldöttek szerint lendületben van a párt, csak még nem sikerült elérniük a 3-4 millió szociáldemokratát. Az MSZP kongresszusán jártunk.

Nem várt, hirtelen állapotromlás után meghalt Karsai Dániel: a jogásznál két éve diagnosztizálták az ALS nevű betegséget, haláláig az eutanázia jogáért küzdött. Élete utolsó posztjában Orbán Balázsról írt. Gulyás Gergely – aki korábban jobbulást kívánt neki – azt írta, Karsai az emberi méltóság kiemelkedő képviselője volt. Karsai tiszteletére emlékdíjat alapít a Magyar Orvosi Kamara.

Kohán Mátyás szerint hozzá hasonlóan az ország jelentős része értette, mit akart Orbán Balázs mondani, Rácz András szerint viszont Kohánnak „legalább az alapokat helyesen meg kellene tanulni.”

Magyar Péter azt mondta, hajlandó lemondani a mentelmi jogáról, ha a Fidesz megszavazza a csatlakozást az Európai Ügyészséghez. Eközben tiszás kép miatt magyarázkodik Marco Rossi: EP-képviselők fotózkodtak a szövetségi kapitánnyal, aki azt állítja, nem járult hozzá a kép közléséhez.

Orbán Viktor Csehországba utazott, hogy személyesen köszöntse fel Miloš Zeman korábbi cseh köztársasági elnököt.

Balog Zoltán szerint a kegyelmi ügy egy lezárt történet.

A fővárosi politika a hétvégén Vitézy Dávid Facebook-oldalán zajlott.

Fürjes Balázs: Nem volt még egyetlen olimpia, amit népszavazás előzött volna meg.

Hidvéghi Balázs váltja a miniszterelnökségen a nőverő Győrffy Balázst váltó Dömötör Csabát.

Gyurcsány szerint Gyurcsány alatt jobb volt.

GAZDASÁG

Saját orvosi ügyeletet szervez a XVI. kerület öntörvényű fideszes polgármestere: kertvárosi Sürgős Ellátásnak hívják majd, mert ügyeletnek nem hívhatják. (Indoklás.)

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Így áll a mindennapos testnevelés: mínusz 3000 diáksportoló, mínusz négy iskolai uszoda.

UKRAJNA

Így áll a front 31 hónappal a háború kezdete után. A háború miatt több mint 6 millióan hagyták el Ukrajnát, az ő jövőjüket egyelőre kérdőjelek sora övezi. Kárpátaljáról is sokan jöttek el a háború miatt, de sok belső menekült is érkezett. A TEFI-podcastben Kovály Katalin geográfussal beszélgettünk az ukrajnai migráció trendjeiről és következményeiről.

Szergej Lavrov óva intette a Nyugatot, hogy megpróbáljon a „győzelemig küzdeni egy atomhatalommal”, szerinte a jelenlegi angolszász stratégák azt remélik, hogy „az illegitim neonáci kijevi rezsim segítségével legyőzik Oroszországot”.

Kórházat lőttek az oroszok Szumiban, legalább nyolcan meghaltak.

KÜLFÖLD

Benjámin Netanjahu szerint történelmi fordulópontot jelent, hogy az izraeli hadsereg megölte a Hezbollah vezetőjét, sőt annak lehetséges utódját is. A légitársaságok az izraeli és a libanoni légtér elkerülését tanácsolják.

photo_camera Az utolsó tévébeszéd idején készült felvétel Naszrallahról Fotó: -/AFP

Donald Trump szerint Kamala Harris „fogyatékos” és „mentálisan sérült”, az amerikai bevándorlók pedig „hidegvérű gyilkosok”, „szörnyetegek” és „aljas állatok”.

Elhatárolódott a pápa szavaitól a belga katolikus egyetem, miután Ferenc beszédet mondott az intézményben: a nők egyházban betöltött szerepéről kérdezték, de a válasz úgy sikerült, hogy az egyetem közleményt adott ki és sorban háborodtak fel diákok és oktatók egyaránt.

A vártnál nagyobbat nyerhet a Szabadságpárt Ausztriában.

Boris Johnson 2021-ben már azon volt, hogy betörnek egy holland raktárba vakcinákért.

Egymás után zárnak be a legendás berlini klubok.

KULTÚRA

Pogány Induló nem akar a hazai fűlegalizáció szószólója lenni: egy államilag támogatott rendezvényen a 19 éves rappernek kellett volna vitatkoznia egy kormányközeli intézet szakértőjével a füvezésről.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A kis hazug című regény szereplője, a 15 éves Lisa szexuális erőszakkal vádol meg egy ártatlan férfit,de öt évvel később úgy dönt, elmondja az igazságot, és új ügyvédet választ. Az ő szemszögén keresztül láttatja a történetet első regényében Pascale Robert-Diard, a Le Monde bírósági tudósítója. Kételyről, feminizmusról és a Pélicot-ügyről is beszélgettünk vele.

A Jeti Mozi bemutatta Reszeli-Soós András rövid dokumentumfilmjét, ami egy kémiatanár küzdelmeit mutatja be, hogy a hivatása mellett elfogadják a hobbiját, hogy drag queenként lép fel.

Elveszíteni a nemet mondás képességét, megtalálni, ami még a színháznál is fontosabb, eljutni oda, ahol a színház még ma is ünnep – ezekről beszélgettünk Pálos Hannával, akinek a színdarabját is megnéztük.