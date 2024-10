A TV2 tulaja venné meg a legnagyobb lengyel tévét a helyi sajtó szerint, Varsóban burkolt orosz befolyástól tartanak

Az egy évvel ezelőtti lengyel választásokkal együtt Kaczyński, a jobboldali PiS elnöke elvesztette a nagynyomású propagandacsőként használt köztévéjét is, amin addig kézivezérléssel tudták közvetíteni a párt üzeneteit. Ez nem maradhatott így. Jarosław Kaczyński nem sokkal a választások után már arról beszélt, hogy a jobboldalnak szüksége van egy saját nagy televízióra.

Az erőforrások átcsoportosítása már megkezdődött, de az események csak most fognak felpörögni igazán. A két legnagyobb lengyel kereskedelmi tévé körül egyszerre indult be az elmúlt hetekben a kavarás.

Az egyiknél a tulajdonos, az egyik leggazdagabb lengyel láthatólag teljesen elvesztette az irányítást, és már az is kétséges, hogy mennyire van a szellemi képességei birtokában.

Öröksége körül fiai és az új feleség között zajlik a háború, amibe a politikának is jócskán beleér a keze. A másik nagy médiacsoport megszerzése ugyanakkor még nagyobb fogás lenne, hiszen ott konkrétan a legnagyobb nézettségű médiavállalatról van szó.

Lengyel sajtóértesülések szerint ehhez most magyar segítséget vennének igénybe: a magyar TV2-t említik a lehetséges vevők között. Ezt ugyanakkor az Orbánnal szemben álló lengyel kormány jelentős nemzetbiztonsági kockázatként kezeli, az esetleges magyar felvásárlás mögött ugyanis a NER jó moszkvai kapcsolatai miatt orosz befolyási kísérlettől is tartanak.

Kell egy tévé (na jó, nem egy kell)

2023 végéig a lengyel köztévé, a TVP, hasonló szerepet játszott a PiS számára, mint az MTV a Fidesznek. Ezt a választások után a köztévé hirtelen őszinteségi rohamot kapó műsorvezetője új pentito szerepében egy mondatban úgy foglalta össze, hogy durvább propagandát toltak, mint az állami tévé a hetvenes években. Ehhez persze nem volt szükség bennfentes információkra, hogy bárki lássa, aki akarja: a köztévé az elmúlt években hol LMBTQ-inváziót vizonált ellenzéki győzelem esetére, hol hamis fotók bevetésével nácizták Donald Tusk nagyapját, máskor Tuskot ugyanilyen könnyedséggel orosz ügynöknek bélyegezték.

photo_camera Tusk-Lucifer ördögszarvnak látszó háttérrel a TVP adásában Fotó: Twitter.com/TVP.info

Az állami propaganda ugyan folyamatosan mobilizálni tudta a PiS keménymagját, de a szélesebb közvéleményből ezzel új támogatókat nem lehetett megnyerni. Miután a Tusk-vezette Polgári Platform a tavaly októberi választások után egy 11 pártból álló koalíciót vezetve kormányra került, némi jogi trükközéssel egy hét alatt eltávolították a közmédia pártkatonákból álló előző vezetését. Az emiatt a tévészékháznál tiltakozók között ugyan megjelent Kaczyński is, de a jobboldali ellenforradalom elmaradt, és a PiS elvesztette legfontosabb médiafelületét.

A lengyel médiaszíntér a kormánytól független nagy lapokkal és csatornákkal még a PiS hétéves kormányzása alatt is jóval sokszínűbb volt a magyarnál. Ez nemcsak a kormánykritikus sajtó elérésében jelent meg, a jobboldali színtéren sem kizárólag a pártkommunikációs panelek nálunk megszokott ismételgetése volt jellemző, önálló vélemények is sokkal inkább meg tudtak jelenni.

Az “ellenzéki médiafölény” toposza ugyanakkor a PiS vezetésében is élénken tartotta magát. A lengyel jobboldal elsősorban a külföldi tulajdonú, mindenekelőtt a német kézben lévő médiaholdingokat tekintette ellenfélnek, akikkel szemben a kulturális kormányzat többször is meghirdette a “repolonizációt”, vagyis a lengyel médiatulajdonosi arány növelését.

photo_camera Jarosław Kaczyński a TVP székházában Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Ezt szolgálta volna az a 2021-es törvény, amit a közvélemény csak “lex TVN”-ként emlegetett. A törvény ugyanis, mely az EU-n kívül bejegyzett vállalatok részesedését akarta a médiapiacon korlátozni, leginkább a legnagyobb kereskedelmi tévé, az amerikai Warner kezében lévő TVN tulajdoni viszonyainak átalakítására irányult. Hogy ez végül nem sikerült, az az egyébként PiS által jelölt Andrzej Duda lengyel elnökön múlt, aki nem volt hajlandó aláírni a Szejmben már megszavazott törvénycsomagot. A közkeletű nézet szerint Duda egyenesen Biden elnök nyomására állt el a szignálástól.

Ez a TVN az, amit a hírek szerint a PiS most magyar segítséggel szeretne újra megszerezni.

Míg három éve erőből, törvényváltoztatással szerettek volna házon belülre kerülni, sajtóinformációk szerint most a tulajdonos pénzügyi problémáit használnák ki. Augusztusban a brit Financial Times írt először arról, hogy az időközben a Discovery-vel egyesülő Warner Media globális nehézségei miatt (a cég részvényei két és fél év alatt 70 százalékot estek) a lengyel TVN-től is megválna.

Mostanra három komolyabb érdeklődő maradt a Newsweek lengyel kiadása szerint. Egy meg nem nevezett amerikai műsorszolgáltató és a 2021-ben a leggazdagabb kelet-közép-európaiként helikopterbalesetben meghalt cseh Kellner által alapított, Hollandiában bejegyzett PFF mellett a lap információi szerint a harmadik ajánlattétel a magyar TV2 tulajdonosától, Vida Józseftől érkezett.