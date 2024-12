Négy dolog, amit nagyon benéztek Orbánék 2024-ben

Az Orbán-kormány rendkívül optimistán vágott neki a 2024-es évnek: elrugaszkodásról, felpattanásról, költekező lakosságról, szárnyaló GDP-ről szólt a fáma, végül újabb technikai recesszióval, csalódást keltő makrogazdasággal és komoly fiskális kihívásokkal kellett szembenéznie a kabinetnek. Ebben az évben gyakorlatilag a kormányzati várakozások szöges ellentéte valósult meg, miközben ez alakulhatott volna másként is, mindössze felelősebb és konzervatívabb tervezésnek kellett volna végbemennie. Például kulcsmomentum lehetett volna a történetben, ha a következő évi költségvetéseket nem nyár elején rakják össze és fogadják el. Ez már önmagában a tervezési hiba elég nagy kockázatát hordozza magában, főleg olyan bizonytalan időszakokban, mint amilyen a jelenlegi.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Bár tény az is, hogy idén is hiába hagyták év végére a költségvetés benyújtását és elfogadását, némiképp ugyanúgy áll a következő évhez, mint tette azt az ideivel: buzgó optimizmus övezi a várakozásaikat. Fantasztikus évről, lendületes növekedésről, pörgő gazdaságról álmodoznak ismét, miközben sem az EU, sem az OECD nem látja azt a nagy magyar gazdasági csodát, amit Orbánék vizionálnak.

Visszakanyarodva 2024-hez, amikor Orbán Viktorék 2023 nyarán megálmodták 2024-et, néhány dolgot nagyon

félrenéztek,

elszámoltak,

nem gondoltak.

1. A gazdasági növekedés

2024 egy dolog miatt mindenképpen rendkívüli év volt: a kormány már az év első hónapjában felismerte, hogy nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt várták volna, ezért már tavasszal a tettek mezejére léptek. Ez több intézkedést is jelentett: módosították az éves hiánycélt növelve a költekezés mozgásterét, megszorításokat kiigazító lépéseket jelentettek be, röviddel ezután pedig nyilvánosan is elismerték, hogy semmi nem lesz a 4 százalékos gazdasági növekedésből. Májusban már csak 2,5 százalékos bővülést tartottak elérhetőnek.

Pár hónap után a második negyedéves GDP-adatok ismeretében újra revideálták az álláspontjukat, és július végén 1,5-2 százalékos növekedést tartottak reálisnak. Majd, ahogy megismerhettük a harmadik negyedéves pocsék GDP-statisztikát, kénytelenek voltak 0,8 százalékra csökkenteni az előrejelzésüket. Vagyis elviekben a kiszámíthatóságot szolgáló tavaly nyári költségvetés egy fő pillére ment félre, de nagyon.