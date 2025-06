Fidesszencia: putyinizálódás Putyinnál is gyorsabban

Itt van a NER történéseit, legsúlyosabb döntéseit, legviccesebb pillanatait összefoglaló havi sorozatunk, a Fidesszencia májusi része.

Előzetesként: a szabad nyilvánosság ellehetetlenítése, HARCOSOK, náci posztot megosztó fideszes képviselő, Orbán legbénább külpolitikai hibája és az ebédszünetben beugró Tung tung tung tung sahur.

A januári cikk itt, a februári itt, a márciusi itt, az áprilisi itt olvasható.

Törvény orosz mintára

A húsvéti ünnepek után úgy tűnt, a Fideszben szőnyeg alá söpörték a nagytakarítást, amit a miniszterelnök tél végén megrendelt. Aztán jött Halász János fideszes országgyűlési képviselő, és benyújtotta A közélet átláthatóságáról címet viselő törvénytervezetet, amivel a kormány el akarja lehetetleníteni azokat az újságokat és civil szervezeteket, amik szerintük úgymond veszélyeztetik az ország szuverenitását. Ezeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata után a kormány jóváhagyásával pénzügyi bírsággal, az 1 százalékos támogatások elvételével, akár még betiltással is szankcionálhatják. A feketelistát Lánczi Tamásék már legalább egy éve gyűjtik.

photo_camera Halász János Fotó: Kristóf Balázs/444

„A közélet átláthatóságáról szóló törvénynek valóban van egy olyan aspektusa, amit sok magyarországi médiafelület magára értelmez. Ezt alappal teszi. Ilyen például a Telex, ilyen a 444, de akár a Partizán is ilyen lehet” – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, mielőtt a parlamentben elkezdődött a „vita” az említett törvényjavaslatról. Kocsis Máté szerint az érintett három szerkesztőség az, amit külföldről finanszíroznak, ezért amikor külföldi finanszírozásról hallanak, „izgatottá válnak”.

Érdemes világosan beszélni: ez valójában nem a „külföldről” szól, hanem a kritikus hangok elfojtásáról. Ezt alátámasztandó szigorítottak még egyet a tervezeten, már az idén felajánlott 1 százalékos adományokat is elvennék a feketelistás szervezetektől, noha alapból ezt csak a jövő évtől akarták. Egyébként Putyinnak is vagy tíz évig tartott az ügynöktörvény elfogadása után az, amit a magyar kormány lenyomna most egyben.

Az Európai Bizottság arra kérte a kormányt, hogy vonja vissza a törvényjavaslatot, ugyanis ha azt a jelenlegi formájában fogadják el, az az uniós alapelvek súlyos megsértését jelentené. Ha megszavazza a parlament, a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket. A kormány erre újra eljátszotta, amit Svédország NATO-csatlakozása esetén, hogy sajnos nem tudják visszavonni a törvényt, mert nem ők adták be (hanem a később csatlakozókkal együtt most 115 Fidesz-képviselő.) Az EU a súlyosabb lépésekkel vár.

photo_camera Kocsis Máté

A törvény ellen rengetegen szólaltak fel, tüntetést is tartottak, mi pedig öt független szerkesztőséggel közös műsorban álltunk ki. Ja, és befejeztük a nemzeti szuverenitás ellen irányuló támadásokat, a korábbi, nagy port kavaró cikkeink, leleplezéseink és videóink NER-kompatibilis címeket kaptak.

Ha már Szuverenitásvédelmi Hivatal, Láncziék nem jelentek meg az Átlátszó által indított per első tárgyalásán. Azért perelték be a hivatalt, mert bizonyíték nélkül terjesztette róluk, hogy kémkednek, külföldi nyomásgyakorló hálózat tagjai, híreket hamisítanak, hírszerzési tevékenységet folytatnak, amerikai szerverekre töltenek fel magyar dokumentumokat, miattuk nem jönnek az uniós pénzek. A hivatalt ugyanaz az ügyvédi iroda képviselte, amely azt az alapítványt, ahová átcsatornáznák az szja-felajánlásokat.

„A klub első szabálya: senkinek egy szót se a klubról"

Három hónappal azután, hogy Orbán meghirdette, a lázadást megnyertük, és a történelem főutcáján vagyunk, ismét lázadásra és ellenállásra szólított: látványos műsor keretében jelentette be a kormány a legújabb projektjét, a Harcosok Klubját, ami tulajdonképpen a kormány on- és offline választási hadserege lenne. A tagok az interneten és minden választókerületben aktivizálják magukat, és megpróbálják a visszájára fordítani a Fidesz számára aggasztó politikai folyamatokat, a ……. FACEBOOKON!!

Januárig elvileg százezer harcost toboroznak, hogy a digitális térben is a Fidesz legyen a legerősebb. A BOK-csarnokban tartott rendezvényen a miniszterelnök előtt politikusok és influenszerek beszédei tüzelték a párt által összerántott közönséget. Régebben talán fennakadtunk volna azon, hogy mégiscsak a szerepek összekeverése, hogy Bohár Dániel és Szijjártó Péter felváltva szólalnak fel, de ebben a keretben mindez teljesen logikus volt. A Harcosok Klubja-megközelítés szerint végső soron mindenki csak egy felvillanó arc a futószalagon gyártott shortvideókban és posztokban, az pedig mindegy is, hogy egy állami intézményt irányít, vagy csak szeret a kamerába beszélni, a lényeg, hogy megfogja az emberek figyelmét.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A HK-hoz meghívásos alapon lehet csatlakozni, legalábbis ezt mondta Menczer Tamás. De még így is rengeteg a kérdőjel, ezért sokan már most ezeket a harcosokat vélik felfedezni a közösségi médiában kommentelgetők közt. Mások egyenesen a Harcosok Kódexét posztolgatják, de azzal a dokumentummal van némi bökkenő.

Ahogy azt Plankó Gergő is írta véleménycikkében, Orbán beszédéből, a körítésből és a harcra buzdító felhívásból egyértelmű volt, hogy a politikai veszélyt érzékeli a miniszterelnök. De arra is utalnak jelek, hogy a Fidesz által kínált politikai termék esetében most már nem a csomagolással van baj - az óriási GYOPÁROS ALPÁR felirat azért nagyon menő volt –, hanem a termékkel magával.

Ezen az sem segített, hogy egy elítélt ivádi pedofil is ott ült a hevesi fideszesekkel a gyűlésen. Megírtuk, hogy Horváth László drogügyi kormánybiztos és hevesi országgyűlési képviselő közös képet posztolt S. Tamás Györggyel, az elítélt férfival. Erre Ivády Zsolt ivádi polgármester kilépett a Fideszből – megbotlott a sikerhez tartó úton –, Horváth pedig bejelentette, hogy a férfit kitette a párt önkéntesei közül. Az ügy után a polgármester szó szerint eltűnt a faluból. Az már tényleg csak a nonpluszultra, hogy a pár napja náci posztot megosztó keszthelyi fideszes képviselő is ott ült a Harcosok Klubjában.

Új rovat: a hónap embere

Ha már náci posztok, a hónap embere díjat egyértelműen az egri fideszes, dr. Rák Sándorné kapja. A kormánypárti képviselő olyan facebookos bejegyzést osztott meg, ami szó szerint „judeo-bolsevik, genetikailag prediszponált magyarellenes, rasszista tömegyilkosnak” nevezte a DK-s Dobrev Klárát. A genetikai alapon rasszista, náci hangulatú poszt pusztán azért gyalázta az ellenzéki politikust ilyen durva szavakkal, mert a szerzője azt feltételezte, hogy Dobrev egyik nagyapja zsidó származású volt.

Rák egy igen furcsa Facebook-posztban kért bocsánatot, azt írta: „a megosztáskor nem fordítottam kellő figyelmet a bejegyzés tartalmára, tehát nem olvastam el azt figyelmesen. Most, hogy elolvastam, hangsúlyozom, a poszt tartalmával én sem értek egyet!"

A bocsánatkérés ellenére Rákot leváltották a bizottsági elnöki pozíciójáról, a testület ugyanakkor nem határolódott el tőle.

Kémháború

Az eddig sem túl fényes viszony Magyarország és Ukrajna között a májusban kirobbant kémháborúval csak tovább romlott. Először is az elhárításért is felelős Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azt állította, lelepleztek egy magyar katonai hírszerzésiügynök-hálózatot, amelynek tagjai Kárpátalján tevékenykedtek. Két embert őrizetbe is vettek. Az SZBU szerint a hálózat feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön Kárpátalja katonai biztonságáról, felderítse a térség földi és légvédelmi rendszerének sebezhető pontjait, valamint tanulmányozza a helyi lakosság társadalmi-politikai nézeteit. Különösen azt, hogy milyen viselkedési forgatókönyveket követnének, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Rácz András szerint egyetlen logikus magyarázat van arra, miért gyűjtött a magyar hírszerzés információkat az ukrán légvédelemről – mégpedig Oroszország.

Ezek után „Magyarország kiutasított két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről” – közölte Szijjártó Péter. Ennek részeként TEK-esek szedtek ki az autójából egy férfit a Ferenciek terén, amiről a magyar kormány hivatalos oldalán tettek közzé videót. Az egyik kiutasított diplomata hírszerzési célpontja a Telex információi szerint egyházi vonalon az az orosz Hilarion metropolita volt, aki Putyin hű kiszolgálójának, Kirill moszkvai pátriárkának a jobbkeze, bizalmi embere.

photo_camera Az Ukrán Biztonsági Szolgálat felvételén a kémkedéssel vádolt férfi

A kémháború kirobbanása után a magyar belpolitika gyorsan ráfordult a témára. A kormánypárti kommunikációban megjelent a narratíva, hogy a Tisza Párt – Magyar Péter vezetésével – összejátszik az ukrán titkosszolgálattal, sőt az ukrán állam felhasználja a pártot arra, hogy lejárassa Magyarországot. Az időzítés érdekessége, hogy a Tisza nem sokkal korábban közzétett egy 2023-as felvételt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterről, aki azt mondta, átállunk a háborúhoz vezető út nulladik fázisára.

A történetbe új szereplők is beléptek: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése után közölte, újabb ukrán kémeket azonosítottak a nemzetbiztonsági szolgálatok, egyikük Tseber Roland, aki az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje, és akivel Magyar Péter a tavaly júliusi ukrajnai látogatásán találkozott. Magyar szerint ha a hazai szolgálatok tényleg tudtak arról, hogy Tseber ukrán kém, akkor arról értesíteniük kellett volna őt mint EP-képviselőt, mielőtt találkozik vele, de ez nem történt meg.

A Tisza Párt másik arcát, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is az állítólagos „ukrán titkosszolgálati kapcsolatai” miatt támadja a kormánypárt. A Honvédelmi Minisztérium szerint Ruszin-Szendi vezérkari főnökként a NATO-üléseken rendszeresen Ukrajna-barát álláspontot képviselt, és Szlava Ukrajinyi felkiáltással fejezte be beszédeit, miközben a hivatalos jelentéseiben ennek az ellenkezőjét tüntette fel. Felmerült az a gyanú is, hogy szoros kapcsolatot ápolt az ukrán titkosszolgálattal, illetve a kémkedéssel vádolt ukrán állampolgárokkal. Magyar szerint egyenesen le is akarják tartóztatni Ruszin-Szendit, hamis politikai propagandacélokból, koholt vádak alapján.

photo_camera A TEK a Ferenciek terén

További külügyek

A hónap végén tartották az elnökválasztás második fordulóját Romániában, előtte Orbán Viktor a legbénább külpolitikai hibáját követte el. Miután az első forduló után Tihanyban sorsközösségről, összefogásról és együttműködésről beszélve gyakorlatilag a politikai karrierjét ocsmány magyarellenes akciókkal indító George Simion mellé állt, érthető módon felbolydult a magyarországi és az erdélyi közvélemény is.

Az RMDSZ tiltakozott, Orbán és a monopolhelyzetben lévő romániai magyar pártot vezető Kelemen Hunor egyeztetni voltak kénytelenek a kedélyek hűtése érdekében, a legokosabbat pedig Markó Béla mondta. Markó, aki maga is sokáig vezette az RMDSZ-t, úgy fogalmazott, Orbánnak „jobb lett volna csendben maradnia”. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint mindent jól csináltak a választással kapcsolatban, és jól tették, hogy nem avatkoztak bele. Orbán végül gratulált Nicușor Dan megválasztott román elnöknek.

photo_camera Simion és Orbán Illusztráció: Kiss Bence/444

További híreink:

Voks

Még zajlik a Voks2025 kampánya, ez ugye az a véleménynyilvánító szavazásnak nevezett kezdeményezés, amelyben a magyar kormány azt kérdezi a magyar választópolgároktól, akarják-e, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy leuralná vele a politikai közbeszédet a kormány. Noha április közepén már kézbesítették a „szavazólapokat”, Orbán Viktor múlt héten, hat hét elteltével még csak azt tudta bejelenteni, hogy beérkezett egymillió „szavazat” (az eddigi utolsó, idén januárban zárult „nemzeti konzultáció” hét hete alatt nagyjából 1,35 millióan nyilvánítottak véleményt, és már az is az érdektelenségbe fulladt akciók egyike volt). A fideszes politikusok korábban ellopott szavazólapokkal is magyarázták a kudarcot, a Voks2025-öt propagálták a közmédián meccsközvetítés közben és máskor is, valamint az oltásregisztrációs emailcímeken, de a biztonság kedvéért a horgászokat és a látássérült embereket is ezzel spamelték.

Sőt a Mexikói úti háborús pszichózisnak is kihívója akadt, a Szentendrei úton egy ház tűzfalán nyolc plakáthelyből hatot tölt ki a témába vágó „hirdetmény”. Emellett az általános kormányzati ügyfélvonalat is hívhatóvá tették az „ellopott” szavazólapok ügyében, és az online szavazás lehetőségét is bevezették. A kampányhoz kapcsolódik, hogy a kormány ráírja a rezsiszámlára, mennyivel kellene többet fizetni, ha nem vennénk orosz gázt, a kormánymédia meg már ott tart, hogy szabotázs, ha valakinek más a véleménye.

Ennek megfelelő volt Orbán május 30-ai Kossuth rádiós interjúja, az unokázós csalásoktól a nyugdíjasok lenullázásáig jóformán mindent az ukránok nyakába varrt. Összesen 25-ször mondta ki az ország és a nép nevét.

Lázadó KDNP és szerencsés (ál)civil szervezetek

Két nagy KDNP-s lemondás is volt májusban. Először Gaal Gergely, a párt Pest megyei elnökségi tagja jelentette be a lemondását, mégpedig Semjén Zsolt stílusa miatt. Az erről szóló videóban azzal indokolta a lépést, hogy nem lenne hiteles a részéről továbbra is kitartani egy olyan vezetőség mellett, „amelynek megláttam legrosszabb arcát, és a saját bőrömön tapasztaltam meg a hiteltelenségét és a torzulását”.

Gaal arról is beszélt, hogy az országos elnökség legutóbbi ülésén felkérdezte Semjén Zsolt pártelnököt, hogy a mostani kampányban a KDNP tervez-e önálló stílussal, karakterrel, témákkal részt venni. Szerinte így több szavazóhoz tudnának elérni. Gaal szerint a pártelnök erre „megdöbbentően indulatosan, magából kikelve, kontrollt vesztve” személyes vagdalkozásba kezdett. Bayer Zsolt megmondóember azonnal meg is mondta a magáét Gaalról.

Aztán robbant a bomba: a KDNP-s sümegi alpolgármester, Kalotay Kristóf is lemondott. Ezt azzal magyarázta, hogy egy bizonyos „erkölcsi határvonalat” már nem akar átlépni, ezért feljelentést tesz, miközben a fideszes vezetésű önkormányzat ügyei miatt már több nyomozás indult.

A lemondások nyomán emlékeztettünk rá, hogy országgyűlési választáson önállóan 2002-ben indult utoljára a KDNP, egyéni jelöltjei is Fidesz–KDNP-sként futnak, és a KDNP-s jelölteket ugyanúgy Orbán Viktor választja ki, mint a fideszeseket. „Még a látszatra sem adnak. A választókerületi elnököket, vagyis jó eséllyel a párt országgyűlési képviselőjelöltjeit maga Orbán Viktor nevezi ki” – írtuk e különös szervezet múltját és jelenét átvilágító cikkünkben.

Kijöttek továbbá a Miniszterelnökség által meghirdetett Városi Civil Alap pályázat eredményei is, és hogy, hogy nem, a győztesek jelentős része Fideszhez köthető álcivil szervezet lett. A kormány azután indította be ezt a rendszert, hogy 2021-ben kidobott az ablakon 77 milliárd forintot. Azért mondtak le a Norvégia, Izland és Liechtenstein által finanszírozott – a közös uniós piac megnyitása miatti – támogatási projektről, mert nem fogadták el, hogy ebből magyar civil szervezetek között úgy osszanak el 4 milliárd forintot, hogy arra nincs befolyásuk. A 4 milliárdot nem lehetett leválasztani a 77 milliárdról, így az egész ment a kukába.

A norvég pénzek kezelésére pályázaton kiválasztott Ökotárs Alapítvány szúrta a kormány szemét. Ellenük bősz sorosozással már évekkel korábban megindult a támadás Lázár János vezetésével, volt ott minden: hatósági vegzálások, rendőrségi erődemonstráció, adószám-felfüggesztések, közben egymást érték a lejárató cikkek és szivárogtatások a kormányközeli sajtóban. Lázár János arról beszélt, hogy a norvégok meg akarják buktatni a magyar kormányt.

photo_camera Vitályos Eszter, Bohár Dániel és Deák Dániel Szentendrén Fotó: Szentendrei Barátai Egyesület

A kormány ezután döntött úgy, hogy a Miniszterelnökség által biztosított forrásból meghirdeti a 4,4 milliárdos Városi Civil Alapot, amit először 2021-ben, aztán 2022-ben és 2023-ban is kiírtak, már megemelt, 4,8-4,8 milliárdos kerettel. A 2025-ös keret is 4,8 milliárd volt.

Jó néhány valóban civil szervezetnek tűnő civil szervezet hiába pályázott a Városi Civil Alapnál támogatásra, forráshiányra hivatkozva visszadobták a kérelmeiket. Szentendrén így jártak az önkéntes tűzoltók és a törökországi földrengés utáni mentésben részt vevő kutató-mentők is, miközben ugyanezen a pályázaton a szintén szentendrei fideszes álcivil szervezetek a kutató-mentők által terepjáró-felújításra kért pénz sokszorosát kapták meg. Aztán Vitályos Eszter, a térség önkormányzati képviselője megpróbálta kimenteni magát a kínos pénzosztásból – a mentők is kaptak, az álcivilek is megtarthatták a támogatást –, de így végképp nevetségessé tette a pályázatot. Maglódon is hasonló a helyzet, a hat valódi szervezet helyett csak a bukott fideszes polgármesterjelölt és a fideszessé vált volt polgármester egyesülete kapott pénzt. Ez még nem minden, az államtitkár, a polgármester, a képviselő és a Harcos is nagyot kaszált a pályázaton.

Váratlan meglepetés

Hiába fogadták el az alaptörvény-módosítást, ami alapján be lehet tiltani a Pride-ot, jogvédő szervezetek meghekkelték a rendszert, és a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia elleni világnapon tartottak szivárványos felvonulást. Az, hogy a rendőrség engedélyezte ezt, magukat a szervezőket is meglepte.

photo_camera A homofóbia, bifóbia és transzfóbia ellen és a szabad gyülekezésért vonult fel négy civil szervezet Budapesten az Andrássy úton. A rendőrség tudomásul vette és biztosította a tüntetést

Fotó: Háttér Társaság

Meg lehet nyugodni, a következő, június 1-jére hirdetett vonulást már betiltották. „Világos, hogy a döntés önkényes, a rendőrség politikai elvárások miatt tiltotta meg a gyűlést” – írta a Helsinki Bizottság, ahogy azt is, hogy bíróságon támadták meg a tiltó határozatot.

Hupszilinkó, avagy kis színes hírek

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és Garancsi István, a Videoton FC tulajdonosa a lelátón, a Rosenborg győzelmével záruló DVSC-meccsen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2015. július 30-án Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Időközik

Szokásos záró rovatunkban jó hírrel szolgálunk a fideszeseknek, Tiszaigaron behúzták ugyanis az időközi választást. Barcson viszont a DK-s jelölt nyert.

Ennyi volt a havi adag, de egyet se féljen senki, júniusban jövünk újra.