Soros győzelme, Szudán veresége

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne minden fontosabb hétfői cikkel. Kezdésnek itt van négy:
Vannak másféle hírleveleink is, ezek közül itt lehet válogatni.
Hivatalosan is elkezdődött a politikai szezon, lement az első őszi parlamenti ülés, Orbán Viktor személyesen válaszolt a képviselők kérdéseire. Külön válaszlehetőséget kért Semjén Zsolt, akit többen kapcsolatba hoztak a Szőlő utcai javítóintézetben zajlott emberkereskedelemmel. Azt mondta, ez maga a Bibliából ismert Belzebub-vád. A parlament szavazott Tordai Bence és hat momentumos képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ellenük a hídfoglalásban való részvétel, füstgyertyázás és a parlament blokádja miatt indultak eljárások. Várhatóan Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyéről is lesz parlamenti határozat.
Kint voltunk a vasárnapi gyűlöletbeszéd ellen szervezett tüntetésen, amely tudósítónk szerint olyan volt, mint az elmúlt évek n+1 másik, hasonló tüntetése, csakhogy valami nem stimmelt. Papíron megvolt a fókusz: a propaganda rossz, lépjünk fel a gyűlöletkeltés ellen, tisztítsuk meg a közbeszédet. De hogyan? A válasz végül is valami olyasmi volt, hogy majd a jövő áprilisi választásokon lehet tenni érte. Ha meg nem jön össze a szavazással, akkor nincs B terv.
Minden jel szerint végleg elhunyt az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, az ellen 444-ként brandingelt 888. Ráadásul nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész? Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített, és aki a 888-at túlélő, de ha lehet, még prosztóbb Vadhajtásokért felelős.
„A múlt büszkesége, a jelen szégyene”: évek óta kész tervek vannak, az állam mégsem indítja el az Iparművészeti Múzeum nyolc éve rothadó épületének felújítását, aminek a költsége időközben a sokszorosára nőtt. A dolgozók műtárgyak híján képeket kivetítve az épület előtt demonstrálták, hogy nem lehet tovább várni.
Kire tartozik egy pártelnök hűtlensége? És ki felelős a hódmezővásárhelyi tragédiáért? Hétfő reggel a stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel beszélgetett Helyzet: van! című műsorunkban, ahová bekapcsolódtak a Gyurcsány-viszonyt feltáró cikk szerzői is.
Időarányosan is rosszabbul áll a költségvetés, ami azt jelenti, hogy ha a kormány szeretné tartani magát a tervekhez, ideje visszafogni a költekezést. A mesterséges intelligencia nyertesei és vesztesei között Magyarország hátulról az ötödik, Európa viszont összességében nyertes lehet.
A lengyel miniszterelnök figyelmeztetett arra, hogy Lengyelország nem habozik majd lelőni bármely tárgyat, amely megsérti területét. Bár a Kreml tagadja, hogy orosz gépek követték el az észtországi légtérsértést, az észt kormány szerint cáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá, hogy így történt. Csak Magyarország és Szlovákia maradt ki az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélésről.
Ha a nagyhatalmakon múlik, az elmúlt évtizedekben megállás nélkül traumatizált Szudánban nem lesz béke. Mindenki az üzleti érdekeit kergeti, kínai fegyvereket mindegyik oldalon találni, az ukránok a zavarosban halászó oroszokra vadásznak a régióban, Európa migrációs politikájában pedig kénytelen egy olyan országban bízni, ahol milliók hagyják el az otthonaikat, tízezrek halnak meg, és százezreket sújt a humanitárius válság.
Miután Charlie Kirk özvegye megbocsátott férje gyilkosának, Donald Trump kijelentette, hogy „gyűlöli” a politikai ellenfeleit. Jimmy Kimmel műsora visszatérhet a képernyőre, miután a Kirk meggyilkolására adott reakciója miatt letiltották. Az amerikai kormány sajtóinformációk szerint hamarosan bejelentheti, hogy a paracetamol tartalmú, fájdalom- és lázcsillapító hatású Tylenol szedése növeli az autizmus kialakulásának kockázatát.
A jelek szerint végleg elbukott az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, és nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész?
Ha a nagyhatalmakon múlik, az elmúlt évtizedekben megállás nélkül traumatizált országban nem lesz béke. Mindenki az üzleti érdekeit kergeti, az ukránok oroszokra vadásznak a régióban, Európa migrációs politikájában pedig kénytelen egy instabil országban bízni.
Volt közös éneklés, volt kiállás, volt világító telefonnal integetés. De mit vittek ebből haza magukkal az emberek?
„A múlt büszkesége, a jelen szégyene”: évek óta kész tervek vannak, az állam mégsem indítja el a felújítást, aminek a költsége közben a sokszorosára nőtt. A dolgozók az épület előtt demonstrálták, hogy nem lehet tovább várni.
A nyári szünet után ismét ülésezik a parlament, ahol feltehetően majd szóba kerül Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkossága, valamint Lánczi Tamás digitális polgári kör alapítása.
A miniszterelnök-helyettes külön is szót kért napirend előtt, hogy reagáljon az őt ért vádakra. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta felszólalásában.
Füstgyertyázás, hídfoglalás és parlamenti blokád miatt.
A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság több kiskaput és hézagot talált a szabályokban, erre hívják fel a kormány figyelmét. Rétvári Bence szerint ha bebizonyosodik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz zárt téri gyűlésekre vagy nyilvános eseményekre is fegyverrel járt, akkor bűncselekményt követett el.
Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy Békemenet is lesz.
A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.
Még csak most indul a kampány, de már óriási összegek mennek el reklámra.
Szeptember 22-től sem az AdSense-ben, sem a YouTube-on nem lehet politikai tartalmakat hirdetni.
Tender nélküli műtárgybeszerzések miatt büntette meg a múzeumot a Közbeszerzési Döntőbizottság.
Július 10-én volt az árverés, a vevő 2,7 milliárdot fizetett.
Kire tartozik egy pártelnök hűtlensége? És ki felelős a hódmezővásárhelyi tragédiáért? Élőben kapcsoljuk a Gyurcsány-viszonyt feltáró cikk szerzőit. A stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel. Helyzet: van!
Újabb képeket posztolt a független országgyűlési képviselő.
Időarányosan is rosszabbul áll a költségvetés, ami azt jelenti, hogy ha a kormány szeretné tartani magát a tervekhez, ideje visszafogni a költekezést.
Európa viszont összességében nyertes lehet.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya arról is beszélt, nem hiányzik neki Olaszország, mert Magyarország megmentette az életét, Budapest pedig biztonságos, ellentétben Londonnal, Párizzsal vagy Milánóval, ahonnan este menekülni kell.
A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom rajzolója 95 éves volt.
A lengyel miniszterelnök ugyanakkor azt is mondta, biztosnak kell lennie benne, hogy egy éles konfliktushelyzetben országa nem maradna egyedül.
Az észtek az ENSZ Biztonsági Tanácsát is összehívták, mely rendkívüli ülésen tárgyalja a történteket.
Rajtuk kívül az összes Ukrajnával határos EU-tagállam meghívást kapott, de a formátum elvileg bővíthető.
A főügyész szerint a gyanúsítottak többsége rendszeresen utazott Szerbiába, ahol kiképzést kaptak.
Legutóbb szeptember 5-én járt itt a boszniai Szerb Köztársaság tisztségétől megfosztott egykori elnöke, akit Orbán töretlenül elnöknek tekint.
A háború leállítását követelik.
63 ezer ember és a teljes republikánus politikai elit búcsúztatta amerikai konzervatív aktivistát.
Az ABC csatorna tulajdonosa, a Disney az elmúlt napokat mélyreható beszélgetésekkel töltötte a showmannel, és ezek után arra jutottak, hogy a műsor kedden visszatérhet.
Pedig a tudományos konszenzus alapján biztonságos a gyógyszer.
A fegyverekről még a szankciók feloldása érdekében sem mond le.