Soros győzelme, Szudán veresége

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne minden fontosabb hétfői cikkel. Kezdésnek itt van négy:

Vannak másféle hírleveleink is, ezek közül itt lehet válogatni.

Belföld

Hivatalosan is elkezdődött a politikai szezon, lement az első őszi parlamenti ülés, Orbán Viktor személyesen válaszolt a képviselők kérdéseire. Külön válaszlehetőséget kért Semjén Zsolt, akit többen kapcsolatba hoztak a Szőlő utcai javítóintézetben zajlott emberkereskedelemmel. Azt mondta, ez maga a Bibliából ismert Belzebub-vád. A parlament szavazott Tordai Bence és hat momentumos képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ellenük a hídfoglalásban való részvétel, füstgyertyázás és a parlament blokádja miatt indultak eljárások. Várhatóan Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyéről is lesz parlamenti határozat.

Fotó: Németh Dániel/444

Kint voltunk a vasárnapi gyűlöletbeszéd ellen szervezett tüntetésen, amely tudósítónk szerint olyan volt, mint az elmúlt évek n+1 másik, hasonló tüntetése, csakhogy valami nem stimmelt. Papíron megvolt a fókusz: a propaganda rossz, lépjünk fel a gyűlöletkeltés ellen, tisztítsuk meg a közbeszédet. De hogyan? A válasz végül is valami olyasmi volt, hogy majd a jövő áprilisi választásokon lehet tenni érte. Ha meg nem jön össze a szavazással, akkor nincs B terv.

Magyar Péter elárulta, merre halad a „Nemzeti menet” október 23-án.

Fotó: Bankó Gábor/444

Minden jel szerint végleg elhunyt az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, az ellen 444-ként brandingelt 888. Ráadásul nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész? Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített, és aki a 888-at túlélő, de ha lehet, még prosztóbb Vadhajtásokért felelős.

Illusztráció: Kiss Bence/444

„A múlt büszkesége, a jelen szégyene”: évek óta kész tervek vannak, az állam mégsem indítja el az Iparművészeti Múzeum nyolc éve rothadó épületének felújítását, aminek a költsége időközben a sokszorosára nőtt. A dolgozók műtárgyak híján képeket kivetítve az épület előtt demonstrálták, hogy nem lehet tovább várni.

Az Iparművészeti Múzeum felállványozott, lezárt épülete. Fotó: Iparművészeti Múzeum

Kire tartozik egy pártelnök hűtlensége? És ki felelős a hódmezővásárhelyi tragédiáért? Hétfő reggel a stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel beszélgetett Helyzet: van! című műsorunkban, ahová bekapcsolódtak a Gyurcsány-viszonyt feltáró cikk szerzői is.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Időarányosan is rosszabbul áll a költségvetés, ami azt jelenti, hogy ha a kormány szeretné tartani magát a tervekhez, ideje visszafogni a költekezést. A mesterséges intelligencia nyertesei és vesztesei között Magyarország hátulról az ötödik, Európa viszont összességében nyertes lehet.

Marco Rossi: Orbán néha ír nekem, hogy megtudja, mi lesz az összeállítás.

95 évesen meghalt Sajdik Ferenc, grafikus és karikaturista, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas művész.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Külföld

A lengyel miniszterelnök figyelmeztetett arra, hogy Lengyelország nem habozik majd lelőni bármely tárgyat, amely megsérti területét. Bár a Kreml tagadja, hogy orosz gépek követték el az észtországi légtérsértést, az észt kormány szerint cáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá, hogy így történt. Csak Magyarország és Szlovákia maradt ki az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélésről.

Többtucatnyi embert vettek őrizetbe Moldovában, a gyanú szerint orosz megbízásból akarták megzavarni a választásokat.

Dodik lassan már hetente jön Budapestre.

Drón Lengyelországban Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Ha a nagyhatalmakon múlik, az elmúlt évtizedekben megállás nélkül traumatizált Szudánban nem lesz béke. Mindenki az üzleti érdekeit kergeti, kínai fegyvereket mindegyik oldalon találni, az ukránok a zavarosban halászó oroszokra vadásznak a régióban, Európa migrációs politikájában pedig kénytelen egy olyan országban bízni, ahol milliók hagyják el az otthonaikat, tízezrek halnak meg, és százezreket sújt a humanitárius válság.

A gázai háború miatt tüntetnek és sztrájkolnak 75 olasz városban.

Fotó: El Tayeb Siddig/REUTERS

Miután Charlie Kirk özvegye megbocsátott férje gyilkosának, Donald Trump kijelentette, hogy „gyűlöli” a politikai ellenfeleit. Jimmy Kimmel műsora visszatérhet a képernyőre, miután a Kirk meggyilkolására adott reakciója miatt letiltották. Az amerikai kormány sajtóinformációk szerint hamarosan bejelentheti, hogy a paracetamol tartalmú, fájdalom- és lázcsillapító hatású Tylenol szedése növeli az autizmus kialakulásának kockázatát.

Kim Dzsongun hajlandó az amerikaiakkal tárgyalni, de az atomfegyvereiről nem mond le.