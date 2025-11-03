Józan ésszel elcsalt választások

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége legfontosabb cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Az EU-ban egyedül Magyarország nem fejezte ki részvétét az újvidéki tragédia gyásznappá nyilvánított évfordulóján, miközben Szerbiában országszerte tízezrek vonultak az utcára, hogy a vasútállomás leomló előteteje miatt meghalt 16 áldozatra emlékezzenek.
Sőt, miután több magyar diák is csatlakozott volna a megemlékezéshez, a szerb határőrök nem engedték be őket az országba, mondván, nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek. A külügyminisztérium elég visszafogottan reagált a furcsa lépésre, a magyarországi fiatalok végül Budapesten tartottak megemlékezést.
Megnéztük, milyen a hangulat az ország egyik legszegényebb falujában, Tiszaburán, ahol elképesztő méreteket öltöttek a választási csalások. A jelenlegi feszültségnek és a lakosság kormánypártiságának történelmi okait is megpróbáltuk megfejteni.
Attól félnek a Dunakanyarban, hogy ha a NER már elfoglalta a Balatont, ők jöhetnek a sorban. Kikötői tervek és stégek miatt zúgnak a Duna-partján. A helyiek tiltakoznának, de a gyűlöletkampányok mostanra leértek a falvakba, és helyben sem félnek használni.
Droggal kapták el a rendőrök T. Dannyt; Józan észre cserélte a Fidesz a Harcosok óráját; Hankó Balázsnak nem tetszik, ha lebunkózzák, de a palesztinpártiaknak utánamegy; Karácsony Gergely nyolcvanezer forintért toboroz; a Magyar Nemzet újabb tiszás adatszivárgásról írt; Schóbert Norbert nyert a boxban; hiába volt a tiltás, Zebegényben tököt faragtak.
Megírtuk, mit lehet tudni arról a műkincsrablással eltöltött hét percről, ami megrázta Franciaországot. Arról is írtunk, hogy egy orosz utcazenész trió néhány ember előtt ellenzéki dalokat játszott Szentpétervár utcáin, ami a hatalomnak már sok volt, az orosz fiatalság viszont teljesen rápörgött a lázadásra.
Hír volt még, hogy az iráni elnök a nukleáris létesítmények újjáépítését ígérte, Trump pedig katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát, és már konkrét tervei is vannak a kormányának. Ukrajna újabb Patriot légvédelmi rendszereket kap Németországtól, Brazíliában pedig több ezren tüntettek a rendőrség eddigi leghalálosabb akciója ellen.
Borízű hang: Hol volt a mohácsi csata? Legyen Diáksziget – Winkler újra vállalja. Krasznahorkai vs. vadászati világkliállítás. Orbán tomahawkokat kap Trumptól. Zenebutik Dixivel. Az AI-áttörés: gördeszkázó Hitler.
A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Hazatérés című dokumentumfilmjét, amelyben a rendező a testvérével az elhunyt édesapjuk forradalomban betöltött szerepét próbálja meg felfejteni. Pigniczky László a forradalom után az Egyesült Államokba menekült, és életében már nem tért vissza Magyarországra. Mitől félt? Tényleg hős volt, vagy más elől menekült?
Az egyik legegyedibb jelmeztervező, Nagy Fruzsina útja a Básti Juli műmelleiből kiálló szőrszálaktól a felrobbanó patronokon át a táncosoknak tervezett testruhákig. „Létrehoztam különböző lényeket, akik fölött én uralkodom.”
A világelit bennfentes krónikása szerint eszköztelenül állunk a mindannyiunk életét leigázó techvezérek előtt, Krasznahorkai pedig némileg nehezményezi, hogy a szülővárosában nem látni a Nobel-díj miatti öröm jelét.
Berényi Csaba filozófus és DJ, több évtizede gyűjt játékrobotokat. Elég menő gyűjteménye van.
Az újvidéki megemlékezéshez szerettek volna csatlakozni. Közülük két lányt fehérneműre vetkőztették.
Még várják a szerb hatóságok bejelentését. Amikor a Fradi-szurkolókat nem engedték be Ausztriába, egyből bekérették a nagykövetet.
Egy nappal korábban még úgy volt, többen Szerbiába utaznak, hogy ott csatlakozzanak a megemlékezésekhez, de nem engedték be őket az országba, úgyhogy Budapesten szerveztek gyertyagyújtást, amire bárki elmehetett.
A rapper barátnőjét is kihallgatták.
Száraz november a kormánypárti műsorban.
A hallgatók kérdeznek, a miniszter válaszol. Ösztöndíjak, a Pride és az Erasmus is szóba került Debrecenben. A fiatalok mintha még nem jöttek volna le a gépről.
Egy jeruzsálemi történész előadását zavarta meg a diák. A miniszter szerint provokáció történt, és elvette a hallgató ösztöndíját.
Étkezés és munkaszüneti nap is jár a szavazatszámlálóknak, de képzésen is részt kell venni.
Kétszázezer Tisza-szimpatizáns adatait tartalmazhatja az adatbázis. Magyar Péter tájékoztatást ígér a szerinte orosz hátterű hackertámadásról.
Anélkül ért véget a szuperdöntő, hogy kiderült volna, Győzike lányának vagy ifjabb Schóbertnek drukkolt a nézőtéren ülő Müller Péter.
Csak világított néhány tök a főtéren.
Fényes nappal raboltak el felfoghatatlan összegű koronaékszereket a Louvre-ból úgy, hogy az tömve volt látogatóval. Összeszedtük, az eddigi információk alapján mit lehet tudni arról a bizonyos hét percről, ami alatt a rablók térültek-fordultak Párizs legnagyobb múzeumában.
„Külföldi ügynökök” dalait adta elő Szentpétervár utcáin a Stoptime trió, eljárások sora indult a tagok ellen. Sokan állnak ki mellettük, lázad a nagyvárosi ifjúság, ez lett az ősz első számú társadalmi-politikai eseménysorozata Oroszországban.
Maszúd Peszeskján ugyanakkor hangsúlyozta, hogy országának nem célja atomfegyver létrehozása.
„Ha a nigériai kormány tovább engedi keresztények meggyilkolását.”
Az afrikai ország keresztény közösségének védelmében.
Zelenszkij szerint a légvédelem kulcsfontosságú a háború befejezéséhez.
Egy drogkartell ellen lépett fel a rendőrség, legalább 120 ember meghalt.
Hol volt a mohácsi csata? Legyen Diáksziget – Winkler újra vállalja. Krasznahorkai vs. vadászati világkliállítás. Orbán tomahawkokat kap Trumptól. Zenebutik Dixivel. Az AI-áttörés: gördeszkázó Hitler.
Hogy néz ki egy tízmilliárdos nagyságrendű körhintacsalás? És mit tud ellene tenni az állam?
Giuliano da Empoli a hatalom belső tereiből tudósít, és az új Borgiák és új konkvisztádorok gondolkodását akarja megfejteni. Könyvében arról ír, hogy senki se tudja, mi vár ránk a gátlástalan politikusok és az AI által létrehozott új világrendben.
Nagyon megörült viszont egy gyulai ablakba kirakott feliratnak, a 444 pedig egy igazán különleges helyi kezdeményezésről is be tud számolni.
