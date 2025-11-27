Leleplezett mestertervek, pusztataskonyi szeparatisták

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.

Belföld

A Totalcar főszerkesztőjét számonkérték, hogy miért jelent meg egy cikk az oldalon az Index által állítólag megszerzett állítólagos tiszás adóemelésről, mire a főszerkesztő azt mondta, hogy vagy a fost teszik ki az oldalra, vagy őket teszik ki az ajtón. Menczer Tamás feltette a lényegi kérdést az állítólagos tiszás adóemelésről: „Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?” A 444 leleplezte az Indexet, lerántotta a leplet a Tisza-adó-adóról, amibe az egész ország bele fog rokkanni, a túlélőket pedig kivégezhetik.

Fotó: Kiss Bence/444

A Fővárosi Közgyűlés leszavazta Karácsonyt, így nem lesz főpolgármester-helyettes Tüttő Katából, a Sziget-javaslat viszont sikeresen átment. Összességében a közgyűlés elég dilis volt: Press Kukac, gázóra, karácsonyi húzás, satöbbi.

Fotó: KRULIK MARCELL/Krulix

Tiszaburán harmadszorra tartanak időközi választást a sok csalás miatt. Az újabb botrány különös mellékszála, hogy a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. A zártkertekre is kiterjesztik a kedvezményes Otthon Startot, miközben a Habitat for Humanity szerint a lakástámogatások 95 százaléka olyan helyre megy, ahol már alapból van valamekkora tőke.

Fotó: Németh Dániel/444

Márki-Zay a köztévén beszélt arról, hogy miért nem becsületes az, aki a szerinte pedofilmentegető, migránsbetelepítő, korrupt, hazaáruló, oroszbérenc Fideszre szavaz. A Medián szerint csökken a Tisza előnye, Orbán pedig fiatalít, és több megyei jogú városban is lecseréli a fideszes képviselőket. Kósa Lajos nem indul egyéni jelöltként Debrecenben.

A VSquare szerint Orbán Viktor ismét Moszkvába utazik, az Euronews szerint pedig előtte még beugrik Szabadkára Aleksandar Vucic elnökkel tárgyalni az energiaválságról. Szijjártó Péter is Szerbiában járt, majd beugrott Bosznia-Hercegovinába, ahol a védelmi miniszter az alkotmány védelmére hivatkozva nem engedte leszállni. A szeparatista Milorad Dodik bezzeg akkor jön Magyarországra, amikor akar, és még az MCC-n is előadhat.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Videó

„Undorító, hogy szinte minden nő átélt már valamilyen fajta szexuális zaklatást” – mondták a tüntetők a Néma Tanúk Felvonulásán. Van aki már abban sem biztos, hogy ilyen esetben van értelme az állami szervekhez fordulni.

Külföld

Jól haladnak a neonácik az amerikai Republikánus Párt elfoglalásával: Charlie Kirk meghalt, Trump néhány év múlva lelép. Az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei. Már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve.

Nick Fuentes Tucker Carlson műsorában.

Egy hangfelvétel szerint Witkoff tanácsokkal látta el a Kremlt, hogyan adják elő Trumpnak az ukrajnai béketervet. Oroszország szerint a hangfelvétel kiszivárogtatása elfogadhatatlan, és a hibrid hadviselés kategóriájába tartozik. Kijev szerint „közös nevezőre” jutottak az amerikai béketervvel kapcsolatban. Két nemzeti gárdistát meglőttek Washingtonban, a Fehér Ház közelében.

Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA/AFP

Lassan tízéves a párizsi egyezmény, de hiába rendeznek évente klímacsúcsot, az áttörő megállapodás mindig elmarad, a leginkább szennyező nagyhatalmak pedig már részt sem vesznek rajta. A Qubit összeszedte, hogy jutottunk idáig.


Fotó: Rita Franca/NurPhoto

Kultúra

„Fényképezni minden hülye tud, abban semmi trükk nincs” – Féner Tamás fotográfus műveiből nyílik kiállítás a Széchényi Könyvtárban. A képekhez a 87 éves művésszel készített hanganyagokat mellékeltek, amiken a fotográfus a fotókhoz fűződő személyes emlékekről mesél.

orosz-ukrán háború reggel 4 Karácsony Gergely boszniai szerb köztársaság propaganda kijev steve witkoff tiszabura fidesz oroszország tüttő kata orosz-ukrán háború Budapest Donald Trump mediaworks magyar péter Tisza Párt hírlevél index Szijjártó Péter 444 hírlevél orbán viktor Szerb Köztársaság márki-zay péter ukrajna reggel 4 fővárosi közgyűlés szerbia
Kapcsolódó cikkek

Elegük van Tiszaburából a pusztataskonyi szeparatistáknak

Harmadszor is időközi választást tartanak Tiszaburán, az előzőeket csalások miatt érvénytelenítették. Az újabb botrány különös mellékszála, hogy a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. Az üres házakat a tiszaburai beköltözőktől félve felvásárolják.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
POLITIKA

Ebbe az egész ország bele fog rokkanni, a túlélőket pedig kivégezhetik – itt az igazság a Tisza-adó-adóról!

Leleplezzük az Index leleplező cikkét, a birtokunkba került, szerkesztőségünkben nyomtatott dokumentumok szerint mind megdögölhetünk.

Herczeg Márk
tömeggyilkosság
Videó

Ijesztő, hogyan áll a társadalom a bántalmazott nőkhöz

„Undorító, hogy szinte minden nő átélt már valamilyen fajta szexuális zaklatást” – mondták a tüntetők a Néma Tanúk Felvonulásán. Van aki pedig már abban sem biztos, hogy ilyen esetben van értelme az állami szervekhez fordulni.

Bokros Dorka, plankog, Jelinek Anna
video

Addig szerencsétlenkedünk, míg mind megsülünk

Lassan tízéves a párizsi egyezmény, de hiába rendeznek évente klímacsúcsot, az áttörő megállapodás mindig elmarad, a leginkább szennyező nagyhatalmak pedig már részt sem vesznek rajta.

Bodnár Zsolt
tudomány

Vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón, magyarázta a Totalcar főszerkesztője, hogy miért szemlézték az Index tiszás cikkét

Vályi István számonkérte a volt munkahelyét, az Indexhez tartozó Totalcart egy tiszás cikk miatt. A főszerkesztő erre egy kommentben maga ismerte be, hogy nem tehetett másképp, gusztustalan propagandának, szarságnak nevezve mindezt.

Bódog Bálint
belföld

Menczer Tamás: Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?

A Fidesz 2012-ben lehetővé tette, hogy az önkormányzatok ebadót vessenek ki, most viszont Magyar Pétert vádolják azzal, hogy ebadót vezetne be, holott a Tisza Párt elnöke cáfolta ezeket a híreket. Menczer Tamás ráadásul elég szerencsétlen hasonlatot talált ki.

Inkei Bence
belföld

Magyar Péter: A kisállatadóból egy szó sem igaz, de a zebraadót megfontoljuk

Közleményben reagált Magyar Péter az állítólagos megszorítási tervekről szóló Index-cikkre, mely már egy napja hivatkozási alap a fideszes médiában.

Inkei Bence
belföld

A bíróság eltiltotta a Mediaworksöt, hogy poloskaként ábrázolja Magyar Pétert

Azonnali jogvédelmet kapott a Tisza Párt elnöke.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A Fővárosi Közgyűlés leszavazta Karácsonyt: nem lesz főpolgármester-helyettes Tüttő Katából

A Fidesz a szavazáson sem vett részt, mert Tisza.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Döntött a Fővárosi Közgyűlés: átment a Sziget-javaslat

A Tiszának három feltétele is volt, ezek is átmentek.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Akkora dilizés megy a Fővárosi Közgyűlésben, hogy csak na

Volt itt minden: Press Kukac, gázóra, karácsonyi húzás.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Zártkertekre is kiterjesztik a kedvezményes Otthon Startot

Bardóczi Sándor szerint visszafordíthatatlan károkat okoznak ezzel a döntéssel, aminek az eredménye környezetrombolás és élhetetlen lakónegyedek lesznek.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Jövőre ezermilliárdot költhet az állam a lakhatásra, de ennek a nagyja azoknak megy, akiknek amúgy is van tőkéjük

A Habitat for Humanity lakhatási jelentése szerint a magyar lakosság közel harmada érintett a lakhatási szegénységben, a fizetések pedig nem képesek tartani a tempót a lakbérekkel.

Bódog Bálint
lakhatás

Márki-Zay a köztévé riporterének: Ekkora blődségeket csak a leghülyébbek hisznek el

A vásárhelyi polgármester a 48 percben elmondta, miért nem becsületes az, aki a szerinte pedofilmentegető, migránsbetelepítő, korrupt, hazaáruló, oroszbérenc Fideszre szavaz, és azt is, hogy kik árulják el a Tisza Pártot.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Medián: csökkenő Tisza-előny, javuló közhangulat

Egyre kevesebben akarnak kormányváltást, miközben csökken a bizonytalanok aránya is a friss felmérés szerint.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Orbán fiatalít, több megyei jogú városban is lecseréli a fideszes képviselőket

Azt mondta, alkalmazkodniuk kell a változáshoz.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Velünk élő történelem: Kósa Lajos nem indul egyéni jelöltként Debrecenben

Listán azért be akar jutni a parlamentbe.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

VSquare: Orbán újra Moszkvába látogat

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem erősítette meg, de nem is cáfolta az információt.

Inkei Bence
külföld

Szijjártó megígérte a szerbeknek, hogy a Mol segít az energiaválságban, Orbán csütörtökön Vučić elnökkel találkozik

A szerb kormány az olajiparát sújtó szankciók felmentését kéri az Egyesült Államoktól, amíg az oroszok el nem adják a részesedésüket a Szerb Kőolajipari Vállalatban.

Bódog Bálint
külföld

Nem adott engedélyt Szijjártó Péter gépének a bosznia-hercegovinai hadügyminiszter, hogy leszálljon Banja Luka repterén

A miniszter szerint Orbán és Szijjártó túl sokat lóg a bosznia-hercegovinai egységet fenyegető Milorad Dodikkal, és a magyar fél nem indokolta meg, hogy miért katonai géppel érkezik.

Bódog Bálint
POLITIKA

Az MCC-n tart előadást az oroszbarát Dodik, a boszniai szerbek volt elnöke

Vasárnapi megválasztása után már Budapestre is jött Dodik utódja és szövetségese, Siniša Karan. A megválasztott elnököt elkísérte Orbánhoz Milorad Dodik is.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Jól haladnak a neonácik az amerikai Republikánus Párt elfoglalásával

Charlie Kirk meghalt, Trump néhány év múlva lelép. Az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei. Már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve.

Bede Márton
külföld

Egy hangfelvétel szerint Witkoff tanácsokkal látta el a Kremlt, hogyan adják elő Trumpnak az ukrajnai béketervet

Ez alapján Steve Witkoffot többen azzal vádolják, hogy nyilvánvalóan az orosz érdekeket képviseli a tárgyalásokon, és a tavaszi Signalgate után újabb botrány rázhatja meg a Trump-kormányzatot. Nem tudni, hogy ki adta a hangfelvételt az azt nyilvánosságra hozó Bloombergnek.

Inkei Bence
külföld

Oroszország szerint a Witkoff-hangfelvétel kiszivárogtatása elfogadhatatlan, és a hibrid hadviselés kategóriájába tartozik

A felvétel másik szereplője, Jurij Usakov szerint a kiszivárogtatással hátráltatni akarják az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokat.

Benics Márk
külföld

Kijev szerint „közös nevezőre” jutottak az amerikai béketervvel kapcsolatban

Trump különmegbízottja Putyinnal találkozik jövő héten.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Két nemzeti gárdistát meglőttek Washingtonban, a Fehér Ház közelében

Egyelőre ellentmondásos hírek vannak arról, hogy meghaltak-e. A lövöldözőt elfogták. A Nemzeti Gárda tagjai Trump vitákat kiváltó rendelkezései nyomán őrzik a rendet Amerika több nagyvárosában.

Rovó Attila
külföld

„Fényképezni minden hülye tud, abban semmi trükk nincs”

Féner Tamás fotográfus műveiből nyílik kiállítás a Széchényi Könyvtárban. A képekhez a 87 éves művésszel készített hanganyagokat mellékeltek, amiken a fotográfus a fotókhoz fűződő személyes emlékekről mesél.

Ács Dániel
fotó