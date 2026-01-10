Hétvégi olvasnivalók a történelem visszatéréséről és a jegesmedvék boldogságáról

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne a hét legfontosabb cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezek itt elérhetők.
A hét Orbán Viktor sajtótájékoztatójával indult, ahol a kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. Megírtuk, ki az az álnéven dolgozó, orosz propagandának nyilatkozó Scarlett Karoleva, aki a miniszterelnököt is kérdezhette. Miután a kormányinfón Orbán beismerte, hogy néhány éve asztalhoz ültek a jegybankelnök fiával, megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki.
Magyar Péter is tartott sajtótájékoztatót, ő azt mondta, konkrét információi vannak arról, hogy önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt. A Fidesz rengeteg új arcot küld a budapesti választókerületekbe, az űrbiztost és Németh Balázst is bevetik. A Fidesz digitális harcosai még szilveszter éjszakáján is akcióztak, a háborús plakátokról pedig kiderült, hogy meglepően könnyű eltüntetni őket az utcáról.
Leesett a hó, az állatok megőrültek, a jegesmedvék különösen, – ennek utána is jártunk. A fehérbe öltözött Budapestről egy professzionális és egy még professzionálisabb képriporttal jelentkeztünk, de ott voltunk a kormányinfón is, ahol a venezuelaiak szuverenitásáról és Vitályos plakátjairól kérdeztünk, míg mások leginkább a télkérdésre voltak rápörögve.
Megnéztük, hogy áll az a balatonhenyei birtok, amit a pletykák szerint Orbán Ráhel építtet magának. A projekt Oszkó Péter cégének nevén van, aki megkeresésünkre úgy döntött, most először nyilatkozik a beruházásról, mert elege van a valótlan szóbeszédekből.
A kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak. A magyar állam óriási hiánnyal zárta 2025-öt, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal.
Az árrésstop is csak látszólag segít, valójában rengeteg alapvető termék igen jelentős mértékben drágul az idei évben. Az extrém hidegben pörögnek a gázórák, aki nem figyel, annak nagyon fájhatnak a jövő havi számlák.
Három nappal a venezuelai elnök, Nicolas Maduro elrablása után nem sok változott az országban, a sokat szenvedett dél-amerikai ország sorsa pedig azóta is kérdőjeles. Maduro helyére elnökhelyettese, hűséges politikusa, Delcy Rodríguez került, akinek egyszerre kell Trump kedvében járnia, és vigyáznia, nehogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.
Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért, erre jutottunk beszélgetésünkben Tábor Áronnal, és szerkesztőségi Latin-Amerika-szakértőnkkel Bede Mártonnal. Kínában árgus szemekkel figyelik Venezuelát, de emiatt nem fogják előbb megtámadni Tajvant. Venezuela után Grönlandot is megfenyegette az amerikai elnök, de mint írtuk, nem is annyira a szigetország a fontos, hanem a könnyű győzelem.
Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.
Míg a világ Venezuelára figyel, Iránban durvulnak a tömegtüntetések a csapdába került rezsim ellen, Trump az iráni vezetést azzal fenyegette, hogy beavatkozhat, ha bántják a tüntetőket, az iráni ajatollah pedig egyenesen odáig ment, hogy a tüntetők Trump miatt vandálkodnak országszerte.
Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.
Kedd hajnalban meghalt Tarr Béla. A világhírű rendezőtől személyes felütésű írással és életének első és utolsó filmes munkáját bemutató cikkel búcsúztunk.
Hogyan lett egy japán utazásból színház? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet. És megírtuk, hogy Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.
Borízű hang: Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.
Tyúkól: Will coming outjától a homofóbok, a Heated Rivalry meleg hokisaitól meg a nők dobták el a hajukat
A kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. De az alakítás nem igazán meggyőző, és mintha a színész is unná már. Évkezdet a Karmelitában.
És a kormányfő tájékoztatója után hat magyar államtitkárral is találkozott. A Scarlett Karoleva néven dolgozó újságíró valódi személyazonosságát azután nyomozták ki, hogy az ukrajnai háborúról és a moldáv választásról nyilatkozott a Russia Todaynek.
A miniszterelnök kérdésünkre elismerte, néhány éve asztalhoz ült a volt jegybankelnök fiával. Megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki.
Ezt a 444 kérdésére válaszolta az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján.
A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra.
Kubatov Gábortól tudjuk, hogy egy fideszes politikusnak naponta legalább 5-ször kell posztolnia, ha hozzá akar járulni a közelgő országgyűlési választáson a kormánypárt győzelméhez. De mennyi digitális munkát szán a párt egy egyszerű önkéntesnek?
Mosonmagyaróváron elég volt, hogy szólt a polgármester, nem szeretne ilyet látni, mire a cég rábólintott, hogy rendben, intézik. Budaörsön is született egy hallgatólagos megállapodás a felek között.
Megvan ki nyerte nyerte a tegnapi napot: nem a Fidesz, nem a Tisza, hanem a Nyíregyházi Állatpark állatai.
Tényleg a hótól kergültek meg ennyire? És nem kamu, hogy annyira szeretik a hideget? És tényleg olyan kajákat kedvelnek igazán, mint az haute cuisine-sznobok? Gajdos László igazgató mindent elmesélt a boldog bocsokról, akik feltették Nyíregyházát a világtérképre.
Majdnem másfél évtizede nem láttunk ekkora havat.
Nagyjából 30 lépést teszünk meg, amikor szembesülők a rézmál-törökvészi tél Nagy Rejtélyével: ki volt az a zseni, aki képes volt 2 centiméteres pontossággal belehugyozni ebbe a kis lyukba?
Miért került Szentendrén óriásplakátra Vitályos Eszter? Mit nyert Magyarország Trump visszatérésével? Mi változott a venezuelaiak szuverenitásának elismerését illetően? Sikerült-e a gazdasági repülőrajt? Ezeket kérdeztük a Kormányinfón.
Sokan aggódtak az extrém hóhelyzet miatt, volt, akit nem is sikerült teljesen megnyugtatni, Kérdezhetett a 444 is, Vitályos Eszter pedig az amerikai hókotró és a Dunakanyar népszerűsítése miatt is védekezni kényszerült.
Megnéztük, hogy áll az a balatonhenyei birtok, amit a pletykák szerint Orbán Ráhel építtet magának. A projekt Oszkó Péter cégének nevén van, aki megkeresésünkre úgy döntött, most először nyilatkozik a beruházásról, mert elege van a valótlan szóbeszédekből.
Orbán Viktor és a kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak.
Az elmúlt évet 5738,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam. Ez történelmi rekord, 40 százalékkal magasabb az előző évinél és a tervezettnél is. Az újabb hatalmas baklövést elkövető Nagy Mártonék ennek ellenére azt állítják, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”.
A kormány beavatkozása csak látszólag segít, rengeteg alapvető termék ugyanis igen jelentős mértékben drágul az idei évben.
Az ország áramfogyasztása sorra emelkedik történelmi csúcsokra, a gázfogyasztás is rég látott szinteken van. Akik havi elszámolással fizetik a gáz- és villanyszámlát, trükközésre kényszerülhetnek, abban reménykedve, hogy lesz tartósan nagyon hideg. A Molnak szállítási gondjai vannak a rendkívüli hóhelyzet miatt, de az üzemanyag-ellátás egyelőre biztosított.
Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.
Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.
Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.
Maduro pár órával az elrablása előtt még a kínai különmegbízottal találkozott, az amerikai akciót döbbenten nézhették Pekingben is. Kína fontos szövetségesét veszítheti el a régióban, de az nem valószínű, hogy ez alakítaná a Tajvannal kapcsolatos terveiket.
Trump egy éve hajtogatja, hogy kell neki Grönland, de eddig csak félig-meddig hittek neki. Venezuela óta viszont már kevesen kételkednek ebben. Mi van az elnök Grönland-mániája mögött, és miért furcsább ez a többi kilátásba helyezett amerikai akciónál? Mit tehetnek a dánok és mit akarnak a grönlandiak?
Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.
A kínai tulajdonú, kelet-timori zászló alatt utazó tartályhajót legutoljára Venezuela partjainál azonosították.
A december végén kezdődött iráni tiltakozásokban egyre több tüntető veszti életét. Míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.
Ali Hamenei szerint az amerikai elnök szítja a rombolást és a tüntetést.
Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.
A filmrendező 70 éves volt.
Mit lehet írni egy rendező haláláról, aki leforgatta a valaha volt egyik legnagyszerűbb mozgóképes műalkotást a valaha volt egyik legnagyszerűbb regényből?
Az 1965-os Ivan Iljics halálától a 2025-ös Beton.Hofi-klipig.
Hogyan lett egy japán utazásból előadás? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet.
Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.
Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.
Egyik sem túl jó - hogy finoman szóljunk. Kvóták, sztereotípiák, sablonos megoldások. Túl lehet lendülni ezeken? És kell-e egyáltalán?