Hétvégi olvasnivalók a történelem visszatéréséről és a jegesmedvék boldogságáról

reggel 4
Belföld

A hét Orbán Viktor sajtótájékoztatójával indult, ahol a kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. Megírtuk, ki az az álnéven dolgozó, orosz propagandának nyilatkozó Scarlett Karoleva, aki a miniszterelnököt is kérdezhette. Miután a kormányinfón Orbán beismerte, hogy néhány éve asztalhoz ültek a jegybankelnök fiával, megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter is tartott sajtótájékoztatót, ő azt mondta, konkrét információi vannak arról, hogy önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt. A Fidesz rengeteg új arcot küld a budapesti választókerületekbe, az űrbiztost és Németh Balázst is bevetik. A Fidesz digitális harcosai még szilveszter éjszakáján is akcióztak, a háborús plakátokról pedig kiderült, hogy meglepően könnyű eltüntetni őket az utcáról.

Forrás

Leesett a hó, az állatok megőrültek, a jegesmedvék különösen, – ennek utána is jártunk. A fehérbe öltözött Budapestről egy professzionális és egy még professzionálisabb képriporttal jelentkeztünk, de ott voltunk a kormányinfón is, ahol a venezuelaiak szuverenitásáról és Vitályos plakátjairól kérdeztünk, míg mások leginkább a télkérdésre voltak rápörögve.

Fotó: Kohut Arpad/Kohut Arpad EV.

Megnéztük, hogy áll az a balatonhenyei birtok, amit a pletykák szerint Orbán Ráhel építtet magának. A projekt Oszkó Péter cégének nevén van, aki megkeresésünkre úgy döntött, most először nyilatkozik a beruházásról, mert elege van a valótlan szóbeszédekből.

Fotó: Németh Dániel/444

Gazdaság

A kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak. A magyar állam óriási hiánnyal zárta 2025-öt, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az árrésstop is csak látszólag segít, valójában rengeteg alapvető termék igen jelentős mértékben drágul az idei évben. Az extrém hidegben pörögnek a gázórák, aki nem figyel, annak nagyon fájhatnak a jövő havi számlák.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Külföld

Három nappal a venezuelai elnök, Nicolas Maduro elrablása után nem sok változott az országban, a sokat szenvedett dél-amerikai ország sorsa pedig azóta is kérdőjeles. Maduro helyére elnökhelyettese, hűséges politikusa, Delcy Rodríguez került, akinek egyszerre kell Trump kedvében járnia, és vigyáznia, nehogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.

Emigráns venezuelai sapkája Barcelonában, 2026 január 4-én
Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP

Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért, erre jutottunk beszélgetésünkben Tábor Áronnal, és szerkesztőségi Latin-Amerika-szakértőnkkel Bede Mártonnal. Kínában árgus szemekkel figyelik Venezuelát, de emiatt nem fogják előbb megtámadni Tajvant. Venezuela után Grönlandot is megfenyegette az amerikai elnök, de mint írtuk, nem is annyira a szigetország a fontos, hanem a könnyű győzelem.

Maduro és Hszi, 2025. májusában
Fotó: MARCELO GARCIA/AFP

Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.

Fotó: -/AFP

Míg a világ Venezuelára figyel, Iránban durvulnak a tömegtüntetések a csapdába került rezsim ellen, Trump az iráni vezetést azzal fenyegette, hogy beavatkozhat, ha bántják a tüntetőket, az iráni ajatollah pedig egyenesen odáig ment, hogy a tüntetők Trump miatt vandálkodnak országszerte.

Fotó: KAMRAN/Middle East Images via AFP

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

Fotó: STEVEN GARCIA/NurPhoto via AFP

Kultúra

Kedd hajnalban meghalt Tarr Béla. A világhírű rendezőtől személyes felütésű írással és életének első és utolsó filmes munkáját bemutató cikkel búcsúztunk.

Fotó: Magyar Filmművészek Szövetsége

Hogyan lett egy japán utazásból színház? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet. És megírtuk, hogy Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.

Fotó: Németh Dániel/444

Podcast

Borízű hang: Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.

Tyúkól: Will coming outjától a homofóbok, a Heated Rivalry meleg hokisaitól meg a nők dobták el a hajukat

Illusztráció: Kiss Bence/444
Ez nem sajtótájékoztató, csak egy fáradó autokrácia kötelező díszlete

A kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. De az alakítás nem igazán meggyőző, és mintha a színész is unná már. Évkezdet a Karmelitában.

Rényi Pál Dániel
belföld

Álnéven dolgozik, orosz propagandának nyilatkozik, szélsőjobb vezetőkkel fotózkodik – ki az a Scarlett Karoleva, aki az Orbáninfón is kérdezhetett?

És a kormányfő tájékoztatója után hat magyar államtitkárral is találkozott. A Scarlett Karoleva néven dolgozó újságíró valódi személyazonosságát azután nyomozták ki, hogy az ukrajnai háborúról és a moldáv választásról nyilatkozott a Russia Todaynek.

Molnár Kristóf
külföld

Miért hajtotta el Orbán Viktor az irodájából Matolcsy Ádámot?

A miniszterelnök kérdésünkre elismerte, néhány éve asztalhoz ült a volt jegybankelnök fiával. Megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Magyar Péter azt mondta, kapott konkrét információkat arról, hogy önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt

Ezt a 444 kérdésére válaszolta az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Windisch Judit
POLITIKA

Rengeteg új arcot küld a Fidesz a budapesti választókerületekbe, az űrbiztost és Németh Balázst is bevetik

A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Még szilveszter éjszakáján is akcióba hívták a Fidesz digitális harcosait

Kubatov Gábortól tudjuk, hogy egy fideszes politikusnak naponta legalább 5-ször kell posztolnia, ha hozzá akar járulni a közelgő országgyűlési választáson a kormánypárt győzelméhez. De mennyi digitális munkát szán a párt egy egyszerű önkéntesnek?

Német Szilvi
POLITIKA

Meglepően könnyű eltüntetni a háborús plakátokat az utcákról

Mosonmagyaróváron elég volt, hogy szólt a polgármester, nem szeretne ilyet látni, mire a cég rábólintott, hogy rendben, intézik. Budaörsön is született egy hallgatólagos megállapodás a felek között.

Windisch Judit
POLITIKA

Nem kell erőlködni, ennél kedvesebb dolog nem lesz ma: hóban kéjelgő állatok

Megvan ki nyerte nyerte a tegnapi napot: nem a Fidesz, nem a Tisza, hanem a Nyíregyházi Állatpark állatai.

Takács Lili
ÁLLAT

Miért ennyire lelkesek a nyíregyházi jegesmedvebocsok a világhírűvé vált videón?

Tényleg a hótól kergültek meg ennyire? És nem kamu, hogy annyira szeretik a hideget? És tényleg olyan kajákat kedvelnek igazán, mint az haute cuisine-sznobok? Gajdos László igazgató mindent elmesélt a boldog bocsokról, akik feltették Nyíregyházát a világtérképre.

Szily László
ÁLLAT

Egzotikus látvány – fotókon a behavazott Budapest

Majdnem másfél évtizede nem láttunk ekkora havat.

Németh Dániel, Bankó Gábor
tél

A hó és én: soha nem látott fotókon a budapesti, azon belül is a budai tél

Nagyjából 30 lépést teszünk meg, amikor szembesülők a rézmál-törökvészi tél Nagy Rejtélyével: ki volt az a zseni, aki képes volt 2 centiméteres pontossággal belehugyozni ebbe a kis lyukba?

Szily László
ÉLET
Videó

Gulyás: Nem emlékszem arra, hogy mi a támogatásunkról biztosítottuk volna az amerikai elnököt, mert kicsit nevetséges lett volna

Miért került Szentendrén óriásplakátra Vitályos Eszter? Mit nyert Magyarország Trump visszatérésével? Mi változott a venezuelaiak szuverenitásának elismerését illetően? Sikerült-e a gazdasági repülőrajt? Ezeket kérdeztük a Kormányinfón.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
POLITIKA

Tél tábornok még a Kormányinfót is megtámadta, de sikerült visszaverni

Sokan aggódtak az extrém hóhelyzet miatt, volt, akit nem is sikerült teljesen megnyugtatni, Kérdezhetett a 444 is, Vitályos Eszter pedig az amerikai hókotró és a Dunakanyar népszerűsítése miatt is védekezni kényszerült.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

„Ezek után most már akkor sem adnám, ha Tiborcz bejelentkezne és 20 milliárdot ígérne érte”

Megnéztük, hogy áll az a balatonhenyei birtok, amit a pletykák szerint Orbán Ráhel építtet magának. A projekt Oszkó Péter cégének nevén van, aki megkeresésünkre úgy döntött, most először nyilatkozik a beruházásról, mert elege van a valótlan szóbeszédekből.

Rovó Attila, Németh Dániel
belföld

Az Orbán-kormány teljesen elszakadt a valóságtól a 2022-es választás után

Orbán Viktor és a kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak.

Székely Sarolta
gazdaság

Óriási hiánnyal zárta 2025-öt a magyar állam, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal

Az elmúlt évet 5738,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam. Ez történelmi rekord, 40 százalékkal magasabb az előző évinél és a tervezettnél is. Az újabb hatalmas baklövést elkövető Nagy Mártonék ennek ellenére azt állítják, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”.

Haász János
gazdaság

Az árrésstop sem csodafegyver: a citrom és a gáz 23, a marhahús 32 százalékkal lett drágább

A kormány beavatkozása csak látszólag segít, rengeteg alapvető termék ugyanis igen jelentős mértékben drágul az idei évben.

Székely Sarolta
gazdaság

Az extrém hidegben pörögnek a gázórák, aki nem figyel, annak nagyon fájhatnak a jövő havi számlák

Az ország áramfogyasztása sorra emelkedik történelmi csúcsokra, a gázfogyasztás is rég látott szinteken van. Akik havi elszámolással fizetik a gáz- és villanyszámlát, trükközésre kényszerülhetnek, abban reménykedve, hogy lesz tartósan nagyon hideg. A Molnak szállítási gondjai vannak a rendkívüli hóhelyzet miatt, de az üzemanyag-ellátás egyelőre biztosított.

Haász János
gazdaság

Venezueláról csak azt nem tudjuk, hogy mi történt, mi van ott most, és mi jön ezután

Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.

Bede Márton
külföld

Gerillaharcos lányaként lett technokrata szakértő: élete legnagyobb egyensúlyozása vár az új venezuelai elnökre

Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.

Horváth Bence
külföld

Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért

Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.

plankog, Takács Lili, Bede Márton, Botos Tamás, Tábor Áron
külföld

Kínában árgus szemekkel figyelik Venezuelát, de emiatt nem fogják előbb megtámadni Tajvant

Maduro pár órával az elrablása előtt még a kínai különmegbízottal találkozott, az amerikai akciót döbbenten nézhették Pekingben is. Kína fontos szövetségesét veszítheti el a régióban, de az nem valószínű, hogy ez alakítaná a Tajvannal kapcsolatos terveiket.

Horváth Bence
külföld

Trumpnak nem is annyira Grönland a fontos, hanem a könnyű győzelem

Trump egy éve hajtogatja, hogy kell neki Grönland, de eddig csak félig-meddig hittek neki. Venezuela óta viszont már kevesen kételkednek ebben. Mi van az elnök Grönland-mániája mögött, és miért furcsább ez a többi kilátásba helyezett amerikai akciónál? Mit tehetnek a dánok és mit akarnak a grönlandiak?

Inkei Bence
külföld

Rengeteg olaj van Venezuelában, de kínszenvedés lesz kiaknázni

Orbán Viktor szombat este még a venezuelai krízis árfelhajtó hatásai ellen akart védekezni, hétfőn már az olajárak csökkenését várta. A legvalószínűbb, hogy mindkétszer tévedett, és rövid távon nem lesz érdemi világpiaci hatás. Az olajkincs nagy részének kitermelése és feldolgozása nehézkes és költséges lesz, mert egy különleges kőolajfajtáról van szó.

Haász János
gazdaság

Orosz olaj miatt szankcionált tartályhajót foglaltak el az amerikaiak

A kínai tulajdonú, kelet-timori zászló alatt utazó tartályhajót legutoljára Venezuela partjainál azonosították.

Bódog Bálint
külföld

Míg a világ Venezuelára figyel, Iránban durvulnak a tömegtüntetések a csapdába került rezsim ellen

A december végén kezdődött iráni tiltakozásokban egyre több tüntető veszti életét. Míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.

Takács Lili
külföld

Az iráni ajatollah szerint a tüntetők vandálok, akik Trump kedvében akarnak járni

Ali Hamenei szerint az amerikai elnök szítja a rombolást és a tüntetést.

Bódog Bálint
külföld

Már amúgy is pattanásig feszült helyzetben lőtt agyon egy nőt az amerikai idegenrendészet embere Minneapolisban

Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.

Benics Márk
külföld

Meghalt Tarr Béla

A filmrendező 70 éves volt.

Benics Márk
GYÁSZ

Ez egy elbaszott nap

Mit lehet írni egy rendező haláláról, aki leforgatta a valaha volt egyik legnagyszerűbb mozgóképes műalkotást a valaha volt egyik legnagyszerűbb regényből?

Diószegi-Horváth Nóra
GYÁSZ

Tarr Béla életének első és utolsó filmes munkája

Az 1965-os Ivan Iljics halálától a 2025-ös Beton.Hofi-klipig.

Herczeg Márk
FILM

„A testekről nem beszélgetünk, hanem ítélkezünk”

Hogyan lett egy japán utazásból előadás? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet.

Gócza Anita
színház

Vendégség az ország leghíresebb futkosólányánál, Péterfy Boriból Monspart Sarolta lesz

Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.

Kolozsi Ádám
színház
Podcast

Borízű hang #252 [H], VI. évfolyam, Zúzoros 10.: You are a donkey, Mister Kozso!

Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Tyúkól#59: Will coming outjától a homofóbok, a Heated Rivalry meleg hokisaitól meg a nők dobták el a hajukat

Egyik sem túl jó - hogy finoman szóljunk. Kvóták, sztereotípiák, sablonos megoldások. Túl lehet lendülni ezeken? És kell-e egyáltalán?

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast