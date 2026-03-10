Békebombázás és olajszűkítés

Jó reggelt, újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
De előtte szolgálati közlemény: indul a fészkelési szezon, és a cinkék szeretik a postaládákat.
Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben: Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet – a Helyzet: van! legújabb adásában a 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemezte a helyzetet. Buda szerint elérkezhetünk egy olyan pillanathoz, amikor a közvélemény számára életszerű lesz, hogy találnak egy robbanószerkezetet, Bíró Nagy szerint pedig Magyar Péternek most minden erejével a belpolitikai témákhoz kell visszaterelnie a közbeszédet.
Törvényjavaslatot adtak be az ukrán pénzszállítókban lefoglalt vagyon miatt: az előterjesztés szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját „megnyugtatóan tisztázni lehessen”.
Az ukrán külügy szerint a magyar hatóságok 28 órán át megbilincselve tartották a pénzszállítókat, pedig csak tanúként hallgatták ki őket, a külügyminiszter szerint „állami zsarolás és állami terrorizmus” az ukrán pénzszállító lekapcsolása, és arra kérte Magyarországot, hogy ne vonja be Ukrajnát a választási kampányba. Ukrajna be is kérette a magyar nagykövetet.
Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.
Mark Ruffalónak tetszett a tömeg Magyar Péter országjárásának pécsi állomásán. A kormányzati tiltás ellenére drónozni fog a Tisza Párt március 15-én. Magyar Péter Szekszárdon azt mondta, aki nem a Tisza listájára és jelöltjére szavaz, az Orbán aljas, korrupt rendszerét akarja vagy fogja hatalomban tartani. (Thürmeréknek sem lett meg az országos lista, így mindössze öt pártlista között választhatunk április 12-én: a rendszerváltás óta nem volt még példa arra, hogy ilyen kevés pártlista közül lehessen választani.)
Képviselőjelölt lehet a Vasi Fantomember, aki ötszáz ajánlást kapott anélkül, hogy bárki tudna róla bármi biztosat: több forrásunk is megnevezett egy Magyar Pétert, de ő állítja, nem róla van szó.
Tuzson Bencét azért nem marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság, mert nem volt fideszes logó a miniszter kampányvideóján, a Kúria szerint pedig mégsem kampányolhat Vajda Zoltán Magyar Péter-idézettel.
Orbánék osztogatása miatt 2106 milliárdos hiány jött össze a költségvetésben februárra, az éves cél 38,6 százalékát hozta már össze a kormány.
A Kúria is az Átlátszónak adott igazat az Államkincstárral szemben a falvaktól visszakért uniós előlegek ügyében: nyilvánosságra kell hozni, mely településektől és mekkora összeget kért vissza az állam az uniós előlegekből 2022 és 2024 között.
A gázolaj ára 20, a benziné 10 forinttal drágult. Magyar Péter üzemanyagpiaci kormányzati beavatkozást és azonnali adócsökkentést követelt, a szerb kormány megtiltotta az üzemanyagexportot, a horvát kormány pedig korlátozta az üzemanyagárakat. Röviddel azután, hogy rendkívüli árazást vezetett be a Mol a saját kútjain, 619 forintra emelve a benzinárat, újabb benzinárstopot jelentett be Orbán, majd a magyar kormány is betiltotta az üzemanyagok exportját, és bejelentették, hogy csökkentik azok jövedéki adóját. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint ellátási nehézségeket okozhat az árszabályozás.
Orbán szerint ahhoz, hogy ne dráguljon elviselhetetlenül a kőolaj ára, fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat, és van másik szükséges lépés is, de azt csak később árulja el. Vlagyimir Putyin most azt mondja, hajlandó gázt és olajat szállítani Európába, ha az európai országok garantálják a hosszú távú elköteleződést, és az orosz elnök Magyarországgal mint megbízható partnerrel példálózott, de figyelmeztetett, hogy Európa helyett új piacokat is találhatnak az orosz olajnak.
Tovább folytatódnak a rakéta- és dróntámadások: Iránból, Izraelből, Libanonból és az Öböl menti országokból is robbanásokat jelentettek, de ez sem akadályozta meg az iráni rezsim híveit, hogy az utcán ünnepeljék az új legfőbb vezetőt. Pedig az Iráni Iszlám Köztársaság eddig arra épült, hogy náluk nincs örökletesség, és állítólag Modzstaba Hamenei néhány napja megölt apja sem akarta, hogy a fia legyen az utódja.
Apokaliptikus állapotok uralkodnak Teheránban, miután az izraeli hadsereg több olajraktárt is eltalált a főváros közelében: a helyiek fullasztó levegőről, égő szemről és olajjal szennyezett esőről számolnak be, miközben az amerikaiak sincsenek oda az izraeli támadásért.
Akármilyen hihetetlen, a Z generáció tényleg átveszi a hatalmat Nepálban, és most Ázsia és Afrika autokratái aggódva figyelhetik, tudnak-e kormányozni „ezek a mai fiatalok”: nemrég még királyság volt, aztán a korrupt politikai elit játszótere, most fölényesen nyert a szegény himalájai országban az okostelefonos tüntetők pártja, egy rapperrel az élén.
És kijött a legutóbbi Borízű Hang ingyenes verziója is.
Indul a fészkelési szezon, a cinkék pedig szeretik a postaládákat.
Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben – Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet. Egyre inkább helyzet van. A 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemez.
Az orosz hibrid hadviselés szakértője szerint az orosz titkosszolgák feltűnése miatt „érdemes ezzel hipotézisszerűen foglalkozni”.
Magyar Péternek most minden erejével a belpolitikai témákhoz kell visszaterelnie a közbeszédet a Policy Solutions vezetője szerint, aki a Helyzet: van! című műsorunk vendége volt.
Az előterjesztés szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját „megnyugtatóan tisztázni lehessen”.
Az ukrán külügyminisztérium szerint a magyar hatóságok elfogadhatatlan és aránytalan módon jártak el, amikor Budapesten őrizetbe vették az ukrán állami takarékbank, az Oschadbank hét alkalmazottját és két pénzszállító járművét.
Magyarországot arra kéri, ne vonja be Ukrajnát a választási kampányba.
Az ukrán külügy tiltakozó jegyzéket adott át az ukrán pénzszállítókkal szembeni bánásmód miatt.
A lengyel miniszterelnök és holland kollégája, Rob Jetten remélik, hogy pragmatikus megoldás születik a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos konfliktusra.
Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.
Az amerikai színész megosztott egy videót a több ezres pécsi tömegről.
Tavaly október 23-án sem akarták engedni, hogy légi felvételek készüljenek a párt demonstrációjáról.
A Tisza Párt elnöke Szekszárdról üzent azoknak, akik „valamilyen okból meg akarják osztani a kormányváltást, a rendszerváltást akaró szavazókat”.
A rendszerváltás óta nem volt még példa arra, hogy ilyen kevés pártlista közül lehessen választani.
Képviselőjelölt lehet a Vasi Fantomember, aki ötszáz ajánlást kapott anélkül, hogy bárki tudna róla bármi biztosat. Több forrásunk is megnevezett egy Magyar Pétert, de ő állítja, nem róla van szó.
Az igazságügyi minisztert ellen a Tisza nyújtott be panaszt.
Az indoklás szerint az egykori MSZP-s, most független színekben induló politikus plakátjai és szórólapjai megtévesztőek.
Azért ezt jól jegyezzük meg!
Az építkezés a mai napig nem kezdődött el.
Lentulai Majka felelősségét firtatta a mocskosfideszezés miatt, az ózdi rapper pedig arról beszélt, Lentulaiék félhetnek, ha a teljesítményük alapján kapnak fizetést a rendszer bukása esetén.
Kész szerencse, hogy 4218 milliárd helyett 5445 milliárdra emelték Nagy Mártonék az idei éves hiánycélt. Van még mozgástér.
A Magyar Államkincstárnak nyilvánosságra kell hoznia, mely településektől és mekkora összeget kért vissza az állam az uniós előlegekből 2022 és 2024 között.
Neki nem kellett olyan messzire mennie, mint Németh Szilárd lányának.
Bizonyosan vannak közöttük ellenzéki szavazók – fordult a miniszter-helyettes a vendégekhez. Csak – jött a válasz.
Elnyelt egy autót.
De a benzin nagykereskedelmi ára is 10 forinttal emelkedik, és számos kúton elérheti a 600 forintot.
És azonnali adócsökkentést is.
Egyelőre március 19-ig, akkor újra értékelik a piaci helyzetet.
A közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt.
Ez 34 forinttal magasabb, mint a mostani átlagár. A gázolaj árát is szabályozzák. A levél valódiságát a 444 egy forrása is megerősítette.
A 95-ös benzint legfeljebb 595 forintért, a gázolajat legfeljebb 615-ért adhatják a kutak. A lépés éjfélkor lép életbe, a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező autókra vonatkozik. Magyar Péter szerint adót kellett volna csökkenteni, akkor 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag.
Nagy Márton azt is bejelentette, hogy csökkentik azok jövedéki adóját.
Az importőrök nem lesznek érdekeltek, hogy veszteséggel hozzanak be üzemanyagot az országba, a Mol finomítója csak hatvan százalékon működik, mondja a holtankoljak.hu ügyvezetője.
Van másik szükséges lépés is, de azt később árulja csak el.
Akkor, ha az európai országok garantálják a hosszú távú elköteleződést. Magyarországgal mint megbízható partnerrel példálózott, de figyelmeztetett, hogy Európa helyett új piacokat is találhatnak az orosz olajnak.
A JPMorgan vezető közgazdásza szerint a konfliktus elhúzódása esetén az olaj ára akár 120 dollár fölé is emelkedhet, ami a világgazdaságot recesszióba sodorhatja.
Összesen 220 millió forintnyi közpénzt autóztak el.
Hétfőn is tovább folytatódnak a rakéta- és dróntámadások: Iránból, Izraelből, Libanonból és az Öböl-menti országokból is robbanásokat jelentettek. Ez se akadályozta meg az iráni rezsim híveit, hogy az utcán ünnepeljék az új legfőbb vezetőt.
Az Iráni Iszlám Köztársaság eddig arra épült, hogy náluk nincs örökletesség. Állítólag Modzstaba Hamenei néhány napja megölt apja sem akarta, hogy a fia legyen az utódja.
Apokaliptikus állapotok uralkodnak Teheránban, miután az izraeli hadsereg több olajraktárt is eltalált a főváros közelében. A helyiek fullasztó levegőről, égő szemről és olajjal szennyezett esőről számolnak be, miközben az amerikaiak sincsenek oda az izraeli támadásért.
Az amerikai katonai bázisok védelmére küldtek elfogó drónokat is.
Nemrég még királyság volt, aztán a korrupt politikai elit játszótere. Most fölényesen nyert a szegény himalájai országban az okostelefonos tüntetők pártja, egy rapperrel az élén. Ázsia és Afrika autokratái aggódva figyelhetik, tudnak-e kormányozni „ezek a mai fiatalok”.
„Nem terápiát csinálunk” – indokolta Pete Docter. Olyan filmeket akar csinálni, melyek „mindenkihez szólnak”. Először 2020-ban szerepelt nyíltan meleg szereplő Pixar-filmben.
A földből előbúvó férgek ünnepe és a Nógrádi-slop. Minden geopolitikai elemző rémálma: a lezárt Hormuzi-szoros. Sittesek for Orbán. Bezárják-e a választásokig az összes szórakozóhelyet? Gödölye-gida-gate. Halászlékalandok.