Keresi a bűnbakokat a Fidesz és holdudvara: Sátán, elhízás, nemzeti hübrisz és telónyomkodó fiatalok

Az április választáson történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, aminek több előjele is volt, de a fideszes holdudvarban ezeket vagy nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni – legalábbis ezt látni a meglepett médiaszemélyiségek és a kevésbé meglepett, ám annál csalódottabb fideszes politikusok nyilatkozataiból.

Ahogy azt a 444 is megírta, a felsőbb körökben már jó ideje tudták, hogy nem áll jól a kormánypártok szénája. Belül többen a kampányfőnök, Orbán Balázst stratégiáját hibáztatták, de az utolsó hónapokban politikusok – mint például Lázár János és Navracsics Tibor miniszterek – is próbálták magukat elhatárolni a NER alatt busásan meggazdagodott szereplőktől. A kormányzati szereplők választás utáni nyilatkozatai látva lassan körvonalazódik a fő csapásirány:

Az új narratíva szerint a politikai vezetés nem tehetett arról, hogy egyesek ráakaszkodtak a rendszerre, és luxizással múlatták az idejüket, amivel lejáratták a kormányt.

Ezen túl persze számos megfejtés született a holdudvarban: egyesek sátánozással, drogos fiatalok hibáztatásával múlatják a képernyőidőt – róluk kicsit később emlékezünk meg, kezdjünk elsőnek a nagyvadakkal.

Kullancsok, képmutatók, kis hazaárulók