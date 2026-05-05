A gyűlölet könnyei

idén is lesz szentmise Orbán születésnapján.

BELFÖLD

Bujdosó Andrea közzétette, kik lesznek a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökei, és az is kiderült, hogy a gilvánfai tanoda roma vezetőjét jelöli parlamenti alelnöknek a Tisza. Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások, akik elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.

Rövid volt az Orbán veresége utáni gyászidőszak a régi szövetségeseknél: Andrej Babiš és Robert Fico már arról posztolt Donald Tuskkal, hogy nagyon várják a negyedik muskétást, Magyar Pétert.

Magyar Péter lecseréli a TEK-et: május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.

Kövér László 16 évre foglyul ejtette a parlamentáris demokráciát.

Újra szintet lépett az ország leghíresebb tűzfala a Bp. III. kerületi Szentendrei úton.

Orbán még utóvédharcot vívna Brüsszellel „gyermekvédelem” ügyben, Sulyok ehhez már nem partner.

GAZDASÁG

Balásy Gyula bement interjút adni a Kontrollnak, és a könnyeivel küzdve bejelentette, hogy a cégcsoportját – ami milliárdokat kaszált az állami gyűlöletkampányokon – minden vagyoni joggal felajánlja az államnak.

Valóban zsarolhatták az Erstét az MNB-ből, a belső vizsgálat után Varga Mihály feljelentést tett hivatali visszaélés miatt: a korábbi jegybankelnök Simor Andrást az MNB nyomására távolították el az Erstétől.

Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is: a leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást, ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia. Magyar Péter megígérte, hogy kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek.

Magyar Péter az MTA közgyűlésén akadémiai szabadságot, függetlenségét és átláthatóságot, politikai befolyás nélküli működést ígérve azt mondta, „a szükséges törvényi változtatások meghozatalával” lehetővé teszik a magyar egyetemek, kutatóintézetek visszatérését az Erasmus és a Horizon programokba.

Leépítés a Századvégnél, a fideszes háttérintézetnél is bejelentették a „fókuszváltást”.

Technikai hiba miatt akadoztak a banki utalások, munkabér-jóváírások sem jelentek meg a számlákon.

Döntött a Kúria: a jegybank közpénzherdáló alapítványának minden döntéséről szóló dokumentumot ki kell adnia.

Újra közel a 700 forintos benzinár.

Eltűntek Rogán Cecília és Sarka Kata bulvárlapjának olvasói, nem mintha eddig értelmezhető tartalommal vagy olvasottsággal rendelkezett volna az oldal.

Az alföldi gazdák szerint idén sok helyen nem lesz mit szüretelni a fagykár miatt.

Vizsgálatot indít az adatvédelmi hatóság a Mediaworks adatlopási ügyében.

KÜLFÖLD

Donald Trump bejelentette, hogy műveletet indított a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére, Irán közölte, hogy támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a szorosba. Irán szerint megállítottak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosnál, Washington tagadta. Irán rakétákat indított Emirátusok-beli célpontok ellen, Ománt is lőtték.

Egy Arleigh Burke osztályú romboló, a USS Michael Murphy az Arab-tengeren. Fotó: AFP

Egy európai hírszerző ügynökség szerint Putyin körül puccstól és merénylettől tartva példátlan módon szigorítanak a biztonsági intézkedéseken: még az orosz elnöknek dolgozó szakácsok, fotósok és testőrök otthonába is megfigyelő rendszereket telepítettek.

Autó hajtott a gyalogosok közé Lipcsében.

56 milliárd dolláros ajánlatot tett a „mémrészvényként” ismert GameStop az eBay-re, hogy az Amazon riválisa legyen.

Rubio csütörtökön a Vatikánba megy tárgyalni, miután Trump többször beleszállt a pápába.

KULTÚRA

Megtrollkodták az éhkoppon lévő folyóiratok Wáberert, maguknak kérik a Tisza által visszaküldött százmillióját.

Az irodalmi folyóiratok végzetes helyzetbe kerültek, mert a csókosoknak 17 milliárdot dobó NKA nekik nem utalta át a túléléshez szükséges minimális támogatást sem.

Eltűnt egy olasz zenész Budapesten nem sokkal a koncertjük előtt, már az Interpol is kereste, de végül meglett.