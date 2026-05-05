A gyűlölet könnyei

reggel 4

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító (de nem az egyedüli) hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival, de legelőször a lényeg: idén is lesz szentmise Orbán születésnapján.

BELFÖLD

Bujdosó Andrea közzétette, kik lesznek a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökei, és az is kiderült, hogy a gilvánfai tanoda roma vezetőjét jelöli parlamenti alelnöknek a Tisza. Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások, akik elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.

Rövid volt az Orbán veresége utáni gyászidőszak a régi szövetségeseknél: Andrej Babiš és Robert Fico már arról posztolt Donald Tuskkal, hogy nagyon várják a negyedik muskétást, Magyar Pétert.

  • Magyar Péter lecseréli a TEK-et: május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.
  • Kövér László 16 évre foglyul ejtette a parlamentáris demokráciát.
  • Újra szintet lépett az ország leghíresebb tűzfala a Bp. III. kerületi Szentendrei úton.
  • Orbán még utóvédharcot vívna Brüsszellel „gyermekvédelem” ügyben, Sulyok ehhez már nem partner.

GAZDASÁG

Balásy Gyula bement interjút adni a Kontrollnak, és a könnyeivel küzdve bejelentette, hogy a cégcsoportját – ami milliárdokat kaszált az állami gyűlöletkampányokon – minden vagyoni joggal felajánlja az államnak.

Balásy Gyula interjút ad a Kontrollnak
Forrás: Kontroll/Youtube

Valóban zsarolhatták az Erstét az MNB-ből, a belső vizsgálat után Varga Mihály feljelentést tett hivatali visszaélés miatt: a korábbi jegybankelnök Simor Andrást az MNB nyomására távolították el az Erstétől.

Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is: a leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást, ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia. Magyar Péter megígérte, hogy kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek.

Magyar Péter az MTA közgyűlésén akadémiai szabadságot, függetlenségét és átláthatóságot, politikai befolyás nélküli működést ígérve azt mondta, „a szükséges törvényi változtatások meghozatalával” lehetővé teszik a magyar egyetemek, kutatóintézetek visszatérését az Erasmus és a Horizon programokba.

  • Leépítés a Századvégnél, a fideszes háttérintézetnél is bejelentették a „fókuszváltást”.
  • Technikai hiba miatt akadoztak a banki utalások, munkabér-jóváírások sem jelentek meg a számlákon.
  • Döntött a Kúria: a jegybank közpénzherdáló alapítványának minden döntéséről szóló dokumentumot ki kell adnia.
  • Újra közel a 700 forintos benzinár.
  • Eltűntek Rogán Cecília és Sarka Kata bulvárlapjának olvasói, nem mintha eddig értelmezhető tartalommal vagy olvasottsággal rendelkezett volna az oldal.
  • Az alföldi gazdák szerint idén sok helyen nem lesz mit szüretelni a fagykár miatt.
  • Vizsgálatot indít az adatvédelmi hatóság a Mediaworks adatlopási ügyében.

KÜLFÖLD

Donald Trump bejelentette, hogy műveletet indított a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére, Irán közölte, hogy támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a szorosba. Irán szerint megállítottak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosnál, Washington tagadta. Irán rakétákat indított Emirátusok-beli célpontok ellen, Ománt is lőtték.

Egy Arleigh Burke osztályú romboló, a USS Michael Murphy az Arab-tengeren.
Fotó: AFP

Egy európai hírszerző ügynökség szerint Putyin körül puccstól és merénylettől tartva példátlan módon szigorítanak a biztonsági intézkedéseken: még az orosz elnöknek dolgozó szakácsok, fotósok és testőrök otthonába is megfigyelő rendszereket telepítettek.

  • Autó hajtott a gyalogosok közé Lipcsében.
  • 56 milliárd dolláros ajánlatot tett a „mémrészvényként” ismert GameStop az eBay-re, hogy az Amazon riválisa legyen.
  • Rubio csütörtökön a Vatikánba megy tárgyalni, miután Trump többször beleszállt a pápába.

KULTÚRA

Megtrollkodták az éhkoppon lévő folyóiratok Wáberert, maguknak kérik a Tisza által visszaküldött százmillióját.

Wáberer György interjút ad a Telexnek a választás előtt pár nappal
Forrás: Telex/Youtube

Az irodalmi folyóiratok végzetes helyzetbe kerültek, mert a csókosoknak 17 milliárdot dobó NKA nekik nem utalta át a túléléshez szükséges minimális támogatást sem.

Eltűnt egy olasz zenész Budapesten nem sokkal a koncertjük előtt, már az Interpol is kereste, de végül meglett.

  • Jókai életpályája és Wass Albert volt a magyar írásbeli érettségin.
  • Három fordulóval a vége előtt az Inter megnyerte az olasz bajnokságot.
  • Jogdíjakon csúszhat el, hogy a világ két legnépesebb országában közvetítsék a focivébét.
  • És kijött az ingyenes Borízű hang is.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Újra közel a 700 forintos benzinár

Keddtől a 95-ös benzin piaci ára bruttó 8 forinttal drágul, így literenként 691 forintba kerül majd.

Benics Márk
gazdaság

Leépítés a Századvégnél, a fideszes háttérintézetnél is bejelentették a „fókuszváltást”

A fideszes elemzőintézet idáig sokmilliárdos kormányzati megrendelésekből élt.

Kolozsi Ádám
belföld

56 milliárd dolláros ajánlatot tett a „mémrészvényként” ismert GameStop az eBay-re

Hogy az Amazon riválisa legyen.

Mészáros Juli
gazdaság

Kövér László 16 évre foglyul ejtette a parlamentáris demokráciát

A házelnök ez idő alatt gyakorlatilag semmissé tette a pozíció lényegét, ugyanis az Országgyűlés működésének biztosítása helyett következetesen, végig azon volt, hogy a kormánypártok számára még kényelmesebbé tegye a korlátlan hatalomgyakorlást.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Van, ami nem változik: idén is lesz szentmise Orbán születésnapján

„Hazánkért, népünkért, vezetőinkért.”

Mészáros Juli
vallás

Autó hajtott a gyalogosok közé Lipcsében, két halott és húsz sebesült van

Belvárosi sétálóutcára hajtott az autó, a sofőrt elfogták. Hivatalosan még nem tudni, terrortámadás történt-e.

Kolozsi Ádám
külföld

Jogdíjakon csúszhat el, hogy a világ két legnépesebb országában közvetítsék a focivébét

A FIFA-nak még nem sikerült megállapodnia Kínával és Indiával.

Német Szilvi
sport

A gilvánfai tanoda roma vezetőjét jelöli parlamenti alelnöknek a Tisza

Kőszegi Krisztián mellett dr. Hallerné dr. Nagy Anikó és Dr. Rák is alelnök lesz.

Kolozsi Ádám
belföld

Irán rakétákat indított Emirátusok-beli célpontok ellen, Ománt is lőtték

Újra arab célpontokat lőnek Iránból, először a tűzszünet kezdete óta.

Kolozsi Ádám
külföld

Magyar Péter ígéretet tett, hogy kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek

Nem győzték meg Hankó Balázs szavai arról, hogy nem történt bűncselekmény.

Német Szilvi
KULTÚRA

Az irodalmi folyóiratok végzetes helyzetbe kerültek, mert a csókosoknak 17 milliárdot dobó NKA nekik nem utalta át a túléléshez szükséges minimális támogatást sem

Bár a Fidesz papíron fordít kultúrára, az máshova megy. Az irodalmi lapok többségét megszűnés fenyegeti.

Kolozsi Ádám
KULTÚRA

Technikai hiba miatt akadoztak a banki utalások

A GIRO Zrt. szerint már rendezték a helyzetet, a hétfőn indított utalások megérkeznek még ma.

Windisch Judit
gazdaság

Rubio csütörtökön a Vatikánba megy tárgyalni, miután Trump többször beleszállt a pápába

A magát Jézusként megjelenítő elnök durván támadta a katolikus egyházfőt, megint a külügyminiszterének kellene elsimítania a helyzetet.

Kolozsi Ádám
külföld
Videó

„A politikának volt szüksége ezekre az emberekre és nem ezeknek az embereknek a politikára”

Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások. Elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video

Jókai életpályája és Wass Albert a magyar írásbeli érettségin

Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni.

Mészáros Juli
oktatás

Három fordulóval a vége előtt az Inter megnyerte az olasz bajnokságot

Története 21. bajnoki címét szerezte a milánói csapat.

Benics Márk
sport

Vizsgálatot indít az adatvédelmi hatóság a Mediaworks adatlopási ügyében

Azt írták, a sajtóból értesültek a hekkertámadásról.

Benics Márk
belföld

Előkerült az olasz dobos, akinek május 1-én nyoma veszett Budapesten

A férfit az Interpol is kereste, a koncertszervezők szerint már hazafelé tart a vonaton.

Német Szilvi
bűnügy

Döntött a Kúria: a jegybank közpénzherdáló alapítványának minden döntéséről szóló dokumentumot ki kell adnia

A Telex nyert a bíróságon, így a 266 milliárd forintot „elvesztő" Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány több száz, akár ezer dokumentumát is nyilvánosságra kell hozni.

Német Szilvi
gazdaság

Irán szerint megállítottak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosnál, Washington tagad

„Egyetlen amerikai haditengerészeti hajót sem ért találat” – írta az amerikai Középső Parancsnokság.

Benics Márk
külföld

Valóban zsarolhatták az Erstét az MNB-ből, a belső vizsgálat után Varga Mihály feljelentést tett hivatali visszaélés miatt

A korábbi jegybankelnök Simor Andrást az MNB nyomására távolították el az Erstétől.

Kolozsi Ádám
gazdaság

Borízű hang #268: Till Attila túléli a hangyainváziót is [rövid verzió]

Kínai néni és a mesterséges intelligencia. A rendszerváltás fideszes győztesei. Tolvajok, bűnözők, kollaboránsok és kezelésük. Hangyák, csigák, kecskebékák. Mikor lesz olcsóbb a futócipő a magyar boltokban, mint Nyugaton?

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Eltűntek Rogán Cecília és Sarka Kata bulvárlapjának olvasói

Nem mintha eddig értelmezhető tartalommal vagy olvasottsággal rendelkezett volna az oldal.

Mészáros Juli
Média

Magyar Péter lecseréli a TEK-et

Május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.

Mészáros Juli
POLITIKA

Mivé lett ez az ország? Már senki sem akar nevetni a végén? Nincs többé biztos választás?

Kivirágzott a forradalom a Szentendrei úton.

Gazda Albert
POLITIKA

Az alföldi gazdák szerint idén sok helyen nem lesz mit szüretelni

A májusi mínusz 5–6 fokos fagyok súlyos károkat okoztak a szőlőtermésben.

Német Szilvi
mezőgazdaság

Irán támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a Hormuzi-szorosba

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy műveletet indított a szorosban rekedt hajók kimentésére.

Benics Márk
külföld

Bujdosó Andrea közzétette, kik lesznek a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökei

A 21 parlamenti bizottság közül 14-et tiszás képviselők vezetnek majd.

Német Szilvi
POLITIKA

Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is

A leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást. Ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia.

Székely Sarolta
KULTÚRA

Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.

Német Szilvi
Média

Babiš és Fico már arról posztol Tuskkal, hogy nagyon várják a negyedik muskétást, Magyar Pétert

Rövid volt az Orbán veresége utáni gyászidőszak a régi szövetségeseknél.

Kolozsi Ádám
külföld

Magyar Péter az MTA közgyűlésén akadémiai szabadságot, függetlenségét és átláthatóságot, politikai befolyás nélküli működést ígért

Azt mondta, „a szükséges törvényi változtatások meghozatalával” lehetővé teszik a magyar egyetemek, kutatóintézetek visszatérését az Erasmus és a Horizon programokba.

Mészáros Juli
POLITIKA

Egy európai hírszerző ügynökség szerint Putyin körül példátlan módon szigorítanak a biztonsági intézkedéseken

Puccstól és merénylettől tartanak. Még az orosz elnöknek dolgozó szakácsok, fotósok és testőrök otthonába is megfigyelő rendszereket telepítettek.

Mészáros Juli
külföld

Eltűnt egy olasz zenész Budapesten nem sokkal a koncertjük előtt, már az Interpol is keresi

Az északkelet-olasz Veneto tartomány elnöke is felhívást tett közzé Davide Lucchelli ügyében.

Mészáros Juli
belföld

Megtrollkodták az éhkoppon lévő folyóiratok Wáberert, maguknak kérik a Tisza által visszaküldött százmillióját

Most jó lenni mecénásnak, ha már az NKA úgyis Fásy Zsülikéket támogat kultúra helyett.

Kolozsi Ádám
belföld