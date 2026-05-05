A gyűlölet könnyei

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító (de nem az egyedüli) hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival, de legelőször a lényeg: idén is lesz szentmise Orbán születésnapján.
Bujdosó Andrea közzétette, kik lesznek a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökei, és az is kiderült, hogy a gilvánfai tanoda roma vezetőjét jelöli parlamenti alelnöknek a Tisza. Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások, akik elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.
Rövid volt az Orbán veresége utáni gyászidőszak a régi szövetségeseknél: Andrej Babiš és Robert Fico már arról posztolt Donald Tuskkal, hogy nagyon várják a negyedik muskétást, Magyar Pétert.
Balásy Gyula bement interjút adni a Kontrollnak, és a könnyeivel küzdve bejelentette, hogy a cégcsoportját – ami milliárdokat kaszált az állami gyűlöletkampányokon – minden vagyoni joggal felajánlja az államnak.
Valóban zsarolhatták az Erstét az MNB-ből, a belső vizsgálat után Varga Mihály feljelentést tett hivatali visszaélés miatt: a korábbi jegybankelnök Simor Andrást az MNB nyomására távolították el az Erstétől.
Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is: a leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást, ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia. Magyar Péter megígérte, hogy kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek.
Magyar Péter az MTA közgyűlésén akadémiai szabadságot, függetlenségét és átláthatóságot, politikai befolyás nélküli működést ígérve azt mondta, „a szükséges törvényi változtatások meghozatalával” lehetővé teszik a magyar egyetemek, kutatóintézetek visszatérését az Erasmus és a Horizon programokba.
Donald Trump bejelentette, hogy műveletet indított a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére, Irán közölte, hogy támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a szorosba. Irán szerint megállítottak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosnál, Washington tagadta. Irán rakétákat indított Emirátusok-beli célpontok ellen, Ománt is lőtték.
Egy európai hírszerző ügynökség szerint Putyin körül puccstól és merénylettől tartva példátlan módon szigorítanak a biztonsági intézkedéseken: még az orosz elnöknek dolgozó szakácsok, fotósok és testőrök otthonába is megfigyelő rendszereket telepítettek.
Megtrollkodták az éhkoppon lévő folyóiratok Wáberert, maguknak kérik a Tisza által visszaküldött százmillióját.
Az irodalmi folyóiratok végzetes helyzetbe kerültek, mert a csókosoknak 17 milliárdot dobó NKA nekik nem utalta át a túléléshez szükséges minimális támogatást sem.
Eltűnt egy olasz zenész Budapesten nem sokkal a koncertjük előtt, már az Interpol is kereste, de végül meglett.
Keddtől a 95-ös benzin piaci ára bruttó 8 forinttal drágul, így literenként 691 forintba kerül majd.
A fideszes elemzőintézet idáig sokmilliárdos kormányzati megrendelésekből élt.
Hogy az Amazon riválisa legyen.
A házelnök ez idő alatt gyakorlatilag semmissé tette a pozíció lényegét, ugyanis az Országgyűlés működésének biztosítása helyett következetesen, végig azon volt, hogy a kormánypártok számára még kényelmesebbé tegye a korlátlan hatalomgyakorlást.
„Hazánkért, népünkért, vezetőinkért.”
Belvárosi sétálóutcára hajtott az autó, a sofőrt elfogták. Hivatalosan még nem tudni, terrortámadás történt-e.
A FIFA-nak még nem sikerült megállapodnia Kínával és Indiával.
Kőszegi Krisztián mellett dr. Hallerné dr. Nagy Anikó és Dr. Rák is alelnök lesz.
Újra arab célpontokat lőnek Iránból, először a tűzszünet kezdete óta.
Nem győzték meg Hankó Balázs szavai arról, hogy nem történt bűncselekmény.
Bár a Fidesz papíron fordít kultúrára, az máshova megy. Az irodalmi lapok többségét megszűnés fenyegeti.
A GIRO Zrt. szerint már rendezték a helyzetet, a hétfőn indított utalások megérkeznek még ma.
A magát Jézusként megjelenítő elnök durván támadta a katolikus egyházfőt, megint a külügyminiszterének kellene elsimítania a helyzetet.
Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások. Elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.
Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni.
Története 21. bajnoki címét szerezte a milánói csapat.
Azt írták, a sajtóból értesültek a hekkertámadásról.
A férfit az Interpol is kereste, a koncertszervezők szerint már hazafelé tart a vonaton.
A Telex nyert a bíróságon, így a 266 milliárd forintot „elvesztő" Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány több száz, akár ezer dokumentumát is nyilvánosságra kell hozni.
„Egyetlen amerikai haditengerészeti hajót sem ért találat” – írta az amerikai Középső Parancsnokság.
A korábbi jegybankelnök Simor Andrást az MNB nyomására távolították el az Erstétől.
Kínai néni és a mesterséges intelligencia. A rendszerváltás fideszes győztesei. Tolvajok, bűnözők, kollaboránsok és kezelésük. Hangyák, csigák, kecskebékák. Mikor lesz olcsóbb a futócipő a magyar boltokban, mint Nyugaton?
Nem mintha eddig értelmezhető tartalommal vagy olvasottsággal rendelkezett volna az oldal.
Május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el.
Kivirágzott a forradalom a Szentendrei úton.
A májusi mínusz 5–6 fokos fagyok súlyos károkat okoztak a szőlőtermésben.
Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy műveletet indított a szorosban rekedt hajók kimentésére.
A 21 parlamenti bizottság közül 14-et tiszás képviselők vezetnek majd.
A leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást. Ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
Rövid volt az Orbán veresége utáni gyászidőszak a régi szövetségeseknél.
Azt mondta, „a szükséges törvényi változtatások meghozatalával” lehetővé teszik a magyar egyetemek, kutatóintézetek visszatérését az Erasmus és a Horizon programokba.
Puccstól és merénylettől tartanak. Még az orosz elnöknek dolgozó szakácsok, fotósok és testőrök otthonába is megfigyelő rendszereket telepítettek.
Az északkelet-olasz Veneto tartomány elnöke is felhívást tett közzé Davide Lucchelli ügyében.
Most jó lenni mecénásnak, ha már az NKA úgyis Fásy Zsülikéket támogat kultúra helyett.