Alakuló ülés, népünnepély, tamburazenekar és parlamenti sürgés-forgás

Jó reggelt, szélre és esőre felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
13 éve bizonyítjuk: az újságírásnak hatása van. Támogasd a folytatást adód 1%-ával!
Szombaton megvolt alakuló ülés, a miniszterelnök megválasztása és a népünnepély is. Sulyok Tamás rögtön az ülés elején olyan jogállamiság-féltő beszédet mondott, hogy Magyar Péter meg sem tapsolta. Az új miniszterelnök első beszédében lemondásra szólította fel – a beszéd alatt is mosolygó – köztársasági elnököt, szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést sürgetett, a Gyurcsány-Orbán korszak bukásáról beszélt. A parlament elnöke a tiszás Forsthoffer Ágnes lett, aki azt ígérte, hogy a parlament újra a szerénység és alázat színtere lesz, nem az urizálásé. Folytatják Magyarék a kormányalakítási rohamtempót, két nap alatt lenyomják az összes miniszter meghallgatását.
A NER bukása utáni alakulóülésen évek óta nem tapasztalt szabadsággal dolgozhattak a parlamenti tudósítók:
A miniszterelnök a Kossuth téren várakozó tízezrek előtt is beszédet mondott, ígérete szerint minden magyart képviselni fognak. Bede Márton szerint az ország rendszert váltott, évszázadok óta nem néztek ilyen áhítattal a magyarok zászlófelvonást, az egyik legemlékezetesebb részlet pedig az volt, amikor a lógó orrú fideszes Németh Balázs önkéntelenül dobolta a Tavaszi szél ritmusát a Sugo Tamburazenekar parlamenti előadására. De más látványos pillanatokból sem volt hiány: egyesek a vízen járva rohamozták meg a tér közepét, a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt újból lenyomta az ismertté vált táncát, ezúttal a parlament előtt, Jalja élő előadására – még az M1 is beszámolt róla. Magyar Péter szerint nagyon gyorsan el tud tűnni az országban jelenleg uralkodó, mézeshetekhez hasonló érzés.
Élő adásunkat a szombati napról itt olvashatjátok vissza: ott voltunk a parlamentben, a rakparton és a Kossuth téren is. Videós rovatunk pedig a hétvégi Közértben foglalta össze a történteket:
Orbán Viktor be sem ment a parlamentbe utolsó miniszterelnöki napján – összeszedtük a kedvenc cikkeinket a volt miniszterelnökről. A fideszes Németh Zsolt szerint szombattal nem rendszerváltozás kezdődött, hanem pont hogy befejeződött. Sok fideszes politikus inthet búcsút a milliós keresetkiegészítésének, de legalább megtudtuk a Nemzeti Petíció eredményét. Gulyás Gergely azt ígérte, a Fidesz normális ellenzékként fog viselkedni. Összeállítottuk a vereség arcképcsarnokát.
A 100 Tagú Cigányzenekar reagált arra, hogy a Mi Hazánk kisétált a többnyire cigány származású fiúkból álló Sugo Tamburazenekar érkezésekor: Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés. Magyar Péter vállalhatatlannak tartotta a szélsőjobboldal kivonulását, Toroczkai László szerint nem is a gyerekek, hanem az Örömóda miatt vonultak ki.
Király Nóra szerint Orbánnak nem Dopemannel kellene értékelnie a kialakult helyzetet, és ebben a fideszes közösség egyetért vele. Huth Gergely nekiment a Vadhajtásokat igeforrásának nevező Orbánnak, aztán inkább tompította a kirohanását. Több sem kellett a Vadhajtások mögött álló náci Bede Zsoltnak: „Te nem engem lőttél meg, te Apukával mentél szembe!” – mondta, és szánalmasnak nevezte Huth megszólalását. Bencsik András Menczer Tamásnak üzente: „Ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy te is szembenézel a saját szemétségeiddel, disznóságoddal, brutalitásoddal.”
Szombat reggel írtunk az 1990-es rendszerváltásról, pontosabban Antall József miniszterelnökké választásának napjáról, ami egészen más volt, mint a mai, már csak a Milan–Benfica meccs miatt is. De csokorba gyűjtöttük Orbán Viktor legrosszabbul öregedő mondatait is a 2010-es beiktatási beszédéből, például: „Aki egymásra uszította az embereket, aki visszaélve a hatalommal, kárt okozott az országnak, az kapja meg méltó büntetését.”
Levelet küldött a Mol egyes benzinkutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék. A Független Benzinkutak Szövetsége arra figyelmeztet, hogy előbb ellátási foltok alakulnak ki az országban, majd az egész rendszer összedől, mint ahogy az történt 2022 végén az ársapka idején.
A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) társalapítója és vezetője vendégcikkében megírta, hogy a Balásy-cégek története bemutatja, hogyan működött Orbán kleptokrata rendszere.
A háború végét vizionáló Putyin a NATO-t bírálta a visszafogottabb győzelemnapi parádén – a díszszemlére ugyan nem ment ki, de Moszkvában volt aznap Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki azon fog dolgozni, hogy Magyar Péter alatt ugyanolyan legyen a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat, mint Orbán idejében. A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik.
Száz kiló robbanóanyaggal ért partot egy ukrán drón a görög üdülőszigeten. Belebukott a lett védelmi miniszter, hogy ukrán drónok csapódtak be az országban. A Kaszpi-tengeren szállít fegyvereket Moszkva Iránnak. Egy iraki pásztor buktatta le az izraeli kommandósokat a sivatagban, Izrael légicsapásokkal tartotta távol az iraki hadsereget a titkos bázisától.
A brit önkormányzati választások fő kérdése, hogy elég pocsékul szerepelt-e a Munkáspárt ahhoz, hogy Starmer belebukjon. Nagyot nyert Farage pártja, feljövőben a Zöldek, de a legfontosabb tanulság az, hogy végleg szétesni látszik a kétpárti rendszer Nagy-Britanniában.
Történetekből áll össze az életünk, mondta egyik oroszlán a másiknak. Kísérteties véletlen: pont aznap jött Magyarországra a világhírű mozambiki író, amikor Urfi Péter kollégánk általa ihletett könyve megjelent.
Borízű hang #269: Hogy lesz jó Orbánnak, ha lecsukják? Te hány évet adnál?
Rövid, de izgalmas eszmefuttatást közölt a „rendszerváltozás” lényegéről.
Gyász: már sosem lesz bajnok a Felcsút. Állami pénzek kampányra, politikusseggekre utazó, kilógó nyelvű művészek, reklámszakemberek satöbbik. Az MSZP Fürjes Balázsa.
Május 9-én Magyarország rendszert váltott. Volt, aki a vízen járt a Kossuth téren, de ennél is nagyobb csoda történt az országházban, ahol cigány kisfiúk énekeltették el a Fidesszel a Tavaszi szélt.
Ez a Fidesz frakcióvezetője szerint újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben.
Toroczkai szerint ők nem a gyerekek származása miatt mentek ki, hanem csak az Örömódáról, de a felvétel mást mutat.
Az indulásunk óta eltelt, kicsivel több mint 13 évben 11146 olyan cikket és videót publikáltunk, amiben szó volt Orbán Viktorról. Kiválogattuk azokat, amiket a leginkább ajánlunk a leköszönő miniszterelnök búcsúztatásához.
A Pesti Srácok főszerkesztője éjszaka még nagyon-nagyon fel volt dúlva, aztán a posztja hajnalban kissé átalakult.
A továbbra is zavarodottan forgolódó propagandisták közül többen is úgy érezték, magyarázniuk kell azt, hogy Orbán Viktor a náci Bede Zsoltot tette meg a fideszes újmédiának.
A Demokrata főszerkesztője szerint a fideszes médiastruktúra máig nem hajlandó szembenézni a saját bűneivel és hibáival.
Az orosz elnök egy európai biztonságpolitikai megállapodásról is tárgyalna, lehetőleg Gerhard Schröderrel.
A Független Benzinkutak Szövetsége arra figyelmeztet, hogy előbb ellátási foltok alakulnak ki az országban, majd az egész rendszer összedől, mint ahogy történt az 2022 végén az ársapka idején.
„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja” – írja a párt politikusa a Facebookon.
Az előző rendszerváltásnál még hetekre elhúzták azt, ami most egy nap alatt lezajlik. Így írtak 1990-ben.
Abszolút filmszínház a parlamenti ülésteremben.
Bukott politikusok, leköszönt államtitkárok és feltörekvő fideszesek is voltak bőven a miniszterelnöki, kormány- és miniszteri biztosok között. Évente több milliárd ment el a fizetésükre.
„Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház” – mondta a szlovák miniszterelnök Moszkvában.
Megdöbbentő képsorokat láthattak a valid információktól eddig elzárt nézők a közmédia felületén vasárnap reggel.
Lehet zivatar, jön a viharos erejű szél, éjszaka akár még fagyhat is.
A Tisza programjának bemutatásakor Kapitány István Paks 2 felülvizsgálatát ígérte.
Az alakuló ülés szünetében még arról beszélt, nem készül arra, hogy a performanszt ugyanúgy bemutassa, mint a választás éjszakáján. Aztán bemutatta.
Miután bő két évig kiszolgálta Orbán kormányát szóval, tettel és hallgatással is, most többek között a jogbiztonság és jogállamiság fontosságáról, a Tisza párt történelmi felelősségéről beszélt.
Azt most sem árulták el, hogy mennyiért reklámozták a kampányeszközt Balásy Gyula cégein keresztül, pedig az legutóbb már 8 milliárdos tétel volt.
Úgy kezdődött el az új politikai korszak Magyarországon, hogy Orbán Viktor nem ment el személyesen vállalni a felelősséget az elmúlt 16 évért. Megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül – üzente Magyar Péter az ellenzékbe szorult fideszeseknek.
Izrael titkos támaszpontot hozott létre távol a határától, hogy közelebb kerüljön Iránhoz.
A legóvatosabb becslések szerint is Balásy 340 milliárd forint kleptokrata járadékot tehetett zsebre, de az ezermilliárd közeli összeg sem lenne meglepő. Ő ennek ellenére csak egy szereplő, és teljesen bizonyos, hogy nem a legfontosabb a lopási láncolatban.
Arra még nem volt példa az 1990-es rendszerváltás óta, hogy egy bukott kormány miniszterelnöke ne vegyen részt az alakuló ülésen.
A kormány népszerűségének csökkenésére is felkészült.
Zárt ajtók mögött találkozott Putyinnal.
Nagyot nyert Farage pártja, feljövőben a Zöldek, de a legfontosabb tanulság az, hogy végleg szétesni látszik a kétpárti rendszer Nagy-Britanniában.
Reakció érkezett a zenekartól arra, hogy a Mi hazánk képviselői felálltak és kivonultak az Országgyűlés alakuló üléséről, amikor megérkezett a többnyire cigány származású fiúkból álló sükösdi Sugo Tamburazenekar.
Ez történt a rendszerváltás első napjának első felében.
Többen konkrétan a vízen jártak.
Végigkövettük a NER utáni első országgyűlés megalakulását.
Magyar Péter még nagyjából másfél napig főnöke Orbán Viktor minisztereinek. Hétfőn már reggel nyolctól üléseznek a parlamenti bizottságok. Ma tizenhét miniszterjelölti meghallgatás lesz, majd kedden hét. Tarr Zoltánt négy, Orbán Anitát három bizottság is meghallgatja. Kedd délután felállhat az új kormány.
Itt nincs esélye Amerikának megállítania az orosz szállítmányokat.
A Kossuth téren szelfiző, pacsizó, ölelkező, vadul táncoló és vonatozó emberek ünneplik, hogy vége lett (Kicsi).
Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést sürgetett, a Gyurcsány-Orbán korszak bukásáról beszélt. Azt mondta, senki ne reménykedjen abban, hogy a régi hatalmi védelem felmentést adhat a következmények alól.
Összefont karok, kényelmetlen fészkelődések, kényszeredett mosolyok. 16 év után most először ültek be a fideszes politikusok úgy a parlamentbe, hogy ők vannak kisebbségben.
Kísérteties véletlen: pont aznap jött Magyarországra a világhírű mozambiki író, amikor az általa ihletett könyvem megjelent.
Az ukránok szerint az oroszok térítették el a drónokat, nem aktiválták a baltiak időben az elhárítórendszert.
Egy dologban igaza volt Orbánnak: az elmúlt 16 év tényleg minden volt, csak nem babazsúr.
Mondjuk ő a II. világháborús győzelem alkalmából.
A halászok, nem tudták, mi az, úgyhogy simán elvontatták egy kikötőbe.
Magyarország miniszterelnöke szerint nincs jobb, nincs bal, csak magyar, és minden magyart képviselni fognak.
A biztonsági okok miatt korlátozott formában megtartott katonai felvonuláson az orosz elnök „agresszív erőnek” nevezte Ukrajnát.
Nagy nap ez a mai. Megalakul az új országgyűlés, megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a Parlament épületében és a Kossuth téren is beszédet mond. Kövesse velünk élőben!