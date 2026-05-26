Közös izgulnivalóink

TISZA

Magyar Péter parlamenti beszéde előtt órákkal összecsaphat a Tisza és a Fidesz: a tiszás Alaptörvény-módosításról már reggel tárgyalnak az Igazságügyi bizottságban, ami kiverte a Fidesznél a biztosítékot. Magyar Péter azt mondta, Rogán Antalnak nagyon sok minden miatt van izgulnivalója.

Magyar Péter szerint azok a volt kormánytagok árulózzák most Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a magyarokat. Orbán Anita úgy reagált: „Nem én változtam meg, hanem az a rendszer amit ti a végsőkig védeni próbáltok”.

BELFÖLD

Akár be is szánthatják az MCC-t, a NER szürke eminenciása alkudozni próbál: nem államosítás a kiszervezett közvagyon visszavétele, bíróságon sem lenne sok esélye a KEKVA-knak – a fideszes káderképző már tárgyalna, új korszak jöhet a modellváltó egyetemeknek is.

Csődközelbe került a mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cég, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is: a pécsi Katics József tulajdonában álló Platina Bau Zrt. ellen a múlt héten NAV-végrehajtás rendeltek el, egy hitelezője kezdeményezte a felszámolását is – a család másik cége, a Hungaro Energy hiába kért tavaly nyáron csődvédelmet, áprilisban elkezdődött a felszámolása.

Európa kerozinellátásának 20 százaléka nincs megoldva, a HungaroControl vezérigazgatója szerint egy idő után ez érzékelhető lesz – a Mol szerint viszont a hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan.

Őrizetbe vették a Magyarországon ministránsfiút molesztáló Hilarion metropolitát Csehországban, „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak a kocsijában.

Lázár János lemondott a teniszszövetség elnökségéről.

A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy egyelőre nem nyúltak hozzá a sporttámogatásokhoz.

Lezárták Kelenföld vasútállomást, miután kigyulladt egy villanymozdony.

KÜLFÖLD

Az amerikai–izraeli bombázások felgyorsították a teheráni elit cseréjét: eddig az ajatollahok parancsoltak a Forradalmi Gárdának, de most fordulhatott a kocka – hasonló sokszor történt már a történelemben a római császároktól a japán sógunokig.

A teheráni parlament tagjai a Forradalmi Gárda egyenruhájában 2026. február 1-én Fotó: ICANA/AFP

Ausztriában végig vette egy siklóernyős kamerája, ahogy nekimegy egy kisrepülő: a siklóernyős látta, ahogy közelít felé a gép, majd pár másodpercen belül ütköztek.

A román kormány magyar kultuszminisztere arról beszélt egy felvételen, hogy veri a faszát a román nemzeti érdekbe, le is mondott.

Megzavarták a brit védelmi minisztert szállító gép jelét az orosz határ közelében.

20 embert őrizetbe vettek a görög hatóságok, mert EU-s támogatásokat lophattak, politikusok érintettségét is vizsgálják.

Oroszország bevetheti a hadseregét a külföldön büntetőeljárás alá vont állampolgárainak védelmében.

KULTÚRA

Nagyon fast kicsit food a Mama Goulashban: a hely, ahol olyan puha minden, mint Orbán Viktor a választások óta.

Molnár Áron kimerült, kiszáll egy készülő színdarabból: a színész az utóbbi hetekben az NKA-botrányban volt nagyon aktív, ő beszélt először az eltitkolt, 17 milliárdos keretről.