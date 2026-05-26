Közös izgulnivalóink

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele (ami nem az egyedüli), benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.
Magyar Péter parlamenti beszéde előtt órákkal összecsaphat a Tisza és a Fidesz: a tiszás Alaptörvény-módosításról már reggel tárgyalnak az Igazságügyi bizottságban, ami kiverte a Fidesznél a biztosítékot. Magyar Péter azt mondta, Rogán Antalnak nagyon sok minden miatt van izgulnivalója.
Magyar Péter szerint azok a volt kormánytagok árulózzák most Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a magyarokat. Orbán Anita úgy reagált: „Nem én változtam meg, hanem az a rendszer amit ti a végsőkig védeni próbáltok”.
Akár be is szánthatják az MCC-t, a NER szürke eminenciása alkudozni próbál: nem államosítás a kiszervezett közvagyon visszavétele, bíróságon sem lenne sok esélye a KEKVA-knak – a fideszes káderképző már tárgyalna, új korszak jöhet a modellváltó egyetemeknek is.
Csődközelbe került a mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cég, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is: a pécsi Katics József tulajdonában álló Platina Bau Zrt. ellen a múlt héten NAV-végrehajtás rendeltek el, egy hitelezője kezdeményezte a felszámolását is – a család másik cége, a Hungaro Energy hiába kért tavaly nyáron csődvédelmet, áprilisban elkezdődött a felszámolása.
Európa kerozinellátásának 20 százaléka nincs megoldva, a HungaroControl vezérigazgatója szerint egy idő után ez érzékelhető lesz – a Mol szerint viszont a hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan.
Az amerikai–izraeli bombázások felgyorsították a teheráni elit cseréjét: eddig az ajatollahok parancsoltak a Forradalmi Gárdának, de most fordulhatott a kocka – hasonló sokszor történt már a történelemben a római császároktól a japán sógunokig.
Ausztriában végig vette egy siklóernyős kamerája, ahogy nekimegy egy kisrepülő: a siklóernyős látta, ahogy közelít felé a gép, majd pár másodpercen belül ütköztek.
Nagyon fast kicsit food a Mama Goulashban: a hely, ahol olyan puha minden, mint Orbán Viktor a választások óta.
Molnár Áron kimerült, kiszáll egy készülő színdarabból: a színész az utóbbi hetekben az NKA-botrányban volt nagyon aktív, ő beszélt először az eltitkolt, 17 milliárdos keretről.
Európa kerozinellátásának 20 százaléka nincs megoldva, a HungaroControl vezérigazgatója szerint egy idő után ez érzékelhető lesz. A Mol szerint viszont a hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan.
A pécsi Katics József tulajdonában álló Platina Bau Zrt. ellen a múlt héten NAV-végrehajtás rendeltek el, egy hitelezője kezdeményezte a felszámolását is. A család másik cége, a Hungaro Energy hiába kért tavaly nyáron csődvédelmet, áprilisban elkezdődött a felszámolása.
A színész az utóbbi hetekben az NKA-botrányban volt nagyon aktív, ő beszélt először az eltitkolt, 17 milliárdos keretről.
A lopás világrekordja. Az autós üldözés magyar rekordja. A kínaiak hülyét csinálnak Trumpból. Gorka Sebestyén előkerül. A burzsoázia ingyenszórakozása. Zavaros ragadozó madarak: Atlanta Hawks, Indiana Hawks, Atlanta Falcons.
Magyar beleállt az előző kormányba az Orbán Anitát kritizáló nyílt levelük miatt, mire Orbán Viktor is megosztotta azt.
Az Európai Ügyészség régóta nyomoz az ügyben, 13 parlamenti képviselőnek kellett a mentelmi jogát felfüggeszteni.
Május 29-i hatállyal. A volt miniszter 2020 óta vezette a nehéz pénzügyi helyzetbe jutott szövetséget.
Bő egy órás interjút adott a miniszterelnök a Telexnek, égő mozdonyokról, oligarcháktól kapott SMS-ekről, polgármesteri fizetésekről és a titkosszolgálatokról is volt szó.
Demetertől a saját pártja, az RMDSZ is elhatárolódott.
Ki fogja ezek után riogatni a budapestieket?
A siklóernyős látta, ahogy közelít felé a gép, majd pár másodpercen belül ütköztek. A szerencsésen végződött baleset Ausztriában történt.
Demeter András Istvánt a saját párttársai felszólították, hogy mondjon le és kérjen bocsánatot.
Pont azután történt ez, hogy a miniszter elítélt orosz akciókat.
A metropolita a kábítószer birtoklást tagadja. Korábban jó kapcsolatot ápolt Semjén Zsolttal, magyar állampolgárságot kapott.
Nem államosítás a kiszervezett közvagyon visszavétele, bíróságon sem lenne sok esélye a KEKVA-knak. A fideszes káderképző már tárgyalna, új korszak jöhet a modellváltó egyetemeknek is.
Vlagyimir Putyin aláírta az erről szóló törvénymódosításokat.
Ki kell erre találni valamit, de mindezidáig nem történt változtatás.
A Dob utcai turistaétterem szuperképessége, hogy jóllakhatsz annyi idő alatt, mintha láncburgereznél, de asztalnál ülsz, tányérból eszel, és külföldiül beszélő pincérek sokasága mosolyog rád folyamatosan. Kalória és kapitalizmus, 4. fejezet.
Az amerikai-izraeli bombázások felgyorsították a teheráni elit cseréjét. Eddig az ajatollahok parancsoltak a Forradalmi Gárdának, de most fordulhatott a kocka. Hasonló sokszor történt már a történelemben a római császároktól a japán sógunokig.
Azt írta, belülről látta, hogyan váltja fel az ország érdekét a személyes érdek, és egy ponton döntenie kellett.
A tiszás Alaptörvény-módosításról már reggel tárgyalnak az Igazságügyi bizottságban, ami kiverte a Fidesznél a biztosítékot.