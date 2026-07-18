Hétvégi olvasnivalók fideszes belharcokról, kicsekkoló Gulyásról és Szijjártóról, okostelefonok betiltásáról és az Odüsszeiáról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legérdekesebb-fontosabb nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Ha minden igaz, ezen a hétvégén el fog dőlni Sulyok Tamás elnöki sorsa, vagy legalább látni fogjuk, merre gördül tovább a történet, miután hétfőn a parlament megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását. A változásokat nagy vita kísérte, az egyes lépésekkel kapcsolatban számos pro- és kontraérv is előkerült, ezekről beszélgettünk a héten Pardavi Mártával, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökével. És ha már a köztársasági elnök: ma reggeli cikkünkben megnéztük azt is, mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó Sulyok különös közösségi médiás küszködése.
A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állította Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Mint megírtuk, visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, és a bűncselekmény elkövetését tagadja.
A héten két, nemrég még fontos szerepet betöltő fideszes politikus is hátrébb lépett: előbb Gulyás Gergely jelentette be, hogy tiltakozván az alaptörvénymódosítás ellen, lemond a frakcióvezetésről, ezért összeszedtük ennek a rövid időszaknak a legemlékezetesebb pillanatait. Aztán jött a még nagyobb bomba, amikor kiderült, hogy Szijjártó Péter is lemond a képviselőségről, és a BYD-nél folytatja. Emiatt felidéztük Szijjártó politikusi pályáját, és összeszedtük legnagyobb botrányait külügyminiszterként, valamint a fideszes politikus és a 444 legnagyobb közös pillanatait is.
Miközben a Fidesz amúgy a demokrácia végéről posztolt, Orbán Viktor simán elment meccseket nézni az Egyesült Államokba, mi meg megnéztük a fideszesek néma gyertyagyújtását a Parlament előtt, és írtunk arról, hogy szemünk láttára mállik széjjel a magára hagyott a párt, amiben egymást gyalázták oda-vissza fideszesek, hogy aztán újságíróink a stúdióban is átbeszéljék, hova jutott a dicsőbb napokat látott párt.
Foglalkoztunk emellett azzal, hogy milyen áldatlan állapotok között tárolják a Közlekedési Múzeum gyűjteményét, piacra dolgozó kreatívokat kérdeztünk a Balásy-cégek árszabásáról, írtunk arról is, hogy a választások utáni első szerződését egy Tisza-közeli céggel kötötte az addig Balásyékat hizlaló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, és megírtuk, hogyan lett Orbán János Dénes a nagy közpénzköltő.
Milyen állapotban van a magyar gazdaság a NER után? Mi az, amire költöttek, és amire nem? És amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.
Ukrajnában tüntetések törtek ki azután, hogy Zelenszkij lecserélné a szupernépszerű védelmi minisztert, és írtunk arról, hogy mit is jelent a Patriot-licenc Trump általi belengetése az országnak. Foglalkoztunk azzal is, hogy külföldön sincsenek biztonságban a Putyin háborúja elől menekülő oroszok, hogy Szerbiában drámai lemondásával Putyint utánozva örökítené tovább a hatalmát a nagy túlélő Aleksandar Vučić, és hogy a tálibok már az okostelefonok betiltásánál tartanak.
Tíz éve halt meg Esterházy Péter, aki úgy írt, ahogy más levegőt vesz. Mi pedig bemutattuk Márkus Kata és Ruszthi Zsolt filmjét, amiben kortárs szerzők beszélnek Esterházyhoz fűződő kapcsolatukról, valamint közöltünk egy fejezetet Urfi Péter nemrég megjelent könyvéből, ami szintén róla szól.
Megnéztük a héten Christopher Nolan monumentális Odüsszeiáját, és nem bántuk meg, míg a Qubit interjúzott a fotós Barakonyi Szabolccsal, aki évekig járt rendőrségi helyszínelésekre, és ott született fotóiból készül most egy könyve.
Lement a két elődöntő is, ma már angol-francia bronzmeccs, holnap pedig jön a spanyol-argentin döntő. A héten megírtuk, hogy taktikai mestermunka volt, ahogy a spanyolok hatástalanították Mbappéékat, az angol-argentin elődöntő elé időzítve pedig azt, hogy miért nem akad nagyon ennél nagyobb párosítás a világbajnokságok történetéből.
Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból lett a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. Hogyan működhetett így ez a rendszer, és ki viszi el a balhét?
Évekig járt rendőrségi helyszínelésekre Barakonyi Szabolcs fotográfus, szerkesztő, majd végigült egy bűnügyi technikusi tanfolyamot is. Lefotózott több száz tetthelyet és bűnjelet. Most olyan könyvet készít az anyagból, ami a legrutinosabb képelemzőket is zavarba hozza.
Kikértük a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és az alá tartozó rendezvényszervező szerződéseit. Balásyék cégei több tízmilliárdot kaszáltak az atlétikai vb-n, de minden fillérre szükség volt. A kormányváltás utáni első szerződésnek viszont van tiszás kötődése.
Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Christopher Nolan Odüsszeiája nagyszabású feldolgozása Homérosz klasszikusának. Ha nem is forradalmasítja a filmművészetet, azért jól van ez így.
A résztvevőket arra kérték, csendben morzsoljanak el egy imát Magyarország jogállamiságáért.
Rövid, de annál velősebb pár hónap volt.
Amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.
Szijjártó Péter mindig abban hitt, amiben érdekében állt.
Tíz éve halt meg Esterházy Péter, aki úgy írt, ahogy más levegőt vesz. Urfi Péter könyvében van egy fejezet róla, ezt közöljük az évfordulón.
Átrágtuk magunkat a távozó köztársasági elnök összes fb-posztján, amit a hivatali ideje alatt feltöltött. A 75 ezer követő által követett profil rövidesen gazdátlan marad.
Az Európa-bajnokok labdával és labda nélkül is fölényben futballozva szedték szét Franciaországot, aminek sztárokkal teli támadósora a 81. percig egyetlen kaput eltaláló lövésig sem jutott.
Nem lesz többé parlamenti képviselő.
Kevesebb mint egy év után az ukránok számára is váratlanul Zelenszkij menesztette a kormányt. Az amerikai nagykövetet érintő korrupciós vádak, a hadsereg problémái és az adminisztráción belüli feszültségek is hozzájárulhattak a kormányátalakítás időzítéséhez, de az elnököt saját hatalmának és népszerűségének megőrzése is motiválhatja.
Elképesztő állapotok, súlyos állományvédelmi hiányosságok az Északi Járműjavítóban, ahol a kormány százmilliárdos projektet tervez a fideszes főigazgató által vezetett Közlekedési Múzeumnak.
A Magyar Helsinki Bizottság társelnökével beszéltük át az Alaptörvény 17. módosítását.
Jachtozástól orosz hekkerekig, gödi gyártól a Lavrovval folytatott telefonokig – mindig volt miről kérdezni a volt külügyminisztert, aki mostanra a Fidesz-frakcióból is kiszállt.
Donald Tusk szerint Szijjártó helye a Gazprom igazgatóságában lett volna, de végül a kínai BYD-hoz igazolt. Orbán egyik legfontosabb embere távozik a frontvonalból, akiről leginkább a Lavrov orosz külügyminiszterhez fűződő bizarr kapcsolata marad emlékezetes. Voltak azért más ügyei is.
A különbség jól látható, Isten mindenhol ott van, ezzel szemben Esterházy Péter is mindenhol ott van, csak itt nincs. Tíz éve ment el a magyar irodalom lifegő bokájú Michael Jacksonja.
TikTok-videó 4 millióért, animációs munka 200 ezres órabérrel, influenszerkampány 8 millióért. Piacra dolgozó kreatívokat kérdeztünk arról, mennyire szálltak el a New Land cégcsoport árai.
A tálibok megtiltották Afganisztán több százezer közszolgájának, hogy okostelefont használjanak, és sokan attól tartanak, hogy ez csak az első lépés. Egy olyan országban, ahol a telefon sokszor a hiányzó állami szolgáltatásokat helyettesítő eszköz.
Csapásokat adnak, csapásokat kapnak, omladozik a szeretetország, a Fideszen és az Orbán-jobboldalon legalábbis mindenképpen, van, aki már az exkormányfőt sem tiszteli kellőképpen. Ki kit gyalázott le a héten a bukott állampártban?
Az egyikük feltalálta a focit, a másik az utóbbi fél évszázadban lett a labdarúgás királya. Eddig háromszor találkoztak egyenes kieséses szakaszban, és mindhárom meccs a futballtörténelem klasszikusa lett, tele piros lapokkal, zseniális húzásokkal és elképesztő csalásokkal. De Argentínát, Angliát és a focijukat nagyon sok minden köti össze.
A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.
A szerb államfő „előre bejelentett” és önkéntes lemondásával balkáni bálvánnyá is válhatna, ha nem Szerbiában lennénk, és ha nem Vučićról lenne szó. Az önfeláldozó politikus előtti kalaplengetés helyett érdemes inkább putyini trükköket sejteni a háttérben.
Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.
Ukrajnának égető szüksége van az orosz ballisztikus rakéták ellen is hatékony Patriot-rakétarendszerekre. Trump Ankarában megígérte, hogy licencmegállapodást kaphatnak gyártásra. Mit jelent ez a gyakorlatban, és vannak-e alternatív lehetőségei Ukrajnának?
Törökország hazatoloncolt egy háborúellenes orosz aktivistát, akit egyből őrizetbe is vettek. Ez az első eset, hogy egy NATO-tagállam segédkezik a putyini rezsim elől menekülő oroszok hazajuttatásában, ami egyre hajmeresztőbb történeteket eredményez.