A vagyonvisszaszerző-jelölt és a vérbeli influenszer-politikus

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„Azt szeretem, amikor meg van csinálva a munka” – Példa nélküli feladat vár Unger Annára, akit csütörtökön szavazott meg (furcsa körülmények között) jelöltnek a parlamenti bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére. Az eddig politikai elemzőként, illetve Orbán Balázs opponenseként ismert Unger korábban kételkedett abban, hogy egyáltalán leváltható-e a NER, a kampány során viszont már úgy látta, hogy Magyar Péter a közös ország ígéretével nyerheti meg a választásokat.
Magyar Péter nyuszimotoros példán keresztül magyarázta el a Parlamentben, hogy mi a különbség a rosszcsont óvodások és az ellenzéki politikusok között, de beszélt energiaválságról, alkalmazkodásról is – az ellenzék szerint tízmilliárdokat vesztett az ország a miniszterelnök késlekedése miatt, inkompetensnek nevezték a kormányt.
Pócs a parlamentben Magyar Péter gyermekkori traumáiról beszélt, majd arról, hogy a miniszterelnök gyermekeit lehet egyedül sajnálni. Balhé lett belőle. Magyar később felszólította a Fideszt, hogy neveljék meg Pócsot, vagy távolítsák el a parlamentből.
Nemcsak a Batthyány Lajos Alapítvány, de az MCC és Áder János alapítványa, a Kék Bolygó feladatait is az állam veszi át a Miniszterelnökség döntése szerint. A volt köztársasági elnök alapítványa törvénysértőnek tartja a döntést, a bírósághoz fordul.
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség az Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cége között kötött szerződések miatt. Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő birtokába jutott több egy keretszerződés és több dokumentum a Dolomit Kft. és a V-Híd között kötött szerződésből, ami alapján azt írta, túlárazottan adták el a követ állami beruházásokhoz. A Transparency feljelentést tett, a rendőrség nyomoz. Közben kormányzati részről azt látjuk, a tisztítótűz még nem ért el Orbán Győzőig, és nem is nagyon törik magukat.
Lehet, hogy a Duna apadni kezdett, Magyar Péter Facebook-oldaláról a kontent viszont egyáltalán nem. A miniszterelnök vérbeli 21. századi influenszer-politikusként kommunikálta végig az erőmű részleges leállítását, majd újraindítását.
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Az orosz külügyi szóvivő szerint brit katonai létesítmények támadásával válaszolhatnak a brit fegyverrel végrehajtott ukrán csapásokra, Ukrajnán kívül és belül egyaránt. A Bloomberg Kreml-beli forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az oroszok szerint nincs értelme a béketárgyalásoknak, intenzívebb csapásokat mérnének Ukrajnára, Kijev belvárosára, a Wall Street Journal szerint pedig a CIA igazgatója azért látogatott Moszkvába, hogy lebeszélje Putyint egy NATO-tagállam megtámadásáról.
Scott Bessent korábban Soros alapjánál devizákat shortolt, most pénzügyminiszterként a kötvénypiac másik oldalán Trump gazdasági céljait kellene támogatnia. Minisztertől évtizedek óta nem látott aktivitással látott neki az állampapírpiac felforgatásának, de az esélyek nem az ő oldalán vannak.
Meghalt Ratko Mladić. A volt boszniai szerb hadseregparancsnok életfogytig tartó börtönbüntetését töltötte Hágában, miközben Szerbiában sokan máig hősként tisztelik. Srebrenica és Szarajevó volt a két fő bűne.
Már 1500 embert keresnek a cunamiszerű nepáli villámárvíz után. Legalább 162 ember meghalt, az eltűntek közül 800-an külföldi turisták, már három magyar érintettről lehet tudni.
Sima győzelemmel az Európa Liga-főtáblájára jutott a Fradi. A török Trabzonsporból két játékost is kiállítottak, az FTC 5-0-s gólkülönbséggel jutott tovább.
Lehet, hogy a Duna apadni kezdett, Magyar Péter Facebook-oldaláról a kontent viszont egyáltalán nem. A miniszterelnök vérbeli 21. századi influenszerpolitikusként kommunikálta végig az erőmű részleges leállítását, majd újraindítását.
A török Trabzonsporból két játékost is kiállítottak, az FTC 5-0-s gólkülönbséggel jutott tovább.
Scott Bessent korábban Soros alapjánál devizákat shortolt, most pénzügyminiszterként a kötvénypiac másik oldalán Trump gazdasági céljait kellene támogatnia. Minisztertől évtizedek óta nem látott aktivitással látott neki az állampapírpiac felforgatásának, de az esélyek nem az ő oldalán vannak.
Legalább 162 ember meghalt, az eltűnt személyek száma 1500-ra emelkedett, 800-an közülük külföldi turisták.
Egy nappal azután, hogy otthagyta a parlamentet, és elment a kínai BYD-nek dolgozni.
Egy étteremben.
Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő birtokába jutott több egy keretszerződés és több dokumentum a Dolomit Kft. és a V-Híd között kötött szerződésből, ami alapján azt írta, túlárazottan adták el a követ állami beruházásokhoz. A Transparency feljelentést tett, a rendőrség nyomoz. Közben kormányzati részről azt látjuk, a tisztítótűz még nem ért el Orbán Győzőig, és nem is nagyon törik magukat.
Előbbiek ráülnek, utóbbiak ellopják, és a két csoport perspektívái is mások. Az Országgyűlés csütörtöki ülésének intenzív szakaszában emellett Paksról, valamint az augusztus 20-ai ünnepségek kontextusáról volt szó elsősorban.
Ön a gyermekkori szeretethiányát akarja megbosszulni, mondta a miniszterelnöknek Pócs a Parlamentben. Tőle és a rá reagáló Magyar Pétertől is megvonták a szót.
A katasztrófa helyszínén tartózkodtak, eltűntként jelentette őket a konzulátus, hollétük továbbra is ismeretlen. A nepáli-tibeti határátkelőn szerdán pusztító villámárvíz miatt már legalább 270 ember meghalt.
A fideszes képviselő új szintre fejlesztette a szövegkörnyezetükből kiragadott mondatokkal történő lejáratást.
Mostani formában nincs lehetőségük a további működésre.
A volt boszniai szerb hadseregparancsnok életfogytig tartó börtönbüntetését töltötte Hágában, miközben Szerbiában sokan máig hősként tisztelik. Srebrenica és Szarajevó volt a két fő bűne.
Először született Magyarországon olyan kormányzati szintű, vízkezelésről szóló dokumentum, ami hivatalosan rögzíti, hogy az alapcél immár nem a vízelvezetés, hanem a víz megtartása és a folyók kivezetése a tájba.
A miniszterelnök szerint Pócs akciója minden szempontból elfogadhatatlan és tűrhetetlen.
Pénteken a parlament rendkívüli ülésén már meg is szavazhatják.
Putyin komoly cybertámadásra vagy kisebb szárazföldi hadműveletre készülhet, a legnagyobb eséllyel valamelyik balti NATO-tagállam ellen.
Törvénysértőnek tartják a Miniszterelnökség döntését.
És Mácsai Pál is.
A bocsánatkérést az egyik tiszás képviselő fel is olvasta a parlamentben.
Az eddig politikai elemzőként, illetve Orbán Balázs opponenseként ismert Unger korábban kétkedett abban, hogy egyáltalán leváltható-e a NER, a kampány során viszont már úgy látta, hogy Magyar Péter a közös ország ígéretével nyerheti meg a választásokat.
„Ukrajnán belül és kívül egyaránt.”