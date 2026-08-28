A vagyonvisszaszerző-jelölt és a vérbeli influenszer-politikus

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Belföld

„Azt szeretem, amikor meg van csinálva a munka” – Példa nélküli feladat vár Unger Annára, akit csütörtökön szavazott meg (furcsa körülmények között) jelöltnek a parlamenti bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére. Az eddig politikai elemzőként, illetve Orbán Balázs opponenseként ismert Unger korábban kételkedett abban, hogy egyáltalán leváltható-e a NER, a kampány során viszont már úgy látta, hogy Magyar Péter a közös ország ígéretével nyerheti meg a választásokat.

  • Takács Péter azzal támadja Unger Annát, hogy agymosottnak tartja a választókat, miközben Unger ennek pont az ellenkezőjét mondta.
Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter nyuszimotoros példán keresztül magyarázta el a Parlamentben, hogy mi a különbség a rosszcsont óvodások és az ellenzéki politikusok között, de beszélt energiaválságról, alkalmazkodásról is – az ellenzék szerint tízmilliárdokat vesztett az ország a miniszterelnök késlekedése miatt, inkompetensnek nevezték a kormányt.

  • A kormány egy vízkezelésről szóló dokumentuma már rögzíti, hogy a cél már nem a vízelvezetés, hanem a víz megtartása és a folyók kivezetése a tájba.
Fotó: Németh Dániel/444

Pócs a parlamentben Magyar Péter gyermekkori traumáiról beszélt, majd arról, hogy a miniszterelnök gyermekeit lehet egyedül sajnálni. Balhé lett belőle. Magyar később felszólította a Fideszt, hogy neveljék meg Pócsot, vagy távolítsák el a parlamentből.

Fotó: Németh Dániel/444

Nemcsak a Batthyány Lajos Alapítvány, de az MCC és Áder János alapítványa, a Kék Bolygó feladatait is az állam veszi át a Miniszterelnökség döntése szerint. A volt köztársasági elnök alapítványa törvénysértőnek tartja a döntést, a bírósághoz fordul.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség az Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cége között kötött szerződések miatt. Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő birtokába jutott több egy keretszerződés és több dokumentum a Dolomit Kft. és a V-Híd között kötött szerződésből, ami alapján azt írta, túlárazottan adták el a követ állami beruházásokhoz. A Transparency feljelentést tett, a rendőrség nyomoz. Közben kormányzati részről azt látjuk, a tisztítótűz még nem ért el Orbán Győzőig, és nem is nagyon törik magukat.

Orbán Viktor idén ott volt az Eb-döntőn is
Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Lehet, hogy a Duna apadni kezdett, Magyar Péter Facebook-oldaláról a kontent viszont egyáltalán nem. A miniszterelnök vérbeli 21. századi influenszer-politikusként kommunikálta végig az erőmű részleges leállítását, majd újraindítását.

Magyar Péter Paks
Illusztráció: Kiss Bence/444

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Lehet, hogy a Duna apadni kezdett, Magyar Péter Facebook-oldaláról a kontent viszont egyáltalán nem. A miniszterelnök vérbeli 21. századi influenszerpolitikusként kommunikálta végig az erőmű részleges leállítását, majd újraindítását.

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