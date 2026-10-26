Vesztes Vučić, győztes Lula, rockandroll

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Belföld

Orbánisták hevernek az Orbán-busz kerekei alatt: régi harcostársak válnak áldozattá, hogy a volt miniszterelnök elkerülhesse a felelősségre vonást. Bajban ismerszik meg, hogy mi valójában a Fidesz: élőlánc a pártelnök körül.

Az október 23-i megemlékezéseknek a hétvégén volt némi utórengése, amikor Schmidt Mária és Magyar Pépter egyszerre akadt fenn azon, hogy Toroczkai szerint 1956-ban a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek. Csakhogy a Mi Hazánk elnöke ezt nem idén, hanem tavaly mondta. Egyébként az Euronews állítja, hogy Macron, Tusk, Meloni és más európai vezetők túl későn, szeptemberben kaptak meghívást az 56-os ünnepségre, ezért sem jöttek Budapestre. Az energiaügyi és lakhatási uniós biztos viszont biztos itt volt, mivel a 444 interjúzott is vele: a tél nehéz lesz, a lakhatási válság vészhelyzetté vált, és bár ezekre szerinte van megoldás, a klímaváltozás őt is megijeszti. Orbán ezalatt Párizsban volt a feleségével és az unokájával, a Telex tudósítóját pedig arra kérte, hogy hagyja békén.

Tüntettek, több mint 25 ezren írtak alá, női lapok fogtak össze, de a döntéshozók még mindig társadalmi nyomásra várnak az Isztambuli Egyezmény ügyében. Meddig kell még a nőknek kampányolniuk azért, hogy a biztonságuk politikai prioritás legyen?

Fotó: Bankó Gábor/444

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Külföld

Vasárnap este Aleksandar Vučić elismerte a választási vereséget, győzött az Egyetemista Lista. Az esti hírek szerint nagyjából 2,2 millió - 1,72 millió volt a szavazatarány a szerbiai választásokon az ellenzék javára. A parlamentbe a vajdasági magyarok is küldenek három képviselőt. A rendszerváltó hangulatot már a szavazás napján érezni lehetett, mi is ott voltunk Szerbiában, riportunkban körbe jártuk, mi vezethetett ide.

Ilija Srdanović ünnepel az Egyetemista Lista eredményvárójában. Fotó: Németh Dániel/444

Ott voltunk az Egyetemista Lista eredményváróján is, interjúztunk Dejan Šoškić közgazdásszal, a szerb jegybank korábbi elnökével, aki az egyik lehetséges miniszterelnök-jelölt. Azt mondta, Magyar Péter győzelme inspirációt jelentett számukra is, sok hasonlóságot látott a magyar és a szerb viszonyok között, de szerinte a szerb rezsim sokkal durvább volt.

Fotó: Németh Dániel/444

A brazil választást Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő balos államfő nyerte, ellenfele, Flávio Bolsonaro, a puccskísérletért elítélt volt elnök fia azonban nem ismerte el az eredményt. Szombati cikkünkben írtunk az előzményekről, a lehetséges következményekről, meg arról, hogy az esélyes jelölt Bolsonaro volt, de az ország és Dél-Amerika jobbra tolódása így sem fog megállni.

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Kultúra

Azt hitték, győzött a forradalom, úgyhogy elindultak lefotózni a szétlőtt Budapestet – Évtizedekig egy pincében lapultak a kommunistából forradalmárrá lett mérnök 1956-os fotói. Az OSZK kiállításán amatőrök képeivel mutatják be, hogyan látták a budapestiek a forradalom napjait.

A Múzeum Café bejárata 1956-ban a Bródy Sándor utca és a Múzeum körút sarkán. Fotó: Füri László / OSZK Történeti Fénykép- és Interjútár

Úgy volt, hogy ilyen zenekarok már nincsenek – Egyáltalán nem magától értetődő 2026-ban, hogy egy lemez megjelenése esemény tud lenni. Az ír Fontaines D.C. mégis eljutott ide, és valami olyasmit képesek megmozgatni egészen különböző generációkban egyszerre, ami rockzenekaroknak hosszú ideje nem jött össze.

Fotó: HELLE ARENSBAK/Ritzau Scanpix via AFP

Mire jó a Fauda? – A példátlanul sikeres ismeretterjesztő izraeli szuperthriller-sorozat ötödik évadában muszáj volt kezdeni valamit 2023. október 7-ével és a gázai háborúval. A mottó a vérbosszú lett, a kérdés, hogy le lehet-e állni, nyitva maradt. De tényleg nyitva van-e?

Forrás: Netflix

Jeti Mozi

1988-ban még gumibottal verték szét az 1956-ra emlékezőket, egy évvel később már 250 ezren búcsúztatták Nagy Imrét a Hősök terén. Ezt mutatja be archív felvételek keresztül Elbert Márta dokumentumfilmje.

Amerikában születtek, magyaroknak nevelték őket – de hol van igazán otthon az 1956-os menekültek második generációja? Erről szól többek között Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilme.

Podcast

Umami #9: Mindig maradjon egy kis titok! – 30 éves a Rosenstein, Budapest egyetlen családi csúcsétterme

Grafika: Kiss Bence / 444