Vesztes Vučić, győztes Lula, rockandroll

reggel 4

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Belföld

Orbánisták hevernek az Orbán-busz kerekei alatt: régi harcostársak válnak áldozattá, hogy a volt miniszterelnök elkerülhesse a felelősségre vonást. Bajban ismerszik meg, hogy mi valójában a Fidesz: élőlánc a pártelnök körül.

Az október 23-i megemlékezéseknek a hétvégén volt némi utórengése, amikor Schmidt Mária és Magyar Pépter egyszerre akadt fenn azon, hogy Toroczkai szerint 1956-ban a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek. Csakhogy a Mi Hazánk elnöke ezt nem idén, hanem tavaly mondta. Egyébként az Euronews állítja, hogy Macron, Tusk, Meloni és más európai vezetők túl későn, szeptemberben kaptak meghívást az 56-os ünnepségre, ezért sem jöttek Budapestre. Az energiaügyi és lakhatási uniós biztos viszont biztos itt volt, mivel a 444 interjúzott is vele: a tél nehéz lesz, a lakhatási válság vészhelyzetté vált, és bár ezekre szerinte van megoldás, a klímaváltozás őt is megijeszti. Orbán ezalatt Párizsban volt a feleségével és az unokájával, a Telex tudósítóját pedig arra kérte, hogy hagyja békén.

Forrás

Tüntettek, több mint 25 ezren írtak alá, női lapok fogtak össze, de a döntéshozók még mindig társadalmi nyomásra várnak az Isztambuli Egyezmény ügyében. Meddig kell még a nőknek kampányolniuk azért, hogy a biztonságuk politikai prioritás legyen?

Fotó: Bankó Gábor/444

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Külföld

Vasárnap este Aleksandar Vučić elismerte a választási vereséget, győzött az Egyetemista Lista. Az esti hírek szerint nagyjából 2,2 millió - 1,72 millió volt a szavazatarány a szerbiai választásokon az ellenzék javára. A parlamentbe a vajdasági magyarok is küldenek három képviselőt. A rendszerváltó hangulatot már a szavazás napján érezni lehetett, mi is ott voltunk Szerbiában, riportunkban körbe jártuk, mi vezethetett ide.

Ilija Srdanović ünnepel az Egyetemista Lista eredményvárójában.
Fotó: Németh Dániel/444

Ott voltunk az Egyetemista Lista eredményváróján is, interjúztunk Dejan Šoškić közgazdásszal, a szerb jegybank korábbi elnökével, aki az egyik lehetséges miniszterelnök-jelölt. Azt mondta, Magyar Péter győzelme inspirációt jelentett számukra is, sok hasonlóságot látott a magyar és a szerb viszonyok között, de szerinte a szerb rezsim sokkal durvább volt.

Fotó: Németh Dániel/444

A brazil választást Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő balos államfő nyerte, ellenfele, Flávio Bolsonaro, a puccskísérletért elítélt volt elnök fia azonban nem ismerte el az eredményt. Szombati cikkünkben írtunk az előzményekről, a lehetséges következményekről, meg arról, hogy az esélyes jelölt Bolsonaro volt, de az ország és Dél-Amerika jobbra tolódása így sem fog megállni.

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Kultúra

Azt hitték, győzött a forradalom, úgyhogy elindultak lefotózni a szétlőtt Budapestet – Évtizedekig egy pincében lapultak a kommunistából forradalmárrá lett mérnök 1956-os fotói. Az OSZK kiállításán amatőrök képeivel mutatják be, hogyan látták a budapestiek a forradalom napjait.

A Múzeum Café bejárata 1956-ban a Bródy Sándor utca és a Múzeum körút sarkán.
Fotó: Füri László / OSZK Történeti Fénykép- és Interjútár

Úgy volt, hogy ilyen zenekarok már nincsenek – Egyáltalán nem magától értetődő 2026-ban, hogy egy lemez megjelenése esemény tud lenni. Az ír Fontaines D.C. mégis eljutott ide, és valami olyasmit képesek megmozgatni egészen különböző generációkban egyszerre, ami rockzenekaroknak hosszú ideje nem jött össze.

Fotó: HELLE ARENSBAK/Ritzau Scanpix via AFP

Mire jó a Fauda? – A példátlanul sikeres ismeretterjesztő izraeli szuperthriller-sorozat ötödik évadában muszáj volt kezdeni valamit 2023. október 7-ével és a gázai háborúval. A mottó a vérbosszú lett, a kérdés, hogy le lehet-e állni, nyitva maradt. De tényleg nyitva van-e?

Forrás: Netflix

Jeti Mozi

1988-ban még gumibottal verték szét az 1956-ra emlékezőket, egy évvel később már 250 ezren búcsúztatták Nagy Imrét a Hősök terén. Ezt mutatja be archív felvételek keresztül Elbert Márta dokumentumfilmje.

Amerikában születtek, magyaroknak nevelték őket – de hol van igazán otthon az 1956-os menekültek második generációja? Erről szól többek között Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilme.

Podcast

  • Umami #9: Mindig maradjon egy kis titok! – 30 éves a Rosenstein, Budapest egyetlen családi csúcsétterme
Grafika: Kiss Bence / 444
Illusztráció: Kiss Bence/444
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Umami
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Lula azt ígérte, együttműködik a választók által megválasztott konzervatív kongresszussal, és nagyobb társadalmi részvételt biztosít a döntéshozatalban.

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külföld

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Magyar Péter és Schmidt Mária is fennakadt azon, hogy Toroczkai szerint 1956-ban a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek

A miniszterelnök szerint döbbenetes mélységbe süllyedt a Mi Hazánk elnöke, amikor puhatestűnek nevezte a honfitársait. Frissítés: tavaly.

Urfi Péter
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Október 25-én elnököt választ Brazília. Flávio Bolsonaro, a puccskísérletért elítélt volt elnök fia a nagy esélyes. Ha csoda történik, és mégis hatalmon marad az első fordulót elveszítő balos Lula, az ország és Dél-Amerika jobbra tolódása akkor sem áll meg.

Bede Márton
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Kósa Lajos szerint „még rengeteg embert el fognak vinni”

A politikus szerint a kérdés az, hogy kit fognak elítélni.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

„A magyarországi rendszerváltás nekünk is erőt adott” – nagyon optimistán várja a szerb választás eredményét a közgazdász, aki Szerbia következő miniszterelnöke lehet

Dejan Šoškić szerint a szerbiai társadalmi hangulat a magyarországi rendszerváltás előtti időszakra emlékeztet. A volt jegybankelnök a 444-nek a békés hatalomátadás esélyeiről és az az uniós csatlakozásról is beszélt.

Kolozsi Ádám
külföld

Hogy ne feledjétek: rendőri erőszaktól Nagy Imre újratemetéséig

1988-ban még gumibottal verték szét az 1956-ra emlékezőket, egy évvel később már 250 ezren búcsúztatták Nagy Imrét a Hősök terén. Ezt mutatja be archív felvételek keresztül Elbert Márta dokumentumfilmje.

Fődi Kitti
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Inkubátor: Olyan Magyarországot építettek Amerikában, ami otthon már nem létezik

Amerikában születtek, magyaroknak nevelték őket – de hol van igazán otthon az 1956-os menekültek második generációja? Erről szól többek között Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilme.

Fődi Kitti
FILM

A Euronews cikke szerint Macron, Tusk, Meloni és más európai vezetők későn kaptak meghívást az 56-os ünnepségre, ezért sem jöttek Budapestre

Többüknek csak szeptemberben küldték el a hivatalos meghívást.

Kaufmann Balázs
belföld

Parlament előtt a javaslat, ami kisöpörné Kubatov Gábort és Deutsch Tamást a klubelnöki pozíciójukból

Amint életbe lép az új törvény, miniszterek, államtitkárok, képviselők sem lehetnek vezetők 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

Székely Sarolta
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Most vagy soha – rendszerváltó hangulatban szavaz Szerbia

Hosszú évek után először hiszik el a szerbek, hogy leválthatják Vučićot. A sorsdöntő választáson magyar önkéntesek is segítenek megakadályozni a csalásokat. Helyszíni tudósítás a szerb választásokról.

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Azt hitték, győzött a forradalom, úgyhogy elindultak lefotózni a szétlőtt Budapestet

Évtizedekig egy pincében lapultak a kommunistából forradalmarrá lett mérnök 1956-os fotói. Az OSZK kiállításán amatőrök képeivel mutatják be, hogyan látták a budapestiek a forradalom napjait.

Kolozsi Ádám
Történelem

A nők már tüntettek, aláírtak, kampányoltak – most a kormányon a sor

Tüntettek, több mint 25 ezren írtak alá, női lapok fogtak össze, a döntéshozók még mindig társadalmi nyomásra várnak az Isztambuli Egyezmény ügyében. Meddig kell még a nőknek kampányolniuk azért, hogy a biztonságuk politikai prioritás legyen?

444.hu
vélemény

Mire jó a Fauda?

A példátlanul sikeres ismeretterjesztő izraeli szuperthriller-sorozat ötödik évadában muszáj volt kezdeni valamit 2023. október 7-ével és a gázai háborúval. A mottó a vérbosszú lett, a kérdés, hogy le lehet-e állni, nyitva maradt. De tényleg nyitva van-e?

Gazda Albert
FILM

Az oroszok állítják: a november 4-ei győzelmi napi ünnep után hajlandóak tárgyalni a békéről Ukrajnával és az USA-val

És szerintük Európát is be kellene vonni a tárgyalásokba.

Mohos Máté
külföld

Orbán Párizsban: „Nem lenne jó, ha békén hagyna esetleg, és engedné, hogy éljem itt az életemet?”

A volt miniszterelnök azt mondta, az unokájával nyaralnak a francia fővárosban.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Úgy volt, hogy ilyen zenekarok már nincsenek

Egyáltalán nem magától értetődő 2026-ban, hogy egy lemez megjelenése esemény tud lenni. Az ír Fontaines D.C. mégis eljutott ide, és valami olyasmit képesek megmozgatni egészen különböző generációkban egyszerre, ami rockzenekaroknak hosszú ideje nem jött össze.

plankog
ZENE

Orbán Ráhel már nem felel férje cégeinek márkaépítéséért

Október közepén elhagyta a BDPST Koncept ügyvezetői posztját, így már csak a bababoltjainak igazgatásával foglalkozik a volt miniszterelnök legidősebb lánya.

Székely Sarolta
belföld

A brit miniszterelnök szerint tárgyalni kell az EU és Nagy-Britannia közti szabad mozgás visszaállításáról

Tíz éve volt a népszavazás a Brexitről, most megint sokat beszélnek arról, miért volt ez rossz ötlet.

Urfi Péter
külföld
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Uniós biztos a 444-nek: Fennáll a veszély, hogy az európai fiataloknak már nem lesz jobb élete, mint a szüleiknek

Dan Jørgensen energaiügyi és lakhatási biztos szerint az európai lakhatási válság vészhelyzetté vált, a közelgő tél pedig sok európainak nagyon nehéz lesz. Ezekre a problémákra szerinte van megoldás, a klímaváltozás azonban őt is megijeszti.

Molnár Kristóf, Botos Tamás, Sárdi Kristóf, plankog
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Borízű hang #291 [hosszú és kemény]: Letartóztatás-kritikai sorozatunkban: Matolcsy György – 9/10

Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast