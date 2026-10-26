Vesztes Vučić, győztes Lula, rockandroll

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Orbánisták hevernek az Orbán-busz kerekei alatt: régi harcostársak válnak áldozattá, hogy a volt miniszterelnök elkerülhesse a felelősségre vonást. Bajban ismerszik meg, hogy mi valójában a Fidesz: élőlánc a pártelnök körül.
Az október 23-i megemlékezéseknek a hétvégén volt némi utórengése, amikor Schmidt Mária és Magyar Pépter egyszerre akadt fenn azon, hogy Toroczkai szerint 1956-ban a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek. Csakhogy a Mi Hazánk elnöke ezt nem idén, hanem tavaly mondta. Egyébként az Euronews állítja, hogy Macron, Tusk, Meloni és más európai vezetők túl későn, szeptemberben kaptak meghívást az 56-os ünnepségre, ezért sem jöttek Budapestre. Az energiaügyi és lakhatási uniós biztos viszont biztos itt volt, mivel a 444 interjúzott is vele: a tél nehéz lesz, a lakhatási válság vészhelyzetté vált, és bár ezekre szerinte van megoldás, a klímaváltozás őt is megijeszti. Orbán ezalatt Párizsban volt a feleségével és az unokájával, a Telex tudósítóját pedig arra kérte, hogy hagyja békén.
Tüntettek, több mint 25 ezren írtak alá, női lapok fogtak össze, de a döntéshozók még mindig társadalmi nyomásra várnak az Isztambuli Egyezmény ügyében. Meddig kell még a nőknek kampányolniuk azért, hogy a biztonságuk politikai prioritás legyen?
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Vasárnap este Aleksandar Vučić elismerte a választási vereséget, győzött az Egyetemista Lista. Az esti hírek szerint nagyjából 2,2 millió - 1,72 millió volt a szavazatarány a szerbiai választásokon az ellenzék javára. A parlamentbe a vajdasági magyarok is küldenek három képviselőt. A rendszerváltó hangulatot már a szavazás napján érezni lehetett, mi is ott voltunk Szerbiában, riportunkban körbe jártuk, mi vezethetett ide.
Ott voltunk az Egyetemista Lista eredményváróján is, interjúztunk Dejan Šoškić közgazdásszal, a szerb jegybank korábbi elnökével, aki az egyik lehetséges miniszterelnök-jelölt. Azt mondta, Magyar Péter győzelme inspirációt jelentett számukra is, sok hasonlóságot látott a magyar és a szerb viszonyok között, de szerinte a szerb rezsim sokkal durvább volt.
A brazil választást Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő balos államfő nyerte, ellenfele, Flávio Bolsonaro, a puccskísérletért elítélt volt elnök fia azonban nem ismerte el az eredményt. Szombati cikkünkben írtunk az előzményekről, a lehetséges következményekről, meg arról, hogy az esélyes jelölt Bolsonaro volt, de az ország és Dél-Amerika jobbra tolódása így sem fog megállni.
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Azt hitték, győzött a forradalom, úgyhogy elindultak lefotózni a szétlőtt Budapestet – Évtizedekig egy pincében lapultak a kommunistából forradalmárrá lett mérnök 1956-os fotói. Az OSZK kiállításán amatőrök képeivel mutatják be, hogyan látták a budapestiek a forradalom napjait.
Úgy volt, hogy ilyen zenekarok már nincsenek – Egyáltalán nem magától értetődő 2026-ban, hogy egy lemez megjelenése esemény tud lenni. Az ír Fontaines D.C. mégis eljutott ide, és valami olyasmit képesek megmozgatni egészen különböző generációkban egyszerre, ami rockzenekaroknak hosszú ideje nem jött össze.
Mire jó a Fauda? – A példátlanul sikeres ismeretterjesztő izraeli szuperthriller-sorozat ötödik évadában muszáj volt kezdeni valamit 2023. október 7-ével és a gázai háborúval. A mottó a vérbosszú lett, a kérdés, hogy le lehet-e állni, nyitva maradt. De tényleg nyitva van-e?
1988-ban még gumibottal verték szét az 1956-ra emlékezőket, egy évvel később már 250 ezren búcsúztatták Nagy Imrét a Hősök terén. Ezt mutatja be archív felvételek keresztül Elbert Márta dokumentumfilmje.
Amerikában születtek, magyaroknak nevelték őket – de hol van igazán otthon az 1956-os menekültek második generációja? Erről szól többek között Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilme.
És újraindítanák a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét. Szerintük Karácsony Gergely különalkujával veszélyezteti a főváros működését.
Magyarországon alig találni többgenerációs családi vendéglőt, de a Rosenstein harminc éve állja a sarat. Meg tudták tartani a magyaros és a pesti zsidó klasszikusokat, sőt a hosszú étlapot is, miközben elindultak saját termékekkel, és saját alapanyagokat is termelnek. Vendég: Rosenstein Róbert.
Lula azt ígérte, együttműködik a választók által megválasztott konzervatív kongresszussal, és nagyobb társadalmi részvételt biztosít a döntéshozatalban.
Régi harcostársak válnak áldozattá, hogy Orbán elkerülhesse a felelősségre vonást. Bajban ismerszik meg, hogy mi valójában a Fidesz: élőlánc a pártelnök körül.
A miniszterelnök szerint döbbenetes mélységbe süllyedt a Mi Hazánk elnöke, amikor puhatestűnek nevezte a honfitársait. Frissítés: tavaly.
A hírek szerint nagyjából 2,2 millió - 1,72 millió volt a szavazatarány. A parlamentbe a vajdasági magyarok is küldenek három képviselőt.
Október 25-én elnököt választ Brazília. Flávio Bolsonaro, a puccskísérletért elítélt volt elnök fia a nagy esélyes. Ha csoda történik, és mégis hatalmon marad az első fordulót elveszítő balos Lula, az ország és Dél-Amerika jobbra tolódása akkor sem áll meg.
A politikus szerint a kérdés az, hogy kit fognak elítélni.
Dejan Šoškić szerint a szerbiai társadalmi hangulat a magyarországi rendszerváltás előtti időszakra emlékeztet. A volt jegybankelnök a 444-nek a békés hatalomátadás esélyeiről és az az uniós csatlakozásról is beszélt.
1988-ban még gumibottal verték szét az 1956-ra emlékezőket, egy évvel később már 250 ezren búcsúztatták Nagy Imrét a Hősök terén. Ezt mutatja be archív felvételek keresztül Elbert Márta dokumentumfilmje.
Amerikában születtek, magyaroknak nevelték őket – de hol van igazán otthon az 1956-os menekültek második generációja? Erről szól többek között Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilme.
Többüknek csak szeptemberben küldték el a hivatalos meghívást.
Amint életbe lép az új törvény, miniszterek, államtitkárok, képviselők sem lehetnek vezetők 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.
Hosszú évek után először hiszik el a szerbek, hogy leválthatják Vučićot. A sorsdöntő választáson magyar önkéntesek is segítenek megakadályozni a csalásokat. Helyszíni tudósítás a szerb választásokról.
Évtizedekig egy pincében lapultak a kommunistából forradalmarrá lett mérnök 1956-os fotói. Az OSZK kiállításán amatőrök képeivel mutatják be, hogyan látták a budapestiek a forradalom napjait.
Tüntettek, több mint 25 ezren írtak alá, női lapok fogtak össze, a döntéshozók még mindig társadalmi nyomásra várnak az Isztambuli Egyezmény ügyében. Meddig kell még a nőknek kampányolniuk azért, hogy a biztonságuk politikai prioritás legyen?
A példátlanul sikeres ismeretterjesztő izraeli szuperthriller-sorozat ötödik évadában muszáj volt kezdeni valamit 2023. október 7-ével és a gázai háborúval. A mottó a vérbosszú lett, a kérdés, hogy le lehet-e állni, nyitva maradt. De tényleg nyitva van-e?
És szerintük Európát is be kellene vonni a tárgyalásokba.
A volt miniszterelnök azt mondta, az unokájával nyaralnak a francia fővárosban.
Egyáltalán nem magától értetődő 2026-ban, hogy egy lemez megjelenése esemény tud lenni. Az ír Fontaines D.C. mégis eljutott ide, és valami olyasmit képesek megmozgatni egészen különböző generációkban egyszerre, ami rockzenekaroknak hosszú ideje nem jött össze.
Október közepén elhagyta a BDPST Koncept ügyvezetői posztját, így már csak a bababoltjainak igazgatásával foglalkozik a volt miniszterelnök legidősebb lánya.
Tíz éve volt a népszavazás a Brexitről, most megint sokat beszélnek arról, miért volt ez rossz ötlet.
Dan Jørgensen energaiügyi és lakhatási biztos szerint az európai lakhatási válság vészhelyzetté vált, a közelgő tél pedig sok európainak nagyon nehéz lesz. Ezekre a problémákra szerinte van megoldás, a klímaváltozás azonban őt is megijeszti.
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.