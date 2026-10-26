Orbánisták hevernek az Orbán-busz kerekei alatt

Az egyik legnagyobb politikai teljesítménye Orbán Viktornak az elmúlt évtizedekben az volt, hogy csapattá formálta kollégiumi társaságát, megszervezte belőle a Fideszt, és elfoglalta a jobboldalt. Személyes kapcsolatokra építve szervezett közösséget maga köré, amiben sokan és sokáig bíztak. Emberek százaival hitette el, hogy egy közös ügyet szolgálnak, és hogy ez a közösség megvédi őket, ha kell.
A legkülönbözőbb módokon győzte meg őket, hogy áldozzanak az ügyért. Bizalmukba férkőzött, hogy motiválni tudja őket. Elérte, hogy fontosnak érezzék magukat. A nélkülözhetetlenségükről hízelgett nekik. Harcostársként emlegette és nyilvánosan méltatta őket. És persze akit kellett, kifizetett.
Így fanatizálta embereit. Volt, aki saját testével védte őt: gondoljunk Havasi Bertalan heroikus küzdelmeire, vagy Kocsis Mátéra és Kubatov Gáborra, ahogy Hadházy Ákos útját állták a parlamentben. Százak hahotáztak untig ismételt poénjain az évértékelőkön. Állami vezetők beszéltek úgy magukról, mint „megveszekedett orbánisták”.
És gondoskodott azokról, akikre épp nem volt szükség, de lojálisak maradtak. Schmitt Pált máig becsben őrzik a Fidesz-családban. Bukott miniszterek Brüsszelben húzhatták meg magukat, Lázár Jánoshoz, amikor nem volt helye a kormányban, hozzávágott egy ménesbirtokot. Mindenkinek jutott állás legalább egy fideszes think tanknél. Még a hatalmasat bukó Orbán Balázs kampányfőnöknek is leesett egy EP-mandátum. Senkit nem hagytak az út szélén.
De igazán most, a vesztes háború után látszik, mire is valók ezek a katonák: védvonalat képezni a vezető körül. Most látszik, mi volt az ára a miniszteri posztoknak és kiváltságoknak: aláírni a papírokat, lefolytatni a politikai akciókat, és vállalni értük a felelősséget, ha számonkérésre kerülne sor.
Most látszik, hogy ők nem harcostársak, csupán eldobható pajzsok voltak egy politikai küzdelemben.
A letelepedési kötvényektől az autópálya-koncesszión át az Eximbank-szerződésekig nem Orbán Viktor aláírása szerepel a papírokon. A Tisza-programot sem ő hamisította meg és a jegybanki alapítványokat sem ő hívta életre. Azok tették, akikkel elhitették, hogy a rendszer és vezetője lojalitásukért cserébe megvédi őket. Akiket hamis közvélemény-kutatásokkal meggyőztek arról, hogy a Fidesz ismét győzni fog. Akikkel elhitették, hogy mindent szabad.
Hankó Balázs azért utalta ki a pénzeket, mert felhatalmazva érezte rá magát. Hajdu János azért intézkedett az aranykonvojnál, mert ezt látta feladatának. Matolcsy Györgyöt pedig olyan régi és bizalmas viszony fűzte Orbánhoz, hogy alighanem érinthetetlennek hitte magát.
Ma már látszik, hogy ez illúzió volt. Hajdu és Hankó nem mártírok, és is nem hősök, mint ahogy Orbán emlegeti őket, hanem feláldozható bábuk, akik most saját testükkel kénytelenek védeni a vezető szabadságát. A példáik láttán a fideszes „közösség” kénytelen lesz ráeszmélni, hogy amíg Orbánt nem éri el az igazságszolgáltatás, senki nincs biztonságban.
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139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Tarr Zoltán miniszter szerint a nyomozók összeszedték azokat az eszközöket és iratokat, „amik tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alapprogram kifizetései körül”.
Az átvilágítás több furcsa esetet is feltárt: volt, aki bemondásra kapott támogatást, más pedig több pénzt kapott, mint amennyit kért.
Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum új igazgatója beszélt egy picit saját magáról.
Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.
Hajdu Jánost hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj-akció miatt, utána biztonsági igazgatói pozíciót kapott a Fidesztől. A tét, hogy a jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatti nyomozás elér-e bármilyen módon Orbánig.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
A tulajdonos Vaszily Miklós tagadja, hogy Schmidt Mária átvenné a lapot, de a NER egykori nagyasszonyának komoly befolyása lehet a társaság felett. Az Index marad a Fidesz-média zászlóshajója.
Még őrizetbe vétele előtt készített vele a HírTV interjút, ebben elmondta, hogy „itt egy politikai koncepciós eljárásról van szó”, aminek egyik „gyújtópontja” egy „kultúrpolitikai harc”, a másik pedig „egy nagy politikai leszámolás”.
Az ügyvéd szerint „nehezíti az objektív igazság feltárását”.
Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre, de nem írták azt sem, hogy nem valódi a dokumentum.
Hankó Balázs felsőoktatásért felelős államtitkár az egyetemek belső forrásainak átcsoportosításával biztosítaná a béremelést. Csakhogy a BME szenátusi üléséről kikerült hangfelvétel szerint az egyetem akkora bajban van, hogy költségvetési támogatást kértek a minisztériumtól, hogy ne kelljen csoportos létszámleépítéshez folyamodni 2024-ben.
Harmadszor tárgyaltak Hankó Balázs államtitkárral a felsőoktatási dolgozók. Ő az egyetemek saját belső forrásaiból biztosítana pénzt a béremeléshez, az ötletet kifütyülték a tüntetők.
Erasmus nincs, jöhetnek a kirgiz, üzbég, kazah egyetemek.
Vészabó Noémi a bazári filléres festők stílusában fest, de jóban van a fideszes kultúrelittel.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter mondta mindezt, miután kifejtette, hogy „Európában családüldözés zajlik”.
A leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást. Ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia.
Ha fideszes politikusok a párt választási győzelmét szem előtt tartva osztanak közpénzt az általuk létrehozott titkos kasszából, azt nehéz nem annak nevezni, ami.
A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.
Birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.
Két volt miniszter a Legfőbb Ügyészség célkeresztjében: az eddigi legnagyobb vadakra megy rá a hatóság.
Ez az a kutatói program, amit a kormány a Horizontból kizárt modellváltó egyetemeknek talált ki.
A volt miniszter nélkül indult el a kocsi, Leslie Nielsen büszke lenne.
Havasi Bertalan önkényt emlegetett, aztán elmondta az ügyészség, miért jártak el.
A javaslat az átalakításhoz kötné a béremelést, az ingatlanvagyont a Magyar Tudományos Akadémiától a Kutatási Hálózathoz szervezné át, az intézményvezetők jogkörei csorbulhatnának.
Az NKA annyi pénzt osztott szét az összes független társulat között, amennyit az MTVA sminkelésre és fodrászra költ. Miután a szakmai kurátorok döntöttek a támogatásokról, a miniszternek gondja volt rá, hogy a neki nem tetsző társulatok még fillérekhez se jussanak.
A volt miniszterelnök szerint „az SZDSZ kulturális bosszúja” történik éppen „a keresztény kormány keresztény kultuszminiszterével szemben”.
Egyszer meg azt hitte, Hadházy Ákos fia meg akarta verni.