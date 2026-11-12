Orbán Áron vezetőszáron, Varga Judit parlamenti audit

Jó reggelt, anticiklon a láthatáron! Ez itt a 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
A volt miniszterelnök öccsét vezetőszáron vitték a budai központi kerületi bíróságra, miután hétfőn az NNI kezdeményezte a letartóztatását. A bíróság elrendelte az egy hónapos előzetes letartóztatást nemcsak Orbán, de élettársa esetében is.
Varga Judit egykori igazságügyi minisztert hallgatta meg a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság. Az expozéjában hosszan beszélt Magyar Péter miniszterelnökről, a volt férjéről, aki szerinte gúnyolta és kinevette őt – egy ponton a tiszások leállították, ezért később a Patriótának beszélt bővebben Magyarról, aki először arról posztolt, hogy hálás Vargának, és igyekszik a szépre emlékezni, majd kommentháborúba bonyolódott a volt miniszterrel a gyerekeik tartásdíjáról. Varga a bizottságnak beszélt arról is, hogy nem volt lehetősége a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított államtitkára, Völner Pál leleplezésére.
Meghallgatása előtt válaszok helyett Varga azt követelte a sajtótól, hogy kérjen tőle bocsánatot, mert szerinte akkor sem volt köze a Völner-Schadl-ügyhöz, ha annak az egyik vádlottja épp az ő helyettese volt. Varga szerint nem volt normális, hogy 2022-ben a 444-hez előbb került el a nyomozati irat, mint hozzájuk – összeszedtük, mi mindenről írtunk az ügyben, miközben az igazságügyi minisztériumban aggódva várták a cikkeinket.
Filemon Mihály volt nyírmártonfalvai polgármester vallomásával megkezdődött a lombkoronás büntetőper. Azt mondta, fideszes volt, emiatt „politikai sajtóhadjárat” folyt ellene. Azt is mondta, hogy egy erdő attól nem szűnik meg erdőnek lenni, hogy kivágják a fákat. Filemon és vádlotttársa különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása vádjával áll bíróság előtt ő és egy vádlott-társa.
Egy számlagyáras ügyben őrizetbe vették a Fidesz-kormány korábbi rendészeti államtitkárának fiát, majd kezdeményezték a letartóztatását. Februárig rács mögött marad Hankó Balázs, elutasították a fellebbezését.
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Nemzetegyesítő erő lett Amerikában az adatközpontok gyűlölete: ki szeretne egy hatalmas épületet a szomszédba, ami idegesítően zümmög, és építői szerint lehet, hogy munkanélkülivé tesz, vagy akár ki is irtja az emberiséget? És sok jel utal arra, hogy az adatközpontok elleni aktivista küzdelem beemelése a nagypolitikába meg fog érkezni Európába is.
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Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.
Varga Judit többször is kitért a vizsgálóbizottsági meghallgatásán volt férjére. A miniszterelnök azt írta, ő igyekszik csak a szépre emlékezni.
A Meta tagadta a vádakat, és „technikai problémákra” hivatkozott.
A volt amerikai elnök rokonai szerint a 76 méteresre tervezett építmény tönkretenné az Arlingtoni Nemzeti Temető történelmi látképét is.
A NAV még kedden vette őrizetbe, azzal gyanúsítják, hogy őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított.
Filemon Mihály volt nyírmártonfalvai polgármester vallomásával megkezdődött a lombkoronás büntetőper. Azt mondta, fideszes volt, emiatt „politikai sajtóhadjárat” folyt ellene. Filemon és vádlott-társa különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása vádjával áll bíróság előtt ő és egy vádlott-társa.
Bessent felel azért, hogy Iránt és szövetségeseit szankciókkal rávegyék a Hormuzi-szoros megnyitására.
A volt miniszterelnök öccsét a budai központi kerületi bíróságra vitték, miután hétfőn az NNI kezdeményezte a letartóztatását.
Ki szeretne egy hatalmas épületet a szomszédba, ami idegesítően zümmög, és építői szerint lehet, hogy munkanélkülivé tesz, vagy akár ki is irtja az emberiséget? És sok jel utal arra, hogy az adatközpontok elleni aktivista küzdelem beemelése a nagypolitikába meg fog érkezni Európába is.
Olyan magántőkealapba pakolta át a vagyont, ami kormányzati oldalról kikezdhetetlen.
Az EP-választási győzelmet is borítékolta, de az önkormányzatiról megfeledkezett a fideszes képviselő.
A volt igazságügyi miniszter megköszönte az imákat, és elmondta, hogy bocsánatkérést vár a „jelenlévő baloldali mainstream sajtóorgánumoktól.”
A Völner-Schadl ügy részleteit a nyomozati iratok alapján a 444 mutatta be a legrészletesebben 2022 elején. Varga Judit a parlamenti bizottság előtt idézte fel, hogyan fogadták ezeket a cikkeket az Igazságügyi Minisztériumban.
A miniszterelnök testvére egy hónapra előzetesben marad, Orbán Áron élettársa esetében is így döntött a bíróság. A harmadik gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezték, a negyedik gyanúsított pedig szabadlábon védekezhet.
Az Atlanti-óceán felett kialakult ciklon európai turnéja részeként Magyarországra is beköszön.
A miniszterelnök reagált a volt felesége megjegyzésére, amire Varga Magyar-idézettel válaszolt. Majd jöttek az átutalásról készült képernyőfotók.
A tanács korábbi tagjai közel 200 milliós jutalmat is megszavaztak maguknak 2022 és 2026 között.
A szobrot még a Matolcsy György-féle Magyar Nemzeti Bank rendelte meg, Szőke Gábor Miklós cége verseny nélkül kapta a megbízást.
Miért csapda a work-life balance? A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek karrierről, hivatásról, külföldi munkáról és a fiatalok pályaválasztásáról.
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Hiába fellebbeztek az októberi hosszabbítás ellen.