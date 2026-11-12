Orbán Áron vezetőszáron, Varga Judit parlamenti audit

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Belföld

A volt miniszterelnök öccsét vezetőszáron vitték a budai központi kerületi bíróságra, miután hétfőn az NNI kezdeményezte a letartóztatását. A bíróság elrendelte az egy hónapos előzetes letartóztatást nemcsak Orbán, de élettársa esetében is.

Fotó: Kaufmann Balázs/444

Varga Judit egykori igazságügyi minisztert hallgatta meg a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság. Az expozéjában hosszan beszélt Magyar Péter miniszterelnökről, a volt férjéről, aki szerinte gúnyolta és kinevette őt – egy ponton a tiszások leállították, ezért később a Patriótának beszélt bővebben Magyarról, aki először arról posztolt, hogy hálás Vargának, és igyekszik a szépre emlékezni, majd kommentháborúba bonyolódott a volt miniszterrel a gyerekeik tartásdíjáról. Varga a bizottságnak beszélt arról is, hogy nem volt lehetősége a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított államtitkára, Völner Pál leleplezésére.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Meghallgatása előtt válaszok helyett Varga azt követelte a sajtótól, hogy kérjen tőle bocsánatot, mert szerinte akkor sem volt köze a Völner-Schadl-ügyhöz, ha annak az egyik vádlottja épp az ő helyettese volt. Varga szerint nem volt normális, hogy 2022-ben a 444-hez előbb került el a nyomozati irat, mint hozzájuk – összeszedtük, mi mindenről írtunk az ügyben, miközben az igazságügyi minisztériumban aggódva várták a cikkeinket.

Filemon Mihály volt nyírmártonfalvai polgármester vallomásával megkezdődött a lombkoronás büntetőper. Azt mondta, fideszes volt, emiatt „politikai sajtóhadjárat” folyt ellene. Azt is mondta, hogy egy erdő attól nem szűnik meg erdőnek lenni, hogy kivágják a fákat. Filemon és vádlotttársa különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása vádjával áll bíróság előtt ő és egy vádlott-társa.

Fotó: Németh Dániel/444

Egy számlagyáras ügyben őrizetbe vették a Fidesz-kormány korábbi rendészeti államtitkárának fiát, majd kezdeményezték a letartóztatását. Februárig rács mögött marad Hankó Balázs, elutasították a fellebbezését.

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Külföld

Nemzetegyesítő erő lett Amerikában az adatközpontok gyűlölete: ki szeretne egy hatalmas épületet a szomszédba, ami idegesítően zümmög, és építői szerint lehet, hogy munkanélkülivé tesz, vagy akár ki is irtja az emberiséget? És sok jel utal arra, hogy az adatközpontok elleni aktivista küzdelem beemelése a nagypolitikába meg fog érkezni Európába is.

Fotó: SANDY HUFFAKER/AFP

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