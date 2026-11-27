Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Közérdekű:
A Tisza-kormány népszerűségével nem az történik, amire a politológusszakma számított – mondta a 444-nek adott stúdióinterjúban Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes. Szerinte a szocialista elit viselkedett úgy a 2010-es évek elején, mint most a fideszesek, akik nem néznek szembe azzal, hogy miért buktak meg. Az interjú erősebb állításait ebben a cikkben szedtük össze, Török Gábor reakciója pedig itt olvasható.
„Ha egyik oldal sem elégedett, akkor csináljuk jól” – Kert Attilának történelmi mélypontról kell újjáépítenie a közszolgálat nimbuszát. Az új vezérigazgatónak dolga az is, hogy igazolja az intézmény puszta létjogosultságát. Ígéri: elszámoltatják a kormányt is.
Hogy lett a majdnem rektorból kuratóriumi tag? Vállalná-e most is a rektorságot? Nehezebb lesz az utóbbi években felvételizett színművészetiseknek az elhelyezkedés? Mekkora rombolást vitt véghez a Vidnyánszky Attila-féle vezetés az SZFE-n? Mire kéne költeni a pénzt, amit a számlákon hagytak? Interjú Upor Lászlóval, az SZFE fenntartó kuratóriumának tagjával.
Milliárdok jutottak határon túli turizmusfejlesztésre, jól jártak a NER-es vállalkozók is. A Kisfaludy-program keretében a határon túli kedvezményezettek 5,8 százaléka az összesen megítélt támogatás 54,5 százalékán, 9 milliárd forinton osztozott.
Megbénulhatnak Matolcsy Ádámék milliárdos cégei: ahol Matolcsy vagy Stofa György egyedüli tulajdonos vagy ügyvezető, ott nincs kinek intézkednie, döntést hoznia, fizetést utalnia. Meghatalmazást adni a legnagyobb butaság lenne.
Alkalmazott és bevétel nélkül tengődött egy cég, majd kaptak egy kazal pénzt a Matolcsy-féle jegybanki alapítványtól, amit ATM-ekből felvéve fizettek ki. 34 milliárd forint hűtlen kezelésének gyanújával tesz feljelentést a minisztérium a Magyar Posta átvilágítása után. Eljárásokat kezdeményez a nagy Tiborcz-trükk nyomán hatszoros túlárazással céget vásárló tőzsdei társaság.
A Kercsi hídra mért csapássorozattal az ukránok hónapokra kiüthették Vlagyimir Putyin büszkeségét, de a Krím elszigetelése még messze van. Az orosz elnök személyesen avatta fel, a Kreml az orosz hódítás jelképévé emelte és a legjobban védett létesítmények egyikének tartotta a hidat, az ukránok mégis súlyos károkat okoztak. De mit csináltak most az ukránok, amit eddig nem? És mekkora gond ez az oroszoknak?
Brüsszelben három fontos területen is megállapodást kötött az Európai Unióval az Egyesült Királyság. Andy Burnham látványosan újraindította a vitát a szorosabb közeledésről és az esetleges visszatérésről. A brit visszatérésnek azonban számos akadálya lehet, beleértve a tavasszal elnököt választó franciákat is.
Hír volt még:
Mi változott a GTA VI-ban az előző rész óta? Összetettebb és valósághűbb lett a kedvenc bűnözőszimulátorunk. Nehezebb dolgunk van, ha kocsit akarunk lopni, és a rendőrök elől sem lehet már csak úgy elmenekülni, mint régen.
Tyúkól #74: James Bond kapott egy ráncfelvarrást, csak nehogy megártson neki!
Putyin személyesen avatta fel, a Kreml az orosz hódítás jelképévé emelte és a legjobban védett létesítmények egyikének tartotta a hidat, az ukránok mégis súlyos károkat okoztak. De mit csináltak most az ukránok, amit eddig nem? És mekkora gond ez az oroszoknak?
Hogy lett a majdnem rektorból kuratóriumi tag? Vállalná-e most is a rektorságot? Nehezebb lesz az utóbbi években felvételizett színművészetiseknek az elhelyezkedés? Mekkora rombolást vitt véghez a Vidnyánszky Attila-féle vezetés az SZFE-n? Mire kéne költeni a pénzt, amit a számlákon hagytak? Interjú Upor Lászlóval.
Magyar Péter szerint „teljesen felesleges” volt a csütörtöki tanácsülés, a tagállami álláspontok távolabb vannak egymástól, mint csütörtök reggel voltak.
Szerinte két fontos hírt hallgattak el szerda este.
Összetettebb és valósághűbb lett a kedvenc bűnözőszimulátorunk. Nehezebb dolgunk van, ha kocsit akarunk lopni, és a rendőrök elől sem lehet már csak úgy elmenekülni, mint régen.
Az akkor még Tiborcz-résztulajdonú Alteo egy közpénzekkel egyébként vastagon kitömött, kizárólagos Tiborcz-tulajdonú céget bőven az értéke fölött vett meg tavaly.
A Kisfaludy-program keretében a határon túli kedvezményezettek 5,8 százaléka az összesen megítélt támogatás 54,5 százalékán, 9 milliárd forinton osztozott.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar állam a legrosszabb konstrukciókkal pazarolta a közvagyont a semmire a Fidesz-kormány alatt. Az interjúban arról is beszélt: nem normális országban éltünk az elmúlt 16 évben, és nem fér bele, hogy Feledy Botond a Fidesznek is dolgozott.
Brüsszelben három fontos területen is megállapodást kötött az Európai Unióval az Egyesült Királyság. Andy Burnham látványosan újraindította a vitát a szorosabb közeledésről és az esetleges visszatérésről. A brit visszatérésnek azonban számos akadálya lehet, beleértve a tavasszal elnököt választó franciákat is.
Korszakról korszakra változott az arculat, de valahol mindig problémás maradt. A koncepcióval van a gond? Vagy nem kell minden kákán csomót keresni?
Történelmi mélypontról kell újjáépítenie a közszolgálat nimbuszát az új vezérigazgatónak, akinek az is dolga, hogy igazolja az intézmény puszta létjogosultságát. Kert Attila ígéri: elszámoltatják a kormányt is.
Aztán egy évig nem fizettek adókat és járulékokat, az akkori tulajdonos-cégvezető szerint a „covid-időszak zűrzavara” miatt.
Fődi Kitti 14 kamaszról szóló dokumentumfilmjét kétszer is telt házzal vetítették a fesztiválon. A nézők szavazatai alapján nyert díjat.
Török szerint Ruff nem értelmezte helyesen, miről beszélt ő korábban.
A Tisza-kormány népszerűségével nem az történik, amire a politológusszakma számított – mondta a 444-nek adott interjúban Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes. Szerinte a szocialista elit viselkedett úgy a 2010-es évek elején, mint most a fideszesek, akik nem néznek szembe azzal, hogy miért buktak meg.
Emellett kiszórták a korhatárbesorolási ajánlásokból a homofób törvény nyomán bekerült passzusokat.
„Több ügyben is ismerős nevek köszöntek vissza” – mondta Kapitány István miniszter. Aztán elárulta a neveket: Tiborcz, Tiborcz, Balásy.
Az ukrán elnök bírálta az amerikaiak semlegességre törekvő közvetítői szerepét is.
Ahol Matolcsy vagy Stofa György egyedüli tulajdonos vagy ügyvezető, ott nincs kinek intézkednie, döntést hoznia, fizetést utalnia. Meghatalmazást adni a legnagyobb butaság lenne.
Uj Péter új könyvét december 2-án, a 6SZÍN Teátrumban mutatjuk be. A beszélgetés után dedikálást és közönségtalálkozót tartunk a színház előterében.
Hárommilliárdot juttat a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területnek, ezen belül 1,3 milliárd körüli összeg jut a korábban kivéreztetett függetleneknek. Miközben az elosztás módja sokak szerint az elmúlt rendszert idézi, a Fidesz máris politikai tőkét igyekszik kovácsolni az ügyből.