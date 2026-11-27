Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Közérdekű:

Belföld

A Tisza-kormány népszerűségével nem az történik, amire a politológusszakma számított – mondta a 444-nek adott stúdióinterjúban Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes. Szerinte a szocialista elit viselkedett úgy a 2010-es évek elején, mint most a fideszesek, akik nem néznek szembe azzal, hogy miért buktak meg. Az interjú erősebb állításait ebben a cikkben szedtük össze, Török Gábor reakciója pedig itt olvasható.

„Ha egyik oldal sem elégedett, akkor csináljuk jól” – Kert Attilának történelmi mélypontról kell újjáépítenie a közszolgálat nimbuszát. Az új vezérigazgatónak dolga az is, hogy igazolja az intézmény puszta létjogosultságát. Ígéri: elszámoltatják a kormányt is.

Az egykori propagandahíradós Németh Balázs szerint agymosó gép lett a közmédia híradója.

Megbüntette az NMHH az ukránozó Tényeket és az áldozathibáztató Hajdú Pétert, a Gryllus Dorka-féle átverést viszont nem.

Kert Attila, az MRTV új vezérigazgatója Fotó: Vizi Attila

Hogy lett a majdnem rektorból kuratóriumi tag? Vállalná-e most is a rektorságot? Nehezebb lesz az utóbbi években felvételizett színművészetiseknek az elhelyezkedés? Mekkora rombolást vitt véghez a Vidnyánszky Attila-féle vezetés az SZFE-n? Mire kéne költeni a pénzt, amit a számlákon hagytak? Interjú Upor Lászlóval, az SZFE fenntartó kuratóriumának tagjával.

Átláthatatlan módon osztja a Tisza-kormány a független színházaknak szánt támogatásokat.

Milliárdok jutottak határon túli turizmusfejlesztésre, jól jártak a NER-es vállalkozók is. A Kisfaludy-program keretében a határon túli kedvezményezettek 5,8 százaléka az összesen megítélt támogatás 54,5 százalékán, 9 milliárd forinton osztozott.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Megbénulhatnak Matolcsy Ádámék milliárdos cégei: ahol Matolcsy vagy Stofa György egyedüli tulajdonos vagy ügyvezető, ott nincs kinek intézkednie, döntést hoznia, fizetést utalnia. Meghatalmazást adni a legnagyobb butaság lenne.

Matolcsy Ádám és Stofa György Fotó: Kiss Bence/444

Alkalmazott és bevétel nélkül tengődött egy cég, majd kaptak egy kazal pénzt a Matolcsy-féle jegybanki alapítványtól, amit ATM-ekből felvéve fizettek ki. 34 milliárd forint hűtlen kezelésének gyanújával tesz feljelentést a minisztérium a Magyar Posta átvilágítása után. Eljárásokat kezdeményez a nagy Tiborcz-trükk nyomán hatszoros túlárazással céget vásárló tőzsdei társaság.

Tiborcz István a XII. kerületi polgármesteri hivatal előtt 2025. február 25-én. Fotó: Kovács Bendegúz/444

Külföld

A Kercsi hídra mért csapássorozattal az ukránok hónapokra kiüthették Vlagyimir Putyin büszkeségét, de a Krím elszigetelése még messze van. Az orosz elnök személyesen avatta fel, a Kreml az orosz hódítás jelképévé emelte és a legjobban védett létesítmények egyikének tartotta a hidat, az ukránok mégis súlyos károkat okoztak. De mit csináltak most az ukránok, amit eddig nem? És mekkora gond ez az oroszoknak?

2022. december Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

Brüsszelben három fontos területen is megállapodást kötött az Európai Unióval az Egyesült Királyság. Andy Burnham látványosan újraindította a vitát a szorosabb közeledésről és az esetleges visszatérésről. A brit visszatérésnek azonban számos akadálya lehet, beleértve a tavasszal elnököt választó franciákat is.

Fotó: Stefan Rousseau/PA Images via Reuters Connect

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Kultúra

Mi változott a GTA VI-ban az előző rész óta? Összetettebb és valósághűbb lett a kedvenc bűnözőszimulátorunk. Nehezebb dolgunk van, ha kocsit akarunk lopni, és a rendőrök elől sem lehet már csak úgy elmenekülni, mint régen.

Fotó: Rockstar Games

Podcast

Tyúkól #74: James Bond kapott egy ráncfelvarrást, csak nehogy megártson neki!

Illusztráció: Kiss Bence/444

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