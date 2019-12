Hová tűnt Rotyis Bálint?

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Vége az évtizednek, ami minden eddiginél több hasznos, és annál is sokkal több felesleges információval látott el minket. Így hát most talán még fontosabb ez a gyűjtésünk, amivel minden évben összegyűjtjük a felejthetetlen neveket – azokét, akikről évek múlva fogalmunk sem lesz, kicsodák is voltak, de a nevük hosszú időkre az agyunkba vésődött. Ilyen volt

Rastaphant

A szolnoki raszta évek óta építkezett szűkebb pátriájában, hogy aztán januárban egy politikai songgal rázza meg Budapestet. Az eredmény magáért beszél. (Rastaphantról azóta nem hallottunk.)

A bajai lángosos

Szabó Richárd foglalkozását akkor ismerhette meg egy ország, amikor a NER nekiment, mert nem volt feltétlen híve a rendszernek. Legutóbb akkor hallhattunk róla, amikor a helyi fideszes képviselő felkérte álfüggetlen ellenzéki jelöltnek.

Varga István

A régi fideszes politikus az év egyik meglepetésembere volt. Miután megtették az orbánista médiaholding kuratóriumi elnökének, valamiért fontosnak találta közölni, hogy az igényes, jó tollú újságírók a másik oldalon vannak, és bevallotta, hogy hamarabb nézi az Indexet, mint az Origót, és mivel nincs komoly lapja a jobboldalnak, inkább Népszavát és Magyar Narancsot olvas. Még aznap le kellett mondania, Kocsis Máténak pedig levélben kellett megnyugtatnia a jobboldali médiában dolgozókat, hogy igenis igényesek és tehetségesek, övék az intellektuális fölény.

Varga István éppen arról beszél, hogy a kormánypárti újságírók nem olyan jók, mint a kormánnyal szemben kritikusak

Zsóri Dániel

Ő volt az, aki az első meccsén akkora gólt lőtt, hogy első magyarként elnyerte az év legnagyobb góljáért járó Puskás-díjat, ezzel ő lett az első magyar díjazott, ráadásul az összes nyertes közül messze ő töltötte a pályán a legkevesebb időt.

Zsóri Dániel a köszönőbeszédét mondja. Fotó: Marco Bertorello/AFP

Zente SMA 1 baby, Levente SMA 2 baby

Mészáros Lőrinc hatalmas összeggel támogatta az SMA 1-es típusú betegségben szenvedő Zente gyógyulását, a szülők által elindított országos gyűjtésbe Mága Zoltán is beszállt. Aztán kiderült, hogy Mészáros 120 millióval támogatta az SMA 2-ben szenvedő Leventét is, így mindkét, ritka genetikai betegségben szenvedő gyerek is gyakorlatilag közpénzből kaphatta meg az innovatív génterápiás gyógyszerét.

Fotó: Zente- SMA 1 Baby/Facebook

Az Ördög Ügyvédje

A ló néz, a csikó lát, egy ország zárta a szívébe Borkai Zsolt győri polgármester hajókázását. Megismertük Rákosfalvy Zoltán ügyvéd nevét, de az Ördög Ügyvédjének kilétére máig nem derült fény.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere Szijjártó Péter külgazdasági és Külügyminiszterrel kezel a HA-CIZ lajstromú Cessna kisrepülő előtt. A gép egy Rákosfalvy Zoltánhoz, Borkai bizalmasához köthető cég tulajdona. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Dukász Magor

Ismét idézzük a Magyar Hírlap tusványosi riportját: „Az egy négyzetméterre jutó fontos emberek száma hagyományosan igen magas, s bár az erre a célra felállított VIP-sátor este némileg egy pontra koncentrálta őket, jópáran inkább a mindenkinek elérhető programokat választották. Így futhattak össze sokan Grezsa István kormánybiztossal, hódmezővásárhelyi polgármesterjelölttel a Kriza János sátor néptáncos forgatagában, Dukász Magorral, a Fidesz digitális igazgatójával vagy éppen a Csűrben diákkorunk popzenéjére hajnalban is kitartóan táncoló Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárral.”

Schlagmüller Gábor és Révész Ferenc

Ők gyakorlatilag tizedmásodperc-emberek: Schlagmüller Gábor postás mellett Révész Ferenc villanyszerelő is el tervezett indulni a főpolgármester-választáson.

Miklósi Gábor

A 200 milliárd forintos Puskás Arénában rendezett nagy, állami ünnepséget beárnyékolta a drámai hír, hogy az Index újságírója, Miklósi Gábor a riportjában megírta, hogy nem állt fel a jobboldalon népszerű Ismerős Arcok Nélküled című száma alatt. A fideszes média azonnal elkezdett őrjöngeni, még azon is felháborodtak, hogy a szöveget a Dzsungel könyve betétdalához hasonlította, pedig korábban maga a dalszerző mesélt arról, abból van az idézet. A közmédia és a Mi Hazánk is rá lett állítva erre, végül pedig Budapesten kitett antiszemita plakátok miatt rendőrségi nyomozás indult.

Rotyis Bálint

A kormánypárti médiaelemző januárban a TV2-n, majd márciusban az M1-en elemezte az ellenzéket. Azóta csak a rádióban hallhattuk a hangját. Vajon miért nem szerepeltetik már a tévében?