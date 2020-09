A rendszerben van trükk

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Media2

Az utóbbi 24 óra két nagyon fontos médiahírt is hozott. A első az egyszerűbb eset: az Indexben csicskulni nem hajlandó szerkesztőség bejelentette hamarosan induló új lapjuk, a Telex kezdőcsapatát. A nagyjából 70 fős csapatban szinte mindenki újságíró és szinte mindenki volt Indexes, az egy nagy újdonság az egykor a Magyar Narancsot, majd a még független Origót is főszerkesztő Nádori Péter neve. Én őt több mint 20 éve ismerem, legutóbb augusztusban vacsoráztunk együtt. Ezt azért írom le, mert szépen illusztrálja a 444 viszonyát a Telexhez: számtalan barátunk fog ott dolgozni, akiknek csak a legjobbakat tudjuk kívánni. És egyébként Magyarországnak annál jobb, minél több jó újságja van. De persze meg fogunk mindent tenni, hogy a miénk legyen a jobb – akkor is, ha ők tényleg sokkal többen lesznek.

Amióta az Indexet bedarálták, Magyarország legolvasottabb híroldala a 24.hu lett. Tulajdonosa, Varga Zoltán most a Bloombergnek azt mondta, az utóbbi hónapokban két befektető is Orbánnak akarta megvenni a médiacégét. Annak az Orbánnak, aki szerinte „orosz típusú kontrollált nyilvánosságot akar”. Vargát nyár óta egészen aljas támadások érik a magyar propagandamédiában, amire válaszként ő már júliusban a nemzetközi sajtóhoz fordult, amikor a Politicónak arról beszélt, hogy az Index után a 24-hu-t akarják levadászni. Azt még lehetett egy kósza nyilatkozatként értelmezni, de a Bloomberg-cikkel együtt nyilvánvaló, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere elszánta magát arra, amire hasonló pozícióbol szinte senki. Ennek következményei ma még beláthatatlanok. Varga olyan gazdag, hogy abból például nagy ellenzéki kampányt lehetne finanszírozni 2022-ben, és lenne médiafelülete is annak felerősítéséhez. Érdemes felidézni, hogy a szintén nagyon gazdag Bige László tavaly novemberben szintén a Bloombergnek beszélt arról, hogy „oligarchikus maffiatámadás” áldozata, aztán májusban vádat is emeltek ellene.

Mi van, Minszk?

Egyre nehezebb helyzetbe hozza a magyar külpolitikát a belarusz helyzet. Amióta Lukasenka augusztusban elcsalta az elnökválasztást, a magyar kormány leginkább félrenézve fütyörészett, mint akinek semmi köze a dologhoz, és ha már muszáj volt valamit mondani, akkor is csak annyit nyögtek ki, hogy „a lengyel álláspontot képviseljük”. Szerdán viszont ez a lengyel álláspont sokat keményedett.

Miután Minszkben Lukasenkát bármiféle előzetes bejelentés nélkül egyszercsak beiktatták hatodik elnöki ciklusára, öt európai ország mellett a lengyel kormány is bejelentette, hogy nem hajlandók elismerni Lukasenka elnökségét. Budapesten síri csend, tücsökciripelés. Nagyon remélem, hogy a következő napokban valakinek sikerül Orbán Viktorból, vagy legalább Szijjártó Péterből kihúzni, hogy mit is gondolnak, mert ennél a Putyin mögött sunyulva megbúvásnál semmi sem cikibb. Lukasenka beiktatásának hírére persze ismét felerősödtek a minszki tüntetések, ebben a rendőrök elől menekülő férfit megmentő taxisban például egészen biztosan több bátorság van, mint a teljes magyar kormányban.

Tolonckvóta

A 2015-ös menekültválság óta tartó európai patthelyzetet próbálja feloldani az Európai Bizottság új terve, amely a néhány uniós állam állam, köztük Magyarország számára is elfogadhatatlan kötelező befogadási kvóta helyett bevezetné a kitoloncolási kvóta intézményét is. E szerint a tagállam dönthetne, hogy milyen menekülttel akar foglalkozni: olyannal, aki jogosult a védelemre, és befogadja menekültként, vagy olyannal, aki nem jogosult a védelemre, és ez esetben elintézi a kitoloncolását az EU-ból. Hogy ez pontosan mit jelent a magyar kormány számára arról megkérdeztem szakértőnket, Magyari Pétert. Szerinte

„a rendszerben van trükk, mert akit nem tud egy állam kitoloncolni, azt be kell fogadni, tehát mégis van kvóta. Ezen a V4-ek puhítani akarnak majd. A közös elbírálási szempontok is idegesíthetik Orbánt, hiszen a magyar rendszer szigorúbb, mint a legtöbb tagállamé.”

Érdekes a témával legtöbbet foglalkozó civil szervezetek véleménye is. Az Amnesty International szerint

„Ahelyett, hogy a javaslat arról szólna, hogyan lehet a menekülő embereket biztonságba helyezni, nem történik más, mint a már eddig is működésképtelen és rettenetes következményekkel járó rendszert próbálják meg újracsomagolni.”

A Magyar Helsinki Bizottság valamivel pozitívabb:

„Lehet, hogy ez a csomag nem minden kérdésben lesz emberi jogi szempontból ideális, de azt kétségtelenül mutatja: Európa nem kér az embertelen »orbáni modellből«.”

Engem a tervezetnek az a része zavar a legjobban, hogy még több pénzt kaphatnak az afrikai kormányok, ha visszatartják az Európa felé készülőket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Európa pénzén kínozzák a menekülteket Afrikában, csak ne kelljen őket ezen a kontinensen látnia őket az úri közönségnek

Covid-20

Kunetz Zsombor ma azt írta meg, hogy az Orbán által vizionált kórházi kapacitásokat hogy korlátozza a nagyon valós hazai szakemberhiány. Teljesen értelmetlennek tűnik a meglévő kevés szakembert kisebb kórházakban létrehozott központokba vezényelni. Ennél már csak az rosszabb, hogy az iskolákban bevezetett járványügyi szabályozás teljesen megbénítja a házi gyernekorvosok munkáját. Mi lesz itt, ha Áder Jánosnak igaza van, és tényleg jönnek a koronavírusnál is súlyosabb válságok?

A Qubiton egyre bővül a járvány által érintett iskolák térképe, és megjelent a magyar fordítása a cikknek, amely azt elemzi, miért fogyott el a járványban a közép- és kelet-európai országok szerencséje. Például azért, mert még olyan ellenzéki politikusok, mint Márki-Zay Péter is azt gondolják, hogy most esküvők szervezésében kell segíteni. Nagyon fontos, hiszen Müller Cecília is megmondta: a menaysszonytánc köszöntéséhez húzzunk szép, fehér pamutkesztyűt!

Máshol:

Komment és ítélet

Több szempontból is nagyon érdekes Neuberger Eszter cikke P. Kálmán szülész-nőgyógyászról, a Semmelweis Egyetem volt főorvosáról, akit szerdán felfüggesztett börtönre ítélték amiért pénzt követelt műtétekért. P. 2014 és 2017 között öt alkalommal bizonyítottan pénzt kért az általa elvégzett műtétekért: négy császármetszésért és egy abortuszért. És aki adott, attól még többet követelt.

Nekem az orvos nyilvánvaló korruptságán egyrészt az szúrt szemet a történetben, hogy kiindulópointja a Másállapotot a szülészetben Facebook-oldalon nyilvánosságra hozott történet volt, amiben egy nő megírta, a rajta végrehajtott sürgősségi császármetszés után megalázó módon kért pénzt a műtétet végző orvos. A poszt alatt özönleni kezdtek a hozzászólások hasonló történetekkel, olyanokkal is, amelyek ugyanahhoz az orvoshoz, P. Kálmánhoz kapcsolódtak. Lehet, hogy mégis van értelme kommentelni. Az pedig külön szomorú a cikkben, hogy a megalázóan keveset kereső kórházi személyzet sajnos érdekelt az ilyen korrupcióban, mert a hálapénzt elfogadó orvos az ellátásban részt vevő személyzetnek is visszacsorgat valamit a borítékban kapott pénzből.

Külföld

Rendőr a louisville-i tüntetésen. Fotó: Ben Hendren/Anadolu Agency via AFP

BL-küszöb

25 év után a Ferencváros ismét ott van a Bajnokok Ligája kapujában, de szerda este Norvégiában majdnem vissza is fordultak a küszöbről. Hiába vezetett a magyar csapat az 52. percben még 2:0-ra, a Molde három góllal megfordította a meccset, és rúghattak volna többet is. A Fradi viszont az utolsó perceben kapott a bírótól ajándékba egy 11-est, és így előnyből várhatja a jövő keddi visszavágót. Már amennyi előnyt egy idegenben lőtt gól és a hazai pálya jelent egy olyan szezonban, amikor nincsenek nézők a lelátón. Azt pedig végképp nem tudom eldönteni, hogy magyar focisikernek számítson-e az, hogy a német Mainz játékosai szerdán megtagadták az edzést, mert Szalai Ádámot kitették a csapatból.

Ma este kilenckor pedig a Puskás Arénában megrendezik a Sevilla-Bayern München emberkísérlet-szuperkupát. Amire a gyáva német tévések el sem mernek jönni. Bezzeg a Magyar Nemzet szakírója vidáman csüngött egymás nyakában a Ráckeve-Fradin, és nem rettegett, hanem boldog volt. Lábjegyzet: már tíz koronavírusos van a Ferencvários női kéziladacsapatában.