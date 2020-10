Gonosz magyarok, győztes állatok

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Ma eláll az eső.



Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

Veszíteni tudni kell

Lehet, hogy a Fidesz sem maradéktalanul elégedett a vasárnapi borsodi időközi választáson elért szűk arányú győzelemmel, de a kormánypárt legalább nem a nyilvánosság előtt marja önmagát. A vesztes ellenzéki oldalon viszont a vereség nagyon komoly ellentéteket hozott a felszínre.

A bombát Hadházy Ákos robbantotta, amikor lényegében a fideszes EU-pénz-lenyúlókhoz hasonlította Bíró László közös ellenzéki jelöltet. Miután kedden a Bírót támogató összes ellenzéki párt tagadta Hadházy vádjait, Czinkóczi Sándor és Szily László jártak utána annak, hogy az antiszemita és cigányellenes kijelentéseivel ismertté vált jobbikos jelöltnek voltak-e gyanús gazdasági ügyei is. Röviden: voltak.

Viszont nem ez volt a legmocskosabb dolog, ami a borsodi választási vereségből ellenzéki oldalon kiesett. Hanem a teljesen kontrollt vesztett Márki-Zay Péter nyilatkozata, amelyben többek közt arról beszélt, hogy egy ismerőse szerint egy

„hangosan buzizó kereszténydemokrata politikus hátsó fertályából egy alkalommal éppen egy általa személyesen ismert sebésznek kellett egy játékszert eltávolítania”

Még nem világos, hogy milyen taktikával tud 2022-ben az ellenzék jobb eredmény elérni, mint most vasárnap Borsodban, de hogy ilyen szánalmas vagdalkozással csak rosszabbat, az egészen biztos.

Gonoszok

Van úgy, hogy senki sem tehet arról, hogy valami rossz történik a világban. És van úgy, hogy nagyon is világosan látszik, kik voltak azok a magyar emberek, akiktől rosszabb lett. Most például.

Novák Elődtől, aki szerint már vannak óvodák, ahol külső nyomásra népszerűsítik a homoszexualitást.

A soroksári önkormányzattól, akik keresztbe feküdtek az Utcáról Lakásba! Egyesület bérlakásépítésének.

És a pitiánerverseny győztesétől, az SZTE-rektor Rovó Lászlótól, aki kirúgta az ellene etikai eljárást indító bizottság elnökét. Rovó volt az az orvos, aki tiroli síelése után nem vonult karanténba, hanem tovább dolgozott. Aztán kiderült, hogy koronavírusos.

Élesedés

A Színház- és Filmművészeti Egyetem bejárata szeptember 1-én Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Normális esetben egy patthelyzet nem tud élesedni, de az SZFE körül már semmi nem normális. Továbbra is patthelyzet van, ami kedden tényleg tovább élesedett. Először az egyetem új vezetése közölte, hogy befejezettnek tekintik az egyetemfoglalást és mindenkinek nyilatkoznia kell, együttműködik-e velük. Majd maga Vidnyánszky Attila jelentette ki, hogy a diákok akciója kifulladni látszik, de ha folytatódik a blokád, akkor előbb az egyetem adminisztrációját, majd az oktatást is külső helyszínre szervezik.

Az új vezetés talán önmagától felbátorodva annyira a nyeregben érezte magát, hogy délután, amikor a hallgatók épp fórumot tartottak volna, az egyetem mindkét épületében egyszerűen lekapcsolták az internetet. A tiltakozók viszont hamar csattanós választ adtak, az SZFE oktatói közös, kemény közleményt adtak ki, amelyben gyakorlatilag az új vezetés arcába vágták, hogy ők lehetetlenítik el az oktatást, miattuk nem lehet kompromisszumot kötni, és ők azok, akik alaptörvényellenesen számolják fel az egyetemi autonómiát. Tudnak egy patthelyzetben felgyorsulni az események? Ha igen, akkor most az jöhet.

Covid-19

Hogy lehet egy országban a lehető legrosszabbul kezelni a koronavírus-járványt? Egyfelől rossz egészségügyi megoldásokkal, másrészt azok rossz kommunikációjával.

Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Az előbbiről Kunetz Zsombor írt, aki szerint az egészségügyi kormányzat járványkezelési koncepciója összeomlott, és ki kéne találni valamit, mielőtt nagy baj lesz. Nagyon hasonló véleményen van Rékassy Balázs orvos, egészségügyi menedzser, aki arról beszélt, hogy ezt a csatát már elbuktuk a teszteléseknél, plusz rég elvesztettük a kontaktkutatással foglalkozó embereket is

Az utóbbiról pedig Haszán Zoltán, aki szerint kezd olyan lenni a kormányzati koronavírus honlap, mint haladó diktatúrákban a pártsajtó: nem az a lényeg, hogy mi van benne, hanem az, hogy mi nincs. Tényleg egészen drámai az összehasonlítás a világ, vagy akár a környező ország hasonló honlapjaival. Nem csoda, hogy mindenki a kommunikáció hiányáról panaszkodik Karácsony Gergelytől a Pedagógusok Szakszervezetéig, akik most maguk összesítették, hogy eddig három tanár halt meg koronavírusban. És így persze az sem csoda, hogy a járvány elején még tapsoló szülők most már üvöltöznek a Bethesda gyermekkórház orvosaival.

Máshol:

Korona és tudomány

Jó hírek a koronavírus elleni harc frontvonalából:

És két nagyon aggasztó:

Kétszer kapta el a koronavírust egy 25 éves amerikai férfi, és másodszorra sokkal rosszabbul lett.

Először hunyt el újrafertőződés után egy koronavírusos beteg.

A világ

Állatok

Sokáig úgy tűnt, hogy a nap állati hőse az a puma lesz, ami hat percen át üldözött egy halálra vált túrázót egy utahi nemzeti parkban. A végig hitchcocki feszültséget nyújtó film végignézése közben elég nehéz nem a kölykeit védő pumának drukkolni.

Így néz ki egy kis goda Fotó: Wikipedia

De aztán jött egy kis goda, és övé lett az aranyérem. Azt eddig is tudtuk, hogy ezek a madarak a legjobb repülők közé tartoznak, de most egy hím megdöntötte a megállás nélküli repülés világrekordját azzal, hogy 11 nap alatt elrepült Alaszkából Új-Zélandra, több mint 12 ezer kilométert megtéve. Egymással konkuráló elméleteink vannak arról, hogy a madarak alszanak-e az ilyen hosszú utak során, de valószínűbb, hogy nem.

