Kövér László feminista fordulata

SAJÁT CSAPDÁNK

Abba a gazdasági csapdába táncolt bele a magyar kormány a járvány alatt, amit a leginkább el akart kerülni. Az első hullámban nem mertek igazán költekezni, nehogy elszaladjon a hiány, ennek viszont a magyar gazdaság szerkezete miatt az lett az eredménye, hogy a második hullámban már nem maradt sok mozgástér a válság kezelésére.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Bár a kormány által közölt számok szerint még nem csökkent a háztartások fogyasztása, könnyen meglehet, hogy amit eddig láttunk, az a tartalékok felélése volt. Ezt a legjobban úgy lehetett volna kivédeni, ha olyan programokra költünk, ahol közvetlenül a rászoruló embereknek ad pénzt, amit aztán ők fogyasztásra költhetnek. De az ilyenektől a magyar kormány 2010 óta irtózik, és most is inkább csak néhány gazdaságpörgető szektort, például az építőipart támogatták, miközben a munkanélküliek alig kaptak valamit. Lehet, hogy az igazi baj csak most jön majd.

ANARCHY IN THE SZFE

Kedd délelőtt egy órán keresztül foglalkozott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyével az Európai Parlament Oktatási és Kulturális Bizottsága. A beszélgetésbe bekapcsolódott Vidnyánszky Attila is, aki egy bizarr performansz keretében közölte, az SZFE-tüntetés valójában a baloldali pártok kampánynyitója volt, valamint üres üvegekről mutogatott képeket. Ami szerinte az „anarchia eredménye”.

Délután viszont már az volt a hír, hogy az a Vidnyánszky is koronavírusos, aki hétfőn még Orbán Viktorral egyeztetett.

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY JÁRVÁNY IDEJÉN

Az egyik fővárosi kórházban jelezték nem koronás betegeknek, hogy kiköltöztetik őket a szobájukból egy másikba kórterembe, mert kell a hely az érkező covidosoknak. Az új szobába dupla annyi beteget zsúfoltak be, mint amennyi ágy van ott eredetileg. A fenti módszerrel.

COVID-20

A legjobban talán az mutatja, mennyivel súlyosabb Magyarországon a második hullám az elsőnél, hogy egymás után érkeznek a hírek az ismert emberek, politikusok megfertőződéséről. Kedden tudtuk meg, hogy Vidnyánszkyn kívül koronavírusos Pikó András, a momentumos Hajnal Miklós, Balatonfüred és Berettyóújfalu polgármestere is.

De a helyzet súlyosbodására utal az is, hogy Békéscsabán, Salgótarjánban, Pécsen és Zalaegerszegen is nőtt a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja. A járvány gócpontjának vidékre helyeződése most mér egyértelmű tény, még ha a hivatalos honlap nem is teszi közzé, hogy jelenleg Nógrád és Veszprém a legfertőzöttebb megyék. Nem ez a központi kommunikáció egyetlen elmaradása, most tudtuk meg, hogy egy fél éve koronavírusban meghalt férfi sincs benne a hivatalos statisztikákban.

Talán ezt a botladozást látva szólította fel most a kormányt a Magyar Orvosi Kamara a járványvédelmi szabályok azonnali szigorítására. Javaslataik közt szerepel:

a tömegrendezvényekre vonatkozó szabályok szigorítása, de legalább a kötelező maszkviselés és távolságtartás előírása a tömegrendezvényeken,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek nyitvatartásának és maximális vendégszámának további korlátozása,

külön intézkedések az idősek védelme érdekében, köztük az időseknek szóló vásárlási sáv visszaállítása,

és hogy a kormány támogassa a MOK-ot a vírustagadó és vírusszkeptikus csoportok elleni kommunikációban.

További hírek a valódi orvostudomány világából:

A légszennyezés nagyban növeli a koronavírus halálozási kockázatát.

Az idősebbekből is a fiataloknál tapasztalt immunreakciót váltja ki az oxfordi koronaoltás.

Illúzió lehet a Covid-19-en átesettek inmunitása.

KÖVÉR LÁSZLÓ FEMINISTA

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Nem világos, hogy a lányokra, a nőkre, a hölgyekre, a csajokra vagy az asszonyokra gondolt, de Dúró Dóra-i értelemben vett egészen szélsőséges kijelentésre ragadtatta magát Kövér László egy keddi interjújában. A házelnök szerint „nekünk meg kell kísérelni a lehetetlennek látszót: megállítani és visszafordítani a magyar nemzetet a demográfiai lejtőn”, és ennek kapcsán jutott el odáig, hogy

„az egy megfellebbezhetetlen igazság, hogy a világ azoké, akik teleszülik”.

Az ezt a hírlevelet a reggeli kávé közben-helyett olvasóknak még a Rákay Philip 100 millió forint osztalékot vehetett ki a tanácsadócégéből című cikket ajánlom.

BEAVATKOZÁS, KIAVATKOZÁS

Orbán Viktor és kormánya mindig rendkívül érzékeny arra, ha valaki beavatkozik a magyar belügyekbe, vagy legalábbis ők úgy érzik, hogy valaki beavatkozik a magyar belügyekbe. Ehhez képest most egyszerre két olyan ügy is van, amiben inkább mintha fordítva zajlana ez a folyamat.

Egyfelől a magyar miniszterelnök kijelentette, hogy az amerikai elnökválasztáson ő Donald Trump győzelméért szorít. Másfelől ismét egyre feszültebb a magyar-ukrán viszony, most éppen Szijjártó Péter nevezte „kulturálatlannak és szánalmasnak” a kijevi külügyminisztérium lépéseit. A konfliktusnak ez a köre azzal kezdődött, hogy az ukránok nem engedték két magyar kormánytisztviselő beutazását az országba, mert szerintük a magyar fél „agitációt” folytatott a kárpátaljai helyhatósági választások előtt.

Máshol:

BELARUSZ ÉS LENGYEL

A két szomszédos, több száz éven át közös történelmű országban más-más okból, de egyszerre van nagyon komoly társadalmi feszültség. Belaruszban tulajdonképpen kudarcba fulladt az ellenzék nagy napja. Azt ígérték, hogy ha Lukasenka nem mond le és nem engedi szabadon a politikai foglyokat, általános sztrájkkal és blokáddal bénítják meg az országot. Ez nem sikerült, így a három hónapja tartó patthelyzetnek ezt a menetét diktátor nyerte. De ő sem lehet elégedett: továbbra is egyértelmű, hogy a belaruszok jelentős része felett elvesztette a hatalmát.

Fotó: Michal Fludra/NurPhoto via AFP

A szomszédos Lengyelországban dühös nők ezrei mentek utcára, mert a kormánypárti politikusokkal feltöltött alkotmánybíróság tovább szigorította az amúgy is rendkívül szigorú abortusztörvényt. Az utcán tüntetők a parlamentben is komoly támogatást kaptak: ellenzéki képviselők foglalták el a szónoki emelvényt, végül az őrséggel kellett őket kivezettetni.

ROSSZ HÍREK A JEGES TENGERRŐL

Fotó: Pavel Lvov/Sputnik via AFP

Október vége van, és még mindig nem kezdett el befagyni a Jeges-tenger. Hogy ennek milyen hatásai lesznek, még nem tudjuk, ugyanis a rendszeres időjárási mérések kezdete óta nem történt még olyan, hogy az évben ilyenkor ne indult volna el a jégképződés még az északi-sarkvidéki tengeri jég bölcsőjének tekintett szibériai Laptyev-tengeren sem. De van miért aggódni, kutatók éppen most bukkantak először annak bizonyítékára, hogy a globális felmelegedés hatására már szivárog a Jeges-tenger alól a metán. A szén-dioxidnál nyolcvanszor potensebb üvegházgáz jelenléte az atmoszférában még tovább gyorsíthatja a klímaváltozás folyamatát.

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ilyen globális folyamatok ellen nem tud mit tenni. Az Idős Nők az Éghajlat Védelméért nevű svájci nyugdíjas szervezet önsajnálat helyett viszont az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, és azt követelik, hogy a berni kormány védje meg a svájciakat a klímaváltozástól. Az országban egyébként kétszer olyan gyors a felmelegedés mértéke, mint a globális átlag.

NAGY GÓL, NAGY DOBÁS

Egy szokványos és egy szokatlan dolog történt kedd este a foci világában. A szokványos az, hogy Szoboszlai Dominik ismét nagy gólt lőtt, ezúttal a Salzburg Atlético Madrid-elleni BL-csoportmeccsén.

A szokatlan pedig az, hogy a most már intézményi szinten is teljesen összeomló FC Barcelonánanak lemondott az elnöke. Josep Maria Bartomeu inkább ezt az utat választotta, mint hogy bizalmi szavazáson kelljen magát megmérettetnie. Az igazán érdekes azonban nem ez volt, hanem hogy a sajtótájékoztatón, ahol ezt bejelentette, csak úgy mellékesen azt is megjegyezte, hogy a Barcelona már beleegyezett a részvételbe abban az európai szuperligában, aminek létrehozását egyre erősödő hangok rebesgetik. Ha Bartomeu ebben most kivételesen nem hazudott, hamarosan teljesen átalakul a foci, amit bámulunk.