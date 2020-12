Novák visszakozása és egy rakás gazdag ember

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma is sötét lesz egész nap.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

NAGYON SOK PÉNZ

Kedden őrizetbe vették az ország egyik leggazdagabb emberét, Bige Lászlót. A reggeli rajtaütés során házkutatás is történt, és a rendőrök bizonyítékokat is lefoglaltak.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Bige szolnoki műtrágyagyárát 2018-ban lerohanták a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését gyanító hatóságok, majd felfüggesztették az üzem működési engedélyét. A milliárdos 2019-ben arról beszélt: szerinte azért szállhattak rá a hatóságok, mert vitája van Csányi Sándorral. Csányi ezt hazugságnak nevezte.

Bigével szemben aztán idén májusban vádat emeltek, az ügyészség börtönbüntetést és 135 millió forint vesztegetési pénz elkobzását indítványozta. Bige vagyona az idei 100 leggazdagabb magyar összeállítás szerint 112 milliárd forint, ezzel ő a tizedik - tavaly még 170 milliárd volt, és az ötödik helyen állt.

További hírek gazdag emberekről:

Matolcsy a gazdasági visszaesés felét a kormány nyakába varrta. Az a Matolcsy, akinek jegybankja azért jósolt meglepően jó számokat idénre, mert azt feltételezték, hogy nem lesz a járványnak második hulláma.

A Tigáz maradékát is megveszik Mészárosék a MET-től.

Pocskondiázta a cégvezetést: így indokolták a Dunaferr szakszervezeti vezetőinek kirúgását.

OLTÁS

Csak annyi kellett, hogy a németek is elkezdjenek nyilvánosan morogni a bürokrácia lassúságán, máris felgyorsultak az események a koronavírus-vakcinák európai engedélyezése körül. De annyira, hogy kedden előbb arról érkezett hír, hogy az eredetileg tervezett december 29. helyett 23-án engedélyezhetik az EU-ban a Pfizer vakcináját, aztán néhány órával később az Európai Gyógyszerügynökség közölte, hogy már 21-re is végezhetnek az engedélyezési eljárással.

Így már nem egy hónap, csak nagyjából két hét lemaradással kezdhetnek el oltani az Európai Unióban Amerikához és Nagy-Britanniához képest. Magyarországon azért inkább három lesz az a kettő, a Honvédkórház dolgozói már megkapták a levelet arról, hogy a covidos betegeket kezelők oltása december 30-án kezdődhet meg.

Amióta mindenki meglátta a fényt az alagút végén, az egész világ oltási lázban ég:

Ugyanakkor azzal is sokan tisztában vannak, hogy hiába van már vakcina, a járvány megfékezése még nagyon sokáig tarthat. Japánban a közvélemény többsége jövőre sem rendezné meg az idénről 2021 nyarára tolt tokiói olimpiát.

DOLOMIT KFT.

Orbán Győző drágán adja a termékeit Fotó: Direkt36

Idősebb Orbán Győző, a miniszterelnök apjának cége esetenként 60-70 százalékkal magasabb áron kínálja építőanyagait, mint a konkurenciája - derítette ki a Direkt36. Az árukat gyakran állami beruházásokra szállítják, tehát közpénzből fizetnek érte.

9. MÓDOSÍTÁS

Kedden a kormánytöbbség a parlamentben annak rendje és módja szerint megszavazta az alkotmány 9. módosítását. 2011-ben fogadták el az alaptörvényt, tartják az 1 év/1 módosítás tempót. A módosítás legnagyobb port kavart eleme az „anya nő, apa férfi” kitétel, amiről sokan menetrend szerint azt mondják, hogy csak az igazán lényeges dolgokról tereli el a figyelmet.

De mi lenne fontosabb, mint nagyon is konkrét magyar állampolgárok életének tönkretétele? Márpedig ez az alkotmánymódosítás és az örökbefogadást szabályozó törvény módosítása éppen ezt teszi. Cikkünk egy meleg férfipárról és egy egyedülálló nőről, akiknek most egyaránt jóval nehezebb lesz gyereket örökbe fogadniuk, éppen ezt mutatja be.

Történt azért más is a parlamentben

Hollik István mindenkit megnyugtatott: a Szájer-ügy „egy cseppet sem tántorította el” őket.

Rétvári Bence újra bebizonyította, hogy rá igazán lehet számítani, ha az ellenzéki kérdésekre méltó válaszokat kell adni.

És az országgyűlés megszavazta az italospalackok kötelező visszaváltását is.

ELLENZÉKI ESÉLYEK

Egyre több közvéleménykutató jut ugyanarra: ha tényleg közös listát tud állítani valamennyi jelentős ellenzéki párt, lehet esélyük a Fidesz ellen. Egy friss felmérést szerint ha most vasárnap lennének a választások, a teljes lakosság 34 százaléka az ellenzéki összefogást támogatná, és csak 29 százalék a Fideszt.

Persze a kormánypárt magában továbbra is magasan a legnépszerűbb párt, a biztos szavazók 48 százalékának kedvence. Mögöttük szoros a sorrend:

DK: 13%

Momentum: 11%

MSZP: 10%

Jobbik: 8%

Mindez persze csak akkor érdekes, ha tényleg megvalósul a teljes, hatékony összefogás. És ha a Fidesz nem nehezíti tovább az ellenzék esélyeit törvényi kavarással. Az, hogy kedden kormányoldal mégsem támogatott egy ellenzéki javaslatot a Pest megyei választókerületi határok módosításáról, nem sok jót ígér.

NEKÜNK KÍNAIAK

A 47-es villamos csábereje Forrás: immigration-hungary.com

A 2017-ben, több nagy botrány után lezárult magyar letelepedési kötvény programmal sok kínai érkezett az országba. Egy magyar antropológus őket kutatva egészen meglepő motivációra bukkant. Szemben a rendszerváltás körül érkezett, jobb anyagi körülményeket kereső kínai bevándorlókkal, az ebben a hullámban érkezett családok közül sokan azért jöttek, mert a gyerekeiknek akartak magasabb minőségű életet adni.

Aztán gyorsan ráébredtek, hogy hamis illúzióikat tápláltak a magyar oktatás „boldog” természetéről és magas minőségéről. Ennek következményeként pedig előbb egyre kínaiasabban nevelik a gyerekeket, majd érettségi után Nyugat-Európába küldik őket, hogy onnan induljanak neki a felnőtt életüknek,

TOVÁBBRA IS NOVÁK

A hét első két napjának főszereplője Novák Katalin volt, aki kedd este már arról beszélt a Hír Tv-ben, hogy nem is úgy gondolta. A családügyi miniszter szerint „tudatosan félreértelmezték és elferdítették” a szavait, és nem igaz, hogy szerinte egy nőnek nem kell akkora fizetés, mint egy férfinak. Novák most azt mondta,

„nem jó, hogy ha az egész életünk egy versengésről szól, sokkal jobb, ha inkább együttműködésként éljük meg, hogy férfiak és nők vagyunk”

Fődi Kitti viszont már délelőtt megírta, hogy akárhogy értelmezzük Novák szavait, azok mindenképpen bántóak és ósdiak. Még ha kedvesen is mondta, amit mondott, akkor is szülőgépnek minősítette a nőket, ráadásul a mondanivalója szervesen illeszkedik ahhoz, amit kormánypárti (többnyire férfi-) politikusok a témában az utóbbi években mondtak. Elég nagy a kontraszt például Párizzsal szemben, ahol most azért büntették meg az önkormányzatot, mert túl sok nő van a vezetésben.

UTOLSÓ PILLANAT

Fotó: ANDRAS ZOLTAI/www.zoltaiandras.com

Még nem szereztél be minden karácsonyi ajándékot?

KÜLFÖLD

Ritka az olyan komikus videó ilyen komoly témában, mint a Navalnij megmérgezésével vádolt orosz FSZB-ügynökhöz becsengető CNN riporteré.

Máshol:

AZ ÉV DALA

December közepén már itt az évösszegzések ideje, és nem sok kérdés férhet ahhoz, hogy az év számát Cardi B jegyezte, nem csak a hivatásos felháborodókat, de még Snoop Doggot is sikeresen kiborítva. Pedig a WAP csak arról az örömről szól, hogy annyira szereted a tested és a nemi szerved, hogy ezt az örömöt bimbótapasszal a melleden és tigrisekkel az oldaladon ünnepled meg pár barátnőd társaságában.